 Співак Іво Бобул балотується в Раду за списком партії "Патріот"

Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК), Бобул зареєстрований кандидатом у народні депутати 25 червня 2019 року і включений до виборчого списку під №5, передає Цензор.НЕТ.
"Іван Васильович Бобул народився 17 червня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, викладач вокалу, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, член політичної партії "Патріот", проживає в Києві, судимість відсутня" , - сказано в анкетних даних кандидата на сайті ЦВК.
Вот я тоже проживаю последние пять лет в Украине и иногда пою, когда выпью
Не примкнуть ли и себе к какому-нибудь "Пацреоту" ? 😂
Эх, упустил ты, Ива, свое счастье 😀
Мир не без лоха...
Нова Рада буде шедевральною 😟
Правда ему денег как и Гепе - не дадут.
Пусть Азербайджан(или кто там "герой" новости по крови?) нас еще в антиазербайжанизме обвинит... Мало ли - че у нас в Раде кроме кошерных, даже украинцы смеют сидеть то.
Більше на румуна подібний, ніж на азєра
Агонь.
"Пристав Бобул до Софії Ротару:
- Виходь за мене заміж!...
Та каже:
- Вийду, якщо подаруєш чобітки з крокодила...
Щез Бобул. Місяць нема, два, півроку... Якось поїхали інженери укрїнські, що завод в Африці, будували, на річку Конго, порибалить... Дивляться, а на березі, за кущем, Іво Бобул, сидить, із здоровенною довбнею, в руках, і слідкує за крокодилом, що вилазить на берег. Тільки той виліз з води, Іво вискакує, довбнею - межи очі, хрясь! Крокодил і вивернувся... Іво підбіг, обмацав лапи, і матюкається, молдавською :
- Ну, що це за життя таке?! Вже двадцять другий! І цей - без чобіт!!!"
Верной дорогой идете, таварищи!
Теперь осталось только Олегу Виннику от партии "Волчица" баллотироваться...
И ещё нужно Елтона Джона и будет полный комплект песняров в Раде.
Превратим свою Родину окончательно в шапито!!!
Браво Иво!
ну наконец то я дождался годной новости на цензоре
ато сплошняком одно уг, даже коментить влом
Партия - Голос с микрофона.
Відео на ютюбі.
Всім допомагає Іво Бобул!
=========
Что происходит? Откровенно боюсь. Ну что, патронов много не бывает?
Пора выдвигаться или подождем еще чуть-чуть? Может, зебилы слегка прийдуть до розуму?
хотя, я ошибся!.. за транс-течение отвечает Добкин младший..
Йо-хо-хо и Бобулка Иво.
і куди ця свиня ще одна пхнеця?
Отсюда и 73%, собственно. Более 70-ти лет искусственной селекции особой породы дегенератов из низших слоев общества не прошли даром.