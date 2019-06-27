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 Політика України, Суспільство, Здоров'я
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 У МОЗ презентували автомобілі швидкої допомоги, які закуплять для Києва і 5 областей

Центри екстреної медицини закликали МОЗ укомплектувати автомобілі швидкої допомоги сучасним обладнанням.

У МОЗ відбулася друга робоча нарада з підготовки до тендеру на закупівлю автомобілів швидкої допомоги за участю виробників спецавтомобілів та представників регіональних центрів екстреної медицини.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також у дворі МОЗ чотири виробники презентували свої "швидкі". Компанія ТОВ "Бріорсон Моторс" представила спецавто на базі шасі Hyundai Н350, ТОВ "Віді Юнікомерс" - на базі Ford Transit, ТОВ "Аіс" - на базі Renault Master, ТОВ "Автоспецпром" - на базі Peugeot.

Представники центрів екстреної медицини попросили експертів МОЗ у розробці тендерної документації передбачити, щоб все медобладнання було сертифіковано згідно з ДСТУ. Також у зв'язку з впровадженням нових протоколів надання допомоги, представники регіонів попросили укомплектувати "швидкі" апаратами штучної вентиляції легень, капнографами і апаратами ЕКГ з телеметричним модулем для передачі даних і отримання віддаленого ув'язнення.

Крім того, представники регіонів зажадали забезпечити бригади "швидкої" комфортними умовами для безпечної їзди. Зокрема, оснастити автомобілі підігрівом дзеркал і лобового скла, парктроніком, кондиціонером, повноцінним освітленням в салоні.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну від 22 травня 2019 року №425 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативно-диспетчерських служб" в зазначених вище областях і столиці за рахунок субвенції на умовах співфінансування з місцевими бюджетами (не менше 25% з місцевих бюджетів) до кінця 2019 року повинні бути закуплені автомобілі швидкої допомоги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134545
 
 
 Топ коментарі
 
Клоун будет пиариться, типо это его заслуга. Как недавно со скорыми уже было, которые Супрун продавила. Жалкое ватное посмешище...
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Пока всё движется на заделах и импульсе заложенных и преданных стране предыдущей властью. скоро импульс потеряет силу, заделы закончатся и начнется ЗЕлёная жо..па. Впрочем во внешней политике ЗЕлёная жо..па уже наступила.
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Клоун и это сольёт...
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Клоун будет пиариться, типо это его заслуга. Как недавно со скорыми уже было, которые Супрун продавила. Жалкое ватное посмешище...
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Давайте розмірковувати логічно, в нас дороги взимку не чистять від снігу навіть в містах, а подекуди в районах навіть доріг немає щоб доїхати до пацієнта та транспортувати його в лікарню, до того ж в країні 5 років йде війна і з передової возять поранених в лікарні на звичайних цивільних швидких автомобілях через відсутність спеціалізованих автомобілів, тобто цивільні медичні автомобілі будуть використосуватись і військовими у разі необхідності! Тому давайте правильно формувати технічні вимоги для медичного авто, а не ідіотські парктроніки та обігрів скла та зеркал!
Головні вимоги до медичного транспорту!
- повний привід на всі колеса
- великий кузов, для перевезення до 4 важко поранених одночасно
- висока швидкість по дорозі та електронні системи безпеки, ABS, ESP. ***.
Як має виглядати медичне авто в Україні?
Ось так!
Медицинский автобус 4х4 Torsus Praetorian, производства ТМ Polycar.
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На базі військової вантажівки Краз з повним приводом і можливістю автоматичної підкачки колес потрібно розробити український медичний автомобіль 4х4 який буде зменшеною копією вантажівки, буде мати уніфіковані з Кразом узли та агрегати і буде вироблятись на Кразі для всієї країни!
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Игореня, а не логичнее было бы обеспечить прифротновую полосу такими авто, потому как смысл в твоем Чорткове в авто на 4 пациента?
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На автодорогах постійно стаються аварії де кількість постраждалих більше 3-х людей, тому закуповувати медичні машини на одні ноші це вже вчорашній день! Швидка має забирати з місця події всіх постраждалих, 4 або 6 лежачих і транспортувати їх в лікарню! Ідеальний варіант це на базі шасі КрАЗ 4501Н2 зробити медичний автомобіль підвищеної прохідності, який буде мати більший медичний відсік ніж стандартні швидкі, буде мати повний привід, підкачку колес, генератори та всі необхідні системи життєзабезпечення та надання допомоги в полі.
У МОЗ презентували автомобілі швидкої допомоги, які закуплять для Києва і 5 областей - Цензор.НЕТ 2118
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Ось так!
Медицинский автобус 4х4 Torsus Praetorian, производства ТМ Polyc\\\\\\\\

Привіт чувак, це Зєля.
Всьо кльово, але пушки нема і кулемета(у). А найголовніше - протилазерного захисту від супутників. От як в тебе шапочка така є. Фольгою потрібно все оббивати, бо ВОНИ скрізь.....

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Погляньте на американські медичні автомобілі, вони всі на базі американських вантажівок, а ми купляємо закордонні мікроавтобуси! Навіщо, якщо в нас є Краз який виробляє шасі на які можна поставити медичний бокс і возити хворих в лікарню!
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Парєнь, ви не забув де живеш?(сподіваюсь шо таки не тут)
Не зміниш ту "систему", без як мінімум диктатури. Вони тебе за законом, згідно закону - так просаботують, що будеш Матьтерезою в боргах.
Мені просто смішно - до кого та для чого ти стараєшся докричатись?
Може це такий "тролінг", але ти себе тут так поставив, що не і світить поржать. А якщо ти патріот = звалюй звідси.
Мені смішно - все нібито і "па дєлу", але але.
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это "сывочолый перемагатель" пиарился за народные деньги возле каждой собачьей будки!
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Пока всё движется на заделах и импульсе заложенных и преданных стране предыдущей властью. скоро импульс потеряет силу, заделы закончатся и начнется ЗЕлёная жо..па. Впрочем во внешней политике ЗЕлёная жо..па уже наступила.
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в нешней политике задел был еще при порохе, так что не нужно ляля. Как же хочется что бы у зе получилось на зло вам, хотя толку то, вы всегда будете все обсырать. Достало читать под каждой новостью про зедебилов и т.д. Одни в европу стремятся называется, оскорбляя всех и вся и считают только свое мнение верным. Учитесь уважать выбор других. В 10м когда яныка выбрали, как я плохо не относился к самому овощу, но никогда не ссорился с знакомыми которые за него голосовали.
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а где те знакомые сейчас, воюют за ордло?
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Так я так и написал - ЗАДЕЛ при предыдущей власти. или вы не в состоянии понять смысл написанного? Впрочем вы из 735, и тут не чему удивляться. У МОЗ презентували автомобілі швидкої допомоги, які закуплять для Києва і 5 областей - Цензор.НЕТ 4592
Да, и скажите, почему не выходит продолжение мультсериала, снимаемого для таких, как вы, "Сказочная Русь" с новым ныне действующим лицом? У МОЗ презентували автомобілі швидкої допомоги, які закуплять для Києва і 5 областей - Цензор.НЕТ 844 И почему самодеятельность со счетами в кипрском офшоре ТОВ "Квартал 95" перестала высмеивать действующую власть? У МОЗ презентували автомобілі швидкої допомоги, які закуплять для Києва і 5 областей - Цензор.НЕТ 7470
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ГЛАВНОЕ ВСЕ СКОРЫЕ БЕНЗИНОМ "ОСНАСТИТЬ". КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ МАШИН.
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Да, и бензина побольше - а то только главврачу и хватает! Замы чуствують себя абиженными - будут жаловаться в ЕСПЧ!
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У МОЗ презентували автомобілі швидкої допомоги, які закуплять для Києва і 5 областей - Цензор.НЕТ 5822
обидно, ведь всем известно что лучшие в мире скорые помощи и пожарные машины собирают евросвинарчуки
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на шо ти витрачаєш свій могутній інтелект?
міг би кубики з гівна ліпити
гадаю, це тобі під силу
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нi)
кубики cам лiпи кацапа))
а Петра з гiмна слабо?))
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впораєшся
ти справжній митець і геній людства
таких - 73%
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та ладно
не подгорай Гундяй
хуже чем было точно не будет
был бы твой Пеця приличною людиною хер бы Зе когда 73% набрал
еще и в парламенте 50%
деньги или слава
хряк выбрал деньги
теперь очередь Зе)
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не довго музика та грала
не довго фраєр не кацапом прикидавсь
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та расслабся Гундяй
не говни, Пеця и то росийською дома со своими трет (сам перед вторым туром гоаорил)
так шо не напрягайся
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срана кацапня йде у гузно
не буде тут кацапії, хоч ви всеріться від напруги
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Цікаво, шо б вийшло, якби схрестити вєталтку клічка та улянку супрун?
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Главное сравнить стоимость и доступность сервисного обслуживания и запчастей по каждой модели.
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добре що оновляють, бо ще багато їздить допотопних наскрізь прогнивших газелей
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Можно было давно и свои, вместо маршруток, начать выпускать на наших многочисленных автозаводах. Но у гроси мозгов для таких задач промышленности мало.
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Да, и оборудовать их печами, чтобы можно было вакцины сжыгать!
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Наоборот, оборудовать их кассетами с вакцинами под каждый вкус для их любителей. И на бортах машин разместить рекламу об их исключительной "пользе".
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Вопрос простой - количество денег - конечно.
Чему отдать предпочтение - медицинскому оборудованию или повышению проходимости и ёмкости?
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"Гениальный" вывод, особенно в последнем предложении. Дремучесть аж прет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ МОЗ презентували автомобілі швидкої допомоги, які закуплять для Києва і 5 областей
 
 
 
 
 
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