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Все про:замах (276) Нацполіція (7756) Аброськін (420) Семеніхін (13)

 Замах на ексмера Конотопа Семеніхіна: для розслідування справи в місто спрямована посилена група Нацполіції

Для розслідування нападу на кандидата в нардепи в Конотоп спрямована посилена група з керівництва Нацполіції. До складу посиленої слідчо-оперативної групи увійшли керівники Департаменту карного розшуку, Головного слідчого управління, а також інших необхідних підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України, про це сьогодні, 27 червня, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін під час робочої наради.

Учасники наради обговорили хід розслідування нападу на колишнього мера м. Конотоп (Сумська область), який одночасно є кандидатом у народні депутати.

Замах на ексмера Конотопа Семеніхіна: для розслідування справи в місто спрямована посилена група Нацполіції 01

За наказом голови Нацполіції Сергія Князєва була сформована посилена група з числа керівників департаментів Нацполіції.

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Як повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, група буде займатися організацією всебічного й оперативного розслідування нападу.

Замах на ексмера Конотопа Семеніхіна: для розслідування справи в місто спрямована посилена група Нацполіції 02

"Ви похвилинно маєте відтворити події того вечора. Ваше завдання - організація проведення оперативно-розшукових заходів з метою встановлення осіб, причетних до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому", - наголосив Аброськін.

Нагадаємо, сьогодні вночі невідомі напали на колишнього мера Конотопа і завдали йому тяжких тілесних ушкоджень. Зараз потерпілий у реанімаційному відділенні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134526
 
 
 Топ коментарі
 
а вы слышите возмущенные вопли партии "Свобода", "Анального корпуса" и "Нац жон" Билецкого?!.. правильно, я то же не слышу!
просто Аваков не выделил денег на "покричать, по возмущаться"..
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Я так думаю, що всім патріотичним колам потрібно підготуватись.
Їм оголосили війну і дійдуть до кожного.
За Тимчука вже мовчать. Але як зручно вийшло.. його вбили якраз перед зрадницьким відведенням військ, думаю, він мав би що написати з цього приводу.
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концы надо спрятать профессионально
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концы надо спрятать профессионально
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Это ужасное событие. Но где усиленная группа, направленная на расследование смерти Дмитрия Тымчука?
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Установить как Тымчук убил Тымчука, отправить его под домашний арест, передать дело в суд и потребовать пожизненого приговора?
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Я так думаю, що всім патріотичним колам потрібно підготуватись.
Їм оголосили війну і дійдуть до кожного.
За Тимчука вже мовчать. Але як зручно вийшло.. його вбили якраз перед зрадницьким відведенням військ, думаю, він мав би що написати з цього приводу.
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вот просто интересно, а как же реформы? тоесть для 121 статьи надо усиление из киева присылать? *****, похерили все. 15 лет назад спецы из убопа райцентра такое раскрыли бы. нареформировали...
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поехала толпа мусоров натоптать, чтобы потом замять дало в кабинетах. ведь так у них принято было в подобных ситуациях при нападениях на реальных активных патриотов?
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Це війна , яка вже прийшла до нас в хату !
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а вы слышите возмущенные вопли партии "Свобода", "Анального корпуса" и "Нац жон" Билецкого?!.. правильно, я то же не слышу!
просто Аваков не выделил денег на "покричать, по возмущаться"..
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бабло на них виділяє не Аваков, а Беня... Аваков, порівняно з бенею - церковна миша...
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Они не могут нормально расследовать убийство пятилетнего ребёнка, где известно всё, начиная от подозреваемых и заканчивая видом оружия.

А тут, расследовать покушение, которое произошло в час ночи, в безлюдном месте.
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ой, да все там все знают, только єто в дело не пойдет. никогда не шло.
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Местные опера/ следаки будут поить, кормить, заправлять, обхаживать эту усилиную группу, руководство группы бабла за хорошую справку срубит.
И все будет хорошо.
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ввечері у сауну сходять, там дивись і більярд з караоке, сутенери дівчат підвезуть, кулі ж одна сім'я) спільну справу роблять)
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очередное "дело чести" авак-овцев.. результат уже известен: специалисты легко завалят дело на любом этапе, от следствия до суда..
с.ки, дайте Гражданину законную возможность с оружием в руках достойно защитить себя и своего ближнего, если мусора не способны.. а они не способны..
любая влада в Украине боится своего Гражданина, ей нужны молчаливое быдло, кріпаки
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теперь некому расследовать убийство ребенка в переяславе
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Замовник - молоток, виконавці вже дома у Свинособакії.
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Бандюки скрываются бедные, так эта бригада их найдёть и по домам развезет бедненьких под арест, умаялись поди по жаре бегать козломорденькие. Замах на ексмера Конотопа Семеніхіна: для розслідування справи в місто спрямована посилена група Нацполіції - Цензор.НЕТ 4581
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Искать долго не надо. Всякому патриотически настроенному человеку, в этом паскудном населенном пункте, известно все об местном прокацапском болоте. Кто заставляет эту хохломассу гальванировать против украинского народа и всегда голосовать за кацапов и продажных коммунистов. Кто направляет там руки убийц. Можете почитать мой роман Трепанация ненависти. Узнаете много подонков, бандитов и убийц, крышуемых тамошними прокурорами и судьями, по профессиональному признаку, и сексотами по призванию и факту своего рождения. Тамошнюю прогнившую до дна власть (прокурорских, ментов и прочих скотов), ни в коем случае нельзя допускать до следствия (они соучастники этого преступления). Берите за зябры и колхозных альфа-сексотов, чтобы страна узнала: кто нападал тем летом на Семенихина.
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бутуть усілєнно бухати і чпокать місцевих повій. потім напишуть 100500 сторінок, що мер сам себе побив
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