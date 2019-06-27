 Головами ОДА хочуть призначити людей зі "шлейфом кримінального минулого і відверто антиукраїнською позицією", - Розенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав віцепрем'єр-міністр Павло Розенко.

Він закликав главу держави не підписувати укази про призначення на посади голів ОДА кандидатур, які вчора розглянув Кабмін.

Розенко зазначив, що жодних відкритих, прозорих, чесних конкурсів на посади голів ОДА не було.

"Кандидати (крім одного) так і не змогли виразно пояснити, як вони опинилися серед претендентів на зазначені посади", - заявив віце-прем'єр.

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Також, Розенко повідомив, що добір кандидатів проходив без залучення відомих HR агентств, "кулуарним шляхом", без громадського обговорення: "Навіть членам уряду були роздані матеріали про кандидатів і взагалі перелік кандидатів лише за півгодини до засідання уряду".

"Наслідком такої непрозорості і кулуарності в ухваленні кадрових рішень серед претендентів на посади голів обласних адміністрацій опинилися люди зі шлейфом сумнівного, кримінального минулого і відверто антиукраїнською позицією", - підсумував чиновник.

Нагадаємо, 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення восьми глав обласних держадміністрацій.

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Блогер і журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що головою Луганської ОДА хочуть призначити ексрегіонала та українофоба Віталія Комарницького.

Журналістка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що кандидат на посаду глави Одесою ОДА Андрій Андрейчиков "поставляє металобрухт в невизнане Придністров'я, з чого годуються місцеві проросійські сепаратисти".



