 "До влади в Україні приходять дальтоніки", - Ірина Геращенко про заяву Разумкова щодо ПАРЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"Разумков розкритикував українську делегацію в ПАРЄ. Саме УКРАЇНСЬКУ делегацію, й ані слова не сказав про російську чи про європейські, які повернули до зали підсанкційних злочинців. Кажуть, він буде спікером в майбутньому скликанні ВР. Зверніть увагу - ВР, не Держдуми....", - написала вона.
Разом з тим Геращенко зазначила, що пишається українською делегацією і хоробрими колегами з Грузії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі та одним сміливим і чесним словаком.
"Здається, що до влади в Україні приходять дальтоніки, які не розрізняють кольори, плутають чорне і біле, які не вміють помічати очевидне і вміти подякувати тим, хто дійсно служив Україні", - підкреслила перша віцеспікерка ВР.
Також Геращенко додала, що протягом декількох днів українська делегація отримала тисячі смс, листів, слів підтримки від простих українців: "ДЯкуємо вам, дорогі. Ви дійсно розумні і мудрі".
Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що незважаючи на відновлення повноважень РФ у ПАРЄ, він вважає неконструктивним і недоцільним вихід української делегації з її складу.
Пора выносить.
и безграмотен при том.
для тупых: никого не трогает, сколько безмозглых хомячков голоснуло за зю, трогает, сколько есть решительных людей, готовых вынести. дошло?
Вчера всплыл ужасающий компромат, который целиком подтверждает версию, что Петр Порошенко это враг Украины и по всей видимости его действия можно квалифицировать как военные преступления.
Грабеж армии через продажу просроченных бронежилетов
Вчера ГБР провели обыски у члена преступной банды Юрия Бирюкова.
Его роль в ОПГ была достаточно влиятельной. Он был внештатным советником Порошенко, что давало экс-президенту Порошенко возможность проворачивать свои преступные замыслы через псевдоволонтеров, коим является подозреваемый Бирюков.
Подозреваемые в военных преступлениях Петр Порошенко, Юрий Бирюков, Степан Полторак и остальные члены ОПГ заработали более 100 миллионов гривен на продаже армии негодных бронежилетов!
Вы вдумайтесь в это! Верховный главнокомандующий, министр обороны и псевдоволонтер провернули схему на 100 миллионов и при этом зная, что негодный бронежилет это чья-то жизнь на фронте!
Военные преступники знали об этом, но им было все равно…
Государственное бюро расследований проводит расследование в связи с закупкой Минобороны имущества для ВСУ по завышенным ценам. Предварительная сумма убытков - около 100 миллионов. Об этом во время брифинга заявило руководство ГБР и следователи.
Бюро расследует, в частности, дело закупки 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствуют требованиям безопасности. По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти закупленных бронежилетов простреливаются.
Корреспонденты военного телевидения Минобороны пытались узнать, о каких именно бронежилетах идет речь и очень интересовались, каким образом проводился данный эксперимент. Им в этом было отказано в связи с тем, что эта информация закрытая.
Также расследуется дело закупки 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам. «Для примера. Лишь стоимость одного элемента одежды в общем завышена на сумму близко 10 миллионов гривен».
Чиновники Минобороны также закупили палатки, которые не пригодны к использованию. «Список таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, можно увеличивать, он достаточно большой. Но точную сумму убытков мы узнаем после экспертизы», - добавил Труба.
«Цинизм ситуации не в том, что государству были нанесены убытки в особо крупных размерах, цинизм в том, что это вещевое имущество могло поставить под угрозу жизнь наших людей, наших военнослужащих, которые защищают наше государство», - говорит Труба.
Глава ГБР назвал лиц, которые могут быть причастны к этой афере.
«В группу, которая организовала эту противоправную деятельность, могли входить следующие лица: экс-президент Украины Петр Порошенко, советник Порошенко Юрий Бирюков, один из руководителей Минобороны Украины, руководство департаментов, управлений Министерства обороны. Эти лица действовали в группе с другими служебными лицами субъектов частного права, а также из исследовательских ведомств», - добавил он.
По словам Трубы, следствие не связано с политикой и было начато тогда, когда президентом был Петр Порошенко.
Но это еще не самое главное. Вы задавались вопросом, почему за 5 лет правления подозреваемого в военных преступлениях Петра Порошенко в Украине взорвались 4 склады с оружием и при этом, никто не понес за это ответственность?
Члены преступной группы продавали оружие ИГИЛ, боевикам ДНР и ЛНР, а также организовали поставки на ближний восток. Для сокрытия пропажи оружия, члены банды начали взрывать склады.
По всей видимости капкан замкнулся и за Петром Порошенко, Олегом Свинарчуком, Сергеем Пашинским и бандой международных военных преступников теперь будут охотится не только украинские спец.службы, но и спецслужбы международной антиигиловской коалиции.
Вы представьте себе, какая гниль засела в украинской власти, что они без угрызений совести отправляли оружие боевикам ИГИЛ в то время когда украинские воины на передовой воевали лопатами и ломиками.
Мы часто удивлялись, как украинская власть может торговать с главарями боевиков ДНР и ЛНР, почему взрываются украинские склады с оружием, куда девается новое украинское оружие, если солдаты на передовой воюют на советской технике непригодной даже для экспонатов.
После этой новости вы все поймете… Петр Порошенко и банада международных военных преступников продавала украинское оружие боевика по всему миру в том числе и боевикам ЛДНР.
Пару недель назад в СМИ прошла информация о задержании пограничниками Ирака крупной партии украинских самозарядных пистолетов "Форт-19". Партия оружия шла в контейнере с надписью "велосипеды"…
27.06.2019 12:25
А тем временем ЗЕ-БАНДА уже ГРАБИТ и РАЗРУШАЕТ всю Украину ОПТОМ.
Тому, що з цими "сажателями" ти ВЖЕ облажався.
стэндап-комики? проститутки? воры-в-законе?
Кого вы выберете на "сажателей"?
И ты так и не ответил на наш вопрос (вот, не только меня этот вопрос сразу заинтересовал):
КТО будет садить?
И это какой "независимый суд" - киевский окружной? или может бердичевский? а может печерский?
Все суды продались олигархам, кто какому, где больше платят.
А головне полягає у тому що в тебе жодного читача, бо хто буде читати кацапського вилупка
Сольемся в эсТазе !и
https://fakty.ua/309929-brat-voyuet-v-ryadah-dnr-v-seti-perepoloh-iz-za-novogo-glavy-doneckoj-oga
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 27 июня 2019, 12:33
В Украине через недобросовестную судебную систему запускают процессы хаотизации населения.
Не так давно декоммунизация широко ступала по Украине, валились памятники Ленину, менялись названия улиц с именами персон-идолов советской эпохи с сомнительными заслугами перед человечеством и человечностью в принципе. И помню как мой друг, Алексей Куринной, тогда регулярно слал мне карту Украины с отметками поваленных бюстов Ленина… Ох, знал бы он в каких реалиях мы оказались сегодня.
Как известно, решением Окружного административного суда Киева проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича буду возвращены названия оккупационной советской эпохи. Причем, это не первое судебное решение, которое не только попахивает тленом реваншизма, но и подрывает целостность и безопасность в стране.
Дело в том, что подобного рода решения, так или иначе, но приводят к недовольствам в среде патриотически настроенных граждан. А таковые делятся на три типа: пассивные патриоты, которые болеют за родину сидя на диване; активные, принимающие участие в акциях недовольства и протестах; а так же псевдопатриоты, которые используются в интересах врага.
При этом следует понимать, что в новом формате реванша Кремля имеют место два сценария: мягкой силы и создания как контролируемого, так и неконтролируемого хаоса. Причем в обоих сценариях учтено участие патриотических сил.
Например, в Молдове мы стали свидетелями реализации мягкого реванша, когда на фоне политического кризиса прокремлевские "додоновцы" буквально поглотили проевропейскую ACUM. В Грузии, вызвав волну недовольства в патриотической среде провокацией в парламенте, проходила репетиция хаоса. Но если в Грузии была репетиция, где же пройдет основное действо?
Судя по событиям в Украине, то, как продажные суды играют на нервах патриотов, то, как одиозные персоны становятся неотъемлемой частью медиаэфира и предвыборной гонки, явно апогей намечен - у нас.
К слову сказать, эпицентром взрыва может стать Харьков, где после "жуковского вопроса" продолжает выливаться гнев на пророссийскую власть города и засилье неугодной пророссийской партийной символики. Причем, порою, гнев активных патриотов, без труда может быть размыт псевдопатриотизмом, используемым для провокаций и повышения накала, что лишь на руку хаотизации ситуации.
Например, в Харькове неизвестные разбили вход в офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и облили фасад здания зеленкой. Что интересно, это могло быть сделано как одними из представителей патриотических сил, так и пророссийскими шестерками, работающими на повышение градуса напряженности.
К слову сказать, Россия подобный сценарий впервые испробовала не на Молдове или Грузии, а на США в ходе президентских выборов. Ведь Кремль делал вид, что "подыгрывает" Трампу не потому, что он весь в доску "пророссийский", а потому, что Трамп это тот эпицентр противоречий, который должен был расколоть двухпартийное общество с ориентиром на хаос и внутриполитическое противостояние.
Полностью реализовать этот план не удалось, но определённый паралич системы создать подобными действиями на время получилось.
Продолжение темы хаотизации некоторое время спустя мы могли видеть во Франции, где российские спецслужбы в полной мере отшлифовали свои методы.
В Украине же цели более глобальные, хаотизация и раскол, с демонстрацией этих процессов в глобальном медиапространстве, с ориентиром на абстрагирование от нашей страны наших немногих преданных европейских партнеров. Одновременно с этим, Кремль планирует поглотить Украину, общество в которой будет разрознено и неготовое к сопротивлению.
А я скажу - в нього були більш важливі справи - свої торгівельні марки реєструвати!
Просто система приорітетів в нього така.
Представь себе, что борьба это не сплошные победы.
Что, впрочем, не отличает Украину от тех же Франции и Канады, где такие же попки формально у власти. В США у власти тот ещё фрукт, но он не кукла Сороса и Ко, потому его и едят поедом СМИ прогрессистов... Украина теперь присоединилась к числу стран, где власть взяла финансовая мафия...
В сети посмеялись над внешним видом команды Зеленского на встрече с японцами
Ukrinform
@UKRINFORM
КС визнав неконституційною постанову Кабміну про право власності на землю (link: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728895-ks-viznav-nekonstitucijnou-postanovu-kabminu-pro-pravo-vlasnosti-na-zemlu.html) ukrinform.ua/rubric-economy…
Плямиsтьій V 07
@Vola08444204
То есть, участники АТО, получившие земельные участки от ОДА, могут готовиться возвращать их. Интересно, какой среди них процент голосовавших за ваЗела?
«От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы … «. По его словам, «умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугубят ситуацию, как это было всегда».
Каспаров считает, что «давней мечте о Европе и мире, в котором правит закон, а не сила оружия», пришел конец. Напомнив о том, что «198 голландцев убиты Россией на MH17», он назвал позором тот факт, что 8 из 10 голландских делегатов сегодня «выступают на стороне Путина».