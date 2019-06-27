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Все про:контракт (162) митниця (510) Нефьодов (58)

 Нефьодов хоче перевести Державну митну службу на контрактну систему роботи

Переможець конкурс на главу нової Державної митної служби, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов повідомив про ймовірність переведення роботи митниці на контрактну систему роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі Радіо "Свобода".

"Я прихильник того, щоб перевести митницю на контрактну систему роботи. А не так, як зараз у держслужбі – людина влаштовується і передбачається, що вона працює там довічно, до пенсії. А коли є якийсь спочатку короткостроковий контракт, потім переходить у трирічний, п’ятирічний і так далі. Коли встановлюється KPI (індикатор ефективності – ред.) на конкретну людину, так і групові. Головне – отримувати результат", – сказав Нефьодов.

Він додав, що в організацій роботи митниці послуговуватиметься не лише новими ідеями, а й раніше здобутим досвідом.

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"Нам дуже рідко треба вигадувати якийсь велосипед чи якісь унікальні, геніальні рішення. Вже існує величезна кількість планів із реформи митниці, складених і попереднім Міністерством фінансів під керівництвом пана Данилюка, і під керівництвом нинішнього міністра пані Маркарової. Є великий проект, який був розроблений американською митницею і запропонований уряду України. Тому не стоїть питання щось вигадати", – додав Нефьодов.

Нагадаємо, 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби. Конкурсна комісія вирішила рекомендувати уряду призначити на посаду керівника служби Максима Нефьодова.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134518
 
   
 Топ коментарі
 
- В том, что старое вернется, Александр Иванович Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма. ©
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Ему будет легко работать....конрабанда уже побеждена...пусть реформирует.. Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 7761
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Вид у него после гей-парада какой-то растерянный и глаза что-то округлились,
кстати он был в розовом Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 3566
Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 9263
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Ему будет легко работать....конрабанда уже побеждена...пусть реформирует.. Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 7761
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Хіба що візьме на контракт інопланетян. Ато і янкі, і грузини з литовцями та поляками показали результат не те що нульовий, а мінусовий.
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- В том, что старое вернется, Александр Иванович Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма. ©
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Вид у него после гей-парада какой-то растерянный и глаза что-то округлились,
кстати он был в розовом Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 3566
Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы - Цензор.НЕТ 9263
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Ну если он будет наказывать провинившихся таможенников неприродным способом, то почему бы и нет?
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Кстати какой он национальности и религии, на хохла явно не похож!
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Фамилия русская. Произошла от имении - Мефодий.
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Почему не похож? Глаза узкий, и близко посажены.
Видно Вас вводит в заблуждение аккуратно подстриженная борода.
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Он президентской национальности, вы видимо кацап раз нации не различаете.
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это уже было, таможенники сами себе зарабатывали. Хозрасчет называется.
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да пох какая там форма трудового договора. все равно на контрабасе будет бабло рубить
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кстати, не подскажите как в 22 года стать вице-президентом финансовой компании? интересно, кто его батя?
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"Пришел новый русский к старому еврею, и говорит: папа! дай денег!"
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Це нормальна і непогана ідея,тільки щоб не перетворилося продовження контракта як з переаттестацією,заніс хабара і продовжили конракт,а на хабар треба заробити тим же хабарем,потрібно якось рвати цей кругообіг,але на все це потрібна воля і крашаночки сталеві
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Как для госслужащих/чиновников, считаю что дат действия трудового договора/контракта вообще не должно быть.

У нас это выросло в парадокс. Проворовавшийся госслужащий/чиновник должен быть незамедлительно уволен, но на основании этих самых трудовых договоров любой суд его восстанавливает в должности, ещё и оплачивают ему дополнительно бабло за пропущенные трудодни.
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Гм... А почему именно таможню переводить на контракт, а не налоговую, скажем?
Да и всех прочих?
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логика в определенном контрактом времени работы есть,правильно было бы и описать все нюансы в контракте --- за что ,где и пошел нафик!!!
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А что это даст кроме видимости какой-то работы зам министра?
Условия для гос служащих должны быть понятные и одинаковые, а не секретные!
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Ідеальний раб. Це раб на контракті... Розірвати чи не розірвати контракт і це сугубо право роботодавця... Нічого не зміниться і в частині судових позовів... якщо звільнення незаконне, то суду всерівно чи контракт чи трудовий договір.
А от істина мета цього, додаткове стриження бабла з працівників за продовження контракту... А з кого в кінцевому результаті це бабло будуть здирати?
Це вже все проходили...
Атже невірно поставлена кома в службовій записці - отримай розірвання контракту
Пропустив десятки контейнерів з контрабасом отримай підвищення в Київ.
А скільки бабла можна буде списати під шумок на супутні програми пов'язані з практичним впровадженням контрактної форми праці...
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У этого парня была хорошая репутация.
Но после всего, что сделал Зебил за последние дни -
Любое сотрудничество с властью - токсично.
Возле лайна невозможно остаться нежно пахнущим цветочком...
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а контракт будет продлятся в зависимости от размера взноса смотрящему.
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