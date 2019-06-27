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Все про:ГПУ (3028) Зеленський (1844) Луценко (2445) Разумков Дмитро (70)

 Зеленський назве свою кандидатуру на пост Генпрокурора відразу після звільнення Луценка, - Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський назве свою кандидатуру на пост Генерального прокурора відразу ж після звільнення чинного голови ГПУ Юрія Луценка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков розповів в інтерв'ю Українському радіо.

За його словами, позиція президента щодо того, що главу Генпрокуратури потрібно міняти, була чіткою і Офіс президента вже клопотав про це у Верховній Раді.

"Парламент міг би зробити те, що він може зробити - нарешті відправити Юрія Віталійовича у відставку і дати можливість новообраному українському президенту хоча б подати ту кандидатуру, яку він буде вважати за потрібне", - сказав Разумков.

На запитання, про кого саме йдеться, глава "Слуги народу" відповів: "Я думаю, що президент відразу озвучить цю кандидатуру, як тільки буде знято з посади чинного Генпрокурора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подання Зеленського про відставку Луценка безпідставне, - глава Комітету ВР з правоохоронної діяльності Кожем'якін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134531
 
 
 Топ коментарі
 
НІ!
Спочатку - кого хочете призначити!
Ви вже призначили одного люстрованого... Ще Портнова хочете пристроїти за наводкою ФСБ?
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та шось підозріло лисий досі не пристроєний
починаю хвилюватись
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Та хорош уже болтовни , давайте нового прокурора и приступайте к отжиму Рошена . Это будет весело Зеленский назовет свою кандидатуру на пост генпрокурора сразу после увольнения Луценко, - Разумков - Цензор.НЕТ 1407
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кацап, а скільки разів тебе сьогодні барін в будуар позвать соізволіл?
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сыграем в поле чудес. ну дали, назначили, и даже отжали (лет за 7-10)... что тебе от того???? думаешь хоть 1 кг колбасы из бумаги на закуску перепадет? расслабься!
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" что тебе от того???? "

А все просто . Этот ******* Порошенко отжал у меня на тарифах все , шо было . Также , как и гэбня отжала у моих прапрапредков корову и хлеб . Теперь очередь Порошенка нести потери , а я порадуюсь трошки
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ты уверен, что новые не отожмут оставшееся?
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А отжимать уже нема шо . Порошенко постарался . А шо касательно новой власти , так они потрошку стали снижать тарифы . Разве не так
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Где ? Скажите где ? Я пропустил "этот праздник жизни " ?
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понял, "по приколу". не знаю о сексуальных предпочтениях Порошенко, но по тарифам огорчу. они не изменились((( ты же любишь все сравнивать по курсу 8,00 вот и проверь 2013 и 2019. составляющая имеет импортный сегмент в $. 1. АЭС -ТВЭЛ, запчасти на реактор и генератор, на десятки насосов, двигатели, и др мелочь (рф и сша). 2. ТЭЦ, ТЭЦ, ГРЭС тоже запчасти, плюс антрацит (рф). 3. если в 2013 тебя устраивало 0,05$ то сегодня тоже самое. некоторые угольные станции вообще работают с убытками. 3. все газовые месторождения трудноизвлекаемые, из них досасывают последнее. новые--бурение, а это бешеные деньги. сказки бабы Йули про 2000. если дожмешь, бросишь, бабки на карман и в израиль. если хочешь работать, надо бурить и вставлять расход в цену. 4. тепло и вода--устанавливает мэр. 5. тут изюминка. начни с малого. где то рядом местные депутаты, голова, чиновники. зачем тебе Порох, который на небесах. набей е@ало мэру, пусть снизит воду и тепло, а там будет видно. или сЦишь?
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Тебе нужно на Прямом Анале работать . Хорошая попытка , но мимо Зеленський назве свою кандидатуру на пост Генпрокурора відразу після звільнення Луценка, - Разумков - Цензор.НЕТ 4831
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про работу не понял, уточни. в остальном-- мимо что, сЦикун или тарифы? про тарифы ответ за каждую букву! чувачела, погнали мэра наклонять, сделаем доброе дело зубожилым, снизим тарифы, и качнем про цену на кв/м асфальта. откуда сам?
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Конечно СЦЫТ!!!!!!!!!У нас в Запорожской обл. таких Куприков тьма!!!!!Они когда им фермеры деньги не заплатят или начальник РЭС электрикам зарплату не платит- не идут к домам и офисам фермеров и начальников,не подают на них в суд...а перекрывают дороги и прутся под исполком с требованием:что бы какой "царь",за них заступился!!!!
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Куприк ты завистливый дурак!Корпорация Рошен иностранная и лично Пороху не пренадлежит...у него там только 22% акций!!!!Уже такая голота как ты пыталась пикетировать рошеновские предприятия и обосралась...а ты всё не успокаиваешся!!!!
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Вже ясно що шмаркатий українофоб Сакварелідзе не призначить. Йому розумков з шафіром підкажуть хто для них кращий
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Только что на Лента.сру появилась интереснейшая новость https://lenta.ru/news/2019/06/27/nichego_ne_znal/. Новоизбранного преЗедента уже ни во что не ставят. Мертвечук договорился об освобождении 4 пленных с главарями ЛДНР даже не уведомив об этом гаранта.
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ну его, по ходу, уже никто ни во что не ставит
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театр марионеток. ну хуч хлопци до дому поидуть.
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Разумков: - Вот наши кандидаты. Голосуйте за них!
Зеленский назовет свою кандидатуру на пост генпрокурора сразу после увольнения Луценко, - Разумков - Цензор.НЕТ 8868
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портнов. але онлі у новому парламенті,коли буде своя більшість
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Для лысого с квартала место готовят. Он один непристрояный остался.
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Прокуроры будут только поддерживать обвинение в судах .И фсё...
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Все робиться по єврейські. Хочете зняти, то говоріть і подавайте в ВР хто буде . Клоуни чортові.
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Арахамия еще бы солнцезащитные очки надел в помещении кроме бэйса.
Срамота.
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Этот Арахамия сегодня на зике, в интервью сказал, что компенсировать население Украины будет жителями из стран которые беднее Украины. Зебилы, вы за это голосовали?
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Кого-то он мне напоминает ...
"- Утром деньги - днем стулья. Днем деньги - вечером стулья. Вечером деньги - ночью стулья. Ночью деньги - утром стулья...
- А можно утром стулья, а днем деньги?
- Можно. Но деньги вперед!" (с)

Может уже хватит надувать щеки ...
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НЕ нужно ЧТО ТО путать!, что Зеленский КАК президент должен в начале подать своего КАНДИДАТА, такое не где не прописано, ЭТО ПРОСТО ХОТЕЛКИ ОКРУЖЕНИЯ ПОРОШЕНКА И ЯЦЕНЮКА.
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А что мешает до этого назвать??Если все честно и открыто и действительно профи а не карманный агентишка.?Чем то мне это все шулеров напоминает
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський назве свою кандидатуру на пост Генпрокурора відразу після звільнення Луценка, - Разумков
 
 
 
 
 
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