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Все про:Луганщина (1750) найманці РФ (809) операція Об'єднаних сил (1318)

 Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС

У районі Станиці Луганської (Луганська обл.) найманці РФ завершили перший етап відведення своїх сил і відійшли від пішохідного моста.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до до Мирного плану та реалізації Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської – відійшов від пішохідного мосту. Для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, силами груп розмінування Збройних Сил та Державної служби з надзвичайних ситуацій України проводиться перевірка дороги (гуманітарного коридору) і прилеглої до неї місцевостіз метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Протягом сьогоднішнього дня здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано", - йдеться в повідомленні.

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"Поки триває процес розведення сторін, наші резерви в районі Станиці Луганської знаходяться у повній бойовій готовності. У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції. Разом з тим, Об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних мешканців та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі. Слава Україні!" - додали в штабі ОС.

Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС 01

Вчора штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що біля КПВВ "Станиця Луганська" в середу вдень відбувся перший етап відведення українських підрозділів під наглядом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. За відведенням військ також спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134570
 
   
 Топ коментарі
 
5 лет нам в публичное пространство внедряли разных звёзд, активистов, всратых антикоррупционеров и прочих народных хероев. ФСБ и олигархи во все СМИ нам просовывали своих людей. Чтобы везде, на каждом эфире и в каждой газете сидела и умничала прикормленная сволочь, которая уже где-то бухала с ними на корпоративах и приучена есть из руки.
5 лет вся эта мразь играла роль совести нации. Клеймила позором кокорупцию и бизнес с агрессором. Каждый провод, каждый слив Мариуполя они раздували до вселенских масштабов.
За 5 лет они подготовили почву.
А теперь они молчат. Теперь больше нет нассливания и зрады. Теперь за крики им не платят.
Отмена переименования улиц Бандеры и Шухевича, возвращение улицы Жукова в Харькове, снятие санкций с РФ в ПАСЕ, "украинские военные убивают мирных жителей Донбасса" от пресс-секретутки зеленского, кумовья и бизнес партнёры на всех должностях, нарушение закона о люстрации, попытка отмены энергорынка, возврат Портнова, Онищенко, Саакашвили и прочей швали, двое погибших на фронте из-за запрета превентивного огня по российской батарее. 2 человека были живы, а теперь уже нет! Просто потому, что клоун верил, что нужно просто перестать стрелять.
Вся эта сволочь 5 лет поднимала истерики по поводу и без. А теперь она не понимает истерик и не собирает третьи майданы.
Все это была спецоперация. Инфицировать гражданское общество своими людьми. Пусть звучат голоса никчёмных, продажных, тупых. А всех грамотных и настороженных в стране противника объявить прислужниками власти. Ха-ха-ха.
Вуаля! Теперь уставшие от войны будут клипать глазами и придумывать придурковатые объяснения действиям зелёного кумира. А он с них будет ржать, как в анекдоте том: ну ты ж такая умная у меня, придумай сама.
Так вот. Прозрение обязательно наступит. Вся эта хрень так активно началась, что закончится взрывом агрессии. Покруче Майдана. Тут как пить дать. И вот в тот момент главное не забыть, кто внутри страны приложил руку к нашим потерям.
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блин, порохоботы, вы реально запарили уже со своими методичками...в 10тый раз повторяю, что разведение на этом участке было еще при пете согласовано, только из за обстрелом откладывалось постоянно
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Зеля воплотив план Порося у дію))
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Дочекавсь взаємності від **************? Неабияке досягнення... Цікаво, з яких таких хуів... Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6079
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4 апреля 2018 г.Украинская сторона готова отводить силы от Станицы Луганской 10 апреля, если там не будут стрелять about:reader?url=https%3A%2F%2Fwww.unian.net%2Fwar%2F10069013-ukrainskaya-storona-gotova-otvodit-sily-ot-stanicy-luganskoy-10-aprelya-esli-tam-ne-budut-strelyat.html
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свои минные поля "сняли" или наоборот "удобрили"...
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Так, первым в списке подлежащих освобождению значится 30-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Великий. Он был взят в плен в сентябре 2016 года..
Еще один украинец - Яков Веремейчик 1986 года рождения. Из документа следует, что военнослужащего ВСУ пленили в мае 2018 года.
Третьим в перечне освобождаемых идет 54-летний Эдуард Михеев.
34-летний Максим Горяинов,
вроде хорошая новость? хоть и плохой спектакль. это с лентасру.
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Himikus

@MrHimikus


Не покидали думки що Зассика робив в Станиці? Чого він туди поперся? Чому саме Станицю здає першою? Завжди відповідь одна: там де воює росія, причина газ або нафта. Цього разу- газова труба. Магистраль Північний Кавказ-Центр, на якій ми поставили заглушки. Тепер ми це місце здаєм

Наемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8190
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Вот где собака порылась. Ссыкливый Кловун начнет поставлять газ "тамженашимлюдям"
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то вони прямо на мосту стояли, а тепер відійшли від обриву на пару шагов назад
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ну теперь то тролли поверят в обоюдность отвода?
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Осталось только почитать, какие фортификационные сооружения пришлось оставить нашим бойцам ради этого.
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ну сооружение--дело такое, прекратится стрельба с убитыми и ранеными, а люди--главная ценность...а вообще там еще должно быть давно выполнено разведение, просто оно постоянно срывалось
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Не знаю, кто ты. Ребята оттуда пишут, что там реально позиция была очень хорошая и здорово укреплена, что позволяла даже небольшими подразделениями удерживать участок фронта до подхода подмоги.

По опыту, когда начинают манипулировать ценностью людей те, кому на них априори насрать - добра не жди.
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ну а что делать...или тебе сооружение дороже человеческой жизни?
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Дурак ты, дядя. Или тебе мелкий шрифт мешает понять, что это начинаются поставик газа на неподконтрольную? Бизнес на крови, как любят говорить зедебилы.Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6334
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блин, порохоботы, вы реально запарили уже со своими методичками...в 10тый раз повторяю, что разведение на этом участке было еще при пете согласовано, только из за обстрелом откладывалось постоянно
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а шо поменялось что сепары стали такие пушистые
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есть инфа, что сепаров на этом участке заменили российские кадровики, и о чудо, обстрелы прекратились
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Зашибись. Надо на росийских кадровиков всех сепаров поменять на территории Украины. А заодно и войска ВСУ тоже поменять на росейские. Вот это будет самая зедебильная перемога.
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зачем ты свои фантазии мне рассказываешь?может ты вообще агент кремля, если хочешь заменить всу рашистами?
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а почему при порохе не меняли, и почему рацейским кадровикам вдруг понадобилось прекращать обстрелы. ты еще скажи что рацейские кадровики это миротворцы и не сами ни обстреливают нас ни организовывают и вооружают обстрелы
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это уже твои фантазии, я только сказал, что сказал
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ничего не понял с этой статьи, есть на работе твой куратор?пусть более толково все объяснит
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Какой же из тебя нах миротворец , как ты тут себя выставляешь, если на простые вещи понималка не отросла?
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просто текст по дебильному написан
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если я зебил, то ты--просто дебил...в спам
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Нет... Он - не "зебил"... Он хуже... Он "провокатор лахтинский", гадящий тут уже несколько лет... В отличие от массы "одноразовых", ПТУшников, он, в основном, "осторожничает"... В общем потоке комментриев - "и нашим, и вашим...", а, время от времени, и подсовывает "вонючку"...
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вначале про себя напиши. ти, тролль, веришь?
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ну молодец, что хоть отозвался на "тролля" Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6523
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ну тупее тебя вряд ли кто может быть Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 7601
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что следующее? вода в Крым? признание псевдореспублик?
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ты у меня спрашиваешь?спроси у команды зеленского в фейсбуке
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Это конечно хорошо............ посмотрим, на долго ли и как дальше будут развиваться «события».........
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Нет так все однозначно и оккупант послушался
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Сейчас Мертвечук активно пиарится на освобождении 4 пленных.
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5 лет нам в публичное пространство внедряли разных звёзд, активистов, всратых антикоррупционеров и прочих народных хероев. ФСБ и олигархи во все СМИ нам просовывали своих людей. Чтобы везде, на каждом эфире и в каждой газете сидела и умничала прикормленная сволочь, которая уже где-то бухала с ними на корпоративах и приучена есть из руки.
5 лет вся эта мразь играла роль совести нации. Клеймила позором кокорупцию и бизнес с агрессором. Каждый провод, каждый слив Мариуполя они раздували до вселенских масштабов.
За 5 лет они подготовили почву.
А теперь они молчат. Теперь больше нет нассливания и зрады. Теперь за крики им не платят.
Отмена переименования улиц Бандеры и Шухевича, возвращение улицы Жукова в Харькове, снятие санкций с РФ в ПАСЕ, "украинские военные убивают мирных жителей Донбасса" от пресс-секретутки зеленского, кумовья и бизнес партнёры на всех должностях, нарушение закона о люстрации, попытка отмены энергорынка, возврат Портнова, Онищенко, Саакашвили и прочей швали, двое погибших на фронте из-за запрета превентивного огня по российской батарее. 2 человека были живы, а теперь уже нет! Просто потому, что клоун верил, что нужно просто перестать стрелять.
Вся эта сволочь 5 лет поднимала истерики по поводу и без. А теперь она не понимает истерик и не собирает третьи майданы.
Все это была спецоперация. Инфицировать гражданское общество своими людьми. Пусть звучат голоса никчёмных, продажных, тупых. А всех грамотных и настороженных в стране противника объявить прислужниками власти. Ха-ха-ха.
Вуаля! Теперь уставшие от войны будут клипать глазами и придумывать придурковатые объяснения действиям зелёного кумира. А он с них будет ржать, как в анекдоте том: ну ты ж такая умная у меня, придумай сама.
Так вот. Прозрение обязательно наступит. Вся эта хрень так активно началась, что закончится взрывом агрессии. Покруче Майдана. Тут как пить дать. И вот в тот момент главное не забыть, кто внутри страны приложил руку к нашим потерям.
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Наемники ушли ,но как говорят местные жители, на их место пришли кадровые рос.военные.Офигенный обмен.Остается непонятным -с кем договаривались о разводе?С РФ?Она,что пизнала своё участие в войне?С сепарастами?Мы их признали стороной конфликта?С кем?В 1630 аннонсировано какое-то шоу нашего херанта.Посмотрим,какую лапшу развесит на этот раз.
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Т.е. ты отдал голос за ватного ублюдка ЗЕ только для того, шоб было, как при Пете, но без украинского языка, без украинских названий и с рыгами во всех ветках власти?
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1. Ты почитай тот закон о "языке" и охреней от нововведений.
2. О каких укранских названиях ты лепечешь？
3. Посмотри кто сейчас при власти от рыга пэтьки.
4. Иди броди.
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А ты сомневался? Примерно, то же самое и в Крыму было... Думали, что уберут украинский язык, названия, деньги, законы, а права их человеческие, вода и харчи, "хахляцкие" останутся... А теперь воют...
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Як відійшли, так і повернуться. Почекають поки Україна відремонтує міст та перейдуть в наступ. Відведення ЗСУ - це зрада України. І вина особисто на Зеленському. Без нього це рішення не ухвалювалось.
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походу что то решили изобразитьНайманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 5780
возможно сыграв на разобщенности лнр и днр
тут еще козырного валета сбу приняла на днях, сынка луга новы
стаханов уголь замаячил которого ахметов на курченко переписал
тем временем за поребриком трещат пердаки и откровенно полыхает в адрес Зе
гонят откровенную чернуху (возможно помогают еще больше набрать на парламентских и высадить партию евросвинаруков нашего прошлого лидара)
????
... шо то будет
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Хто бреше?. Вчора.голова Станично-луганськї РДА в своєму інтерв*ю сказав,що всіх козаків-кізяків та іншу місцеву гопоту.дійсно було прибрано з позиції,але......їх місце зайняли КАДРОВІ росіянські військові!.Чому зайдік-сайдік досі не оголосив,що ОБИДВІ сторони відвели війська?.Серж Марко сьогодні написав,що вчора наші "славетні ХЕРої - захисники" випустили у повітря ракету і тупо почали відхід!. Дивно,що сьогодні зам.НГШ вже заявив,що готується до "перемоХи" ..... Маріуполь, і на кордон вийдуть якісь химерні патрулі СММ ОБСЄ, а саме ОБСЄ до недавна заявляло,що для продовження місії немає грошей!.
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Оприлюдніть ваш план капітуляції!
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel
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хотят чтоб мы за свой счет отстроили мост для танков
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Оприлюдніть ваш план капітуляції!
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel
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***, ну це вже повний піздєц! Міни, суки, нахера знімать? Вони там взагалі з глузду з'їхали ? Ну хай, "для галочки" показать видимість відведення для євротолерастів, потім повернутись назад після обстрілу кацапів, то ще куди не шло. Реально розводить і оголяти фланги це вже перебор!
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Кракатука говорив що уже металлокнструкціїї сєпари підтягнули і готовляться стрибать а порохоботня організовано скиглить про зраду і постить фотки не того моста з красними кружочками і стрєлками.... Юра Бутусов як великий стратег і мастер-тактік, написав шо всьё пропало і шансов нєт.... Ужас. Коли почнеться вся хєрня?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНайманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС
 
 
 
 
 
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