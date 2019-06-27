 "Слуга народу" неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Вона опублікувала відповідь Коростенського військового комісаріату, в якій зазначено, що Сігачов прослужив в армії менше півроку і на обліку учасників бойових дій не перебуває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на позачергових виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" буде балотуватися В'ячеслав Сігачов. Політсила висунула його на мажоритарний округ №64 в Житомирській області.

На парламентських виборах в 2014 році він був членом окружної виборчої комісії від Комуністичної партії України.

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Пресслужба "Слуги народу" про Сігачова в Telegram написала:

"Житомирянин, закінчив НТУУ "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Інженер-металург", Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю "Облік і аудит" та НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю "Учитель історії і суспільствознавства". Працює вчителем у Коростенської загальноосвітній школі № 9. Учасник АТО".