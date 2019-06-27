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Все про:Кернес (273) Слуга народу (78)

 У списку "Слуги народу" балотується родич Кернеса Володимир Козак, - журналістка Моторевська. ФОТО

У списку партії "Слуга народу" балотується родич харківського мера Геннадія Кернеса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила журналістка Євгенія Моторевська.

"Тут, виявляється, родич Геннадія Кернеса в списку Слуги народу - на почесному (прохідному) 68 місці. Знайомтеся, на першому фото - Володимир Козак. З відкритих джерел відомо про нього зовсім небагато - підприємець, випускник КНУ, безпартійний. Але цікавий Володимир Васильович тим, що є рідним братом невістки мера Харкова.

В 2015 році Юлія Козак вийшла заміж за середнього сина Кернеса - Даніїла. Третє фото. Звичайно-звичайно, серцю не накажеш. Брат за сестру не відповідає. І все таке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова. ДОКУМЕНТ

Але Володимира Козака з родиною Кернесів, схоже, пов`язують не лише родинні посиденьки. В кінці 2018 року майбутньому депутату від Слуги Народу перейшла доволі солідна компанія з виробництва соків та харчових продуктів, якою до того володів ніхто інший, як...середній син Кернеса. Можливо, це такий своєрідний калим від родини харківського мера за наречену, я не знаю. Але за які заслуги Володимир Козак опинився в прохідній частині списку - питання цікаве. Гугл знає ще багато цікавого про батька майбутнього "слуги народу" - Василя Козака. Але то вже інша історія".

У списку Слуги народу балотується родич Кернеса Володимир Козак, - журналістка Моторевська 01
У списку Слуги народу балотується родич Кернеса Володимир Козак, - журналістка Моторевська 02

Також читайте: На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від "Слуги народу" поставили блогера Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено). ДОКУМЕНТ

У списку Слуги народу балотується родич Кернеса Володимир Козак, - журналістка Моторевська 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134548
 
   
 Топ коментарі
 
Ну да. И попал он туда совсем случайно. Абсолютно без протекции и договорняков того самого родственника.
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У Зе ничего общего с Голобородько . Народ , вы опять позволили , чтобы вас обманули . В списке "Слуги народа" баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак, - журналистка Моторевская - Цензор.НЕТ 6982
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так Гепа же Петрика дружбан,за него топил на выборах,порохоботы вы что своих не узнаете ?
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дик гепа й зебуїна дружбан. шо сказати то хотіло, зебіленя убоге?
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Ты о чем? Админресурс Гепы работал на зелёную падаль. Результаты по Харькову говорят об этом очень красноречиво. Вот в благодарность его родственничков и пристраивают на довольствие к Бене (тоже друг и партнер Кернеса)
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точно? а не на чоколадное брехливое гавно?
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Ответ - в результатах. Красноречиво и доходчиво. Как в Донецке при избрании овоща
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Звично прогавкало методичку кремлядське лайно з Лахта.
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да вы хоть лопните тут на форуме со злобы , но факт устранения Пети от корыта останется фактом
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Ти краще про своє майбутнє подумай. Бо нагадуєш дурня, що під час пожежі весело волає - "урряяяя, управдом теперь погорелец!"
Наближаються грізні годинники, коли можуть (не розбираючись, за кого хто там голосував) позбавити світу та майбутнього усю країну. Ти готовий приректи себе і своїх близьких на страшні борошна лише із тупої, самовбивчої ненависті? Я правильно зрозумів?
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это в твоем понимании пожар и потеря майбутнього, а в моем как раз наоборот все нормально и светлое будущее без соевых уродов, так что дурень наверное ты
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Назло соевым уродам убей себя об стену)
Потому что вместо соевых уродов теперь пришли зеленые уроды
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"страшні борошна і грізні годинники" кажеш? Робін Гуд вистрілив стрілою із цибулі. А так то так, все досить вірно написано.
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Мешкати у годинниках - частка не легша, аніж тримати ворога на прицільній комашці бойового стовбура У списку "Слуги народу" балотується родич Кернеса Володимир Козак, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 3199
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Одного устранили , а другую свинью до корыта допустили
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Зегенераты- вы можете хоть все 5 лет кричать «ура пороха отстранили от корыта», «ура пороха посадили», «ура порох сдох» и много чего другого можете кричать- но все это уже не изменит того факта, что вас лохов просто развели что бы поменять это рыло у кормушки
А так как вы лохи вы просто схавали красивые слова про «новую команду» и « политический мусор на свалке истории»
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Зе-тыпилы продолжают тупо визжать о каких-то "свинарчуках" и "мародерах".
А тем временем ЗЕ-БАНДА уже ГРАБИТ и РАЗРУШАЕТ всю Украину ОПТОМ.

В списке "Слуги народа" баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак, - журналистка Моторевская - Цензор.НЕТ 6484

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Одна новость и для 73% Хернес из мрази превратился в патриота
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А Дубинский журнашлюх телеканала Г+Г, брат террориста ДНР украинофоб(считает что Слава Украине, нацистское приветствие!!! по Обухову от Слуги народа по Обухову!!!! А то мелочи!
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Плюс он дружок Шария. Что делал Шарий в 2014 году - помнят все. Проводил и проводит информационные спецоперации против Украины
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Да в политике все так переплелось, що концов не найдешь, за 30 лет перемешались ГАДЫ ни какому Дарвину не решить эту задачу. Ну, кто лезет в это стойло? АМОРАЛЬ, АЛЧНОСТЬ, БЕЗЧЕСТИЕ и сами добавьте синонимы, кто сколько напридумывает.
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Та ладно, великий Зе це тобі не якийсь Дарвін, у якого не було 73%...
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Главами ОГА хотят назначить людей со "шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией.

Главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого.

В Одессе теперь за губернатора стремный металлоломщик, связанный с местными сепаратистами.

Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова. ДОКУМЕНТ
Выдвигаемый партией "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду (мажоритарный округ №64 в Житомирской области) коммунист Вячеслав Сигачов не является участником боевых действий, как утверждает политсила.

Михаил Соколов, который баллотируется в списке партии "Слуга народа" является гражданином России, заявил, что в 2017 году получил украинский паспорт.

В списке "Слуги народа" баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак.
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"В списке "Слуги народа" баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак, - журналистка Моторевская" - надо включать мозги, конечно, если они есть, так вот если зэк Потрошитель показал своё настоящее рыло на первый год, то более хитрый офшорник Петя показал своё настоящее рыло Мародёра на второй год своего правления, этот же, сегодняшний Лицедей, изо всех сил старается показать себя как патриота Украины, но его совковое окружение постоянно его подводит, да и неудивительно, там люди простые, любителя бабла, но с апломбом, да они и делают бабки на примитивном ширпотребе, который совки и хохлы считали смелостью, критиковали "элиту", так вот если тогда не было выбора, за кого, то сейчас, слава богу есть, и в первую очередь Вакарчук во главе "Голоса", вот это партия настоящих украинских патриотов, там нет ни одного проходимца, а если кто и затесался, то его моментально выкинут, ну и можно голосовать за "Гражданскую позицию" Гриценко, которых трудно уличить в предательстве интересов Украины и в симпатии к москалям, так что думайте господа украинцы, чтобы потом, на финише, не было стыдно за страну.
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зрада,шо та я уже не пойму,просветите...гепа уже хороший,или еще плохой? У списку "Слуги народу" балотується родич Кернеса Володимир Козак, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 4406
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При Шоколаде - плохой. При шимпанЗе - хороший. Так же как и кровавый-мародер Рюкзаков при Пете, теперь отличный министр Аваков при Вове. Зелень, такая зелень. Мозгов, как у пучка петрушки
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Варіантів декілька:
То Петрова диверсія...
Воно вже перевиховується...
Воно - жертва режиму...
Воно завше було хорошим, а винувата система...
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Ще варіанти:
- ну шо, доскакалися, рагули? наконец нормальная власть, а не эти свидомиты
- подождите, скоро будете молчать погромче, шоб ФСБ в гости не пришло
- Янык придёт - порядок наведёт
Ну і наостанок - один з найпопулярніших варіантів:
- бе-е-еееееее...
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Таке враження, що через півроку ми будемо жалкувати за попереднюю ВР. А що чекати від зеленого болота: приватизація по MIN-му державго залишку (атомні ел.станції, ГЕС, .... і земля) і така бажана для сходу - Малоросія.
Треба зупинитись поки не пізно, але не за ПОРОШЕНКА
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Шкода, що у 14 році снайпер у Харкові був якийсь косорукий або кривоокий!!!!
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Пост Ольги Покемонової, написаний восени 2015 року після локальних виборів, зараз знову стає пекуче актуальним:

У списку "Слуги народу" балотується родич Кернеса Володимир Козак, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 3861
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Нове оличчя ГЕПАтититу? Слуга народу розкрутить все це молоде російське шобло, старим пердунам з За жиддя потрібна заміна.
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Що таке сімейні клани, чув? У всіх мафіях - хоч італійці, хоч мексиканці або Якудза - навіть через тридев'ять п*зди сьома вода на панакоті - це член клану.
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Лохов не развести,себя не уважать.Ведь так,зебилы?
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Боже, страшно представить, как эта оголтелая ватная банда с удовольствием будет крушить Украину до основания.
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Так вам і треба 72% дегенератів!
Горбатьтесь на жидокацапів, а сами живіть на зарплату в 4,5 тис.грн!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ списку "Слуги народу" балотується родич Кернеса Володимир Козак, - журналістка Моторевська. ФОТО
 
 
 
 
 
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