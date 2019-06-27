 РСЗВ "Вільха-Р" готова до серійного виробництва, "Вільха-М" ще випробовується, - Букін

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

Говорячи про вартість однієї ракети в серійному виробництві, Букін запевнив, що українська "Вільха" буде дешевше, ніж ціни на світовому ринку (близько $ 200 тисяч).

"Вільха" вже сьогодні має значний експортний потенціал. На всіх випробуваннях присутні військові аташе дружніх країн. Вже є певне обговорення щодо перспективних постачань цих виробів. Знову ж важливо розуміти, яка кількість необхідна Міноборони. Як тільки запустимо комплекс в серію, будемо передовсім виконувати потреби Міністерства. А потім - експортні замовлення", - зазначив гендиректор.

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"Із "Нептуном" процес йде в штатному порядку. Все, як передбачено головним конструктором. Є певні технічні питання. Вони вирішуються. Проводимо випробування. Якщо буде, дасть Бог, достатнє фінансування, то в передбачені терміни вийдемо на серійне виробництво ... Два роки, я думаю", - повідомив Букін.

Повний текст інтерв'ю "Через рік після запуску на лінії з виробництва снарядів у заводу "Артем" немає замовлень від Міноборони" читайте ТУТ.

Нагадаємо, Держконцерн "Укроборонпром" планує вже до кінця року почати поставки в армію модернізованих версій РСЗВ "Вільха" - модифікації "Вільха-М" дальністю 130 км і "Вільха-Р" з касетною бойовою частиною.

"Вільха" - український ракетний комплекс з коректованим боєприпасом калібру 300 мм. Розроблено на основі реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". У разі успішного завершення всіх випробувань, його планується прийняти на озброєння української армії вже в 2019 році".

Мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", який може знищувати морські і наземні цілі, після закінчення всіх випробувань і прийняття на озброєння повинен стати одним з головних ударних комплексів, що забезпечують захист узбережжя Чорного та Азовського морів.

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