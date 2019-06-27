 Асоціація з ЄС стоїть в одному ряду із здобуттям незалежності, - Порошенко про підписану 5 років тому угоду

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав експрезидент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"5 років тому, 27 червня 2014 року в Брюсселі мав високу честь, виконуючи волю українського народу, завершити процес підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Я вважаю, що в історії нашої держави укладення Угоди про асоціацію стоїть в одному ряду із здобуттям незалежності. Перші роки життя Угоди були дуже складними: це і боротьба за ратифікацію Угоди, і нейтралізація масованої російської дезінформації та протидії, і створення внутрішньої архітектури її реалізації. Сьогодні ми можемо пишатись тим, що вистояли в цій боротьбі і вже маємо перші вагомі успіхи", - заявив він.

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"Із початком дії поглиблено та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС у 2016 році для української економіки відкрилось вікно можливостей. І вже за три роки ми досягли рекордного за всю історію рівня торгівлі між Україною та ЄС. ЄС – головний торговельний партнер України із часткою більше 42% від загального обсягу експорту товарів. Це не просто цифри, а фактор зростання добробуту кожної української родини. Ми будемо продовжувати працювати, щоб поглибити інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС. Всі 5 років свого президентства я залишався відданий ідеї інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур. Глибоко переконаний, що вступ до ЄС і НАТО – єдино вірний курс розвитку держави і гарантія незалежності, безпеки, територіальної цілісності і добробуту України. За моєю ініціативою цей курс було включено до Конституції України. Під прапорами членства в ЄС і НАТО зібралася й наша команда "Європейської солідарності". Наша мета – створити умови, необхідні для подання заявки на членство в ЄС у 2023 році і розпочати передвступні переговори до 2028 року. Це цілком реально і співпадає як з внутрішніми українськими, так і європейськими політичними та фінансовими циклами. Захистимо наше європейське майбутнє! Майбутнє України в Європі!"- резюмував Порошенко.