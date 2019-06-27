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 РСЗВ "Вільха-Р" готова до серійного виробництва, "Вільха-М" ще випробовується, - Букін

Ракетна система залпового вогню "Вільха-Р", яка є альтернативою радянсько-російської 300-мм реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", готова до серійного виробництва.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

Говорячи про вартість однієї ракети в серійному виробництві, Букін запевнив, що українська "Вільха" буде дешевше, ніж ціни на світовому ринку (близько $ 200 тисяч).

"Вільха" вже сьогодні має значний експортний потенціал. На всіх випробуваннях присутні військові аташе дружніх країн. Вже є певне обговорення щодо перспективних постачань цих виробів. Знову ж важливо розуміти, яка кількість необхідна Міноборони. Як тільки запустимо комплекс в серію, будемо передовсім виконувати потреби Міністерства. А потім - експортні замовлення", - зазначив гендиректор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Модернізована "Вільха" пройде держвипробування цієї осені, після чого очікуються поставки РСЗВ у ЗСУ, - "Укроборонпром". ВIДЕО

"Із "Нептуном" процес йде в штатному порядку. Все, як передбачено головним конструктором. Є певні технічні питання. Вони вирішуються. Проводимо випробування. Якщо буде, дасть Бог, достатнє фінансування, то в передбачені терміни вийдемо на серійне виробництво ... Два роки, я думаю", - повідомив Букін.

Повний текст інтерв'ю "Через рік після запуску на лінії з виробництва снарядів у заводу "Артем" немає замовлень від Міноборони" читайте ТУТ.

Нагадаємо, Держконцерн "Укроборонпром" планує вже до кінця року почати поставки в армію модернізованих версій РСЗВ "Вільха" - модифікації "Вільха-М" дальністю 130 км і "Вільха-Р" з касетною бойовою частиною.

"Вільха" - український ракетний комплекс з коректованим боєприпасом калібру 300 мм. Розроблено на основі реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". У разі успішного завершення всіх випробувань, його планується прийняти на озброєння української армії вже в 2019 році".

Мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", який може знищувати морські і наземні цілі, після закінчення всіх випробувань і прийняття на озброєння повинен стати одним з головних ударних комплексів, що забезпечують захист узбережжя Чорного та Азовського морів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недобудований ракетний крейсер "Україна" гниє - держава мусить ухвалити рішення про його долю, - Букін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134512
 
   
 Топ коментарі
 
Не зачёт. Учи матчасть. Букин назначен Порохом. Зеля еще не успел тут порезвиться.
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Всё правильно... Сначала нужны "Р-ки" - с кассетной боевой частью... "Орки" любят "кучковаться". А тут каждая ракета - считай, отдельный залп РСЗО, по "площади"... И стрелять пока, далеко, не нужно, цели - "под боком"... Лагеря, площадки хранения техники, склады ГСМ, ж/д станции, разгрузочные площадки... Как раз, для "Р-ок"... Ну, а потом и до "М-ок" дело дойдёт...
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Ты все правильно понял, только ты не понял что его никто уже применять не будет при зеле, 76% хотят конца войны они его получат.
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Во дає головний зебіл! А ще тільки місяць минув.
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Не зачёт. Учи матчасть. Букин назначен Порохом. Зеля еще не успел тут порезвиться.
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Нафіга мені твоя матчасть, циферний. Ти тугодум.
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Кацапе, я тебе впізнав, в Україні так не розмовляють.
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Тобі вказати напрямок куди йти, чи сам знаєш? До речі, ти у мене в чорному списку.
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4 років репортажів для підтримки бойового духу і нарешті ракети дальністю 70 км до кінця року напевно підуть у війська. Одна ракета 200 тис баксів. Розсіювання не 70 метрів як папєрєдніку, а менше. Так тих папєрєдніків залишилося ще до..рена. Тільки склади охороняй як потрібно.
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Зебіл розробка почалася раніше, але щоб це зрозуміти потрібні мізки, яких у тебе скільки скільки у банана на пальмі!
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Ну у нам много чего "готово к производству". Когда в войсках будет? В достаочном количестве.
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никогда, всё признать "надлишковим майном" и сразу продать! Полученные средства направить на новую ОПу
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Да вы в своем уме? Стране не хватает сериалов и шоу, а вы деньги на ОПу собираетесь тратить...
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А от "радиоэлектронки" защищена?
У совков по радиоборьбе вроде неплохо было. Дорадиоборолись до Чернобыля.....
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Всё правильно... Сначала нужны "Р-ки" - с кассетной боевой частью... "Орки" любят "кучковаться". А тут каждая ракета - считай, отдельный залп РСЗО, по "площади"... И стрелять пока, далеко, не нужно, цели - "под боком"... Лагеря, площадки хранения техники, склады ГСМ, ж/д станции, разгрузочные площадки... Как раз, для "Р-ок"... Ну, а потом и до "М-ок" дело дойдёт...
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Ты все правильно понял, только ты не понял что его никто уже применять не будет при зеле, 76% хотят конца войны они его получат.
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Ну, тоді буде, спочатку, "марш-кидок" пари батальйонів, на Київ... Більше не треба - ті, хто за "Блазня" голосував, носа з квартир, не висунуть, на захист його та його "блазенят"... Банкову вже звільняють, так що її штурмувать не треба - залишиться цілою, для нового керівника держави...
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Ты за призыв к перевороту реальный срок получиш
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Ох лол, ты мурманцев рассказывай сказки наивным зебобикам. У тебя ус отклеился козломордый...
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Як путіну лизнув,мразь,альтернатівой. Ольха корегує траєкторію в польоті.Де альтернатіва?
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Говоря о стоимости одной ракеты в серийном производстве, Букин заверил, что украинская "Вильха" будет дешевле, чем цены на мировом рынке (около $200 тысяч).

однако
Источник: https://censor.net.ua/n3134512
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А Бирюковцы сказали, что уже все продано кацапам (( как же так - зрада отменяется?
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Ну конечно зебилам остается только передергивать и врать, если что то это зебобики рассказывали про мародера... а тут на тебе, такое неудобство получается, как и со скорыми к которым клоун-гидрант не имеет никакого отношения.
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ИндоПэриджан=ГрекоОмур(Жизнь=РИМ=Анар) для начала штук 50 возмет, чем посылать наши деньги втридорого в Израиль.
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"Спустя год после запуска на линии по производству снарядов у завода "Артем" нет заказов от Минобороны" (с)
Ну да, нафига им снаряды? Склады боеприпасов же не просраны! Им говняные броники нужны по космическим ценам и форма от "нужных" производителей по ценам от Гуччи😡
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Незабаром це виробництво скасують, в нас же мірррр
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Если барыга макло свое не всунет,то производство будет
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Аружие Вайны? Вы что с ума сошли? Этим стрелять в АНИЖЕНАШИЛЮДИ?
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А где ярые противники мародера? Это же при нем намарадерили вильху так что уже готовиться серийное производства.
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Мародер молодец.:

"Спустя год после запуска на линии по производству снарядов у завода "Артем" нет заказов от Минобороны" (с)

При мародере никакого серийного производства Вільхи никогда бы не было. Даже обычные снаряди серийно не производили. Все разворовывали.
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Давно про гром 2 не слышно,проэкт то хоть живой?
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Если зебильные сольют эти проект - их нужноубить...
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Цензор.НЕТНовиниКурйозиРСЗВ "Вільха-Р" готова до серійного виробництва, "Вільха-М" ще випробовується, - Букін
 
 
 
 
 
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