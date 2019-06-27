 Зеленський призначив Миколенка заступником командувача Нацгвардії України

Відповідний указ президента №458/2019 від 26 червня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Миколенко Миколи Олексійовича заступником командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі.
Генерал-майор Микола Миколенко (нар. 19 травня 1967 р.) до цього обіймав посаду начальника Північного територіального управління Національної гвардії України. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Добровольцы роты глубинной разведки при 42-м батальоне территориальной обороны, который держали высоту Саур-Могила в августе 2014 г.
Да, конечно, нельзя списывать со счетов возможности российской армии, однако некоторые моменты лета 2014 года просто поражают. Взять хотя бы историю отправки 1-й бригады НГУ на защиту Мариуполя в конце августа. Возглавил парадную группу (а техника и личный состав принимали участие в только что прошедшем параде 24 августа) командир Северного территориального управления Национальной гвардии генерал - майор Миколенко Николай Алексеевич. По всей видимости, выбор не был случаен - по некоторым данным он командовал внутренними войсками, которые зимой 2014 года подавляли Революцию Достоинства в Киеве и таким образом пытался избежать люстрации.
Генерал - майор Миколенко Николай Алексеевич
Недостаток, а вернее отсутствие военного образования (вряд ли можно назвать Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище и Киевский институт внутренних дел кузницей военных кадров) сыграло плохую роль. Сначала бригада была выдвинута в направлении Новоазовска, но при виде российских танков развернулась и ушла на юг, пройдя без малого 100 километров и выйдя в район города Комсомольское. При этом карт у бойцов и командования не было и куда они вышли они не знали и сами! Генерал же организовал себе «ставку» в Старой Ласпе, сняв с позиций взвод спецназа для охраны. Солдаты-срочники и офицеры - бывшие ВВшники без боевого опыта оказались в ловушке и после обстрела города из минометов и при отсутствии внятного руководства, потеряв двумя убитыми 18-летних пацанов, были вынуждены отойти сначала в сторону Раздольного, а потом и дальше. И тут генералу приходит «гениальная» мысль как можно выслужиться перед Киевом. Дальше цитирую слова одного из очевидцев: «Я лично слышал как генерал Миколенко говорил, что Тельманово зачистила десантура и нам нужно, ВНИМАНИЕ, зайти в город, поставить флаг, сфотографироваться и ВЫЙТИ из города!!!»
http://resonance.ua/vojna-na-donbasse-generalskoe-kladbishhe/
Вот тут- сплошная чушь! Уйри на юг, от Новоазовска- это попрыгать в море. А Комсомольское- чисто на север, от Новоазовска. Писано явно не имеющим понятия о реалиях.
Главой луганской одласти назначен рыг, украинофоб
У них ведь не тольео Жуков - "герой", у них и мусора, сдававшие свои отделения - "герои". И без кавычек, притом.
Мне прикольно, а вам(ищет "кравчучку")?
Кучма и зе г@ндоны