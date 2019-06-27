 Я отримав український паспорт у 2017 році і роблю все можливе, щоб вийти з громадянства РФ, - 99-й номер у списку "Слуги народу" Соколов

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Коли почалася війна з Росією, я все ще жив в Україні за посвідкою на проживання, громадянство я намагався отримати з 2014 року по 2017 рік, коли мені його дали.

У 2016 році Україна ввела правило, що я більше не можу виїжджати з України за посвідкою на проживання, якщо у мене немає російського закордонного паспорта. Тобто виїхати я можу, але ось повернутися без російського закордонного паспорта не можу. У мене до того моменту російський закордонний паспорт вже закінчився і став невиїзним.

В результаті, я поїхав у РФ в гості до мами і зробив закордонний паспорт, щоб мати можливість повернутися в Україну і в принципі кудись з неї виїжджати. Український паспорт мені дали в 2017 році, після чого я користуюся виключно ним, як того і вимагає закон", - зазначив він.

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За словами Соколова, він робить все можливе, щоб вийти з громадянства Росії і боїться їздити в РФ, бо там його можуть переслідувати:

"Моїм питанням щодо отримання громадянства і виходом з російського займається фірма Тетяни Козаченко, тієї самої, яка очолювала люстраційний комітет і захищала майданівців. Думаю, що її репутація питань не викликає. Я це кажу до того, що, на жаль, закінченої процедури виходу з російського громадянства фактично немає, дуже часто паспорт повертається відправнику. Разом з тим, згідно із законом України я повинен завершити відповідні процедури протягом двох років після отримання паспорта. Тому, я прийшов до них і попросив їх так вивести мене з російського громадянства, щоб ніхто не міг сказати, що я не зробив всіх можливих зусиль для того, щоб все-таки вийти. Власне, ми займаємося цим вже близько року. За цей час, мені вдалося не виїжджаючи до Росії, погасити заборгованість з податків, яка незрозуміло звідки взялася у мене. Незрозуміло звідки, тому, що я там не живу з 2015 року. Передати всю мою нерухомість, отримати довідки про несудимість. Податися на виписку з квартири, де я раніше проживав, і отримати відмову в прийомі відповідних документів. Подати знову документи на виписку вже через місцевого юриста, з тим щоб отримати хоча б офіційну відмову в виписці. Зараз я чекаю її. Як тільки відмову буде отримано, я зможу сказати, що я зробив все, що міг зробити. Після цього я зможу відправити відповідний комплект документів нотаріально засвідченим листом з описом.

Підкреслю, що все це я роблю для того, щоб підвищити шанси на те, що все ж вийду з російського громадянства за російськими законами, або зробити все, що для цього взагалі можна було зробити. Якщо у когось є ще питання, я можу дати координати Тетяни Козаченко або її партнера Дмитра Лошакова, щоб вони підтвердили все вищесказане. Також, хочу зауважити, що мені було б набагато легше все це робити, якби я міг собі дозволити поїхати в Росію, я цього не роблю з 2016 року. Одна з причин в тому, що вже два роки, як ВАР з моєї подачі вимагає ввести санкції проти заводу Міндобрива (Россош), що належить Аркадію Ротенбергу, будівельнику Кримського моста, найближчому другові Путіна і партнеру Фірташа. А тепер вже моє запитання, а звідки в автора блогу така інформація? У РФ вона ж засекречена і до неї мають доступ тільки російські спецслужби. Якщо комусь цікаво більш детально ознайомитися з історією моїх укладення отриманням громадянства, ось пояснювальна, яку мені довелося подати у "Слугу народу" (див. Вкладений файл)".

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Соколов показав доповідну про набуття громадянства України, яку він надав партії "Слуга народу" (мовою оригіналу) і копію довідки про отримання українського паспорта в 2017 році:

Соколов Михайло. Історія і причини переходу до громадянства України.



З 2002 р. по 2004 р. працював в управлінні регіональної політики компанії ЮКОС-Москва, відповідав за Томську область.



Управління відповідало за взаємодію з органами влади. Після арешту Михайла Ходорковського через його спроби протистояти встановленню режиму Володимира Путіна якийсь час продовжив працювати в Томську. Займався введенням в експлуатацію соціального проекту ЮКОСа, центру дозвілля "Fакел".



Однак, став відчувати на собі тиск прокуратури Томської області, представники якої стали систематично і демонстративно допитувати осіб, з якими я контактував під час роботи в ЮКОС, щодо змісту моєї роботи. До того моменту все керівництво ЮКОСА, включаючи мого безпосереднього начальника – віце-президента НК ЮКОС, Олексія Аракчеєва, вже знаходилося у вимушеній імміграції. На початку 2005 р. скористався можливістю тимчасово переїхати на роботу в Україну, прибув до Києва на початку квітня.



У 2006 р. одружився на громадянці України Ользі Семенець, в заміжжі – Соколовій.



У 2009 р. отримав постійну посвідку на проживання (скан-копія додається https://app.box.com/s/cvqqjxfxs8glp39l08ht72cpkd3v54fi).



У 2012 р. народився син, Соколов Олег Михайлович.



У 2014 р. вперше подав заяву на отримання громадянства. Поштовхом для прийняття відповідного рішення стали події "Революції гідності" і агресія РФ проти України.



Формальною підставою для отримання громадянства стало клопотання Міністра Аграрної політики і продовольства (АПіП) Ігоря Швайки про надання громадянства через особливі заслуги – роботу координатором робочих груп із підготовки законопроектів "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин".



Моя робота у цій сфері була відзначена Почесною грамотою Міністерства АПіП від 26 вересня 2014 р. (копія https://app.box.com/s/ev0seauzvoqzdl1nt839jxv4zneckuyl ).



Громадянство отримати не встиг у зв'язку зі звільненням Ігоря Швайки з позиції міністра аграрної політики до завершення процедури отримання громадянства.



У 2015 році я повторно подав документи на отримання громадянства, але вже за підписом першого заступника Міністра аграрної політики і продовольства України Ярослава Краснопольського. Звернення на ім'я міністра АПіП, Олексія Павленка, з проханням клопотати про надання мені громадянства подали керівники 11-ти аграрних асоціацій (сканкопія завантажується за посиланням https://app.box.com/s/w6p0w4pz5bf8gjt69thvf1e6pum1al1j, https://app.box.com/s/posaraunolelri7fx0p8mor4vpschbov,

https://app.box.com/s/n939wf0vk72h1027rg18hk7qfylou9yk ).



Цього разу причиною відмови став той факт, що клопотання про надання мені громадянства було підписано першим заступником міністра аграрної політики, Ярославом Краснопольським, в період виконання ним обов'язків міністра (міністр перебував у цей момент у відрядженні), а не самим Олексієм Павленком.



У 2017 р. я подав заяву на отримання громадянства через сімейні обставини. В результаті 28 вересня 2017 р. мені було надано громадянство України указом Президента України №291/2017. Тоді ж я подав декларацію про відмову від громадянства Російської Федерації (скан-копія відповідної довідки з відміткою про подання декларації завантажується за посиланням

https://app.box.com/s/thm4pg8b4z2qsovp8om6x2g49dinetg5).



У Російську Федерацію останні роки не виїжджав, тому що побоювався переслідувань через активну критику, яку я висловлював, як заступник голови ВАР, на адресу Дмитра Фірташа, щодо зловживань монопольним становищем групою компаній Ostchem, і вимог про введення санкцій відносно російського заводу Мінеральні добрива (м. Россош), що належить Аркадію Ротенбергу.

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Нагадаємо, інформацію про російське громадянство Соколова раніше оприлюднив одеський активіст Сергій Стерненко.