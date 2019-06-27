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Все про:Зеленський (1844) призначення (380) СБУ (4436) Баранецький Руслан (1)

 Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником глави Служби безпеки України і керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Відповідні укази президента №462/2019 и №463/2019 від 26 червня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Баранецького Руслана Федоровича - першого заступника глави Служби безпеки України - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України", - сказано в документі.

Також Зеленський своїми указами звільнив Олександра Климчука, Данила Доценка і Максима Ємельяненка з посад начальників департаментів Служби безпеки України.

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"Звільнити Климчука Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі №459/2019.

Указом від 26 червня №460/2019 Зеленський звільнив Данила Доценка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Ємельяненка президент України звільнив з посади начальника Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ указом №461/2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134509
 
 
 Топ коментарі
 
Вот тварь Русик Баранецкий и здесь пролез.
Может и мне в "замы конторы " податься. Звание и образование (аКАмедия ) СБ Украины позволяет.
Подумаем.
Но это шок, причем для многих.....
Тварь он, редкостная. Посмотрим по какой линии "замом" пошел.
Кстати не волнуйтесь, у меня пенсия больше, чем у него. Да и я выезды делал в 2014-2015 г.г. Да и УБД у меня конца 90х- годов.
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29 вересня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Баранецький Руслан Федорович нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
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Я ніколи не дивлюсь цензор під час їжи. Взагалі, їсти нужно спокійно, не відволікаюсичь на новини, бажано під классичну музику, і думати о приємном.
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Все, что нужно знать о Баранецком : https://antikor.com.ua/articles/54622-rukovoditeli_sbu_othali_kusok_zapovednogo_lesa_pod_kievom._video
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И чтоб в момент принятия пищи, две ватних рабини чесали пятки?
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по Булгакову дословно

Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении - мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
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СБУшник Руслан Баранецкий имееет Вконтакте https://vk.com/id77798760

В 2004 году садовое общество «Горобина» обратилось в Киево-Святошинскую РГА с просьбой выделить в аренду землю. Райгосадминистрация отвела в аренду 22 га леса на 49 лет, однако за несколько недель отменила собственное распоряжение из-за обращения народных депутатов относительно «недовольства экологов». Зато в аренду «Горобине» дали другой участок. Фактически, еще в 2004 году администрация запретила «Горобине» арендовать лес, который ныне это самое общество приватизировало без каких-либо документов. Большинство участков записаны на студентов и пенсионеров.

Известно, что три соседних участка посреди леса записаны на Маликова Виталия Владимировича, Фролова Олега Владимировича и Баранецкого Руслана Федоровича.

https://youtu.be/17jtgCQ_bR0
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А рожу этого Баранецкого автор репоста статьи не мог добавить?
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И краткая биографическая справка не помешала бы.
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Вот тварь Русик Баранецкий и здесь пролез.
Может и мне в "замы конторы " податься. Звание и образование (аКАмедия ) СБ Украины позволяет.
Подумаем.
Но это шок, причем для многих.....
Тварь он, редкостная. Посмотрим по какой линии "замом" пошел.
Кстати не волнуйтесь, у меня пенсия больше, чем у него. Да и я выезды делал в 2014-2015 г.г. Да и УБД у меня конца 90х- годов.
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это завал - не ну я не могу)) - это новые и совсем ,совсем не причастные не разу к коррупции лица - смех - все друг друга знают - просто абсурд какой))))))
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У меня УБД Югославия и Ливийская Джамахирия. В политику в жизни не лез. Ангола (Джофра и Лубанго). Кстати от прививок по Африке до сих пор тяжкие воспоминания. Малярию - не подхватил (в отличии от многих наших от ВВС ст. 447 - УКУ, спустили на тормозах, слишком большой скандал был бы)....
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Интересно, иностранцы после своих прививок тоже периодически болеют малярией или это нюансы медицины бывшего совка? Или прививки импортные были?..
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очень новые и совсем,ну вот вообще не коррумпированные лица Зеленский назначил Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра - Цензор.НЕТ 8501

Вместо этого "Горобине" выделили другой участок в другом месте. Но это общество после смены власти решило захватить тот участок, который ему даже не разрешили арендовать.
Среди членов общества в 2004 году значились 156 человек, среди которых сын Раисы Богатыревой, жена нардепа-коммуниста Адама Мартынюка, один из руководителей администрации Януковича - Игорь Пачков, дочь одиозного экс-замминистра МВД - Сергея Чеботаря, тогдашний замминистр внутренних дел - Валентин Недригайло, первый заместитель МИД Александр Чалый, сын нардепа Александры Кужель, главный коммунист Петр Симоненко с супругой, депутаты Ефим Звягильский и Игорь Еремеев.
Теперь же состав общества пополнился никому не известными людьми. Но и среди них нашлись высокопоставленные лица.
В частности, три земельных участка записаны на Маликова Виталия Владимировича, Фролова Олега Владимировича и Баранецкого Руслана Федоровича.
Полных тесок Маликова и Фролова президент недавно назначил заместителями председателя СБУ, а Баранецкого конце 2014 года наградил орденом Богдана Хмельницкого.
и в нете на него столько шо просто прикольно - не ну зебилам ведь все равно))))))))))))))
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Представника СБУ Руслана Баранецького Порошенконагородив орденом Богдана Хмельницького ще наприкінці 2014 року .. Палєзний вуйко.. При будь-якій владі Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру - Цензор.НЕТ 8114
Под шумок войны новые руководители СБУ Фролов, Маликов и Баранецкий украли реликтовый лес
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чо вы начинаете?
презедент Владимер лучше знает,кого назначать в СБУ,иначе его не выбрали бы..
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"зеленский уволил,назначил"*****! Дурной сон! Клоун назначил,клоун уволил! Дебилы!! Что вы ссуки со страной сделали! Давай премьером Верку Сердючку! Гори сарай,гори и хата? Во вляпались в историю? Оюхохочешься
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Вєрка шо, дурна в цій гадючник лізти? Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру - Цензор.НЕТ 2691
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Васятка,прекращай стекломой бухать и солеными ежиками закусывать.Мы никакого отношения к тому,что сделали с твоей Рашкой-не имеем.И как вы вляпались в историю-ваши проблемы.Нам лишь бы от вас избавиться,подальше
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Вася, не пукни, хохоча, чтобы мякушек в штанину не вывалился.
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Все новые лица, клейма негде ставить.
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у нового президента вимальовується
власний стиль :
"дрібні прохіндеї" ,
це як колись був каськів..

на відміну від "пафосного імітаторства і профанаторства кидал вищої ліги"
у шоколадних бариг
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Хай набиває шишки. Зато свинарчуки-порошенко в сфері держмайна "святі". Квартиру не продаси не заплативши злодіям чималу суму.
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Ну,шматочок лісу під Києвом вкрав-то дрібниці .Дружина не з рф-і то вже добре.(все-одно крім ділянки ще випливуть фактики).
Це як про новопризначеного голову Держприкордонслужби-так нахвалювали героя-атовця,але ж як не зачищай,на допомогу прийде гугл-кеш :
Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру - Цензор.НЕТ 9085

Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру - Цензор.НЕТ 316

Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру - Цензор.НЕТ 2553
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Ты *******!Вам бакланам по программе ФСБ ваши куринные мозги зомбонули,как последним лохам,оно ещё пи..деть будет!! Мудачье
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Василий, Вы это кому посвятили? Просто интересно. Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру - Цензор.НЕТ 6445
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не верю, что зеленый клоун сможет хотя бы удержать то, что удалось сделать Пороху. растринькает все, гыдота....
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ЗеБенятко всё здаст,протринькает,профукает,просрёт.
Звоночки тилинькают,зебенята радеют Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру - Цензор.НЕТ 4156
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Надо ввести в практику увольнение подобных категорий высших чиновников с последующим направлением документов в суд
Возможно, многие на этой стадии задержатся.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру (оновлено)
 
 
 
 
 
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