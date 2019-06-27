 "Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента

Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір у коментарі "theБабель" 27 червня спростував інформацію про своє можливе призначення на посаду керівника Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
"Ні, це неправда", - сказав він.
Раніше Богдан заявив, що Шефір може стати керівником Офісу президента.
мені теж багато чого не подобається в Пороха, але це не привід, всім на зло, загробити державу
І чому ти, тваринка шоколадна, взагалі вирішила, що люди будуть перед тобою звітувати?)
Я на прутні вертів тебе, твої претензії та звинувачення. Зрозуміленько?
Це все, що ти маєш запам'ятати, тваринко шоколадна)
Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес спартнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, еше одного юриста Яныка.
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.....
Дальше "успехи" новых узурпаторов продолжать? Там еще длинный список "успехов".
Чого ти такий скромний, порохоботе?)
И все, время попередников уже закончилось. Все. Зеля уже сам должен отвечать за свои "успехи"-косяки.
Ви доя мене гірші за кацапських свинособак. Бо ті є ворогами, а ви - зрадники, посіпаки мародера і зрадника.
Глава «Слуги народа» Разумков: Разворачиваться и выходить из ПАСЕ не конструктивно и нецелесообразноДата:11:33, 27 июня 2019Гонтарь Владимир / УНИАНFacebookTwitterTelegramViber Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине не следует выходить из состава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не смотря на восстановление полномочий России в составе Ассамблеи. Об этом политик заявил в эфире «Украинского радио».
Так теперь эта должность - прОклятая, оказывается !
"Никто не хотел отсиживать" (С)
Суд обязал кандидата в нардепы Киву опровергнуть заявления об убитой активистке ГандзюкПросмотры:1055Автор:Олег ПанфиловичДата: 11:04, 27 июня 2019FacebookTwitterTelegramViberСоломенский райсуд Киева обязал кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илью Киву опровергнуть свои заявления о причастности убитой активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк к хищениям. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.«Суд своим заочным решением 26 июня признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 02 октября 2018 года на Еспресо.TV следующего содержания: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета», - написал адвокат.Он добавил, что суд обязал Киву в течение десяти дней опровергнуть это заявление и взыскал с него 1409 гривен судебного сбора в пользу отца Екатерины Виктора Гандзюка.