 Головами ОДА хочуть призначити людей зі "шлейфом кримінального минулого і відверто антиукраїнською позицією", - Розенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав віцепрем'єр-міністр Павло Розенко.
Він закликав главу держави не підписувати укази про призначення на посади голів ОДА кандидатур, які вчора розглянув Кабмін.
Розенко зазначив, що жодних відкритих, прозорих, чесних конкурсів на посади голів ОДА не було.
"Кандидати (крім одного) так і не змогли виразно пояснити, як вони опинилися серед претендентів на зазначені посади", - заявив віце-прем'єр.
Також, Розенко повідомив, що добір кандидатів проходив без залучення відомих HR агентств, "кулуарним шляхом", без громадського обговорення: "Навіть членам уряду були роздані матеріали про кандидатів і взагалі перелік кандидатів лише за півгодини до засідання уряду".
"Наслідком такої непрозорості і кулуарності в ухваленні кадрових рішень серед претендентів на посади голів обласних адміністрацій опинилися люди зі шлейфом сумнівного, кримінального минулого і відверто антиукраїнською позицією", - підсумував чиновник.
Нагадаємо, 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення восьми глав обласних держадміністрацій.
Блогер і журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що головою Луганської ОДА хочуть призначити ексрегіонала та українофоба Віталія Комарницького.
Журналістка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що кандидат на посаду глави Одесою ОДА Андрій Андрейчиков "поставляє металобрухт в невизнане Придністров'я, з чого годуються місцеві проросійські сепаратисти".
Многие, наверное, слышали, что сейчас идут конкурсы на газовые месторождения. При этом Минэнерго проводит конкурсы в очень сжатые сроки - 2 месяца, вместо традиционных по миру 6-8 месяцев. Из-за чего многие нормальные компании, не имея никакой возможности подать документы и прикинуть модель в такие сроки, просто не принимают участия.
Зато участие принимают всякие там рога и копыта.
Так уже произошло с месторождением Дельфин. Его по итогу получит американская фирма Frontera Resources, но к фирме есть обоснованные претензии (планово-убыточная) и обоснованные сомнения в их способности выполнять обязательства по инвестициям (фирма всюду входит, но сама ничего не делает, а условия требуют полтора миллиарда гривен и пять скважин в первые пять лет). Кроме того, именно Фронтера были инициаторами конкурса, ну и понятно, единственные были к нему готовы. И история их работы в Молдове и Грузии как бы мало кого радует.
По ним делали расследование Схеми: корупція в деталях - RFERL и даже, по-моему, Бигус.
У меня есть обоснованные подозрения, что Frontera Resources просто возьмет россиян в долю, и мы получим, по сути, легализацию захвата Кремлем шельфа в Черном море, начатого в 2014.
Насалик же наоборот говорит, что вслед за Frontera Resources в Черное море придет американский авианосец, лол, и покажет россиянами. Так прямо и сказал. План неплох, но Фронтера не похожа на ЭксонМобил, Шеврон, Коноко или даже какой-нибудь Халибертон. Они похожи на шнырей, а за шнырями не ходят авианосцы, за ними ходит питун.
Но оставим пока в стороне Дельфин.
Там нового рака подвезли.
Выбор, кому отойдет месторождение, делает Межведомственная комиссия по разделу добычи в нефтегазовых соглашениях.
Почти все ее члены - сотрудники Министерства Энергетики (подчиненные Насалика) и Кабмина (подчиненные Гройсмана). Конкурс на девять новых месторождений кроме того что был назначен опять-таки на два месяца, так еще и содержал такие правила своего проведения, что победитель по сути определялся ринопенисуальным методом. В смысле самим Насаликом.
Это вызвало возмущение, и на конкурс высадились эксперты из профильных ассоциаций, подключился Юсейд, в состав комиссии впихнули посторонних людей. Были разработаны правила оценки и выставления баллов, процесс оценки был сделан публичным.
В тот момент, когда стало понятно, кто по-честному выигрывает в конкурсе, на комиссию внезапно пришел советник Насалика господин Владимир Игнащенко и в режиме абсолютного беспредела раздал участникам комиссии свою таблицу победителей. И тонко намекнул членам комиссии на толстые последствия.
ДА ВОТ ТАК ПРОСТО. А ЧТО ТЫ ЕМУ СДЕЛАЕШЬ?
А почему вот эти победили? Потому что иди в жопу, вот почему.
Почему Игнащенко - такой максимальный чорт? Да он всегда был такой. Они вместе с Насаликом отдали право на разработку месторождения лития (14 миллионов тонн) на фирму сына Игнащенко. Опять-таки в режиме пренебречь-пляшем.https://tverezo.info/post/98823
Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
трактористів
сантехніків
швачок
доярок
вагоновожатих..