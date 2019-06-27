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Все про:вибори (4039) побиття (441) Сумщина (349) Семеніхін (13)

 Ексмера Конотопа Семеніхіна транспортують на лікування в Київський інститут нейрохірургії, - Сумська ОДА

Колишнього мера Конотопа Артема Семеніхіна, на якого в ніч на 27 червня було скоєно напад, транспортують на лікування в Київський інститут нейрохірургії.

Про це Укрінформу повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА Сергій Бутенко, передає Цензор.НЕТ.

"Після побиття Артем Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні. Його стан оцінюється як стабільно тяжкий. На консиліумі лікарів розглядався варіант переведення його до обласної клінічної лікарні, але потім було прийняте рішення транспортувати потерпілого до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова", - розповів посадовець.

За його словами, транспортування відбуватиметься реанімобілем, який оснащений всім необхідним обладнанням.

Як повідомив на брифінгу начальник Сумського обласного управління поліції Микола Лушпієнко, наразі розглядаються кілька версій щодо мотиву нападу на ексмера.

"Розглядається кілька версій, серед основних – злочин, скоєний через громадську та політичну діяльність потерпілого, а також на ґрунті особистих неприязних відносин", - зазначив Лушпієнко, повідомивши, що біля палати у Конотопській райлікарні, де перебуває Семеніхін, чергують працівники поліції.

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Своєю чергою на брифінгу заступник прокурора Сумської області Сергій Сегида повідомив, що наразі кримінальне провадження відкрито за фактом замаху на вбивство.

Раніше невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації.

Зазначимо, що Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134547
 
 
 Топ коментарі
 
Тимчук, Семеніхін....все, як ви хотіли.
Да 73,22% ?
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Так атовец и порядочнейший человек Семенихин утебя, гнида, "мудак"? Ах ты тварь кацапская.
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Що ж... Кумир зебілів Портнов так і погрожував.
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Тимчук, Семеніхін....все, як ви хотіли.
Да 73,22% ?
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А может дело в том, что рейтинг 24% упал до 5%, а как хочется его вернуть обратно, что даже решили слить нескольких своих ради резонанса?
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У тебя плохо с логикой? Ты утверждаешь что для поднятия рейтинга "Барыга" решил ни с того ни с чего взять и укокошить мудака которого не трогал 5 лет хоть тогда он был куда неприятнее чем сейчас.
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Так атовец и порядочнейший человек Семенихин утебя, гнида, "мудак"? Ах ты тварь кацапская.
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Ты ето распечатай его портрет и молись на него может и разбогатееш)
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этот "порядочнейший человек" позорил Украину своим антисемитизмом и тд. Стоит также отметить, что Артем Юрьевич до официального «дембеля» так и не дослужил. Со слов бойцов 92-й ОМБР офицер-психолог Артем Семенихин в феврале 2015 по непонятным причинам покинул воинскую часть и больше в нее не вернулся. К слову сказать, вместе с ним покинул часть и автомобиль Toyota Tundra стоимостью примерно в 800 тыс. грн., переданный в свое время в распоряжение бригады конотопскими меценатами. В дальнейшем это авто с «левыми номерами» и неонацистской символикой 14/88 было неразлучным спутником Семенихина всю его предвыборную кампанию, пока 12 ноября 2015 года Артем Юрьевич не попал на нем в ДТП, после чего оно «плавно потерялось».Кстати сказать истинное отношение к реальным участникам АТО, бойцам 58-й бригады ВСУ отведенным с передовой в Конотоп после 11 месяцев пребывания в районе боевых действий «герой АТО» А.Семенихин ярко продемонстрировал в октябре 2016 года. Тогда бойцов поселили в полуотапливаемое помещение спортзала местного ПТУ, а кому места не хватило вынуждены были спать в машинах и просто на улице. И это после того, как люди почти трое суток без сна охраняли технику дорогой в г. Конотоп.
Стоит отметить, что нынешний Народный депутат Украины Семен Семенченко от «Самопомощи» до Революции Достоинства был всего лишь мелким проходимцем из Макеевки, где Гришин Константин Игоревич (настоящее имя и фамилия Семенченка) вместе со своей женой прятался от кредиторов, которым задолжал приличные суммы. Подробности бурной «предпринимательской» деятельности Гришина и его боевой подруги легко проследить по многочисленным судебным решениям, вынесенным по искам как контрагентов, так и налоговых органов. Собственно, и в Макеевку К.Гришин перебрался из родного Севастополя, скрываясь от кредиторов и налоговиков.
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Тымчук, насколько известно, последнее время(после поражения пети?)пребывал в депрессии, кто побил семенихина и за что тоже пока неизвестно, он многим мешал в своем городе, и нельзя исключать, что мог быть избит и при петином правлении...так что все тут мимо
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Що ж... Кумир зебілів Портнов так і погрожував.
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ось таких людей із свободи я поважаю і деяких ще там людей. і бажаю йому якнайшвидше стати на ноги виздоровити.пережити цей жах ...а поліції найти вбивць і покарати...але ясно що нічого не буде як завжди. заявлять на підозри комусь...і на цьому все...(( нема посадок ..одні підозри...((
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Ця кров на руках Порошенко.
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Та невже?- Дивися, боровся з Порошенко, а помирає при Зеленському.

Горловка, а його кров і на твоїх руцях. Котрими ти строчив в інтернеті.
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Його кров на твоїх руках,бо ти спільник Порошенко,такаж мразота,для якої нема України,а є тільки Рошен.
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Україну здав Зеленський, за котрого ти рвав дупу. І ти йому допоміг. Що там твої земляки в Горлівці? Ти їм хвалився як допомагав їм знищувати Україну?
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Тут навіть лікарь смерть Супрун не допоможе))На якій посаді був Зеленський у 2014 році?
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Ти похмелився, чи пил антрациту по мізкам краще коксу дав?- Семенихіна побили сьогодні вночі. А Зеленський в 2014 знімав прикольні відоси в Москві.
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ой, по тем дорогам они ему последние мозги растрясут. ((((
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Тымчук реально застрелился их таких тысячами стреляюся , хороший человек Ю но запойный алкоголик , а Артем все время воевал с Молотками и местным власть -криминалом , которые с БПП и Самодрочи . ЗЕ наделает кучу всего дурного . но не нужно Пепино ему приписывать .
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Да, дела хреновые. Так нечестно, как минимум. Что ещё последует? А ведь наверняка последует...
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Барыжное шобло когда нибудь отвезут в нейрохирургию...
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Дивись щоб твоя хабадська синаґоґа туди не потрапила в повному складі.
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Березіна Комані‏ @BerezinaKomani 3 ч.3 часа назад

Украв на ФБ.
Звонок в секс-шоп.
- Алло, это Вовочка, я вчера заказал у вас по интернету искусственную вагину, сейчас кто-то звонит в дверь и говорит, что мне п%&@а. Скажите, это доставка или уже Майдан?
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капитан Очевидность...

Ексмера Конотопа Семеніхіна транспортують на лікування в Київський інститут нейрохірургії, - Сумська ОДА - Цензор.НЕТ 731 Капітан Зелений‏ @ArtemZeleny 2 ч.2 часа назад
Стратегія Кремля на мою думку виглядає такою:

1. Консолідація медіа для формування потрібного дискурсу
2. Підкуп суддей
3. Точково фізичне насилля спрямоване на патріотичних та активних українців
4. Обмеження доступу до влади патріотів
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕксмера Конотопа Семеніхіна транспортують на лікування в Київський інститут нейрохірургії, - Сумська ОДА
 
 
 
 
 
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