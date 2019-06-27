 Словацького депутата Полячика, який приєднався до демаршу проти повернення РФ у ПАРЄ, хочуть виключити з делегації

Про це заявив сам Полячик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Він став єдиним делегатом від Словаччини, який приєднався до заяви делегатів від семи країн проти повернення делегації Росії в ПАРЄ.

"Я щойно дізнався, що завтра мене хочуть усунути з посади заступника голови словацької делегації в ПАРЄ. Причина полягає в тому, що я приєднався до виступу моїх колег, в якому я висловив своє невдоволення поведінкою Парламентської асамблеї щодо відновлення права голосу Російської Федерації", - розповів він.

Полячик зазначив, що підписував заяву своїм ім'ям, а не від імені всієї Словаччини.

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"Я ніколи не говорив і не заявляв, що я чи словацька делегація залишають Парламентську асамблею. У тексті чітко сказано:"Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами та урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях", - підкреслив депутат.

Крім того, він наголосив, що якщо його відсторонять, це буде порушенням статуту Ради Європи, оскільки згідно з його 25-ю статтею - жоден представник не може бути позбавлений своєї посади під час сесії Асамблеї без її згоди.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

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