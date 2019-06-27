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 Політика України
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Все про:агітація (105) вибори (4039) КВУ (71) Кошель (17)

 Одна з найпопулярніших форм агітації на виборах - концерти, їх активно використовують партії Зеленського і Вакарчука, - КВУ

Відмітна особливість агітації в ході виборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної Ради - проведення концертів на підтримку політичних сил чи кандидатів у народні депутати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", зазначає генеральний директор громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Олексій Кошель

"На відміну від попередніх парламентських виборів, однією з найпоширеніших форм агітації на виборах 21 липня стало проведення концертів на підтримку політичних сил або окремих кандидатів у народні депутати", - повідомив Кошель на прес-конференції у Києві.

За його словами, студія "Квартал 95", діяльність якої асоціюється з президентом України Володимиром Зеленським, анонсувала серію музично-гумористичних концертів у 19 містах України з 29 червня по 16 липня.

Кошель також зазначив, що в регіонах України відбуваються концерти групи "Океан Ельзи", лідером якої є Святослав Вакарчук, котрий очолює виборчий список політичної партії "Голос" (18 червня такий концерт відбувся у Львові).

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За оцінкою КВУ, щонайменше 15 українських виконавців брали участь у розважальних агітаційних заходах на підтримку певних політичних партій або кандидатів у червні.

Гендиректор КВУ нагадав, що, відповідно до закону, проведення концертів є однією з форм передвиборної агітації. Він уточнив, що наявність під час проведення концерту політичної символіки партії або кандидата, обговорення положень їхніх передвиборних програм або прямі заклики голосувати "за" або "проти" мають розглядатися як діяльність, яка спонукає виборців голосувати за певного кандидата, а отже, є агітацією.

Він зазначив, що фактично до офіційної реєстрації суб'єктів виборчого процесу розпочалася так звана кампанія "Добрих справ", яку організовували для своїх округів майбутні кандидати.

Кошель назвав ТОП-5 технологій, які використовували кандидати в одномандатних округах. За його словами, найпоширеніша з них - надання подарунків закладам дошкільної та шкільної освіти. "Такого сплеску роботи з дітьми та школярами, який був на початку червня, ми не пам'ятаємо в жодній виборчій кампанії", - наголосив Кошель.

За його словами, політики фактично через емоції дітей намагалися залучити голоси їхніх батьків і масово займалися благодійністю і псевдоблагодійністю: встановлення вікон і дверей у школах і дитячих садках, проведення свят, масова роздача солодощів і цінних призів, роздача безкоштовних товарів і послуг виборцям, участь потенційних і зареєстрованих кандидатів у народні депутати у відкритті соціальних об'єктів, які фінансує місцева влада, звіт місцевих політиків про кількість коштів, залучених на округ за час їх роботи народними депутатами.

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"Від благодійного фонду Юрія Дерев'янка, який, очевидно, не має юридичного стосунку до цього політика, найкращі учні та вчителі отримали нагороди від 500 до 2000 грн", - розповів Кошель.

Водночас він зазначив, що кандидати майже не використовують таку форму агітації як безпосередні зустрічі з громадянами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134574
 
 
 Топ коментарі
 
В случае Слуги Урода целевой аудитории больше подошли бы цирковые выступления и игра в наперстки.
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Они хава-нагилу репетируют.Зеля с коломойшей обещали тоже подключиться.)
хава нагила
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После того как Вакарчук согласился легализовать однополые браки он потерял остатки уважения.
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Вы что-то путаете. Это Зеленский согласился. Вакарчук против.
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Та никто не виноват, что у Пети только воровать талант - пускай фокусы с бумажниками граждан показывает.
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А зачем для этого талант? Все зависит от занимаемой должности... Аппетит приходит во время еды...
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отмечает генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель Источник: https://censor.net.ua/n3134574\\\\\

Должность - высший сорт. Раз в 5 лет чет вякнул на камеру, или просто поручил 25-тому заместителю попросить Васю чтобы он че написал в Фейсбуке....
Просто мечта. И хотя и не бюджетная посада, но бабло и на ней капает. А если уволить, так это надо с вертолетами вытаскивать за галстук, да и то "деятель" себя прикует к креслу, а потом отсудит и восстановится.
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В случае Слуги Урода целевой аудитории больше подошли бы цирковые выступления и игра в наперстки.
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Одна из самых популярных форм агитации на выборах - концерты, их активно используют партии Зеленского и Вакарчука, - КИУ

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ЭТИ 2 ПАРТИИ КОНЦЕРТАМИ ДОСТАВЛЯЮТ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

А ПАРТИИ ПОРОШЕНКО КРУГЛОСУТОЧНО УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД ГАДЯТ В СЕТИ

КАК ГОВОРИТСЯ ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.
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Особенно смешно, когда смеются над украинской армией. Или таким, как вы, это очень весело?
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Ну вот после выборов, пусть этот ЛОХторат заместо зарплат "концертами" питается.
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По словам лидера партии Голос, никакого отношения к олигархам он не имеет и общается с ними только по поводу музея Холокоста "Бабий Яр"
Святослав Вакарчук заявил, что не имеет никакого отношения ни к Виктору Пинчуку, ни к российскому бизнесмену Михаилу Фридману. Об этом лидер партии Голос рассказал в интервью LB.ua.
"Я не имею никакого отношения к Пинчуку. Точка", - сказал Вакарчук.
"С Пинчуком я общаюсь исключительно на две темы. Первая - по форуму YES, вторая - по музею Холокоста "Бабий Яр", мы входим в наблюдательный совет. На этом наше общение заканчивается", - добавил он.
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Какая "партия" голос? Фальшивый "Голос" - это, прежде всего, наскоро купленная, переименованная и перерегистрированная 21.05.2019 под выборы партия "Платформа инициатив". Фактически это лжепартия соросовских грантоедов и прикупленных фиалой и пиннчуком "патриотов". Причем истинные хозяева партии поставили ее главой Вакарчука в качестве свадебного генерала для приманки голосов наивных лохов.
https://hvylya.net/interview/politics2/golos-vakarchuka-amerikanskij-oppoblok.html
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удивительно...
а опоблок что...петь-плясать-зазывать... не-не)))) ну что ж такое, а?
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Они хава-нагилу репетируют.Зеля с коломойшей обещали тоже подключиться.)
хава нагила
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Надеюсь президент не собирается играть генеталиями на рояле
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Дві новоспечені "партії" , одна олігархічно-проросійська (Слуга) а інша , ніби проукраїнська (Голос) . Вже краще голосуйте за проукраїнську . Раз не хочете голосувати за Свободу і Батьківщину.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОдна з найпопулярніших форм агітації на виборах - концерти, їх активно використовують партії Зеленського і Вакарчука, - КВУ
 
 
 
 
 
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