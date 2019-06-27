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 Політика України
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Все про:НАБУ (2002) Коломойський (428) Гонтарева (259)

 Гонтарева про Коломойського: Дуже погано, що він повернувся. Він мені погрожує

Колишня керівниця НБУ Валерія Гонтарева заявила, що сприймає окремі висловлювання Ігоря Коломойського як особисті погрози з його боку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю BBC News Україна.

"Дуже погано, що він повернувся. Погано для мене особисто, тому що особисто мені він погрожує [...] Особисто в інтерв'ю Коломойський заявив, що якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе в приватному порядку", - говорить екскерівниця Національного банку.

"По-англійськи це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось трапиться, щоб всі знали чому", - сказала вона.

Гонтарева має на увазі заяву Ігоря Коломойського про те, що якщо буде потрібно, ексглаву НБУ доставлять в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахматюк закликав Гонтареву не ховатися в Лондоні і повернутися в Україну

Так ще до свого повернення в Україну бізнесмен прокоментував цитату журналіста Bihus.Info: "В цікаві часи живемо - Коломойський ще не прилітає в Україну, а Гонтарева вже не прилітає в Україну".

На це Коломойський відповів: "Якщо вона не прилітає, нічого страшного, ми її привеземо, якщо треба буде ... У приватному порядку".

Останні 10 місяців Гонтарева живе в Лондоні, де викладає в Лондонській школі економіки. За її словами, вона не може повернутися в Україну, зокрема, через "відсутність верховенства права в країні"

Також вона заявила, що до націоналізації "Приватбанку" вона зустрічалася з Коломойським близько 20 разів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134566
 
   
 Топ коментарі
 
Гонтарева тварь, тебе мало угрожать.
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Ты бы почитала что с лучшим банкира мира тут на форуме хотят сделать, Бенины угрозы это детский лепет Гонтарева о Коломойском: Очень плохо, что он вернулся. Он мне угрожает - Цензор.НЕТ 6519
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А мы, значит, пожалеть должны? За какие акие заслуги мы должны заботится о Гонтаревой?
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Все, что сейчас происходит в стране - это прямой результат пятилетнего правления соевого мародера и его камарильи. Нельзя с каждым годом наращивать торговлю с врагом и требовать от всех других ее сворачивать. Нельзя иметь с врагом открытые границы, безвиз, свободное транспортное сообщение и требовать от всех других накладывать на врага санкции. Нельзя иметь у врага миллионы украинсках граждан, выехавших на зароботки, и рассказывать об притеснении врагом прав человека. Нельзя рассказывать об нечеловеческих усилиях по развитию вооруженных сил Украины и одновременно наживать на этом огромное бабло. Политика двойных стандартов, являющаяся основой соевой политики вообще, как внешней, так и внутренней, неминуемо должна была привести страну к краху. Слава Богу, что у народа хватило ума прогнать всю эту прогнившую шоблу поганой метлой прямиком в выгребную яму украинской политики. «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время» (А. Линкольн).
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Так чего ж ты в итоге проголосовал за "просто перестать стрелять"? Теперь тебя деклассируют, обуют в кацапские сапоги, поставят под ружье - и погонят завоёвывать Европу.
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Россия никогда не нападала на Европу в отличии от французов немцов шведов и прочей шушеры
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Я знаю одно...Россия напала доллар стал 12...Напал Порох и Гонтарева стал 27...Нам главное эту падаль всю вернуть и отдать под суд.
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да да конечно вы правы, но зачем вместо прогнившей шоблы было возвращать еще более прогнившую шоблу? я вам напомню что хотел сделать Коломойский и Ко, а именно кинуть вкладчиков привет-банка например обанкротив банк по такому же принципу как и ФК Днепр. он до сих пор зарплату футболистам не выплатил, а зачем? можно же просто клуб банкрот пошли все нахер. почему-то при Пеце жопоблоки не показывали такие результаты, а сейчас смотри как голову подняли реванш то уже на горизонте поди думают. про новые лица и новые кадры я вообще молчу это просто стыдоба. я вижу как Зеленский обустраивает себе и кумовством занимается, вижу его "успехи" на международной арене. вы все правильно сказали гнать их нужно всех нахер отсюда, но на замену нужны не другие олигархи, а политики которые попытаются привить нам европейские/американские стандарты в медицине, армии, образовании, банковском деле и т.д. для меня например эта Европа что есть что нету, но их методы управления государством и обществом мне нравятся. закон один для всех, правила сосущестования общества тоже
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"И шоб ты жил на одну зарплату!"
Брилиантовая Рука
Оказывается жить в Украине для некоторых УГРОЗА! ПАТРИОТКА мля...
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А почему она прячется в этой Великобритании. Там прячутся только воры.
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Ну Израиль все-таки не так привлекателен для воров как Лондон.
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да ты что? Там куча украинцев работает, это все воры?
А "честные" сидят в Житомире на кассах в супермаркете, или коровам сиськи в Бердичеве дергают за 5 копеек?
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Этой лярве в свое время удалось вовремя смыться с Украины, сегодня первоочередная задача - не дать после выборов драпануть, как тараканам, за кордон соевой мрази во главе с мродером-свинорошеном
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Отлично, что ты испугалась. Вот бы тебе в тюряженьку... да вместе с барыженькой!
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Ха, для "киднеппинга" она уж слишком большая и уже давно "не девочка"! Гонтарева про Коломойського: Дуже погано, що він повернувся. Він мені погрожує - Цензор.НЕТ 1770

Диктант в школе. Учительница диктует:
- Крокодил вылез из воды и лег на гальку...
Леночка тянет руку:
- МарьИванна, а слово ``гальку`` писать с маленькой буквы или
с большой?
Учительница забеспокоилась:
- Дети, кто написал слово ``галька`` с большой буквы?
Весь класс, кроме Вовочки, тянет руки.
МарьИванна в шоке:
- Вовочка, встань и объясни всем, почему ``галька`` пишется
с маленькой буквы.
- Если она с крокодилом спит - я ее за человека не считаю...
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Она хочет, чтобы мы ее пожалели ? В 2014 г положила Актабанк , на момент введения временной администрации 1$=12,98 грн , а деньги выдавали в феврале 2015 г, когда 1$=25 грн, но они посчитали по сентябрю. (После смерти мамы я продала хату за 5000$ и отнесла в банк , получили ровно половину ) .Вместе с Коломойским хочется спросить у Гонтаревой : « Где мамина полхаты ? «
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отсутствия верховенства права в стране не мешало ей руководить НБУ ************
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Воровка .... нас грабить у неё совести хватало....
А предстать перед честным судом, созданным её подельником Петром порошенко - очко трясётся.
Надеюсь из неё там вытряхнут все награбленные деньги и вернут их в страну.
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Да тебя вся страна за решеткой видеть хочет.
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Какая страшная Украина и Коломойский. А воровать было так комфортно.А крыша какая.
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Чего ей бояться, он же в Украину возвращается, а не в Великобританию. Или из Украины он может ее достать в королевстве, а из Израиля нет?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГонтарева про Коломойського: Дуже погано, що він повернувся. Він мені погрожує
 
 
 
 
 
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