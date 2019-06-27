 У МОЗ презентували автомобілі швидкої допомоги, які закуплять для Києва і 5 областей

У МОЗ відбулася друга робоча нарада з підготовки до тендеру на закупівлю автомобілів швидкої допомоги за участю виробників спецавтомобілів та представників регіональних центрів екстреної медицини.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Також у дворі МОЗ чотири виробники презентували свої "швидкі". Компанія ТОВ "Бріорсон Моторс" представила спецавто на базі шасі Hyundai Н350, ТОВ "Віді Юнікомерс" - на базі Ford Transit, ТОВ "Аіс" - на базі Renault Master, ТОВ "Автоспецпром" - на базі Peugeot.
Представники центрів екстреної медицини попросили експертів МОЗ у розробці тендерної документації передбачити, щоб все медобладнання було сертифіковано згідно з ДСТУ. Також у зв'язку з впровадженням нових протоколів надання допомоги, представники регіонів попросили укомплектувати "швидкі" апаратами штучної вентиляції легень, капнографами і апаратами ЕКГ з телеметричним модулем для передачі даних і отримання віддаленого ув'язнення.
Крім того, представники регіонів зажадали забезпечити бригади "швидкої" комфортними умовами для безпечної їзди. Зокрема, оснастити автомобілі підігрівом дзеркал і лобового скла, парктроніком, кондиціонером, повноцінним освітленням в салоні.
Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну від 22 травня 2019 року №425 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативно-диспетчерських служб" в зазначених вище областях і столиці за рахунок субвенції на умовах співфінансування з місцевими бюджетами (не менше 25% з місцевих бюджетів) до кінця 2019 року повинні бути закуплені автомобілі швидкої допомоги.
Головні вимоги до медичного транспорту!
- повний привід на всі колеса
- великий кузов, для перевезення до 4 важко поранених одночасно
- висока швидкість по дорозі та електронні системи безпеки, ABS, ESP. ***.
Як має виглядати медичне авто в Україні?
Ось так!
Медицинский автобус 4х4 Torsus Praetorian, производства ТМ Polycar.
Медицинский автобус 4х4 Torsus Praetorian, производства ТМ Polyc\\\\\\\\
Привіт чувак, це Зєля.
Всьо кльово, але пушки нема і кулемета(у). А найголовніше - протилазерного захисту від супутників. От як в тебе шапочка така є. Фольгою потрібно все оббивати, бо ВОНИ скрізь.....
Не зміниш ту "систему", без як мінімум диктатури. Вони тебе за законом, згідно закону - так просаботують, що будеш Матьтерезою в боргах.
Мені просто смішно - до кого та для чого ти стараєшся докричатись?
Може це такий "тролінг", але ти себе тут так поставив, що не і світить поржать. А якщо ти патріот = звалюй звідси.
Мені смішно - все нібито і "па дєлу", але але.
Да, и скажите, почему не выходит продолжение мультсериала, снимаемого для таких, как вы, "Сказочная Русь" с новым ныне действующим лицом? И почему самодеятельность со счетами в кипрском офшоре ТОВ "Квартал 95" перестала высмеивать действующую власть?
обидно, ведь всем известно что лучшие в мире скорые помощи и пожарные машины собирают евросвинарчуки
міг би кубики з гівна ліпити
гадаю, це тобі під силу
кубики cам лiпи кацапа))
а Петра з гiмна слабо?))
ти справжній митець і геній людства
таких - 73%
не подгорай Гундяй
хуже чем было точно не будет
был бы твой Пеця приличною людиною хер бы Зе когда 73% набрал
еще и в парламенте 50%
деньги или слава
хряк выбрал деньги
теперь очередь Зе)
не довго фраєр не кацапом прикидавсь
не говни, Пеця и то росийською дома со своими трет (сам перед вторым туром гоаорил)
так шо не напрягайся
не буде тут кацапії, хоч ви всеріться від напруги
"услышали"
Чему отдать предпочтение - медицинскому оборудованию или повышению проходимости и ёмкости?