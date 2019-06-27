 "Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента

Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір у коментарі "theБабель" 27 червня спростував інформацію про своє можливе призначення на посаду керівника Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, це неправда", - сказав він.

Раніше Богдан заявив, що Шефір може стати керівником Офісу президента.

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