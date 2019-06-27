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Все про:вибори (4039) Ніколаєнко Тетяна (27) Слуга народу (78)

 "Слуга народу" неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова. ДОКУМЕНТ

Комуніст В'ячеслав Сігачов, якого партія "Слуга народу" висуває на позачергових парламентських виборах у Верховну Раду (мажоритарний округ №64 в Житомирській області) не є учасником бойових дій, як стверджує політсила.

Про це повідомляє журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Вона опублікувала відповідь Коростенського військового комісаріату, в якій зазначено, що Сігачов прослужив в армії менше півроку і на обліку учасників бойових дій не перебуває.

Слуга народу неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на позачергових виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" буде балотуватися В'ячеслав Сігачов. Політсила висунула його на мажоритарний округ №64 в Житомирській області.

На парламентських виборах в 2014 році він був членом окружної виборчої комісії від Комуністичної партії України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від "Слуги народу" поставили блогера Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено). ДОКУМЕНТ

Пресслужба "Слуги народу" про Сігачова в Telegram написала:

"Житомирянин, закінчив НТУУ "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Інженер-металург", Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю "Облік і аудит" та НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю "Учитель історії і суспільствознавства". Працює вчителем у Коростенської загальноосвітній школі № 9. Учасник АТО".

Слуга народу неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134534
 
   
 Топ коментарі
 
коммунист - участник АТО = это круче, чем православный коммунист - это хорошая шутка квартала95, чистоньюс
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атказник мля проще было написать "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 8156
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каков поп ( Зе отпетлял от призыва) таков и приход
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Может он и участвовал в АТО. Но с противоположной стороны.
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ничего, ему лейтенанта сбу скоро присвоят
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коммунист - участник АТО = это круче, чем православный коммунист - это хорошая шутка квартала95, чистоньюс
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согласен! не думал,что Зеленский опуститься до такой брехни
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То, вокруг чего тучей вьются навозные мухи, называется дерьмом...
И это необходимо осознавать и вовремя отреагировать, до того как капитально вляпаемся.
"...когда легкие отпадут, поздно будет пить боржоми..."
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А я гляжу такие новые рожи прям заполонили партию слуги ________ а президент так знатно сливает интересы Украины что ни день то здрасьте "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 2867
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К монополии на власть...
Прошел всего лишь месяц, а сколько дерьма всплыло.
Импичмент может стать не самым худшим исходом.
Хунту заказывали? Она на подходе...
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Не коммунист он,а учитель.не путайте хрен с редькой.В 2014 он по разнорядке был представителем Симоненко.Точно также соевый пытался сорвать 2 тур президентских выборов отозвав своих из Уик..Ищите черную кошку в тёмной комнате,тем более ,что её там нет.
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ну если цензор немного не сманипулирет, чтоб зраду не разогнать, то это будет уже не цензор "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 8758
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Дооо...
Не комунист, его заставили.
Тоже заставили приклеить себе АТО.
И вообще он учитель истории...
И чему он учит наших детей?
Как любить ленина, сталина, и какими должньі бьіть правльньіе рабьі для пуйла?
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Когда савок развалился хлопцу было 19.О каких коммунистах речь?Эка, как Вас глючит..
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а скільки було даунбаским сепарам, які в 2014-му в ЗСУ стріляли? їх в 1991 і на світі не було.
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та их полно,
тех, которые пацанвой при ссср были, а теперь с пеной у рта доказывают, как там было хорошо.

тебе в лугандоне или кацапии любой подтвердит,что лучче жисти, чем при совке, нет и не будет.
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Федир Сироус, порядочный человек,не станет баллотироваться от коммунистов! вы не находите7
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а он не баллотировался от них, а был членом избирательной комиссии!и как я понимаю, в их партии не состаял, то цензора фантазии
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вот эта новость на антикоре

На внеочередных парламентских выборах партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" выдвинула на одном из мажоритарных округов Житомирской области Вячеслава Сигачова, который раньше сотрудничал с КПУ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310853-partija_sluga_naroda_vydvinula_kommunista_sigachova_na_odnom_iz_mahoritarnyh_okrugov_hitomirshchiny
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Ето ему не помешало бьіть верньім ленинцем аж до 14го.
И да, к 19ти как раз получил нужное совковое образование по истории.
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Ах оставьте, вон, Ляшко тоже там чет выделывался с автомапом.
Но Ляшко уже не тот, как тут писали цитату - у нас уже и Ляшко выглядит ничего себе....
И ему обидно, даже такого дурачка - и то обскакали. Высший уровень, это да(если поглощатель этих приколов - червь, или ему побоку Украина.)
Осталось только..... Тутмааасуууу помолиииииимсяяяя.....
Какая нафиг Европа то?
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Аааа, виявляється, лише мобілізований "в партизани"...
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Олександр «ЄС» Карін‏ @Oleksandr_Karin 2 часа назад

- Бєґлиє риґі вєрнулісь во власть!
- Ето нє страшно.
- Оні витєрлі ноґі об Констітуцию!
- Єйо всьо равно надо пєрєпісать.
- Суди отпускают сєпаров і убійц!
- Нє всьо так однозначно.
- Рашка вєрнулась в ПАСЄ!
- Надо вислушать обє сторони.
- Слишиш?
- Што?
- Што-то лєтіт...
Снаряд!
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Тупое животное Бутусов, продавшее жопу мародеру, не знает, что быть участником боевых действий и пройти бюрократическую процедуру признания таковым - немного разные вещи? "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 1554
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так ведь очень просто сказать, где именно кровь проливал
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ну за такое и в **..ло можно очень схлопотать, там что перевелись атовцы
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То, вокруг чего тучей вьются навозные мухи, называется дерьмом...
И это необходимо осознавать и вовремя отреагировать, до того как капитально вляпаемся.
"...когда легкие отпадут, поздно будет пить боржоми..."
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Не понял, написано же что был мобилизован с марта по август 2014? Так почему не участник АТО?
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может не находился на передовой?хорошо было бы, если бы он са про это рассказал в какой то соцсети хотя бы
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Ну участник АТО - не обязательно тот, кто находился на передовой. Есть еще вторая линия. Там конечно не так опасно, но люди тоже не на курорте. В общем непонятно пока.
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а есть ещё Житомир, к примеру, где мобилизованный тоже мог служить в воинской части.

Житомир - это какая линия АТО ?
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ну не совсем коммуниста, разве что сочувствующего)))а может просто за бабло был представителем коммунистов...заголовок не совсем корректный
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ну тебе виднее, если ты спец по этому делу "Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 870
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дурик, не лезь на форум с куриными мозгами. политика не для детсада.
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ну по себе то других судить не надо...в спам
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Сосут сенсации,как Ткач и Седлецкая.Интересно, Ткач по прежнему следит за Зеленским и потом продаёт информацию за поребрик?
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Для плесени сделать другую справку от МО плёвое дело. Доказано Соплёй.
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до Главного сапога пара нашлась... один откосил не являясь в военкомат на 4 повестки, другой разыграл комедию и комиссовался... теперь эта гнусная шушера вырабатывает и будет еще более вырабатывать повестку нашего дня... сумно... пока...
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Очередной воеватель, только без справки
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"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 6915Himikus‏ @MrHimikus 12 ч.12 часов назад
Не покидали думки що Зассика робив в Станиці? Чого він туди поперся? Чому саме Станицю здає першою? Завжди відповідь одна: там де воює росія, причина газ або нафта. Цього разу- газова труба. Магистраль Північний Кавказ-Центр, на якій ми поставили заглушки.
Тепер ми це місце здаєм

"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 3841

"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова - Цензор.НЕТ 6283
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все проще, порохобот, обсе утвердило еще давно три пилотных участка такого разведения, еще при петеном правлении, просто отвод в станице постоянно срывался\
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Партизанив на Луганському лікеро-горілчаному той учасник АТО. Скільки ж ми цієї наволочі ще побачимо, що повспливає під час правління зебіла...
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Скоро и моторолку с захерченко признает зебил участниками АТО, посмертно. Не уивлюсь!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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