 Гонтарева про Коломойського: Дуже погано, що він повернувся. Він мені погрожує

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю BBC News Україна.
"Дуже погано, що він повернувся. Погано для мене особисто, тому що особисто мені він погрожує [...] Особисто в інтерв'ю Коломойський заявив, що якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе в приватному порядку", - говорить екскерівниця Національного банку.
"По-англійськи це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось трапиться, щоб всі знали чому", - сказала вона.
Гонтарева має на увазі заяву Ігоря Коломойського про те, що якщо буде потрібно, ексглаву НБУ доставлять в Україну.
Так ще до свого повернення в Україну бізнесмен прокоментував цитату журналіста Bihus.Info: "В цікаві часи живемо - Коломойський ще не прилітає в Україну, а Гонтарева вже не прилітає в Україну".
На це Коломойський відповів: "Якщо вона не прилітає, нічого страшного, ми її привеземо, якщо треба буде ... У приватному порядку".
Останні 10 місяців Гонтарева живе в Лондоні, де викладає в Лондонській школі економіки. За її словами, вона не може повернутися в Україну, зокрема, через "відсутність верховенства права в країні"
Також вона заявила, що до націоналізації "Приватбанку" вона зустрічалася з Коломойським близько 20 разів.
Брилиантовая Рука
Оказывается жить в Украине для некоторых УГРОЗА! ПАТРИОТКА мля...
А "честные" сидят в Житомире на кассах в супермаркете, или коровам сиськи в Бердичеве дергают за 5 копеек?
Диктант в школе. Учительница диктует:
- Крокодил вылез из воды и лег на гальку...
Леночка тянет руку:
- МарьИванна, а слово ``гальку`` писать с маленькой буквы или
с большой?
Учительница забеспокоилась:
- Дети, кто написал слово ``галька`` с большой буквы?
Весь класс, кроме Вовочки, тянет руки.
МарьИванна в шоке:
- Вовочка, встань и объясни всем, почему ``галька`` пишется
с маленькой буквы.
- Если она с крокодилом спит - я ее за человека не считаю...
А предстать перед честным судом, созданным её подельником Петром порошенко - очко трясётся.
Надеюсь из неё там вытряхнут все награбленные деньги и вернут их в страну.