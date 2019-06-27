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 Політика України
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Все про:КС (345) Луценко (2445) тероризм (2071) державна зрада (230) Шаптала Наталія (5)

 Рішення КС не дає підстав для звільнення з-під варти підозрюваних в державній зраді і тероризмі, - Шаптала

Визнання Конституційним Судом неконституційною частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу не призведе до масового звільнення підозрюваних у державній зраді, тероризмі і перешкоджанні ЗСУ.

Про це сказала голова Конституційного Суду Наталя Шаптала журналістам під час участі в конференції в Києві, коментуючи висловлювання генпрокурора Юрія Луценка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не даватиму оцінку висловлюванням генпрокурора, але, напевно, він неуважно читав рішення Конституційного Суду... Це рішення не дає підстави, щоб усіх людей, які перебувають під вартою, зараз випустили", - зазначила Шаптала.

Вона додала, що Конституційний Суд скасував п’яту частину статті 176, однак у цій статті КПК є ще чотири частини, які передбачають, що під час обрання запобіжного заходу суд має ухвалити вмотивоване рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КСУ скасував норму, згідно з якою підозрювані в державній зраді і тероризмі мають обов'язково перебувати під арештом

"Суд має вказати, що це тяжкий злочин, що людина може сховатися від слідства і тиснути на свідків. У цьому випадку частина п’ята статті 176 є безальтернативною. В цій ситуацій прокурор підміняє суд. І суду не треба доводити, чи є там докази", - пояснила голова КС.

За її словами, інші чотири частини статті 176 КПК залишаються чинними і тепер суд, перш ніж обрати запобіжний захід, має визначити, чи дійсно злочин мав місце, "тобто, має бути проведене дослідження, щоб зрозуміти, чи є склад злочину".

Як повідомлялося, 25 червня КСУ визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться про те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких - народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення близько тисячі підозрюваних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134514
 
   
 Топ коментарі
 
"не приведёт к массовому освобождению подозреваемых в госизмене, терроризме и препятствовании ВСУ."
Штепа подтвердит..
Источник: https://censor.net.ua/n3134514
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Шаптала, иди в жопу... мы что, не знаем какие у нас суды... самые гуманные в мире... долб...ебы....
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Разогнать КС полностью. Я за такую защиту моих и государственных интересов им не собираюсь.
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"не приведёт к массовому освобождению подозреваемых в госизмене, терроризме и препятствовании ВСУ."
Штепа подтвердит..
Источник: https://censor.net.ua/n3134514
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Как это не приведет?!
Другие пункты то может и остались! НО речь идет о применении этих статей "при избрании меры пресечения", а вот что касается тех, кому мера пресечения уже была избрана (т.е. тех кто уже сидит) на основании "отмененной" статьи - тех должны будут освободить....потом подготовить новый пакет документов в суд об избрании меры пресечения
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Шаптала, иди в жопу... мы что, не знаем какие у нас суды... самые гуманные в мире... долб...***....
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Больше 1000 человек сидит без суда и следствия! Во то Луценко спалил контору!
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Разогнать КС полностью. Я за такую защиту моих и государственных интересов им не собираюсь.
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Разогнать КС полностью. Я платить за такую защиту моих и государственных интересов им не собираюсь.
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The Терор перейшов у фізичну реальність

жуйте соплю, не відволікайтеся
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этот иск. который шептала нашептала подала савченко, а составил ей портнов
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення КС не дає підстав для звільнення з-під варти підозрюваних в державній зраді і тероризмі, - Шаптала
 
 
 
 
 
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