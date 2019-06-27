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 Словацького депутата Полячика, який приєднався до демаршу проти повернення РФ у ПАРЄ, хочуть виключити з делегації

Зі складу делегації Словаччини в ПАРЄ запропонували виключити Мартіна Полячика, який виступив проти повернення Росії в асамблею.

Про це заявив сам Полячик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Він став єдиним делегатом від Словаччини, який приєднався до заяви делегатів від семи країн проти повернення делегації Росії в ПАРЄ.

"Я щойно дізнався, що завтра мене хочуть усунути з посади заступника голови словацької делегації в ПАРЄ. Причина полягає в тому, що я приєднався до виступу моїх колег, в якому я висловив своє невдоволення поведінкою Парламентської асамблеї щодо відновлення права голосу Російської Федерації", - розповів він.

Полячик зазначив, що підписував заяву своїм ім'ям, а не від імені всієї Словаччини.

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"Я ніколи не говорив і не заявляв, що я чи словацька делегація залишають Парламентську асамблею. У тексті чітко сказано:"Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами та урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях", - підкреслив депутат.

Крім того, він наголосив, що якщо його відсторонять, це буде порушенням статуту Ради Європи, оскільки згідно з його 25-ю статтею - жоден представник не може бути позбавлений своєї посади під час сесії Асамблеї без її згоди.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134558
 
 
 Топ коментарі
 
спасибо, Мартин Полячик! за принципиальную позицию и открытые глаза, за понимание ситуации с оправданием маньячки-рашки и за Вашу чистую совесть!
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При Порохе мы ЕС были нужны, при зе уже нет оказывается
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хер их поймешь...как в вону за Гитлера воевать - так вопросов нет...
а как сегодня назвать вещи своими именами - так кто больше педорубликов даст..
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Ватная, еще какая. У меня там родственнички. Дядюшка звонит постоянно и рассказывает, как у нас плохо и какая рашка хорошая. Раша тв у них в фаворе. Дядя не эмигрант, он словак с деда-прадеда.
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А мы то думаем что там только ******* такие....
По-нормальному, там надо все голоса шоб в Евросовок вступить. Но если Италия и прихлебатели вроде Мрекель и Миркона топят за Парашу, то у нас не то что бы много шансов есть.... Так и из НАТО. И бонус - так же и с другими вопросами, вроде дела о самолете. Официально - все чисто, но "осадочек то остался".
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При Порохе мы ЕС были нужны, при зе уже нет оказывается
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Вы реально думаешь что "нужны-не нужны" зависит от порохов?
Да они на нас плюнут и разотрут. И забудут. Мы для них мало что предложить можем, от этого и надо отталкиваться. Это если тупо экономически мыслить то.
Ты подумал(а) во сколько ЕС обойдется простая замена труб?(в земле которые)
А ведь таких позиций - что в Черкассах бродячих собак..... много.
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Ну конечно, шо может предложить Европе 40 лямная ,белая ,христианская и вторая по территории страна?
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Цирк?
Дебилизм?
Откатки от Рашки к Евро?
или "помогай, или у нас есть Ядерные станции"?

Что?
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Ты это поймёшь когда увидишь как и на чем зарабатывают за бугром, начиная от сельского хозяйства и до индустрии и транзита. Достаточно менять податковое законодательство , мусарню и убрать олигархию.Если в рашке МАН строит завод по движкам то значит видят в этом экономический смысл.Время у нас уходит а нихера не меняется
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Уже ушлО.
Вечная прокладка между Востоком и Италией)
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Питання в іншому - чи потрібна НАМ така Європа?
Чи може ліпше об'єднуватись з тими, хто нам справжній друг? Давно вже йдуть розмови про Балто-Чорноморську спілку держав.
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С бритами тоже корешить нужно , они рашке по жизни тоже шляпой по губам водят
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Так альянс основан уже пять лет назад.
Или вы думаете, что Эстония, Латвия, Литва реально выйдут из ЭС, для того, что бы вступить территориально в союз с украинцами, у которых качели и внутрняя и внешняя политика кардинально меняется раз в пятилетку?
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спасибо, Мартин Полячик! за принципиальную позицию и открытые глаза, за понимание ситуации с оправданием маньячки-рашки и за Вашу чистую совесть!
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Катсапы живущие без элементарных удобств и в антисанитарии пытаются делать вид что они сверхдержава.
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Когда угров и словвваков имели сов.части ,они те події наззивали повстанням и наругою над демократіями та правами людей.А у нас для них це далеко і понарошку.
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МИД Украины должен вызвать посла Словакии на ковер.
Парубий должен написать письмо спикеру словацкого парламента
Был бы с Украине президент , он бы пообщался с президентом Словакии , но в Украине - клоун
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А шо, желтые жилеты от ***** перестали Макрона беспокоить 😀😀😀 слаб он однако
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Все до того йшло що постраждалий (Україна), буде визнаний винуватим а злочинець (Московія) , буде виправданим. Ще з самого початку окупації , саме Європа обривала телефони просячи , щоб українці не чинили спротиву окупанту , чим підігрували йому. Нехай би політики врешті врешт виклали тексти тих прохань і запевнянь . Бо саме тоді і було все підготовлено до визнання Криму Московитським. Це вже другий кидок за нинішню історію Незалежної України . Перший коли відібрали ядерну зброю , а другий коли пообіцяли підтримку проти окупанта.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСловацького депутата Полячика, який приєднався до демаршу проти повернення РФ у ПАРЄ, хочуть виключити з делегації
 
 
 
 
 
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