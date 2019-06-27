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Все про:Геращенко Ірина (909) ПАРЄ (515) Разумков Дмитро (70)

 "До влади в Україні приходять дальтоніки", - Ірина Геращенко про заяву Разумкова щодо ПАРЄ

Перша віцеспікерка ВР, нардеп і член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко вважає, що голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков плутає чорне з білим, критикуючи українську делегацію в Асамблеї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Разумков розкритикував українську делегацію в ПАРЄ. Саме УКРАЇНСЬКУ делегацію, й ані слова не сказав про російську чи про європейські, які повернули до зали підсанкційних злочинців. Кажуть, він буде спікером в майбутньому скликанні ВР. Зверніть увагу - ВР, не Держдуми....", - написала вона.

Разом з тим Геращенко зазначила, що пишається українською делегацією і хоробрими колегами з Грузії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі та одним сміливим і чесним словаком.

"Здається, що до влади в Україні приходять дальтоніки, які не розрізняють кольори, плутають чорне і біле, які не вміють помічати очевидне і вміти подякувати тим, хто дійсно служив Україні", - підкреслила перша віцеспікерка ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словацького депутата Полячика, який приєднався до демаршу проти повернення РФ у ПАРЄ, хочуть виключити з делегації

Також Геращенко додала, що протягом декількох днів українська делегація отримала тисячі смс, листів, слів підтримки від простих українців: "ДЯкуємо вам, дорогі. Ви дійсно розумні і мудрі".

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що незважаючи на відновлення повноважень РФ у ПАРЄ, він вважає неконструктивним і недоцільним вихід української делегації з її складу.

До влади в Україні приходять дальтоніки, - Ірина Геращенко про заяву Разумкова щодо ПАРЄ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134551
 
   
 Топ коментарі
 
полностью с ней согласен, в нас плюнули а они говорят ничего это ветер
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Порох виноват в этом, нужно было жоще и с сепарами и с умственно отсталыми обдолбанными роспропагнадой и говноплюсами. Договорняки и демократия. Ну поиграли в демократию, теперь получили вот...
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Зе-тыпилы продолжают тупо визжать о каких-то "свинарчуках" и "мародерах".
А тем временем ЗЕ-БАНДА уже ГРАБИТ и РАЗРУШАЕТ всю Украину ОПТОМ.
"К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4577
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Не могу представить,что будет когда эта бригада получит в свои руки Верховную Раду. Они уничтожат Украину.
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Коди пані Ірина відкриває рота, починається протяг.
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Я таки не понял присутствия там Лёшика Гончаренко. Непотопляемая гнида ведь! Однако...
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..а там все плохо потопляемые.....говно не тонет..
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К власти пришли не дальтоники, а зеленые и тупые обезьяны, которые играют с гранатой.

Пора выносить.
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Ты еще напиши, кто выносить то будет. Удержаться не сумели, а тут выносить. Вообще НЮХ потеряли?
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понимаешь, кацап, на выборах один человек - один голос. а здесь один желающий вынести - один выносильщик. я для тебя не слишком культурный?
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Не, ты не просто культурный, ты идиот, напиши, кто этот один желающий и кому он на х.... нужен. Не очень вульгарно? И вообще, прочитай слово КАЦАП. Не всем оно подходит, много кацапов, по твоему, в отличии от тебя гибнут на Донбассе. Не хочу грубить, БЕЗТОЛКУ таким.
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нда... ну ты и туп! "До влади в Україні приходять дальтоніки", - Ірина Геращенко про заяву Разумкова щодо ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8851
и безграмотен при том.
для тупых: никого не трогает, сколько безмозглых хомячков голоснуло за зю, трогает, сколько есть решительных людей, готовых вынести. дошло?
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Сегодня, свідомі українці полностью обвалили официальную страницу ПАСЕ в фейсбук....молодцы!!!
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Почему молодцы? Потому что, хернёй страдают?
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Дедушка в недалеком будущем да и сейчас, такая интернет "херня" рушит и созидает многое .
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Откуда известно, что дедушки страдают такой хернёЙ
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дідусь Трампик так короновался ,а зебоба тв по старой нтв системе номинировали в неокрепшие мозги халявщиков.
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и что ты, танкист хотел этим сказать? Что идет крушение рейтинга украинского "феномена"?
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Musya Lyusya 935674c4

Вчера всплыл ужасающий компромат, который целиком подтверждает версию, что Петр Порошенко это враг Украины и по всей видимости его действия можно квалифицировать как военные преступления.
Грабеж армии через продажу просроченных бронежилетов
Вчера ГБР провели обыски у члена преступной банды Юрия Бирюкова.
Его роль в ОПГ была достаточно влиятельной. Он был внештатным советником Порошенко, что давало экс-президенту Порошенко возможность проворачивать свои преступные замыслы через псевдоволонтеров, коим является подозреваемый Бирюков.
Подозреваемые в военных преступлениях Петр Порошенко, Юрий Бирюков, Степан Полторак и остальные члены ОПГ заработали более 100 миллионов гривен на продаже армии негодных бронежилетов!
Вы вдумайтесь в это! Верховный главнокомандующий, министр обороны и псевдоволонтер провернули схему на 100 миллионов и при этом зная, что негодный бронежилет это чья-то жизнь на фронте!
Военные преступники знали об этом, но им было все равно…
Государственное бюро расследований проводит расследование в связи с закупкой Минобороны имущества для ВСУ по завышенным ценам. Предварительная сумма убытков - около 100 миллионов. Об этом во время брифинга заявило руководство ГБР и следователи.
Бюро расследует, в частности, дело закупки 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствуют требованиям безопасности. По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти закупленных бронежилетов простреливаются.
Корреспонденты военного телевидения Минобороны пытались узнать, о каких именно бронежилетах идет речь и очень интересовались, каким образом проводился данный эксперимент. Им в этом было отказано в связи с тем, что эта информация закрытая.
Также расследуется дело закупки 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам. «Для примера. Лишь стоимость одного элемента одежды в общем завышена на сумму близко 10 миллионов гривен».
Чиновники Минобороны также закупили палатки, которые не пригодны к использованию. «Список таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, можно увеличивать, он достаточно большой. Но точную сумму убытков мы узнаем после экспертизы», - добавил Труба.
«Цинизм ситуации не в том, что государству были нанесены убытки в особо крупных размерах, цинизм в том, что это вещевое имущество могло поставить под угрозу жизнь наших людей, наших военнослужащих, которые защищают наше государство», - говорит Труба.
Глава ГБР назвал лиц, которые могут быть причастны к этой афере.
«В группу, которая организовала эту противоправную деятельность, могли входить следующие лица: экс-президент Украины Петр Порошенко, советник Порошенко Юрий Бирюков, один из руководителей Минобороны Украины, руководство департаментов, управлений Министерства обороны. Эти лица действовали в группе с другими служебными лицами субъектов частного права, а также из исследовательских ведомств», - добавил он.
По словам Трубы, следствие не связано с политикой и было начато тогда, когда президентом был Петр Порошенко.
Но это еще не самое главное. Вы задавались вопросом, почему за 5 лет правления подозреваемого в военных преступлениях Петра Порошенко в Украине взорвались 4 склады с оружием и при этом, никто не понес за это ответственность?
Члены преступной группы продавали оружие ИГИЛ, боевикам ДНР и ЛНР, а также организовали поставки на ближний восток. Для сокрытия пропажи оружия, члены банды начали взрывать склады.
По всей видимости капкан замкнулся и за Петром Порошенко, Олегом Свинарчуком, Сергеем Пашинским и бандой международных военных преступников теперь будут охотится не только украинские спец.службы, но и спецслужбы международной антиигиловской коалиции.
Вы представьте себе, какая гниль засела в украинской власти, что они без угрызений совести отправляли оружие боевикам ИГИЛ в то время когда украинские воины на передовой воевали лопатами и ломиками.
Мы часто удивлялись, как украинская власть может торговать с главарями боевиков ДНР и ЛНР, почему взрываются украинские склады с оружием, куда девается новое украинское оружие, если солдаты на передовой воюют на советской технике непригодной даже для экспонатов.
После этой новости вы все поймете… Петр Порошенко и банада международных военных преступников продавала украинское оружие боевика по всему миру в том числе и боевикам ЛДНР.
Пару недель назад в СМИ прошла информация о задержании пограничниками Ирака крупной партии украинских самозарядных пистолетов "Форт-19". Партия оружия шла в контейнере с надписью "велосипеды"…
27.06.2019 12:25
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О пять эти дауны лезут с просроченными бронежилетами .
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хєращенко - мерзота, але риг і сєпар разумков, який принципово не говорить українською - мерзота вдвічі.
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...и шо у тебя украли?...страдалец за Украину..
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нулевая Ирка родила "До влади в Україні приходять дальтоніки", - Ірина Геращенко про заяву Разумкова щодо ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9764. ты ответь лучше, у вас что сегодня в лахт польский прокси дежурный?
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А может она права, не отличают зелень от гривни и не знают, что брать. А Ирка только валютой, цвет разбирает.
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Ну да "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4711 ! И дальтоник и слепой "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5643! Только лохи почему-то - зебилы "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1869!

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Зе-тыпилы продолжают тупо визжать о каких-то "свинарчуках" и "мародерах".
А тем временем ЗЕ-БАНДА уже ГРАБИТ и РАЗРУШАЕТ всю Украину ОПТОМ.

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ну тоді порохня і зелені будуть сидіти у різних камерах. Влаштовує?)
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Яка різниця? Влаштовує чи ні? А-ну відповідай негайно, порохососе)
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Ні, НЕ влаштовує, зе-типіл!
Тому, що з цими "сажателями" ти ВЖЕ облажався.
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Обгрунтуй, кацапе. Де я облажався? В тебе є хоч трохи здібностей до критичного мислення?) Чи ти класична шоколадна тваринка із рефлексами?)
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Звинайте, пане. не признав.! Слухай сюди, бовдуре! Холопів на Україні нема, щоб нукати, второпав ватна воша?
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Да-да, следующих "сажателей" опять ВЫ будете выбирать и кто это будет:
стэндап-комики? проститутки? воры-в-законе?
Кого вы выберете на "сажателей"?
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Не йорзай сракою, кацапе. Прямо відповідай на поставлене питання: так чи ні.
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Где ты тут кацапа увидел, зе-лох?
И ты так и не ответил на наш вопрос (вот, не только меня этот вопрос сразу заинтересовал):
КТО будет садить?
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Тыпил, тебе сколько раз повторить, что тут нет кацапов? С первого раза не доходит?
И это какой "независимый суд" - киевский окружной? или может бердичевский? а может печерский?
Все суды продались олигархам, кто какому, где больше платят.
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Який,який телевізорний ....воно троляка, посилай таких нарочито Українізованих на юх .
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Вася, ну какой ты украинец "До влади в Україні приходять дальтоніки", - Ірина Геращенко про заяву Разумкова щодо ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7408? В двух предложениях три ошибки. Нет в укранской речи слов - йорзать. Правильно не "прямо відповідай", а "відповідай выдверто". и писать не питання - а запитання.
А головне полягає у тому що в тебе жодного читача, бо хто буде читати кацапського вилупка
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ПЕТЕрасты))))))))))))Вас народ Украины слил в сортир, а вы всё из себя живых изображаете)) Ходячие мертвяки)))
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Рассказывать за народ Украиы под флагом Германии? Ты бы еще балалайку, взял, Валера "До влади в Україні приходять дальтоніки", - Ірина Геращенко про заяву Разумкова щодо ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4161 !

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К власти Украине пришли откровенные враги. Способствовало этому много факторов. В том числе и косяки прошлой власти. Повторяется то,что было после пчеловода. Кум от кума недалеко ушел.
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Ослепшая от ненависти ко всему, что не пахнет порошенко, рассказывает, что дальтонизм вреден.
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У русских чукчей как и у татарских монголов есть обобщенное обозначение - ОРДА, и как ни странно у всех у них до сих пор почему-то один враг порошенко...
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и кацапские мрази.через 6 месяцев этих упырей зеленых будем гнать на ростов.
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Уже через месяц вас в Украине не будет. Какие шесть?
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Просрали ПАСЕ, прожрали командировочные, виноват в этом Розумков, а они, то есть именно те кто все просрал и сдал кацапам "умные и мудрые". У Геращенко крыша съехала, да и все порохоботы чтобы поднасрать Зеленскому готовы Украину продать.
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х н р а в ы !
Сольемся в эсТазе !и

"К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ - Цензор.НЕТ 614
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Брат воюет в рядах «ДНР»? В сети переполох из-за кандидата на должность главы Донецкой ОГА.
https://fakty.ua/309929-brat-voyuet-v-ryadah-dnr-v-seti-perepoloh-iz-za-novogo-glavy-doneckoj-oga
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тем временем у Зё предложили перенести столицу их Киева в Донецк
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А чего не в Донецк, тебе нравится как Крещатик жгут?
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Кремль намерен воплотить в Украине сценарий контролируемого хаоса
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 27 июня 2019, 12:33
В Украине через недобросовестную судебную систему запускают процессы хаотизации населения.

Не так давно декоммунизация широко ступала по Украине, валились памятники Ленину, менялись названия улиц с именами персон-идолов советской эпохи с сомнительными заслугами перед человечеством и человечностью в принципе. И помню как мой друг, Алексей Куринной, тогда регулярно слал мне карту Украины с отметками поваленных бюстов Ленина… Ох, знал бы он в каких реалиях мы оказались сегодня.
Как известно, решением Окружного административного суда Киева проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича буду возвращены названия оккупационной советской эпохи. Причем, это не первое судебное решение, которое не только попахивает тленом реваншизма, но и подрывает целостность и безопасность в стране.
Дело в том, что подобного рода решения, так или иначе, но приводят к недовольствам в среде патриотически настроенных граждан. А таковые делятся на три типа: пассивные патриоты, которые болеют за родину сидя на диване; активные, принимающие участие в акциях недовольства и протестах; а так же псевдопатриоты, которые используются в интересах врага.
При этом следует понимать, что в новом формате реванша Кремля имеют место два сценария: мягкой силы и создания как контролируемого, так и неконтролируемого хаоса. Причем в обоих сценариях учтено участие патриотических сил.
Например, в Молдове мы стали свидетелями реализации мягкого реванша, когда на фоне политического кризиса прокремлевские "додоновцы" буквально поглотили проевропейскую ACUM. В Грузии, вызвав волну недовольства в патриотической среде провокацией в парламенте, проходила репетиция хаоса. Но если в Грузии была репетиция, где же пройдет основное действо?
Судя по событиям в Украине, то, как продажные суды играют на нервах патриотов, то, как одиозные персоны становятся неотъемлемой частью медиаэфира и предвыборной гонки, явно апогей намечен - у нас.
К слову сказать, эпицентром взрыва может стать Харьков, где после "жуковского вопроса" продолжает выливаться гнев на пророссийскую власть города и засилье неугодной пророссийской партийной символики. Причем, порою, гнев активных патриотов, без труда может быть размыт псевдопатриотизмом, используемым для провокаций и повышения накала, что лишь на руку хаотизации ситуации.
Например, в Харькове неизвестные разбили вход в офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и облили фасад здания зеленкой. Что интересно, это могло быть сделано как одними из представителей патриотических сил, так и пророссийскими шестерками, работающими на повышение градуса напряженности.
К слову сказать, Россия подобный сценарий впервые испробовала не на Молдове или Грузии, а на США в ходе президентских выборов. Ведь Кремль делал вид, что "подыгрывает" Трампу не потому, что он весь в доску "пророссийский", а потому, что Трамп это тот эпицентр противоречий, который должен был расколоть двухпартийное общество с ориентиром на хаос и внутриполитическое противостояние.
Полностью реализовать этот план не удалось, но определённый паралич системы создать подобными действиями на время получилось.
Продолжение темы хаотизации некоторое время спустя мы могли видеть во Франции, где российские спецслужбы в полной мере отшлифовали свои методы.
В Украине же цели более глобальные, хаотизация и раскол, с демонстрацией этих процессов в глобальном медиапространстве, с ориентиром на абстрагирование от нашей страны наших немногих преданных европейских партнеров. Одновременно с этим, Кремль планирует поглотить Украину, общество в которой будет разрознено и неготовое к сопротивлению.
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ДЛЯ НАЧАЛА НЕ НУЖНО БЫЛО ВАШЕМУ ПАТРОНУ ПОРОШЕНКУ В НАГЛУЮ ГРАБИТЬ СТРАНУ, НА ВЕСЬ МИР ОБ ЭТОМ УЖЕ ИЗВЕСТНО, ВОТ ВЫ И ДАЛИ ПОВОД ДЛЯ ПАСЕ! - ПОЧЕМУ ОНИ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ!, КОГДА В УКРАИНЕ КОРРУПЦИЯ ПРОЦВЕТАЕТ И РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ НАСРАТЬ, КАК ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ В ПАСЕ - ПО ЭТОМУ И. ГЕРАЩЕНКО НЕ НУЖНО ОТБЕЛИВАТЬ ПОРОШЕНКА, ВСЕ ОДНО НЕ ЧЕГО У НЕЁ НЕ ВЫЙДЕТ.
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А можно поподробней с фактами про грабёж который известен всему миру? Чехия сразу после первого тура объявила . что рассматривает возможность сделать визы для украинцев если в этой стране столько идиотов голосующих за - это ничтожество клоунское
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Если бы ты добилась чего-то ,то и не грех покудахтать. А раз результата нет,то чего распушилась ? Ты же просрала все с дебилом гончаренко. Еще и пасть раскрываешь и на украинцев ссылаешься. Если нет дела ,то вон.Это 100 % проигрыш. Твой. И Украины из-за тебя.
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А де був і що робив в цей час Зеленський, який згідно Конституції України відповідає за міжнародні відносини? Чому його не було в ПАСЕ? Чому не спілкувався з депутатами, чиновниками, не роз'яснював, не вмовляв, не ставав на коліна кінець кінцем?
А я скажу - в нього були більш важливі справи - свої торгівельні марки реєструвати!
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Я так понимаю,то все люди парашенко. Над которыми он не имеет власти ,пока не заменит своими. Тогда какой спрос с него ?
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Ще раз прочитайте мій коментар - я питав, чому Зеленського в цей час не було в ПАСЕ, чому він не вирішував проблеми України, а вирішував свої проблеми?
Просто система приорітетів в нього така.
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не просто вернули кацапську ділігацію, а ше й діпутатів від Криму - таким чином визнавши анексію
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Геращенко молодец, все правильно сказала, наша делегация боролась до последнего и не отметить это могут только глупцы или враги.
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Ты проработал в батраках год...И нихера не заработал...Пришел домой и говоришь голодным детям - наша делегация боролась до последнего и не отметить это могут только глупцы или враги. Шо они про тебя подумают ? ))
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Какие батраки и голодные дети, ты где живешь?

Представь себе, что борьба это не сплошные победы.
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Ну ,если не победа,то и нечего кудахтать. Незаменимых не бывает. Испытательный срок - не прошла.
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А підстилку Херащенко передають по рукам..
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Дії делегації не завжди були професійними, але ані якої мірою це не стало причиною підтримки західною Європою Путіна. Причина - невірний стратегічний зовнішньополітичний курс України. Західна Європа - це конкурент і потенційний ворог, як і Росія.
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Я не думаю что это дальтоники или тупые обезьяны, путающие цвета. Эти люди понимают что они делают и делают это сознательно. Страной теперь правят коллективные соросы через коломойских. А эти пешки зеленские и разумковы просто играют отведенную ими роль.
Что, впрочем, не отличает Украину от тех же Франции и Канады, где такие же попки формально у власти. В США у власти тот ещё фрукт, но он не кукла Сороса и Ко, потому его и едят поедом СМИ прогрессистов... Украина теперь присоединилась к числу стран, где власть взяла финансовая мафия...
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Ukrinform

@UKRINFORM


КС визнав неконституційною постанову Кабміну про право власності на землю (link: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2728895-ks-viznav-nekonstitucijnou-postanovu-kabminu-pro-pravo-vlasnosti-na-zemlu.html) ukrinform.ua/rubric-economy…




Плямиsтьій V 07

@Vola08444204


То есть, участники АТО, получившие земельные участки от ОДА, могут готовиться возвращать их. Интересно, какой среди них процент голосовавших за ваЗела?
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Зато служивая для Украины Герщенко, показала как нужно служить--только не Украине, а своим многочисленным хозяевам--вон какие щёки "наслужила",как лоснятся, что локоны волос не справляются с маскировкой.
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По сообщению Deutsche Welle, отвечая на слова главы МИД ФРГ Хайко Маса о том, что возвращение России в ПАСЕ «это хорошая новость для гражданского общества России», Каспаров написал в Twitter в ночь на среду, 26 июня:

«От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы … «. По его словам, «умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугубят ситуацию, как это было всегда».

Каспаров считает, что «давней мечте о Европе и мире, в котором правит закон, а не сила оружия», пришел конец. Напомнив о том, что «198 голландцев убиты Россией на MH17», он назвал позором тот факт, что 8 из 10 голландских делегатов сегодня «выступают на стороне Путина».
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Та лучше бы дальтоники,чем обдолбаные клоуны с аферистами.
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Не дальтоніки, а ідіоти. І за цих ідіотів голосували ті 73%, які регулярно змінюють свою точку зору. Годі казок про "мудрий український народ"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"До влади в Україні приходять дальтоніки", - Ірина Геращенко про заяву Разумкова щодо ПАРЄ
 
 
 
 
 
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