 Зеленський назве свою кандидатуру на пост Генпрокурора відразу після звільнення Луценка, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков розповів в інтерв'ю Українському радіо.
За його словами, позиція президента щодо того, що главу Генпрокуратури потрібно міняти, була чіткою і Офіс президента вже клопотав про це у Верховній Раді.
"Парламент міг би зробити те, що він може зробити - нарешті відправити Юрія Віталійовича у відставку і дати можливість новообраному українському президенту хоча б подати ту кандидатуру, яку він буде вважати за потрібне", - сказав Разумков.
На запитання, про кого саме йдеться, глава "Слуги народу" відповів: "Я думаю, що президент відразу озвучить цю кандидатуру, як тільки буде знято з посади чинного Генпрокурора".
починаю хвилюватись
А все просто . Этот ******* Порошенко отжал у меня на тарифах все , шо было . Также , как и гэбня отжала у моих прапрапредков корову и хлеб . Теперь очередь Порошенка нести потери , а я порадуюсь трошки
Это если коротко
Є підозра, що цей непотріб злив їх хазяїн Коломойський.
Срамота.
"- Утром деньги - днем стулья. Днем деньги - вечером стулья. Вечером деньги - ночью стулья. Ночью деньги - утром стулья...
- А можно утром стулья, а днем деньги?
- Можно. Но деньги вперед!" (с)
Может уже хватит надувать щеки ...