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Все про:Богдан Андрій (65) Шефір_Сергій (4) Офіс Президента (4)

 "Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента

Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір назвав неправдою інформацію про те, що може стати главою Офісу президента. Раніше таке твердження озвучував керівник Офісу Андрій Богдан.

Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір у коментарі "theБабель" 27 червня спростував інформацію про своє можливе призначення на посаду керівника Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, це неправда", - сказав він.

Раніше Богдан заявив, що Шефір може стати керівником Офісу президента.

Читайте також: Є такий план, - Богдан про можливість помінятися посадами з Шефіром

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134515
 
 
 Топ коментарі
 
Зебілізм Зебілів і голобородькуватність населення -реальна загроза національній безпеці України "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 6153
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зебіли існують тільки у хворій уяві порохососів. 73% голосували проти узурпації влади сивим мародером. Якщо Зе не припинить косячити, ці 73% його і знімуть на Майдані. Не вам, 5%вишкварки, про се базікати)
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так наголосували, що віддали Україну на дерибан пархатим мародерам "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 9781
мені теж багато чого не подобається в Пороха, але це не привід, всім на зло, загробити державу
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Зебілізм Зебілів і голобородькуватність населення -реальна загроза національній безпеці України "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 6153
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зебіли існують тільки у хворій уяві порохососів. 73% голосували проти узурпації влади сивим мародером. Якщо Зе не припинить косячити, ці 73% його і знімуть на Майдані. Не вам, 5%вишкварки, про се базікати)
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так наголосували, що віддали Україну на дерибан пархатим мародерам "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 9781
мені теж багато чого не подобається в Пороха, але це не привід, всім на зло, загробити державу
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Очень интересно послушать где бы еще "узурпаторы" проводили честные и всеми признанные выборы, спокойно передавали власть.
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вася ти дибіл? Що ти мелеш? Ти не бачиш,що робить ваше Зе з країною,одні призначення голів ОДА чого вартують? Косячить то дуже м`яка характеристика його "діяльності", він нищить країну.
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василь Пороха давай за дужки, є розуміння ,що обране вами зебілами лайно не сприймається Європою і не тільки, результат -загроза не тільки незалежності країни, а й її знищення."Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента - Цензор.НЕТ 5443
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А де та фоточка, де ручкаються миршаве Х@йло і сиве Брехло?
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Пороха за дужки можеш взяти? Чи ти тупий? До речі твій Зе біл обіцяв весною посадки, де??? Чи мались на увазі посадки всяких предурів і сепарів в керівні крісла?Ти реально не бачиш ,що відбувається з країною,армією, економікою і втратою позицій на міжнародній арені? Шаурма, понти прочитані з листка для бізнесу, пнх від Коломойського,щодо відновлення Донбасу в вигляді пропозиції покрасити ларьок.Зе сцикун до 21.04 обіцяв боротися з олігархами, а на минулому тижні повідомив про співпрацю з олігархами. Ти маєш мозок, чи його виїв голобородько з ТВ ящика?
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Твій шоколадний мародер зі сцени Майдану теж багато чого обіцяв, брехло зрадницьке. То ти йди з нього спитай за 5 років брехні і мародерства, а я у Зєлі чпитаю, коли час прийде. Домовились?
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чпитай, чпитай. За Зе художества твого Зе біла уже пора "чпокати",бо за 5 років Зе сцикун пр@сре країну,дивись щоб запізно не було "Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента - Цензор.НЕТ 5112
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Сивий зрадник і мародер мав гойдатися на каштані після збитого Ілу із десантниками та Іловайську.
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а ти де був "воїн" в той час?Чому не втілював задуми в житяя?Такий же ,як і Зе сцикло? "Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента - Цензор.НЕТ 5962
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Коли ніцний порохосос не має аргументів по темі дискусиї, він, як і його ментальний брат кацап, переходить до особистих образ. Це кумедно, порохососе)
І чому ти, тваринка шоколадна, взагалі вирішила, що люди будуть перед тобою звітувати?)
Я на прутні вертів тебе, твої претензії та звинувачення. Зрозуміленько?
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вася те що ти тупий зебіл, виправдовується лише твоєю безмозглістю, а про "прутень" не сміши людей,імпотенти ,такі яким ти є ,своїми комплексами не вихваляються, розкажеш казки своїй дружині, можливо вона тобі першою пику начистить за брехню, яке Зе сцикло такіж і його адепти,брехати не мішки грузити да василь?
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Порошенко зрадник і мародер, порохоботи сідори.
Це все, що ти маєш запам'ятати, тваринко шоколадна)
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Все уже давно с тобой понятненько. Только не подскажешь, случайно, кто у нас командовал на месте Илловайской операцией 2014 году. Вспомнило? Правильно - генерал Хомчак, которого твое божество 21 мая повысило в должности и назначило целым начальником Генштаба. И при этом не слова про расследование не промямлило, даже в фейсбуке не настрочило. Иди методичку смени
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це повністю виправдовує твій вибір, вася,? Твій при зе дент сотні таких пригріває, а у тебе, вася, фантомні болі,післа декапітації.
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Узурпация власти? Так навскидку:

Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.

Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес спартнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, еше одного юриста Яныка.
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.....

Дальше "успехи" новых узурпаторов продолжать? Там еще длинный список "успехов".
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Ти забув про головне ригло країни - ***** олексійовича порошенка, співзасновника цього організованого здочинного угрупування.
Чого ти такий скромний, порохоботе?)
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Нет не забыл, только при Порохе одиозные рыги сидели по заграницам и на высшие государственные должности не назначались. И откровенно прорашенских дебилов в команде Порох в Раду не приводил. Или уже забылось?

И все, время попередников уже закончилось. Все. Зеля уже сам должен отвечать за свои "успехи"-косяки.
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Не бреши, порохососе. Чверть фракції блокк панамських патріотів із ригні, кернес із ригні, труха взагалі відвертий агент фсб із російським аусвайсом.
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Оно настолько тупое, что не понимает разницу между назначением и выборами мэров. Для его тупых мозгов - это высшая математика.
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Ми то із Зєлі спитаємо. На вілміну від вас, шоколадних 5%холопів)
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Порохососе, не тобі мені вказувати, 5%бруд під нігтями. Зрозумів?)
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Цей зебіл злився! Хоча вои дуже кумедні істоти, але не відповідають. "Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента - Цензор.НЕТ 7809
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Он в состоянии ступора. Информацию пытается переварить. Это надолго. Жестокие вы "Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента - Цензор.НЕТ 7902
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Все вищенаведене Вами ніяким чином не заперечує двох загальновідомих фактів: порошенко зрадник і мародер, порохоботи сідори.
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Мені срати з дніпровської кручі на ніцних порохоботів і їхню нікчемну творчість)
Ви доя мене гірші за кацапських свинособак. Бо ті є ворогами, а ви - зрадники, посіпаки мародера і зрадника.
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"Ви доя мене" кому ти потрібен ,щоб тебе доя?Василь ти вже Конституцію відмітив раніше,щоб не пропустити? "Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента - Цензор.НЕТ 7040 "Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента - Цензор.НЕТ 4116
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Подивіться на той *****, і все стане зрозуміло! "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 886 Але зебіли зробили це разом!
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И самая последняя реформа Зеленского. Администрация Президента АП будет переименована в грозное МГБ = Малина Бениной Генерации
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Новое "лицо" украинской политики. Как и обещал **********. Но до чего же гнусное!
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Сядем с русскими гитлеровцами на одной поляне!!!
Глава «Слуги народа» Разумков: Разворачиваться и выходить из ПАСЕ не конструктивно и нецелесообразноДата:11:33, 27 июня 2019"Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 2536Гонтарь Владимир / УНИАНFacebookTwitterTelegramViber Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине не следует выходить из состава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не смотря на восстановление полномочий России в составе Ассамблеи. Об этом политик заявил в эфире «Украинского радио».
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Аххха. "Это неправда", - Шефир опроверг, что может возглавить Офис президента - Цензор.НЕТ 8162
Так теперь эта должность - прОклятая, оказывается !
"Никто не хотел отсиживать" (С)
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Какая гнида!!!
Суд обязал кандидата в нардепы Киву опровергнуть заявления об убитой активистке ГандзюкПросмотры:1055Автор:Олег ПанфиловичДата: 11:04, 27 июня 2019FacebookTwitterTelegramViberСоломенский райсуд Киева обязал кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илью Киву опровергнуть свои заявления о причастности убитой активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк к хищениям. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.«Суд своим заочным решением 26 июня признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 02 октября 2018 года на Еспресо.TV следующего содержания: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета», - написал адвокат.Он добавил, что суд обязал Киву в течение десяти дней опровергнуть это заявление и взыскал с него 1409 гривен судебного сбора в пользу отца Екатерины Виктора Гандзюка.
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"Неначе суки з кобелями, Жиди злигались з Москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні". Т.Шевченко.
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Вася, а в якому творі Шевченка написані ці слова? Я, щось, не знайду... Кобзар знаю непогано - власний, он, на полиці, стоїть, всі ресурси, мені відомі, в Інтернет, перекопав... Не знайшов... Будь ласка, назви вірш, і де саме він опублікований...
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Не знаю. Якщо не Шевченко, рахуй, що автор невідомий, якщо тобі від того легше.
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Так якого чорта ти на Шевченка бруд ллєш? Хоч Шевченко й недолюблював "жидів" з "москалями", однак, навіщо "собак дражнить"? Тут уже пахне "розпалюванням міжнаціональної ворожнечі"... (А "москалі" та "жиди", що воюють на Сході, в складі ЗСУ та НГ, і "морду начистять", за нагоди... (До речі, не "рахуй", а "вважай" - це я тобі, як українець "українцеві", зауваження роблю... Поки що...).
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як кому... я вже рушницю, на всякий випадок, почистив і патронів прикупив
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Ну что, свергли Пороха, придурошные зелебобики ? Ваших понтов хватило на месяц; вы уже разбегаться начинаете.
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офис президента создали только для того, что бы туда втулить Богдана. Прикинь - идиоты!
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Пізно: злочин уже скоєно. Призначення злюстрованої особи на посаду Адміністрації Президента було злочином.
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От перестановки мест слагаемых сумма (сиречь - результат) не меняется.
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глава офиса и руководитель офиса - это разные должности? (и рожи?)
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В нього морда ліца непрезентабельная
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В том офисе ремонта со дня смерти В.И. Ленина не было!
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Чефир , Зефир , ... Мы когда-нибудь будем жить как люди ?
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Этот монстр не хочет возглавлять ОПУ? А чего? Аббревиатура очень даже подходящая под его морду лица. Хотя богдана харя всё-таки больше подходит.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, КАКАЯ "ЧЕСТНАЯ", "БЕСКОРЫСТНАЯ" и "ПОРЯДОЧНАЯ" харя у этого бизнеспартнёра офшорного фигляра УЖЕ просравшего внешнюю политику нашей страны. Как всегда, старик Чезаре Ломброзо был прав.
"Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента - Цензор.НЕТ 9396
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це неправда", - Шефір спростував, що може очолити Офіс президента
 
 
 
 
 
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