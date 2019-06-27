 У списку "Слуги народу" балотується родич Кернеса Володимир Козак, - журналістка Моторевська. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила журналістка Євгенія Моторевська.
"Тут, виявляється, родич Геннадія Кернеса в списку Слуги народу - на почесному (прохідному) 68 місці. Знайомтеся, на першому фото - Володимир Козак. З відкритих джерел відомо про нього зовсім небагато - підприємець, випускник КНУ, безпартійний. Але цікавий Володимир Васильович тим, що є рідним братом невістки мера Харкова.
В 2015 році Юлія Козак вийшла заміж за середнього сина Кернеса - Даніїла. Третє фото. Звичайно-звичайно, серцю не накажеш. Брат за сестру не відповідає. І все таке.
Але Володимира Козака з родиною Кернесів, схоже, пов`язують не лише родинні посиденьки. В кінці 2018 року майбутньому депутату від Слуги Народу перейшла доволі солідна компанія з виробництва соків та харчових продуктів, якою до того володів ніхто інший, як...середній син Кернеса. Можливо, це такий своєрідний калим від родини харківського мера за наречену, я не знаю. Але за які заслуги Володимир Козак опинився в прохідній частині списку - питання цікаве. Гугл знає ще багато цікавого про батька майбутнього "слуги народу" - Василя Козака. Але то вже інша історія".
Наближаються грізні годинники, коли можуть (не розбираючись, за кого хто там голосував) позбавити світу та майбутнього усю країну. Ти готовий приректи себе і своїх близьких на страшні борошна лише із тупої, самовбивчої ненависті? Я правильно зрозумів?
Потому что вместо соевых уродов теперь пришли зеленые уроды
А так как вы лохи вы просто схавали красивые слова про «новую команду» и « политический мусор на свалке истории»
А тем временем ЗЕ-БАНДА уже ГРАБИТ и РАЗРУШАЕТ всю Украину ОПТОМ.
Главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого.
В Одессе теперь за губернатора стремный металлоломщик, связанный с местными сепаратистами.
Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова. ДОКУМЕНТ
Выдвигаемый партией "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду (мажоритарный округ №64 в Житомирской области) коммунист Вячеслав Сигачов не является участником боевых действий, как утверждает политсила.
Михаил Соколов, который баллотируется в списке партии "Слуга народа" является гражданином России, заявил, что в 2017 году получил украинский паспорт.
В списке "Слуги народа" баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак.
То Петрова диверсія...
Воно вже перевиховується...
Воно - жертва режиму...
Воно завше було хорошим, а винувата система...
- ну шо, доскакалися, рагули? наконец нормальная власть, а не эти свидомиты
- подождите, скоро будете молчать погромче, шоб ФСБ в гости не пришло
- Янык придёт - порядок наведёт
Ну і наостанок - один з найпопулярніших варіантів:
- бе-е-еееееее...
Треба зупинитись поки не пізно, але не за ПОРОШЕНКА
Горбатьтесь на жидокацапів, а сами живіть на зарплату в 4,5 тис.грн!!!