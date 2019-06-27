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 Політика України
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 Асоціація з ЄС стоїть в одному ряду із здобуттям незалежності, - Порошенко про підписану 5 років тому угоду

5 років тому 27 червня 2014 року в Брюсселі завершився процес підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав експрезидент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"5 років тому, 27 червня 2014 року в Брюсселі мав високу честь, виконуючи волю українського народу, завершити процес підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Я вважаю, що в історії нашої держави укладення Угоди про асоціацію стоїть в одному ряду із здобуттям незалежності. Перші роки життя Угоди були дуже складними: це і боротьба за ратифікацію Угоди, і нейтралізація масованої російської дезінформації та протидії, і створення внутрішньої архітектури її реалізації. Сьогодні ми можемо пишатись тим, що вистояли в цій боротьбі і вже маємо перші вагомі успіхи", - заявив він.

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"Із початком дії поглиблено та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС у 2016 році для української економіки відкрилось вікно можливостей. І вже за три роки ми досягли рекордного за всю історію рівня торгівлі між Україною та ЄС. ЄС – головний торговельний партнер України із часткою більше 42% від загального обсягу експорту товарів. Це не просто цифри, а фактор зростання добробуту кожної української родини. Ми будемо продовжувати працювати, щоб поглибити інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС. Всі 5 років свого президентства я залишався відданий ідеї інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур. Глибоко переконаний, що вступ до ЄС і НАТО – єдино вірний курс розвитку держави і гарантія незалежності, безпеки, територіальної цілісності і добробуту України. За моєю ініціативою цей курс було включено до Конституції України. Під прапорами членства в ЄС і НАТО зібралася й наша команда "Європейської солідарності". Наша мета – створити умови, необхідні для подання заявки на членство в ЄС у 2023 році і розпочати передвступні переговори до 2028 року. Це цілком реально і співпадає як з внутрішніми українськими, так і європейськими політичними та фінансовими циклами. Захистимо наше європейське майбутнє! Майбутнє України в Європі!"- резюмував Порошенко.

Асоціація з ЄС стоїть в одному ряду із здобуттям незалежності, - Порошенко про підписану 5 років тому угоду 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134508
 
   
 Топ коментарі
 
Порох - едиснтвенный из Президентов, который через 25 лет назависимости наконец-то приравнял Украину к Европе, создал Армию, принял закон о языке и сделал независимой от мацквы украинскую церковь. Все остальные президенты - шлак.
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Порошенко самый лживый и циничный из всех президентов мира
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Історія в Русі -Україні вона завжди була циклічна. Одну систему замінювала інша. Й навіть сьогодні в незалежній суверенній европейскій Україні сотні українських добровольців, націоналістів.. скніють у тюрмах, а олігархічно-ліберальний промосковський режим як старий так і новий блокує відродження національної ідеї та розбудову держави Русі - України. Ми українці боремося за свої поневолені етнічні суверенні українські землі, на які вкотре ворожа нам Москва накладає свою хижу лапу ( Крим, Донбас ). Ми боремося за право називатися українцями й молитися Богові в своїй рідній Українській ПЦУ, і своєю рідною мовою. Ми боремося щоб бути разом з братніми європейськими народами в ЄС і НАТО. Та подалі від лютих ворогів окупантів України цієї проклятої московської зарази. Ми боремося - і ми переможемо будь-якого ворога який зазіхнув або ризикне зазіхнути на нашу святу українську землю. Ми Українці і далі завжди будемо до останього боротися за рідну суверенну Українську державу незалежно від того що можливо тимчасово не ті як хотілось прийшли до вищої влади в Україні. Будемо жорстоко битися проти лютих ворогів, продажних СЛУГ у московських окупантів з 5 кремлівської колони в Україні, які мріють на виборах массово пролізти до парламенту, і тоді в угоду кремлівским фашистам ...уйла знищити Українську державу.
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Порох - пусте та нікчемне патякало, яке навіть не намагалося наповнити зміст угоди реальними зусиллями. Як корова, що ляскає себе по боках обісраним хвостом. Поразка в ПАРЄ цілком на його шкурі, бо гавіть такі йолопи, як у Європі, хочуть не тільки пустого ляскання язиком.
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из обещанного Порошенко выполнил 20%
пусть честно скажет на своем предприятии
он держал бы менеджера выполняющего
план на 20%
многие обещания он и не собирался выполнять
теперь не плечо подставляет зеленскому а палки
в колёса и гвозди на дороге
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Ассоциация принесла украинцам одни проблемы и горе, а украинские ********** хотели втюхать украинцам еще и членство в ЕС, чтобы добить тех, кто уцелеет и не сбежит из Украины.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАсоціація з ЄС стоїть в одному ряду із здобуттям незалежності, - Порошенко про підписану 5 років тому угоду
 
 
 
 
 
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