 Зеленський назве свою кандидатуру на пост Генпрокурора відразу після звільнення Луценка, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков розповів в інтерв'ю Українському радіо.

За його словами, позиція президента щодо того, що главу Генпрокуратури потрібно міняти, була чіткою і Офіс президента вже клопотав про це у Верховній Раді.

"Парламент міг би зробити те, що він може зробити - нарешті відправити Юрія Віталійовича у відставку і дати можливість новообраному українському президенту хоча б подати ту кандидатуру, яку він буде вважати за потрібне", - сказав Разумков.

На запитання, про кого саме йдеться, глава "Слуги народу" відповів: "Я думаю, що президент відразу озвучить цю кандидатуру, як тільки буде знято з посади чинного Генпрокурора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подання Зеленського про відставку Луценка безпідставне, - глава Комітету ВР з правоохоронної діяльності Кожем'якін