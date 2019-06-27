 "Слуга народу" неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.
Вона опублікувала відповідь Коростенського військового комісаріату, в якій зазначено, що Сігачов прослужив в армії менше півроку і на обліку учасників бойових дій не перебуває.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на позачергових виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" буде балотуватися В'ячеслав Сігачов. Політсила висунула його на мажоритарний округ №64 в Житомирській області.
На парламентських виборах в 2014 році він був членом окружної виборчої комісії від Комуністичної партії України.
Пресслужба "Слуги народу" про Сігачова в Telegram написала:
"Житомирянин, закінчив НТУУ "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Інженер-металург", Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю "Облік і аудит" та НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю "Учитель історії і суспільствознавства". Працює вчителем у Коростенської загальноосвітній школі № 9. Учасник АТО".
И это необходимо осознавать и вовремя отреагировать, до того как капитально вляпаемся.
"...когда легкие отпадут, поздно будет пить боржоми..."
Прошел всего лишь месяц, а сколько дерьма всплыло.
Импичмент может стать не самым худшим исходом.
Хунту заказывали? Она на подходе...
Не комунист, его заставили.
Тоже заставили приклеить себе АТО.
И вообще он учитель истории...
И чему он учит наших детей?
Как любить ленина, сталина, и какими должньі бьіть правльньіе рабьі для пуйла?
тех, которые пацанвой при ссср были, а теперь с пеной у рта доказывают, как там было хорошо.
тебе в лугандоне или кацапии любой подтвердит,что лучче жисти, чем при совке, нет и не будет.
На внеочередных парламентских выборах партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" выдвинула на одном из мажоритарных округов Житомирской области Вячеслава Сигачова, который раньше сотрудничал с КПУ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310853-partija_sluga_naroda_vydvinula_kommunista_sigachova_na_odnom_iz_mahoritarnyh_okrugov_hitomirshchiny
И да, к 19ти как раз получил нужное совковое образование по истории.
Но Ляшко уже не тот, как тут писали цитату - у нас уже и Ляшко выглядит ничего себе....
И ему обидно, даже такого дурачка - и то обскакали. Высший уровень, это да(если поглощатель этих приколов - червь, или ему побоку Украина.)
Осталось только..... Тутмааасуууу помолиииииимсяяяя.....
Какая нафиг Европа то?
- Бєґлиє риґі вєрнулісь во власть!
- Ето нє страшно.
- Оні витєрлі ноґі об Констітуцию!
- Єйо всьо равно надо пєрєпісать.
- Суди отпускают сєпаров і убійц!
- Нє всьо так однозначно.
- Рашка вєрнулась в ПАСЄ!
- Надо вислушать обє сторони.
- Слишиш?
- Што?
- Што-то лєтіт...
Снаряд!
И это необходимо осознавать и вовремя отреагировать, до того как капитально вляпаемся.
"...когда легкие отпадут, поздно будет пить боржоми..."
Житомир - это какая линия АТО ?
Не покидали думки що Зассика робив в Станиці? Чого він туди поперся? Чому саме Станицю здає першою? Завжди відповідь одна: там де воює росія, причина газ або нафта. Цього разу- газова труба. Магистраль Північний Кавказ-Центр, на якій ми поставили заглушки.
Тепер ми це місце здаєм
Генштаб: Из-под Мариуполя выведут войска, на границе с РФ будет ОБСЕ https://inforesist.org/genshtab-iz-pod-mariupolya-vyvedut-vojska-na-granicze-s-rf-budet-obse/ …