 Замах на ексмера Конотопа Семеніхіна: для розслідування справи в місто спрямована посилена група Нацполіції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України, про це сьогодні, 27 червня, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін під час робочої наради.
Учасники наради обговорили хід розслідування нападу на колишнього мера м. Конотоп (Сумська область), який одночасно є кандидатом у народні депутати.
За наказом голови Нацполіції Сергія Князєва була сформована посилена група з числа керівників департаментів Нацполіції.
Як повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, група буде займатися організацією всебічного й оперативного розслідування нападу.
"Ви похвилинно маєте відтворити події того вечора. Ваше завдання - організація проведення оперативно-розшукових заходів з метою встановлення осіб, причетних до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому", - наголосив Аброськін.
Нагадаємо, сьогодні вночі невідомі напали на колишнього мера Конотопа і завдали йому тяжких тілесних ушкоджень. Зараз потерпілий у реанімаційному відділенні.
Їм оголосили війну і дійдуть до кожного.
За Тимчука вже мовчать. Але як зручно вийшло.. його вбили якраз перед зрадницьким відведенням військ, думаю, він мав би що написати з цього приводу.
просто Аваков не выделил денег на "покричать, по возмущаться"..
А тут, расследовать покушение, которое произошло в час ночи, в безлюдном месте.
И все будет хорошо.
с.ки, дайте Гражданину законную возможность с оружием в руках достойно защитить себя и своего ближнего, если мусора не способны.. а они не способны..
любая влада в Украине боится своего Гражданина, ей нужны молчаливое быдло, кріпаки