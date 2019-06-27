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 Політика України
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Все про:гральний бізнес (72) Європейський суд з пр... (207) штраф (290) Загребельська (32)

 ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити трьом заявникам 512 тис. євро компенсації за скасування їхніх ліцензій на азартні ігри, - держуповноважена АМКУ Загребельська

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити трьом заявникам сумарно 512,9 тисяч євро компенсації за скасування їхніх ліцензій на азартні ігри у зв'язку зі набуттям чинності закону "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Про це повідомила в Facebook Державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Європейського суду з прав людини від 27 червня 2019 року частково задоволено скарги двох українських компаній та одного українського громадянина. Так, визнано порушення стосовно Станько Наталії Іванівни з приводу призупинення розпорядженням Міністерства фінансів від 8 травня 2009 року дїї ліцензії на азартні ігри до 7 червня 2009 року та визнано порушенням скасування багаторічних ліцензій всіх заявників - Станько Наталії Іванівни, ТОВ "Світ розваг" (м. Харків), ПП "Ігро-БЕТ" (м. Львів) у зв’язку з набранням чинності 15 травня 2009 року Закону "Про заборону грального бізнесу в Україні"", - повідомила вона.

"Заявники стверджують, що скасування ліцензій є втручанням в їхнє право на мирне користування їхніми правами володіння. Як зазначено у рішенні суду, закон, за яким було отримано ліцензії, не містив жодних положень про їх відкликання у разі заборони раніше законної ліцензованої діяльності та не передбачалось тимчасового "призупинення" (зупинення) ліцензій", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування АМКУ проти майданчиків у сфері оцінки вийшло на фінішну пряму, - Загребельська

" Відповідно до рішення суду держава-відповідач має виплатити заявникам протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним, такі суми, які будуть конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом, що застосовується на дату розрахунку:

(i) 300 000 євро для першого заявника, плюс будь-який податок, який може бути стягнений за матеріальну шкоду;

(ii) 58 500 євро для другого заявника, плюс будь-який податок, який може бути стягнуто, за матеріальну шкоду;

(ііі) 135 000 євро третій заявниці, плюс будь-який податок, який може бути стягнений за матеріальну шкоду;

(iv) 17 000 євро першому заявнику, 2 200 євро другому заявникові, і 214 євро третьому заявникові, плюс будь-який податок, який може бути стягнутий із заявників у відношенні судових витрат", - повідомила Загребельська.

Читайте: Рахункова палата прийшла в АМКУ з допитом через боротьбу з "гральною мафією", - журналіст Ніколов

ЄСПЛ зобовязав Україну виплатити трьом заявникам 512 тис. євро компенсації за скасування їхніх ліцензій на азартні ігри, - держуповноважена АМКУ Загребельська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134568
 
   
 Топ коментарі
 
ЕСПЧ, после демарша ПАСЕ может просто ПОЙТИ НАХ!
Он для нас уже никакой не авторитет.
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Бред...
Причем здесь права человека, не дали право разводить лохов?
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эти иски раша вертела на вертеле--они так прямо ржут с ваших всех исков,кто ещё не понял???
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ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 6907Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 4 мин.4 минуты назад

Гонтарєва: Коломойський особисто мені погрожує. Якщо зі мною щось станеться, я хочу щоб всі знали чому.
ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 1177
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якщо і станеться , Україна думаю за тобою не заридає !!
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Просто бандюга Коломойский получит в США еще пару десятков лет срока сверху и сдохнет в тюрьме
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скоріше снайпер його попестить у шнобель.
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ЕСПЧ, после демарша ПАСЕ может просто ПОЙТИ НАХ!
Он для нас уже никакой не авторитет.
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а куда тогда иски против раши подавать будем?хотя подавай, не подавай, толку не будет, как я понимаю
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эти иски раша вертела на вертеле--они так прямо ржут с ваших всех исков,кто ещё не понял???
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А почему бы не действовать действовать методами раши? Раша тупо ссыт в глаза ЕСПЧ, можно попробовать и так.
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а Станько Наталью Ивановну на кол посадить ненадо ли? у нее родственники закончились что ли или мрази гнобить только патриотов умеете, да создайте вы в сбу отдел для ликвидации мразей, чтоб детей ее расстреляли, противодействие должно быть адекватным
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Бред...
Причем здесь права человека, не дали право разводить лохов?
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Хорошо что Онуфрия не тронули.... Он бы и не то отсудил за право развлекаться с ..... клириками ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 5780 и срать на голову народа(слава Перуну что не все веруны)))
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Эту сумму надо взыскать с нерадивых депутатов, которые писали закон "О запрете игорного бизнеса в Украине". А то что выходит, олигофрены законы пишут, а за их ошибки отдувается вся страна. Источник: https://censor.net.ua/n3134568
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Щось при Зе не припинилась масова вирубка лісів і незаконне видобування бурштину перетворюючи Поліські ліси в пустелю.
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От вам и европейский совет по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 5200
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Ну шо,скинемся из налогов на нужды бедных владельцев игровых автоматов? вот вам ПАРЕ,ПАСЕ,ЕСПЧЕ,бес в ребро,борьба за права человеков и прочая ботва.
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тра' визнати непідсудність даної справи і не підчинятись гейропейцям - всьо равно з них ніякої пользи - тіко врєд
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ЄСПЛ себе повністю дискредитував. Треба офіційно відмовитися від виконання його рішень.
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Страна барцов и барцыц....
Взять - и атменить!
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Після окупації ОБСЄ раскою федераскою цей суд нічим не відрізняється від басманного.
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В очередь, сукины дети, в очередь. Тут чернобыдьцы по решениям ЕСПЧ уже который год не могут свои пенсии получить. Так что бизнесмены подождут.
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Юля ! Юля ! Юля !

Идиоты . . . Этого следовало ожидать, когда женщина с косой под предлогом пожара в Днепропетровской игралке грохнула игровой бизнес только потому, что он финансировал выборы её соперника.
Я не за игровой бизнес и не оправдываю конкретных бизнесменов - но люди поплатили официально по 5 млн. грн. за лицензии, а им одним прекрасным утром сказало государство : "всем спасибо, все свободны и деньги не вернём".

Бандитская страна в плане защиты права собственности.

А компенсации платить будет бюджет, то есть мы с вами все.
Взять бы и возложить возмещение ущерба на тётку с косой !!!
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Що за дурня , де це бачено щоб на кожній зупинці і кожному підїзді , стояв "однорукий бандит" . Скільки тоді сімей розорилося і розпалося ? . Це вже зовсім ні в які ворота не лізе - позбавили права грабувати .Накуй такий суд взагалі.
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Три способи зробити справу: зробити нормально; зробити дебільно; зробити по-українські. Ігорно бізнесу типу немає, бо він типу заборонений. Ігорний бізнес на кожному кутку, бо він типу не ігорний. Платники податків платять за типу заборонений бізнес. Чудово!

От що трапляється, коли дебіли пишуть закони. Я б закликав подякувати Юлі, але після Юлі ми ще маємо Рюкзакяна й Зебільчік такі новини продукую, що не до ігор вже.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити трьом заявникам 512 тис. євро компенсації за скасування їхніх ліцензій на азартні ігри, - держуповноважена АМКУ Загребельська
 
 
 
 
 
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