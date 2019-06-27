EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3219  40
Все про:Зеленський (1844) призначення (380) Національна гвардія (542) Миколенко Микола (1)

 Зеленський призначив Миколенка заступником командувача Нацгвардії України

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Миколенка заступником командувача Національної гвардії України.

Відповідний указ президента №458/2019 від 26 червня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Миколенко Миколи Олексійовича заступником командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі.

Генерал-майор Микола Миколенко (нар. 19 травня 1967 р.) до цього обіймав посаду начальника Північного територіального управління Національної гвардії України. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Читайте також: Зеленський призначив Балана командувачем Нацгвардії України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134511
 
 
 Топ коментарі
 
Худенький мальчик, наверное много работает. Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины - Цензор.НЕТ 4269
 показати весь коментар
 
Здесь все, что нужно знать! "Молодца" зелень. Максимально быстро старается убить Украину! Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины - Цензор.НЕТ 8548

Добровольцы роты глубинной разведки при 42-м батальоне территориальной обороны, который держали высоту Саур-Могила в августе 2014 г.
Да, конечно, нельзя списывать со счетов возможности российской армии, однако некоторые моменты лета 2014 года просто поражают. Взять хотя бы историю отправки 1-й бригады НГУ на защиту Мариуполя в конце августа. Возглавил парадную группу (а техника и личный состав принимали участие в только что прошедшем параде 24 августа) командир Северного территориального управления Национальной гвардии генерал - майор Миколенко Николай Алексеевич. По всей видимости, выбор не был случаен - по некоторым данным он командовал внутренними войсками, которые зимой 2014 года подавляли Революцию Достоинства в Киеве и таким образом пытался избежать люстрации.
Генерал - майор Миколенко Николай Алексеевич
Недостаток, а вернее отсутствие военного образования (вряд ли можно назвать Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище и Киевский институт внутренних дел кузницей военных кадров) сыграло плохую роль. Сначала бригада была выдвинута в направлении Новоазовска, но при виде российских танков развернулась и ушла на юг, пройдя без малого 100 километров и выйдя в район города Комсомольское. При этом карт у бойцов и командования не было и куда они вышли они не знали и сами! Генерал же организовал себе «ставку» в Старой Ласпе, сняв с позиций взвод спецназа для охраны. Солдаты-срочники и офицеры - бывшие ВВшники без боевого опыта оказались в ловушке и после обстрела города из минометов и при отсутствии внятного руководства, потеряв двумя убитыми 18-летних пацанов, были вынуждены отойти сначала в сторону Раздольного, а потом и дальше. И тут генералу приходит «гениальная» мысль как можно выслужиться перед Киевом. Дальше цитирую слова одного из очевидцев: «Я лично слышал как генерал Миколенко говорил, что Тельманово зачистила десантура и нам нужно, ВНИМАНИЕ, зайти в город, поставить флаг, сфотографироваться и ВЫЙТИ из города!!!»

http://resonance.ua/vojna-na-donbasse-generalskoe-kladbishhe/
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Худенький мальчик, наверное много работает. Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины - Цензор.НЕТ 4269
 показати весь коментар
 
 
Здесь все, что нужно знать! "Молодца" зелень. Максимально быстро старается убить Украину! Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины - Цензор.НЕТ 8548

Добровольцы роты глубинной разведки при 42-м батальоне территориальной обороны, который держали высоту Саур-Могила в августе 2014 г.
Да, конечно, нельзя списывать со счетов возможности российской армии, однако некоторые моменты лета 2014 года просто поражают. Взять хотя бы историю отправки 1-й бригады НГУ на защиту Мариуполя в конце августа. Возглавил парадную группу (а техника и личный состав принимали участие в только что прошедшем параде 24 августа) командир Северного территориального управления Национальной гвардии генерал - майор Миколенко Николай Алексеевич. По всей видимости, выбор не был случаен - по некоторым данным он командовал внутренними войсками, которые зимой 2014 года подавляли Революцию Достоинства в Киеве и таким образом пытался избежать люстрации.
Генерал - майор Миколенко Николай Алексеевич
Недостаток, а вернее отсутствие военного образования (вряд ли можно назвать Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище и Киевский институт внутренних дел кузницей военных кадров) сыграло плохую роль. Сначала бригада была выдвинута в направлении Новоазовска, но при виде российских танков развернулась и ушла на юг, пройдя без малого 100 километров и выйдя в район города Комсомольское. При этом карт у бойцов и командования не было и куда они вышли они не знали и сами! Генерал же организовал себе «ставку» в Старой Ласпе, сняв с позиций взвод спецназа для охраны. Солдаты-срочники и офицеры - бывшие ВВшники без боевого опыта оказались в ловушке и после обстрела города из минометов и при отсутствии внятного руководства, потеряв двумя убитыми 18-летних пацанов, были вынуждены отойти сначала в сторону Раздольного, а потом и дальше. И тут генералу приходит «гениальная» мысль как можно выслужиться перед Киевом. Дальше цитирую слова одного из очевидцев: «Я лично слышал как генерал Миколенко говорил, что Тельманово зачистила десантура и нам нужно, ВНИМАНИЕ, зайти в город, поставить флаг, сфотографироваться и ВЫЙТИ из города!!!»

http://resonance.ua/vojna-na-donbasse-generalskoe-kladbishhe/
 показати весь коментар
 
 
"Сначала бригада была выдвинута в направлении Новоазовска, но при виде российских танков развернулась и ушла на юг, пройдя без малого 100 километров и выйдя в район города Комсомольское."(с).

Вот тут- сплошная чушь! Уйри на юг, от Новоазовска- это попрыгать в море. А Комсомольское- чисто на север, от Новоазовска. Писано явно не имеющим понятия о реалиях.
 показати весь коментар
 
 
Не сци, порохососе. Єслі шо, зєлєбоба та твій сивий мародер будуть в одній камері сидіти. Їм буде, про що побалакати. "А помніш, как ти мєня?...")
 показати весь коментар
 
пха-ха-ха! очередной зебил по чуть-чуть возвращается к реальности...
 показати весь коментар
 
 
Зебіли існують тільки у хворій уяві порохососів, які відрізняються від к ацапів тільки сракою, яку старанно вилизують, та є ідейними та ментальними братами кацапів.
 показати весь коментар
 
 
Таким щихлебалом можно выступать на соревнованиях поедания шаурмы.
 показати весь коментар
 
 
Узеленского назначил главой донецкой области человека, родной брат которого воюет против Украины в составе оккупационных сил русни.
Главой луганской одласти назначен рыг, украинофоб
 показати весь коментар
 
 
Если не по фамилии, то по роже - назначает совков....
У них ведь не тольео Жуков - "герой", у них и мусора, сдававшие свои отделения - "герои". И без кавычек, притом.
Мне прикольно, а вам(ищет "кравчучку")?
 показати весь коментар
 
 
По роже видно мусодрило купило себе место даже читать о нем в падло))
 показати весь коментар
 
 
Зеленский мудак, я в штаны себе насрал, при Пети такого небыло!
 показати весь коментар
 
 
Да, о подтянуться на перекладине- речи не идёт, явно. А упал/отжался? Наверное можно, живот спружинит, поможет. Вот тока встать- уже не выйдет... Настоящий генерал!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохососы,ваша трескотня до дупы,после того как Пецо ставил на должности собутыльников,то эти пока что ангелы
 показати весь коментар
 
Свинарчуки отдыхают. Да, а приговор по них когда? Посадки перенесли на вторую половина лета или на осень?
 показати весь коментар
 
 
Никто не сядет, все липа, высосанная из пальца.
 показати весь коментар
 
 
.бать ряха. 52 по діагоналі. і вуса на місці. Відразу видно класичного совкового мусора.
 показати весь коментар
 
 
Так он и есть мусор, погуглите, или мой пост выше, там он вэвэшником был.
 показати весь коментар
 
 
спешить зелебеня обезглавить армию и внутренние войска,сбу поназначать лично преданных или купленных Зеленский назначил Миколенко замкомандующего Нацгвардией Украины - Цензор.НЕТ 7689.чего то опасается?
 показати весь коментар
 
 
Через какой промежуток времени Вовчика и его команду свинохряков погонят срачами на Ростов. Делаем ставки господа.
 показати весь коментар
 
 
Такого ,,худого " генерала утром не добудишься..Какой он генерал,если своей внешности ладу не дасть.
 показати весь коментар
 
 
Да любой хенерал будет только водочку кушать да духов гонять, а то их тоже гоняли, видать обида осталась. А он бедный от стресса аж массу нарастил, хаха
 показати весь коментар
 
ось мені не зрозуміло як вони фізо сздають? Я про перекладину не говорю ... але ця туша від 3 по 100 з автоматом здохне від інхфарту....стидоба
 показати весь коментар
 
З такими ХАРЯМИ генералів треба ЗВІЛЬНЯТИ з армії і силових органів, а не призначати!
 показати весь коментар
 
По животику видно - наичеснейший человечище.
 показати весь коментар
 
Новое лицо. Причем по стандартам НАТО.
 показати весь коментар
 
 
Я так понял,сто назначили военного преступника,который в 2014 г. сознательно не выполнил боевую задачу и фактически бежал от противника со своим подразделением,,зато участвовал в разгоне Майдана. Неужели Зеленский с помощью такого рода "товарищей" собирается стрелять в народ?
 показати весь коментар
 
 
хорошего человека должно быть много , но чтобы коломойша назначил хорошего - сомневаюсь
 показати весь коментар
 
 
Скажите пожалуйста, фанаты фигляра Зе и по совместительству умственно отсталые в своём развитии граждане проголосовавшие за офшорное недоразумение в первом кресле моей страны, - а вот этот новый зам со старым откормленным рылом, ну и генерал таки целый майор, он нормативы по физподготовке сдал? И если нет, то хотелось бы увидеть видео, КАК оно делает подъём с переворотов и преодолевает полосу препятствий . Зеленський призначив Миколенка заступником командувача Нацгвардії України - Цензор.НЕТ 824
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив Миколенка заступником командувача Нацгвардії України
 
 
 
 
 
 вгору