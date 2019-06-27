 Яким чином документи слідчих ДБР опиняються в руках Портнова? - партія Порошенка звернулася до глави Бюро Труби

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні слідчі ДБР провели виїмку оригіналів документів в окремих підрозділах Міністерства оборони України. Як зазначають військові та волонтери, це вже призвело до зупинки роботи Головного управління розвитку і супроводження матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України, що неприпустимо в умовах війни. "Європейська Солідарність" вважає дії ДБР спланованою операцією, спрямованою на підрив обороноздатності української армії. Адже обшуки і вилучення документів відбуваються з численними процесуальними порушеннями, що призвело до повного блокування усіх подальших поставок необхідних матеріально-технічних засобів для потреб ЗСУ (зокрема бронежилетів, касок та інших засобів індивідуального захисту). В той час, коли на Донбасі щоденно не стихають обстріли українських позицій, подібні дії ДБР ставлять під загрозу життя українських воїнів, які захищають Україну від російського агресора", - йдеться в заяві.

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" Цей крок грає виключно на руку Росії. Кремль дуже хоче, щоб українська армія повернулася у стан, в якому вона перебувала до 2014 року, коли ЗСУ були навмисно знищені російськими ставлениками в Міністерстві оборони України. "Європейська Солідарність" також звертається персонально до голови Державного бюро розслідувань Романа Труби з прямим запитанням: яким чином документи слідчих ДБР з’являються у руках одіозного соратника Януковича Андрія Портнова, який готує реванш проросійських сил в Україні? Чи не означає це, що тепер усі секретні матеріали Міністерства оборони через "транзитний сервер" Портнова опиняться у руках російської розвідки, а відтак – у руках агресора? І якщо Андрій Портнов цинічно та неприховано вихваляється тим, що він особисто стоїть за атакою на армію і є ініціатором дій ДБР, то яку партію у Портнова грає сам Труба? Також ми звертаємося до Служби безпеки України та НАБУ із закликом перевірити зв’язок Андрія Портнова і директора ДБР Романа Труби на предмет корупційних дій, які призводять до свідомого ослаблення обороноздатності України в інтересах Кремля", - акцентували в партії.

Вчора "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії.