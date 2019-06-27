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 Політика України
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Все про:вибори (4039) обшук (727) Порошенко (9132) Портнов (69) Труба (88) ДБР (321) Європейська Солідарність (32)

 Яким чином документи слідчих ДБР опиняються в руках Портнова? - партія Порошенка звернулася до глави Бюро Труби

"Європейська Солідарність" вимагає від Генеральної прокуратури України порушити кримінальну провадження за фактом підриву обороноздатності української армії.

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні слідчі ДБР провели виїмку оригіналів документів в окремих підрозділах Міністерства оборони України. Як зазначають військові та волонтери, це вже призвело до зупинки роботи Головного управління розвитку і супроводження матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України, що неприпустимо в умовах війни. "Європейська Солідарність" вважає дії ДБР спланованою операцією, спрямованою на підрив обороноздатності української армії. Адже обшуки і вилучення документів відбуваються з численними процесуальними порушеннями, що призвело до повного блокування усіх подальших поставок необхідних матеріально-технічних засобів для потреб ЗСУ (зокрема бронежилетів, касок та інших засобів індивідуального захисту). В той час, коли на Донбасі щоденно не стихають обстріли українських позицій, подібні дії ДБР ставлять під загрозу життя українських воїнів, які захищають Україну від російського агресора", - йдеться в заяві.

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" Цей крок грає виключно на руку Росії. Кремль дуже хоче, щоб українська армія повернулася у стан, в якому вона перебувала до 2014 року, коли ЗСУ були навмисно знищені російськими ставлениками в Міністерстві оборони України. "Європейська Солідарність" також звертається персонально до голови Державного бюро розслідувань Романа Труби з прямим запитанням: яким чином документи слідчих ДБР з’являються у руках одіозного соратника Януковича Андрія Портнова, який готує реванш проросійських сил в Україні? Чи не означає це, що тепер усі секретні матеріали Міністерства оборони через "транзитний сервер" Портнова опиняться у руках російської розвідки, а відтак – у руках агресора? І якщо Андрій Портнов цинічно та неприховано вихваляється тим, що він особисто стоїть за атакою на армію і є ініціатором дій ДБР, то яку партію у Портнова грає сам Труба? Також ми звертаємося до Служби безпеки України та НАБУ із закликом перевірити зв’язок Андрія Портнова і директора ДБР Романа Труби на предмет корупційних дій, які призводять до свідомого ослаблення обороноздатності України в інтересах Кремля", - акцентували в партії.

Вчора "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134535
 
   
 Топ коментарі
 
Да уж.
1. Документы, изъятые из министерства обороны, попали в посторонние руки
2. При чем не просто в "посторонние", а в руки российского агента
Факт государственной измены со стороны ГБР.
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А серьезно. За утечку документов из ФБР есть уголовное наказание. А за утечку ИЗ ТРУБЫ ЧТО?

Роман Труба однокашник глави АП Богдана
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Допрыгается весь Квартал-95 до расстрельной статьи.
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Не ври, русский. Судебная реформа не была завершена.
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Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве заявил, что проголосованная в четверг судебная реформа является одним из главных решений за время его президентства.
"Вчера была победа всех украинцев - Рада приняла законопроект о судоустройстве и статусе судьи и конституционные изменения относительно правосудия. Начинается перезагрузка судебной ветви. Это одно из самых главных решений за время моего президентства", - заявил Петр Порошенко.
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И чего ты ПЕСтушок разкукорекался, яйцо себе снес? Сочуствую.
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Все, что сейчас происходит в стране - это прямой результат пятилетнего правления соевого мародера и его камарильи. Нельзя с каждым годом наращивать торговлю с врагом и требовать от всех других ее сворачивать. Нельзя иметь с врагом открытые границы, безвиз, свободное транспортное сообщение и требовать от всех других накладывать на врага санкции. Нельзя иметь у врага миллионы украинсках граждан, выехавших на зароботки, и рассказывать об притеснении врагом прав человека. Нельзя рассказывать об нечеловеческих усилиях по развитию вооруженных сил Украины и одновременно наживать на этом огромное бабло. Политика двойных стандартов, являющаяся основой соевой политики вообще, как внешней, так и внутренней, неминуемо должна была привести страну к краху. Слава Богу, что у народа хватило ума прогнать всю эту прогнившую шоблу поганой метлой прямиком в выгребную яму украинской политики. «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время» (А. Линкольн).
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Жаль, но многие этого не понимают, да и не поймут.
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Самое смешное, что соевые макаки так и не поняли до сих пор очевидной причины пролета их божка на президентских выборах и постоянно падающего рейтинга их политической клоаки! А ларчик-то просто открывался - всем надоела ежедневная брехня этой падали и постоянные маланские гешефты на всем, на чем только можно!!!
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Эту ольгинскую песню мы знаем - во всем, что делает ******* "виноват Порошенко". ПНХ за поребрик, кацапская гидота
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Ну так ответ очевиден: Труба не герметичная!
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Труба протекает. Решение: если нельзя поменять, натянуть хомут.
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Как каким? Питэр мальдивский отец Украинской коррупции и лжи пожинает плоды своего царствования !
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Наш отход от Станицы Луганской, гибель на фронте бойцов из-за команды "не стрелять", обыски у волонтера Бирюкова, обыски в 95-й бригаде Забродского (той самой, которая совершила легендарный рейд в 2014 году), раздувание "дела Минобороны" как в 37 году, при этом забывая какая у нас была армия к 2014 году и кто все разворовал, распродал до этого, уже не вспоминаем про "рюкзаки Авакова", а ведь они были и был ущерб от этой покупки (у государства ущерб, а у сына Авакова - прибыль), список портнова с приговорами (кого-то выслать, кого-то выгнать из страны, кого-то посадить, а кого-то вообще...), в который входят волонтеры, активисты, по решению международного суда наших военнопленных не вернули - президент молчит, по решению ПАСЕ - президент молчит, а тут оказывается секретные документы уходят из ДБР куда-то налево - и все это идет по нарастающей и не может не настораживать. (У нас все кому не лень говорят о миллионах украинцев, которые едут за границу работать, например Мураев говорит о 10 миллионах, поэтому вопрос - а сколько же нас осталось в Украине?).
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то как Украина катится ко дну из за 73% долб...в, свалит из этой клоаки все больше нормального, думающего, рабочего населения, жить в таком пиз...це как то не хочеться...
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Та хай спитають у самого Порошенка, Портнов же найближчий дружбан Мудачука, а Мудачук кумась і партнер по агентурній "роботі" проти УкраїниПорошенка. Та й Трубу протяг сам Порошенко, не зважаючи на спротив громадськості.
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Всі призначення Пороха були на руку Кремлю , тепер вони всі і почали процес знищення Незалежності. Суддівські рішення всі на користь окупанта і колаборантів , дії новообраного , як і призначення , також лишень антиукраїнські . Так що булава передана в надійні руки -.... Путлєра
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Русские, вы действительно верите в то , что этот бред кто-то воспринимает всерьёз?!
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Барижні ідійоти!!! Свиняче царство розверещалось, за мародерство на армії приходить час розплати! В цих тупорилих свиней навіть мізки заточені тільки на розкрадання! Інакше могли б зрозуміти, що всі документи надаються підозрюваним та їх адвокатам, а яким чином вони далі розпоряджаються цими документами здогадатись нескладно!
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"Сегодня следователи ГБР провели выемку оригиналов документов"
Отобрать ВСЕ документы у ПЕСтаболов, в первую очередь загранпаспорта, чтоб не слиняли!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯким чином документи слідчих ДБР опиняються в руках Портнова? - партія Порошенка звернулася до глави Бюро Труби
 
 
 
 
 
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