 П'ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок падіння дерева на території центру відпочинку у Львові

Як інформуючи Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

За даними департаменту, інцидент стався 26 червня близько 20:30 на території центру відпочинку і реколекції "Світлиця" в смт Брюховичі, що входить до складу Львова.

Як зазначено в повідомленні, після падіння дерева біля відпочивальників отримали травми і звернулися по медичну допомогу двоє дорослих і троє дітей. Обставини і причини інциденту встановлюються.

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