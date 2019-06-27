 Рішення КС не дає підстав для звільнення з-під варти підозрюваних в державній зраді і тероризмі, - Шаптала

Про це сказала голова Конституційного Суду Наталя Шаптала журналістам під час участі в конференції в Києві, коментуючи висловлювання генпрокурора Юрія Луценка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не даватиму оцінку висловлюванням генпрокурора, але, напевно, він неуважно читав рішення Конституційного Суду... Це рішення не дає підстави, щоб усіх людей, які перебувають під вартою, зараз випустили", - зазначила Шаптала.

Вона додала, що Конституційний Суд скасував п’яту частину статті 176, однак у цій статті КПК є ще чотири частини, які передбачають, що під час обрання запобіжного заходу суд має ухвалити вмотивоване рішення.

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"Суд має вказати, що це тяжкий злочин, що людина може сховатися від слідства і тиснути на свідків. У цьому випадку частина п’ята статті 176 є безальтернативною. В цій ситуацій прокурор підміняє суд. І суду не треба доводити, чи є там докази", - пояснила голова КС.

За її словами, інші чотири частини статті 176 КПК залишаються чинними і тепер суд, перш ніж обрати запобіжний захід, має визначити, чи дійсно злочин мав місце, "тобто, має бути проведене дослідження, щоб зрозуміти, чи є склад злочину".

Як повідомлялося, 25 червня КСУ визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться про те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких - народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення близько тисячі підозрюваних.