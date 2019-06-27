 Гонтарева про Коломойського: Дуже погано, що він повернувся. Він мені погрожує

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю BBC News Україна.

"Дуже погано, що він повернувся. Погано для мене особисто, тому що особисто мені він погрожує [...] Особисто в інтерв'ю Коломойський заявив, що якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе в приватному порядку", - говорить екскерівниця Національного банку.

"По-англійськи це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось трапиться, щоб всі знали чому", - сказала вона.

Гонтарева має на увазі заяву Ігоря Коломойського про те, що якщо буде потрібно, ексглаву НБУ доставлять в Україну.

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Так ще до свого повернення в Україну бізнесмен прокоментував цитату журналіста Bihus.Info: "В цікаві часи живемо - Коломойський ще не прилітає в Україну, а Гонтарева вже не прилітає в Україну".

На це Коломойський відповів: "Якщо вона не прилітає, нічого страшного, ми її привеземо, якщо треба буде ... У приватному порядку".

Останні 10 місяців Гонтарева живе в Лондоні, де викладає в Лондонській школі економіки. За її словами, вона не може повернутися в Україну, зокрема, через "відсутність верховенства права в країні"

Також вона заявила, що до націоналізації "Приватбанку" вона зустрічалася з Коломойським близько 20 разів.