 Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідно до до Мирного плану та реалізації Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 року, противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської – відійшов від пішохідного мосту. Для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, силами груп розмінування Збройних Сил та Державної служби з надзвичайних ситуацій України проводиться перевірка дороги (гуманітарного коридору) і прилеглої до неї місцевостіз метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Протягом сьогоднішнього дня здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано", - йдеться в повідомленні.
"Поки триває процес розведення сторін, наші резерви в районі Станиці Луганської знаходяться у повній бойовій готовності. У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції. Разом з тим, Об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних мешканців та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі. Слава Україні!" - додали в штабі ОС.
Вчора штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що біля КПВВ "Станиця Луганська" в середу вдень відбувся перший етап відведення українських підрозділів під наглядом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. За відведенням військ також спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відведення сторін від околиць Станиці Луганської.
Еще один украинец - Яков Веремейчик 1986 года рождения. Из документа следует, что военнослужащего ВСУ пленили в мае 2018 года.
Третьим в перечне освобождаемых идет 54-летний Эдуард Михеев.
34-летний Максим Горяинов,
вроде хорошая новость? хоть и плохой спектакль. это с лентасру.
Himikus
@MrHimikus
Не покидали думки що Зассика робив в Станиці? Чого він туди поперся? Чому саме Станицю здає першою? Завжди відповідь одна: там де воює росія, причина газ або нафта. Цього разу- газова труба. Магистраль Північний Кавказ-Центр, на якій ми поставили заглушки. Тепер ми це місце здаєм
По опыту, когда начинают манипулировать ценностью людей те, кому на них априори насрать - добра не жди.
5 лет вся эта мразь играла роль совести нации. Клеймила позором кокорупцию и бизнес с агрессором. Каждый провод, каждый слив Мариуполя они раздували до вселенских масштабов.
За 5 лет они подготовили почву.
А теперь они молчат. Теперь больше нет нассливания и зрады. Теперь за крики им не платят.
Отмена переименования улиц Бандеры и Шухевича, возвращение улицы Жукова в Харькове, снятие санкций с РФ в ПАСЕ, "украинские военные убивают мирных жителей Донбасса" от пресс-секретутки зеленского, кумовья и бизнес партнёры на всех должностях, нарушение закона о люстрации, попытка отмены энергорынка, возврат Портнова, Онищенко, Саакашвили и прочей швали, двое погибших на фронте из-за запрета превентивного огня по российской батарее. 2 человека были живы, а теперь уже нет! Просто потому, что клоун верил, что нужно просто перестать стрелять.
Вся эта сволочь 5 лет поднимала истерики по поводу и без. А теперь она не понимает истерик и не собирает третьи майданы.
Все это была спецоперация. Инфицировать гражданское общество своими людьми. Пусть звучат голоса никчёмных, продажных, тупых. А всех грамотных и настороженных в стране противника объявить прислужниками власти. Ха-ха-ха.
Вуаля! Теперь уставшие от войны будут клипать глазами и придумывать придурковатые объяснения действиям зелёного кумира. А он с них будет ржать, как в анекдоте том: ну ты ж такая умная у меня, придумай сама.
Так вот. Прозрение обязательно наступит. Вся эта хрень так активно началась, что закончится взрывом агрессии. Покруче Майдана. Тут как пить дать. И вот в тот момент главное не забыть, кто внутри страны приложил руку к нашим потерям.
2. О каких укранских названиях ты лепечешь？
3. Посмотри кто сейчас при власти от рыга пэтьки.
4. Иди броди.
возможно сыграв на разобщенности лнр и днр
тут еще козырного валета сбу приняла на днях, сынка луга новы
стаханов уголь замаячил которого ахметов на курченко переписал
тем временем за поребриком трещат пердаки и откровенно полыхает в адрес Зе
гонят откровенную чернуху (возможно помогают еще больше набрать на парламентских и высадить партию евросвинаруков нашего прошлого лидара)
????
... шо то будет
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel
"Дорожню карту" мінських переговорів оприлюднять не раніше 19 червня, - Мендель
https://censor.net.ua/ua/news/3131002/dorojnyu_kartu_minskyh_peregovoriv_oprylyudnyat_ne_ranishe_19_chervnya_mendel