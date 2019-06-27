EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2769  96
Все про:Зеленський (1844) РНБО (513)

 Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко

Рада національної безпеки і оборони проводить засідання щодо ефективності використання державних коштів у сфері оборони.

Про це повідомив заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.

"Сьогодні в РНБО під головуванням Президента України проводиться дуже важливе засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони", - повідомив Литвиненко.

Заступник секретаря РНБО також повідомив, що Президент Володимир Зеленський доручив РНБО прискорити імплементацію норм про цивільний контроль над сферою оборони, зокрема, шляхом створення відповідного комітету у Верховній Раді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Данилюк провів нараду в ситуаційній кімнаті РНБО з питань посилення боротьби з контрабандою. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134528
 
   
 Топ коментарі
 
этот Зеленый Дебил Вова, не хочет собрать СНБО по поводу своего проёба в ПАСЕ и в связи с неисполнением Пидорашкой "приговора Морского трибунала" с общего молчаливого согласия Запада?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
что ? Беня уже один раз послал пнх Зе в ответ на предложение поучавствовать в восстановлении Донбаса, - сказал может ларьок покрасить, мол клоун должен знать свое никчемное место.
 показати весь коментар
 
 
беня не посылал, а поддержал репризу квартала
 показати весь коментар
 
 
И в чем тут зашквар Зе? Поставит теперь Колому на счетчик. Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 4182
 показати весь коментар
 
навпаки, це беня зебіла на счотчику тримає... Беня дотримується постулату "борги віддають лише лохи".
 показати весь коментар
 
 
На Коломойського справи є тільки у Штатів (і як на замовника-вбивцю, тотож).

"Лічильник" від Зе - як доводить це кумедне відео - його ж і вб'є.
Це відео-попередження для Зе.
 показати весь коментар
 
 
уверен, что у вафлера израильское гражданство. кал про это знает, и всегда будет этим шантажировать.
 показати весь коментар
 
 
Супер! Таки кварталівці - молодці. Почуття гумору - не на жарт
 показати весь коментар
 
Вам смішно ? Як на мене,це принизливо для дорослої гідної людини-випрошувати зароблене таким способом.Це гидко !
 показати весь коментар
 
ага мля зато уже мат снаб ВСУ всё парализован Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 1690
 показати весь коментар
 
 
уже нашли всё срыв поставки зимней формы для ВСУ Пламенный привет Юле и её верным кливретам Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 5281
 показати весь коментар
 
 
А можливо шукають шляхи запобігання переполовинування злодюгами тих копійок, що витрачаються на озброєння? Чи для вас Пашинський взірець чесності?
 показати весь коментар
 
 
оружейный бизнес - нормас пасынко панталония могёт подтвердить а апрарашин чей сратегический ум лишил ВСУ плитоноско вообще отличен как раз левел зели Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 6511
 показати весь коментар
 
 
"шукають шляхи запобігання переполовинування"

Я плакаль
 показати весь коментар
 
 
Шо там шукати. Шляхи відомі. Треба терміново створити Департамент надлишкового майна Міноборони. А краще два департаменти, а товстого і лисого з кварталу керівниками.
 показати весь коментар
 
Походу расписывают,с чего дерибан начнут.
 показати весь коментар
 
 
РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 25 июн.

На День Конституції припадають сороковини інавгурації припіздента.
 показати весь коментар
 
 
Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 13 часов назад

Дайте Зеленському 100 днів і матимете шанс побачити вживу десятитисячну купюру.
 показати весь коментар
 
 
Чувак? Де моя шаурма? Діжиталізація!!!
 показати весь коментар
 
 
- Чувак? Где моя шаурма?
- В смартфоне! Это ж диджитализация!
 показати весь коментар
 
 
Переклад з "новозеленого": будуть різати військовий бюджет.
 показати весь коментар
 
 
этот Зеленый Дебил Вова, не хочет собрать СНБО по поводу своего ****** в ПАСЕ и в связи с неисполнением ********** "приговора Морского трибунала" с общего молчаливого согласия Запада?!
 показати весь коментар
 
 
Вова боится Вову . Нужны железные яйца , а их нет .
 показати весь коментар
 
 
Это победа в ПАСЕ обоих вов = пуйла и зеро
 показати весь коментар
 
 
Шрек, меня одного тошнит от этой фамилии зелёнского? Скажи честно.
 показати весь коментар
 
 
меня, пипец как карежит происходящее... мне нужна украинская Украина, а не зеленое гавно в Украине!!!
 показати весь коментар
 
 
И чем этим людям шоколадное говно не подошло?
 показати весь коментар
 
тебя хорошо с собой брать в лес вместо компаса.. ведь у тебя с северной стороны мох растёт..
 показати весь коментар
 
 
Сочувствую тебе, нечего с зеленобобиками шастать, родишь - напиши, вышлю подарок. Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 8097
 показати весь коментар
 
В этих вопросах нету денех, чиво там обсуждать?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Петля навколо штї Петра затягується))
 показати весь коментар
 
 
нет петля вокруг зели теперь его в ВСУ матерят пока по тихому а зимой могут и в блиндаже запереть - не включив печку по зе пусть включатель для неё найдёт Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 9060
 показати весь коментар
 
 
Не, ну он же должен расти в культурном плане.
 показати весь коментар
 
Шмаркля рейтинг лакеїв підняти збирається.Хоче повернути хвилю народного гніву, що почала згасати після того як її бігус підняв.
 показати весь коментар
 
 
Заместитель секретаря СНБО также сообщил, что Президент Владимир Зеленский поручил СНБО ускорить имплементацию норм о гражданском контроле над сферой обороны, в частности, путем создания соответствующего комитета в Верховной Раде. Источник: https://censor.net.ua/n3134528\\\\\\\\\\\\

Он это выговорил без бумажки что-ли?



 показати весь коментар
 
 
ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙‏ @DNikitich

В Украине сейчас зеленый террор

ТетянаЧорна‏ @chernayaT_ 4 часа назад
Ні, це продовження червоного терору, який не припинявся
 показати весь коментар
 
 
Чтобы занимать должность президента, нужно быть к ней готовым и иметь соответствующие знания, а у Зеленского их нет.
 показати весь коментар
 
 
По 1+1 показывают "сватов" , жоппоблок посещает рашу , в Харькове переименовывают улицы , из ПАСЕ вышла Украина , зеля проводит в СНБО заседание , .... Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 4749
 показати весь коментар
 
 
це не "скоро" - це вже...

Yevgen Zinchenko‏ @YevgenZinchenko 14 часов назад

почитав і подивився сьогодні про "нових ліц", яких президент Зеленський призначив на посади очільників областей. висновок простий: "новиє ліца" = стариє харі Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Литвиненко - Цензор.НЕТ 3543 проблеми з кадрами у команди президента не величезні, а страшенні. і дуже скоро це стане проблемою УСІЄЇ країни.
 показати весь коментар
 
 
Сократить немедленно! Все на дотации МАУ!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мародер Порошенко проводив наради з Свинарчуками - як краще вкрасти гроші у армії.
Народний президент Зеленський ці корупційні схеми руйнує. Це прогрес!
__________
Але цього мало. Треба Мародера з шоблою тягти у буцегарню з конфіскацією. А тролів стеця - на примусові в автодорі.
 показати весь коментар
 
 
вканька когда теперь ВСУ зимнюю форму получат Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Совбеза Литвиненко - Цензор.НЕТ 1546 по ТУ от ВСУ а не от народной швейной фабрики имени беня стайл в КНР Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны, - замсекретаря Совбеза Литвиненко - Цензор.НЕТ 1413
 показати весь коментар
 
 
ой ванюша...
видно знатно тебе покоцали оті тролі стеця, якщо ти їх і досі згадуєш..
можеш вже не хвилюватись, хоча в тебе ще і болить,... вони далеко, на росію повтікали.
 показати весь коментар
 
 
Хто повтікав на Росію? Бойко? Медведчук? А під арешт їх - ні?
 показати весь коментар
 
Так Владимир Александрович их скоро посадит или ты в нем сомневаешься?.. Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 6826
 показати весь коментар
 
 
Як люди впливають на президента, так він і діє. А люди - це українці.
 показати весь коментар
 
Шо ж ти так погано впливаеш на свого преЗЕдента? Може він з якихось причин тобі не довіряє?
 показати весь коментар
 
Не стану о том, как было в прошлом веке, когда таскали, стреляли... Возьмём Францию, например, пораньше. Сначала Робеспьеры, с Дантонами и всякими Сен-Жюстами тянули под нож гильотины толпами... Потом, поволокли уже и Дантона, наверное, на всякий случай. Ну... а потом и Робеспьеров, с Сен-Жюстами... Это совсем потом появился Наполеон Буонопарти. .
 показати весь коментар
 
 
Угу только ампир быль давненько Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 3295 А тут воняет комисарами на манер тех что в Армии США были в начале 19го века
 показати весь коментар
 
мндя както не хо быть таким себе Джони канониром который случайно по комиссару картечью отработал ну не виновать он что комиссар напротив мексиканос был Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 8865
 показати весь коментар
 
І що там ? Хочуть фінансування підскоротити ?
 показати весь коментар
 
 
На носу ж вибори в ВР, а ЗеКоМанда поіздєржалась на президентських.
 показати весь коментар
 
 
Похоже, да.
Увеличивать будут деньги на выпуск всяких сериалов по заказу государства
 показати весь коментар
 
 
Дивиться що можна змародерити з оборонки. Барига.
 показати весь коментар
 
 
Мало ему мллионов $ от раши! Своих свинарчуков на дерибан сажает. С зебилы дружно хлопают ... ушами.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А де ж ***** харчевацца буде?
 показати весь коментар
 
 
Где деньги украденные рыгами, эталон красоты?
 показати весь коментар
 
Никто не замечает, что зебеня не увольняет Заместителя секретаря СНБО С. Кривоноса, назначенного на этот пост Порошенко на место голобородько - потому что за Кривоносом стоит АРМИЯ, зебеня сцит.
 показати весь коментар
 
 
Лупанул? пока руками машет и пиарится перед 21 июля = про "гражданский контроль над сферой обороны"Источник: https://censor.net.ua/n3134528
 показати весь коментар
 
 
Важливий брифінг Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ на тему: ''Робота, що проводиться в Міністерстві оборони України, для недопущення до експлуатації у Збройних Силах України неякісних засобів індивідуального... (link: https://www.facebook.com/100001813520333/posts/2742442519159505/) facebook.com/10000181352033… Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 820
 показати весь коментар
 
тут два момента:
1. зеро не собирается наращивать обеспечение армии
2. под видом контроля хочет сократить обеспечение - но как только это станет заметно. из армии придут уже за ним.
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
Всех зебилов на стадион!
 показати весь коментар
 
 
Пока команда Зе делает вид что что-то делает , Украину изнутри разъедает вата .
 показати весь коментар
 
 
Интересно,во ВСЕЖ тематичках исчез Вальцман,а появился Петя. Но 5 лет он был "порохом"-хорошо и русликам и сепарам и малоросам пердаки рвал.
А этот хидрант - в лучшем случае зе (как ФЕ!) а как его называют.... ну как заслуживает! Клован и шмаркля - это еще ласково! Даже Ялынкович был более уважаем,чем это с булавой.
 показати весь коментар
 
 
патамушта теперь антисетизм - будет играть против зебени
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Мародерські тролі! Ану швидко мене спамити!
Мародер Порошенко проводив наради з Свинарчуками - як краще вкрасти гроші у армії.
Народний президент Зеленський ці корупційні схеми руйнує. Це прогрес!
__________
Але цього мало. Треба Мародера з шоблою тягти у буцегарню з конфіскацією. А тролів стеця - на примусові в автодорі. Жрачка, лопати, вагончик з усіма зручностями за державний рахунок. Оплата за вирахунком шкоди, що тролі нанесли державі.
 показати весь коментар
 
 
мародер-троль Сулима получил подпитку от Жульки-воровки-мародерши в виде долярив, пообедал и с новыми силами в бой - выделил много желчи и плюется ею.
вот тебя и надо на примусові в автодорі. Жрачка, лопати, вагончик з усіма зручностями за державний рахунок
 показати весь коментар
 
когда президент конченный ватник, коллаборант с слуга чужого народа......

Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 8543 Ukr_Che‏ @Ukr_Che 43 сек.44 секунды назад
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВІШАЮТЬ ТАБЛИЧКИ ІЗ НАЗВОЮ ПРОСПЕКТ ЖУКОВА! Тепер абсолютно клоунським методом.
На висоті 3 поверху за допомогою автовишки.

Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 2692
 показати весь коментар
 
Прочёл внимательно комментарии по статье.Обсудили всё,кроме статьи.Да,и о Коломойском что-то маловато.
 показати весь коментар
 
Ну, с Россией у нас теперь "мир любой ценой", так что будут сокращать расходы на оборону.
Раз в пять.
 показати весь коментар
 
А фігушкі. В Ростов дорога закрита. До Лук'яна у гості треба йти.
 показати весь коментар
 
73% -зебелита превратится в 0% уже этой осенью, и утонет в коррупции. каждый новый парламент хуже предыдущего, кацап
уже рейтинг скатился до 30%, как и было.
 показати весь коментар
 
Фигляр в кресле президента Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны?! Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 6815

ЗНАЧИТ БУДУТ КРАСТЬ! И НЕ ПО ДЕТСКИ. Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко - Цензор.НЕТ 8668
Советник фигляра в этом вопросе АПАРЫшин в курсе.
 показати весь коментар
 
Проти конкурентів Порошенка вбухали щонайменше 6,5 млн грн на "чорнуху" у Facebook продовж президентської кампанії знайшлося щонайменше 35 сторінок у Facebook, із яких транслювали рекламу проти 4-х основних кандидатів… і що цікаво в цьому списку не має Юрія Бойко, і його однопартійців.
Совпаденіє???
Мабуть таки ні!! цікаво, скільки Баблошенко Мальдійсько Роттердамський Дебальцевсько Іловайський кинув зараз бабла на знищення діючого президента.
до цього йому вдавалося знищити Тимошенко, шефа Овоча Ростовського, Сеню Кулявлоб, Саакашвілі..... не встиг знищити Україну вчасно відправили на смітник в якому він ніяк не заспокоться.

професійний політичний барига і кілер в одній особі.
 показати весь коментар
 
Хатуль Мадан‏ @UA_CIbercat_ 2 часа назад

ну шо, народ, готові знову збирати брніки, зимові речі та намети для армії?
 показати весь коментар
 
Только что на Лента.сру появилась интереснейшая новость https://lenta.ru/news/2019/06/27/nichego_ne_znal/. Новоизбранного преЗедента уже ни во что не ставят. Мертвечук договорился об освобождении 4 пленных с главарями ЛДНР даже не уведомив об этом гаранта.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко
 
 
 
 
 
 вгору