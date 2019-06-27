 Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру (оновлено)

Відповідні укази президента №462/2019 и №463/2019 від 26 червня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Баранецького Руслана Федоровича - першого заступника глави Служби безпеки України - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України", - сказано в документі.
Також Зеленський своїми указами звільнив Олександра Климчука, Данила Доценка і Максима Ємельяненка з посад начальників департаментів Служби безпеки України.
"Звільнити Климчука Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі №459/2019.
Указом від 26 червня №460/2019 Зеленський звільнив Данила Доценка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.
Ємельяненка президент України звільнив з посади начальника Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ указом №461/2019.
Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении - мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
В 2004 году садовое общество «Горобина» обратилось в Киево-Святошинскую РГА с просьбой выделить в аренду землю. Райгосадминистрация отвела в аренду 22 га леса на 49 лет, однако за несколько недель отменила собственное распоряжение из-за обращения народных депутатов относительно «недовольства экологов». Зато в аренду «Горобине» дали другой участок. Фактически, еще в 2004 году администрация запретила «Горобине» арендовать лес, который ныне это самое общество приватизировало без каких-либо документов. Большинство участков записаны на студентов и пенсионеров.
Известно, что три соседних участка посреди леса записаны на Маликова Виталия Владимировича, Фролова Олега Владимировича и Баранецкого Руслана Федоровича.
https://youtu.be/17jtgCQ_bR0
Может и мне в "замы конторы " податься. Звание и образование (аКАмедия ) СБ Украины позволяет.
Подумаем.
Но это шок, причем для многих.....
Тварь он, редкостная. Посмотрим по какой линии "замом" пошел.
Кстати не волнуйтесь, у меня пенсия больше, чем у него. Да и я выезды делал в 2014-2015 г.г. Да и УБД у меня конца 90х- годов.
Вместо этого "Горобине" выделили другой участок в другом месте. Но это общество после смены власти решило захватить тот участок, который ему даже не разрешили арендовать.
Среди членов общества в 2004 году значились 156 человек, среди которых сын Раисы Богатыревой, жена нардепа-коммуниста Адама Мартынюка, один из руководителей администрации Януковича - Игорь Пачков, дочь одиозного экс-замминистра МВД - Сергея Чеботаря, тогдашний замминистр внутренних дел - Валентин Недригайло, первый заместитель МИД Александр Чалый, сын нардепа Александры Кужель, главный коммунист Петр Симоненко с супругой, депутаты Ефим Звягильский и Игорь Еремеев.
Теперь же состав общества пополнился никому не известными людьми. Но и среди них нашлись высокопоставленные лица.
В частности, три земельных участка записаны на Маликова Виталия Владимировича, Фролова Олега Владимировича и Баранецкого Руслана Федоровича.
Полных тесок Маликова и Фролова президент недавно назначил заместителями председателя СБУ, а Баранецкого конце 2014 года наградил орденом Богдана Хмельницкого.
и в нете на него столько шо просто прикольно - не ну зебилам ведь все равно))))))))))))))
Под шумок войны новые руководители СБУ Фролов, Маликов и Баранецкий украли реликтовый лес
презедент Владимер лучше знает,кого назначать в СБУ,иначе его не выбрали бы..
власний стиль :
"дрібні прохіндеї" ,
це як колись був каськів..
на відміну від "пафосного імітаторства і профанаторства кидал вищої ліги"
у шоколадних бариг
Це як про новопризначеного голову Держприкордонслужби-так нахвалювали героя-атовця,але ж як не зачищай,на допомогу прийде гугл-кеш :
Звоночки тилинькают,зебенята радеют
Возможно, многие на этой стадии задержатся.