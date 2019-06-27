 Ексмера Конотопа Семеніхіна транспортують на лікування в Київський інститут нейрохірургії, - Сумська ОДА

Про це Укрінформу повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА Сергій Бутенко, передає Цензор.НЕТ.
"Після побиття Артем Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні. Його стан оцінюється як стабільно тяжкий. На консиліумі лікарів розглядався варіант переведення його до обласної клінічної лікарні, але потім було прийняте рішення транспортувати потерпілого до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова", - розповів посадовець.
За його словами, транспортування відбуватиметься реанімобілем, який оснащений всім необхідним обладнанням.
Як повідомив на брифінгу начальник Сумського обласного управління поліції Микола Лушпієнко, наразі розглядаються кілька версій щодо мотиву нападу на ексмера.
"Розглядається кілька версій, серед основних – злочин, скоєний через громадську та політичну діяльність потерпілого, а також на ґрунті особистих неприязних відносин", - зазначив Лушпієнко, повідомивши, що біля палати у Конотопській райлікарні, де перебуває Семеніхін, чергують працівники поліції.
Своєю чергою на брифінгу заступник прокурора Сумської області Сергій Сегида повідомив, що наразі кримінальне провадження відкрито за фактом замаху на вбивство.
Раніше невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації.
Зазначимо, що Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).
Да 73,22% ?
Стоит отметить, что нынешний Народный депутат Украины Семен Семенченко от «Самопомощи» до Революции Достоинства был всего лишь мелким проходимцем из Макеевки, где Гришин Константин Игоревич (настоящее имя и фамилия Семенченка) вместе со своей женой прятался от кредиторов, которым задолжал приличные суммы. Подробности бурной «предпринимательской» деятельности Гришина и его боевой подруги легко проследить по многочисленным судебным решениям, вынесенным по искам как контрагентов, так и налоговых органов. Собственно, и в Макеевку К.Гришин перебрался из родного Севастополя, скрываясь от кредиторов и налоговиков.
Горловка, а його кров і на твоїх руцях. Котрими ти строчив в інтернеті.
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- Алло, это Вовочка, я вчера заказал у вас по интернету искусственную вагину, сейчас кто-то звонит в дверь и говорит, что мне п%&@а. Скажите, это доставка или уже Майдан?
Капітан Зелений @ArtemZeleny 2 ч.2 часа назад
Стратегія Кремля на мою думку виглядає такою:
1. Консолідація медіа для формування потрібного дискурсу
2. Підкуп суддей
3. Точково фізичне насилля спрямоване на патріотичних та активних українців
4. Обмеження доступу до влади патріотів