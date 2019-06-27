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 "Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно", - прем'єр Естонії Ратас

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас засудив відновлення всіх повноважень російської делегації в ПАРЄ.

Про це він написав у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Відновлення права голосу Росії в ПАРЄ недоречно і просто неправильно. Причини призупинення не зникли - агресія в Україні та Грузії триває, а Мінські угоди - не виконуються. Міжнародна спільнота має твердо захищати міжнародне право і права людини. Естонія буде виступати за європейські принципи і цінності", - зазначив Ратас у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлення права голосу Росії в ПАРЄ неправильне і суперечить основним цінностям РЄ, - прем'єр Латвії

Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно, - премєр Естонії Ратас 01

Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.

7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували, - МЗС Польщі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134507
 
   
 Топ коментарі
 
хороший текст. видно, писал человек, а не недоразумение травяного цвета.
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хороший текст. видно, писал человек, а не недоразумение травяного цвета.
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Faberum‏ @Faber_33 39 минут назад

Як тільки макрон та фрау ріббентроп стали активно просувати мордор у ПАРЕ, зникли жовті жилети, навіть будь-яка помітна активність їх. Співпадіння? Гангрена цінностей, вона така.
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Украина должна подать в суд на ПАСЕ, требовать возврат средств за уплаченные взносы, плюс, требовать оплатить убытки, которые нанесла нам ********* в связи с аннексией и оккупацией. Должны быть открыты уголовные дела против ВСЕХ западных депутатов проголосовавших за возвращение лаптей в эту структуру, нужно обратиться за помощью к США с просьбой проверить счета всех этих юродивых, кто и за сколько продался, преследовать, судить и казнить. Только так.
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Почитай устав ПАСЕ. Будешь сильно удивлен. Де факто по принятию и изменению регламента - они ничего не нарушили. ПАСЕ - совершенно бесполезная структура. От слова "полностью".
Это, консультативный орган, который составлен из спиногрызов депутатов государств участников. Никаких прав и влияния на государства нарушающие резолюции самой Парламентской ассамблеи они не имеют. Эти.3,14.... сы, могут только вякнуть в своих парламентах ЗА или ПРОТИВ.
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Капоне тоже посадили не за бандитизм, нужно проводить работу, копать под этих депутатов, эти хмыри являются пособниками террористов, благодаря их действию (или бездействию, в том числе) узкие продолжают военные действия и гибнут люди, то, что ПАСЕ никчемна как и ООН это понятно очевидно, но, уверен есть юридические механизмы, благодаря которым эту мерзость можно призвать к ответу, так должно быть, правда на нашей стороне!
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Вот именно. Перетягивать на свою сторону. Москали 118 рыл перетянули. Далее эти рыоа в своих государствах будут тащить вектор рыфы. Это пилять не смех.
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Перетянуть на свою сторону это говно не получится (нет таких финансов), да и не особо то и нужно, а вот уголовные дела заводить нужно и целесообразно обращаться за помощью именно к США.
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Виходить,що москаль адекватніший за своїх лакеїв пецедроців!Яке відношення має Зеленський до голосування 17 Травня,якщо його інагурація була 21 Травня.Пороссянки провалили роботу-стрілки перевели на Зелю і свідомо продовжують брехати,але ж так-ПЕС мусить брехати,навіть,коли Клімкін йому розяснив,бо на те він здатний!
:17 05 2019 На зустрічі в Гельсінкі міністри 47-х націй переважною більшістю проголосували за заяву, в якій сказано, що «всі держави-члени мають право брати участь на рівній основі» в комітеті міністрів і парламентських зборах Ради.
Парламентська асамблея (Pace), зібрання депутатів з 47 країн, що має відбутися у червні, все
ще має затвердити процедурні зміни, які дозволять російським членам відновити голосування.https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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Кто бы говорил.

"Восстановление прав на голосование россиян в ПАСЕ неуместно", - премьер Эстонии Ратас - Цензор.НЕТ 2879
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как в сша называют икру "простых" рыб (не кавьяр) как продукт питания? а, кацапа?
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вопрос не ко мне но по памяти roes fish . Просто у меня классический английский. "Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно", - прем'єр Естонії Ратас - Цензор.НЕТ 9951
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Друзі пізнаються у біді. А от що зрадять нас англійці чомусь не чекалося.
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вони не дуже зрадили. один чи два голоси тільки дали за повернення, інші - "проти".
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Взагалі-то те, що ми за совковою звичкою звемо "фашизмом", є нацизм (націонал-соціалізм) - тобто, той самий совок, тільки трохи іншого кольору. На їіхньому фоні мусолінієвська держава нагадує нинішню Туреччину, не гірше. Рашизм же справді гірше навіть за нацизм - хоча б тому, що досі існує і розвивається.
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как Вы дипломатичны, Юри Ратас!

"не уместно и не правильно", а скорее - преступно! так честнее!!!
преступнику вернули свободу и оружие, только за то, что он купил билет на концерт...
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он купил дирижеру палочки, а флейтисткам подсунул новые приборы... и теперь этот концерт в его честь...
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Я бы тоже, как Юрик, чего-нибудь смог бы написать в Твиттере. Тока меня бы Цензор не тиражировал, бо я бы матом написал...
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Когда премъер Эстонии переживает за Украину больше преЗедента.
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Олександр Олесь
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
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"Себя не похвалишь-никто не похвалит."(с)
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"Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно", - прем'єр Естонії Ратас - Цензор.НЕТ 4835Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 26 мин.26 минут назад

За 70 миллионов европейцы простили России массовое убийство граждан ЕС, атаки химоружием на Англию, оккупацию и войну с Украиной, которой они гарантировали безопасность.
Интересно, на что европейские ценности готовы пойти ради 150 миллионов?
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Чому в одній статті Словакія голосувала "ЗА" а в другій демарш?
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подозреваю. что они хотели вернуть, но с санкциями
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Вообще то прикольно, когда Эстония учит демократии и европейским ценностям Германию и Францию. Ну прямо смешно, страна, которую и на карте с трудом можно найти без увеличительного стекла что то заявляет своим хозяевам.
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А демократия имеет какое то соизмерение с величиной государства? Тогда ваша бульбашия должна быть в 4 раза демократичней Эстонии. А так оно и есть?
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ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ КОРРУПЦИЮ В ЕС НА САМЫХ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТЯХ !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно", - прем'єр Естонії Ратас
 
 
 
 
 
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