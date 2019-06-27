 Ексмера Конотопа Семеніхіна транспортують на лікування в Київський інститут нейрохірургії, - Сумська ОДА

Про це Укрінформу повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА Сергій Бутенко, передає Цензор.НЕТ.

"Після побиття Артем Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні. Його стан оцінюється як стабільно тяжкий. На консиліумі лікарів розглядався варіант переведення його до обласної клінічної лікарні, але потім було прийняте рішення транспортувати потерпілого до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова", - розповів посадовець.

За його словами, транспортування відбуватиметься реанімобілем, який оснащений всім необхідним обладнанням.

Як повідомив на брифінгу начальник Сумського обласного управління поліції Микола Лушпієнко, наразі розглядаються кілька версій щодо мотиву нападу на ексмера.

"Розглядається кілька версій, серед основних – злочин, скоєний через громадську та політичну діяльність потерпілого, а також на ґрунті особистих неприязних відносин", - зазначив Лушпієнко, повідомивши, що біля палати у Конотопській райлікарні, де перебуває Семеніхін, чергують працівники поліції.

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Своєю чергою на брифінгу заступник прокурора Сумської області Сергій Сегида повідомив, що наразі кримінальне провадження відкрито за фактом замаху на вбивство.

Раніше невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації.

Зазначимо, що Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).