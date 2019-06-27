 Українці чекають на реакцію правоохоронних органів на розкрадання в оборонно-промисловому комплексі, - Зеленський провів нараду РНБО. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Коли ми з вами дивилися журналістські розслідування щодо корупції в оборонній сфері, разом з нами їх дивилися наші бійці та їхні родичі. Якщо виявлені порушення викликають неймовірне обурення у нас, давайте спробуємо відчути, як на це реагують вони. Я дивитимуся на цю ситуацію очима тих, хто захищає Україну", – наголосив Президент.
За словами Глави держави, ті, хто крав у армії, мають бути покарані.
"Ці люди мають понести відповідальність, а ми не повинні у жодному разі допустити повторення цієї ганьби перед нашою армією", – сказав Володимир Зеленський.
Президент констатував, що сфера оборонних закупівель не реформована і найменш прозора серед усіх.
"Політики освоювали гроші на підприємствах, якими вони особисто володіли. Покривали зловживання, стримували правоохоронні органи у розслідуванні таких порушень. Це замкнене коло, яке ми повинні розірвати", – підкреслив Глава держави.
За словами Президента, необхідно збільшувати прозорість оборонних закупівель, секретність має залишатися там, де вона є доцільною.
Наша мета – вдосконалювати систему демократичного цивільного контролю, збільшувати контрольну роль парламенту, співпрацювати з громадськими організаціями, формувати ефективні процедури та ефективні інститути й дотримуватися законодавства", – наголосив він.
Глава держави також відзначив активізацію деяких правоохоронних органів у цій сфері.
"Справедливість та ефективне використання коштів – наша ціль, але найголовніше – це збереження життя наших бійців", – зазначив Володимир Зеленський.
За словами Президента, необхідно збільшувати прозорість оборонних закупівель, секретність має залишатися там, де вона є доцільною.
У нараді під головуванням Президента взяли участь Генеральний прокурор України Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу – Головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак, т. в. о. Голови Служби безпеки України Іван Баканов та інші представники силових відомств. Володимир Зеленський заслухав доповіді про перебіг реформування оборонно-промислового комплексу.
Під час наради йшлося про наявні проблеми та результати розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів і корупційних схем, що існують в ОПК.
Зеленський доручив учасникам наради впродовж семи днів надати секретареві РНБО Олександру Данилюку пропозиції за результатами сьогоднішнього засідання.
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ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ ВДРУГ СУДЫ ДЛЯ ВАС СТАЛИ НЕ ТАКИЕ?
Даже вон, до Пороха в конце концов дошло, что без судебной реформы ничего не сделать.
"Вчера была победа всех украинцев - Рада приняла законопроект о судоустройстве и статусе судьи и конституционные изменения относительно правосудия. Начинается перезагрузка судебной ветви. Это одно из самых главных решений за время моего президентства", - заявил Петр Порошенко.
Или это ты о том, шо ему нужно дополнительно 5 лет на еще одну рехворму?
йому потрібний звичайний паталогоанатом
5 лет вся эта мразь играла роль совести нации. Клеймила позором кокорупцию и бизнес с агрессором. Каждый провод, каждый слив Мариуполя они раздували до вселенских масштабов.
За 5 лет они подготовили почву.
А теперь они молчат. Теперь больше нет нассливания и зрады. Теперь за крики им не платят.
Отмена переименования улиц Бандеры и Шухевича, возвращение улицы Жукова в Харькове, снятие санкций с РФ в ПАСЕ, "украинские военные убивают мирных жителей Донбасса" от пресс-секретутки зеленского, кумовья и бизнес партнёры на всех должностях, нарушение закона о люстрации, попытка отмены энергорынка, возврат Портнова, Онищенко, Саакашвили и прочей швали, двое погибших на фронте из-за запрета превентивного огня по российской батарее. 2 человека были живы, а теперь уже нет! Просто потому, что клоун верил, что нужно просто перестать стрелять.
Вся эта сволочь 5 лет поднимала истерики по поводу и без. А теперь она не понимает истерик и не собирает третьи майданы.
Все это была спецоперация. Инфицировать гражданское общество своими людьми. Пусть звучат голоса никчёмных, продажных, тупых. А всех грамотных и настороженных в стране противника объявить прислужниками власти. Ха-ха-ха.
Вуаля! Теперь уставшие от войны будут клипать глазами и придумывать придурковатые объяснения действиям зелёного кумира. А он с них будет ржать, как в анекдоте том: ну ты ж такая умная у меня, придумай сама.
Так вот. Прозрение обязательно наступит. Вся эта хрень так активно началась, что закончится взрывом агрессии. Покруче Майдана. Тут как пить дать. И вот в тот момент главное не забыть, кто внутри страны приложил руку к нашим потерям.
А я напомню тебе поговорку: если ты такой умник - где же твое бабло то?
Ибо визжать о "троллях" как тех, так и этих = или визжащий "мирдверьмяч", или нету троллей. Ибо уже были бы скрины, записи и прочее, за что можно было бы отхватить нехилый куш, для жизни в норм. стране, плюя в/на потолок то.
аргументов у тя, как понимаю, нету
)
Украинцы ждут чтобы ты выполнил свои обещания -
отнять все и поделить"сделать" олигархов, снизить тарифы, прекратить войну, зарплата учителям по 4000 $, назначение на посады кпо открытому конкурсу с привлечением ведущих HR-агентств и т.п.
Где это все?
Начали копать под ВОЛОНТЕРОВ, которые в 2014-ом спасли Украину.
Обыски, допросы, угрозы волонтерам которые вообще никакого отношения к разворовыванию бюджета не имеют.
"Для мене рішення судів про неконституційність норми, яка передбачає утримання під вартою терористів і державних зрадників, та рішення про повернення старих назв проспекту Бандери не є несподіванкою.
Не є несподіванкою рішення ПАРЄ та мовчання зелі.
Не є несподіванкою дозвіл пінчуку поставляти свої труби в росію.
Про все це я писав ще 21 квітня. Після другого туру.
Є несподіванкою кількість безпринципних гівноїдів, які випльовували героїчні пости, збирали "мондани" з кожного фейку про плани мореля, а зараз напхали повний рот лайна та дивляться, як їх презедент реально зливає країну.
І є несподіванкою кількість дурнів, які в такий складний час, вбачають героя-рятівника в іншому 45-річному інфантильному дурнику, бо той розказує за новиє літса та нову політику, несучи просто шизофренічну хрєнь.
Ви ж, блть, власною кров'ю будете відхаркувати результати своєї дурості. І це стосується всіх.
На фото: акція "Ніч на Банковій", вересень 2018 р."
Я тоже
Я просто немного подумал над историей, и получается что и написал чуть выше в этой же реплике.
Прикинте сколько злобы и ненависти у этого ЧМОшника к нашей Ылитке?)))
УЩЕРБНЫЙ будет мстить...
В лутшем случае...Пьера РИШАРА))))
Агов, Зєлєбоба! Як слишимість?!
Шо б вынел на свет после дип.успеха и шо то побурчал 73%-м))) похаял папередников...
Вечером ШанПанЗЕ получит кусочек ШАУРМЫ и купание в Фонтане...
Бо не сяде нихто....
Верят, как и про коммуналку!
так Зебіли?
Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу из Киева. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», - сообщил он.
При этом депутат не уточнил, какой город власти готовы сделать новой столицей государства.
Зебiли, сволото, кого ви вибрали?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
на остальное, на что-то полезное для Украины они не способны.
Тут опять одни лозунги о понести ответсвенность...
Труба намагається вислужитися перед новим Президентом і тому плодить кримінальні провадження проти Петра Порошенка. Лариса Гольник
25 червня о 20:42