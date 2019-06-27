 Від початку доби найманці РФ ведуть обстріл із заборонених Мінськими угодами артилерії і мінометів: поранено одного українського воїна, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

"Від початку сьогоднішньої доби, станом на зараз у районі проведення операції зафіксовано дванадцять фактів порушення противником встановленого режиму перемир’я. Російсько-окупаційні війська активно вели вогонь з артилерії і мінометів. За підрахунками штабу операції Об’єднаних сил, станом на 12.00 противник встиг витратити вісім снарядів 152-го та шість снарядів 122-го калібру, а також загалом 44 міни калібру 120 та 82 мм. Під ворожий артилерійсько-мінометний вогонь вночі та вранці потрапляли наші оборонні укріплення поблизу Новолуганського Старогнатівки, Світлодарська, Новгородського, та с. Хутір Вільний. Окрім того, ворожий вогонь з автоматичних гранатометів та озброєння БМП фіксувався в районах н.п. Оріхове, Опитне та Золоте-4", - йдеться в повідомленні.

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"Вже від початку доби підрозділи українських військ вели активні оборонні дії і відповідали противнику вогнем зі штатних засобів, без застосування заборонених зразків зброї. За попередньою інформацією, сьогодні дістав поранення один український захисник. Наразі він отримує невідкладну медичну допомогу, наші військові лікарі характеризують стан його здоров’я як задовільний", - додали в Міноборони.

"Незважаючи на такий "неспокійний" початок доби, військовослужбовці Збройних Сил України та інших відомств, залучених до проведення операції, надійно тримають оборону та контролюють противника по всій лінії бойового протистояння", - запевнили в міністерстві.