 Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко

Про це повідомив заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.
"Сьогодні в РНБО під головуванням Президента України проводиться дуже важливе засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони", - повідомив Литвиненко.
Заступник секретаря РНБО також повідомив, що Президент Володимир Зеленський доручив РНБО прискорити імплементацію норм про цивільний контроль над сферою оборони, зокрема, шляхом створення відповідного комітету у Верховній Раді.
Є підозра, що це відео оприлюднив сам Коломойський.
Хтось десь не квапиться. Далі буде
"Лічильник" від Зе - як доводить це кумедне відео - його ж і вб'є.
Це відео-попередження для Зе.
Я плакаль
На День Конституції припадають сороковини інавгурації припіздента.
Дайте Зеленському 100 днів і матимете шанс побачити вживу десятитисячну купюру.
- В смартфоне! Это ж диджитализация!
Он это выговорил без бумажки что-ли?
В Украине сейчас зеленый террор
ТетянаЧорна @chernayaT_ 4 часа назад
Ні, це продовження червоного терору, який не припинявся
Yevgen Zinchenko @YevgenZinchenko 14 часов назад
почитав і подивився сьогодні про "нових ліц", яких президент Зеленський призначив на посади очільників областей. висновок простий: "новиє ліца" = стариє харі проблеми з кадрами у команди президента не величезні, а страшенні. і дуже скоро це стане проблемою УСІЄЇ країни.
Народний президент Зеленський ці корупційні схеми руйнує. Це прогрес!
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Але цього мало. Треба Мародера з шоблою тягти у буцегарню з конфіскацією. А тролів стеця - на примусові в автодорі.
видно знатно тебе покоцали оті тролі стеця, якщо ти їх і досі згадуєш..
можеш вже не хвилюватись, хоча в тебе ще і болить,... вони далеко, на росію повтікали.
Увеличивать будут деньги на выпуск всяких сериалов по заказу государства
1. зеро не собирается наращивать обеспечение армии
2. под видом контроля хочет сократить обеспечение - но как только это станет заметно. из армии придут уже за ним.
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
Всех зебилов на стадион!
А этот хидрант - в лучшем случае зе (как ФЕ!) а как его называют.... ну как заслуживает! Клован и шмаркля - это еще ласково! Даже Ялынкович был более уважаем,чем это с булавой.
Мародер Порошенко проводив наради з Свинарчуками - як краще вкрасти гроші у армії.
Народний президент Зеленський ці корупційні схеми руйнує. Це прогрес!
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Але цього мало. Треба Мародера з шоблою тягти у буцегарню з конфіскацією. А тролів стеця - на примусові в автодорі. Жрачка, лопати, вагончик з усіма зручностями за державний рахунок. Оплата за вирахунком шкоди, що тролі нанесли державі.
вот тебя и надо на примусові в автодорі. Жрачка, лопати, вагончик з усіма зручностями за державний рахунок
Ukr_Che @Ukr_Che 43 сек.44 секунды назад
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВІШАЮТЬ ТАБЛИЧКИ ІЗ НАЗВОЮ ПРОСПЕКТ ЖУКОВА! Тепер абсолютно клоунським методом.
На висоті 3 поверху за допомогою автовишки.
Раз в пять.
уже рейтинг скатился до 30%, как и было.
ЗНАЧИТ БУДУТ КРАСТЬ! И НЕ ПО ДЕТСКИ.
Советник фигляра в этом вопросе АПАРЫшин в курсе.
Совпаденіє???
Мабуть таки ні!! цікаво, скільки Баблошенко Мальдійсько Роттердамський Дебальцевсько Іловайський кинув зараз бабла на знищення діючого президента.
до цього йому вдавалося знищити Тимошенко, шефа Овоча Ростовського, Сеню Кулявлоб, Саакашвілі..... не встиг знищити Україну вчасно відправили на смітник в якому він ніяк не заспокоться.
професійний політичний барига і кілер в одній особі.
ну шо, народ, готові знову збирати брніки, зимові речі та намети для армії?