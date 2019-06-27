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Все про:НАБУ (2002) шахрайство (262) Антимонопольний комітет (135)

 АМКУ за допомогою НАБУ викрив змову двох компаній на ремонті Шулявського шляхопроводу

Інформація від детективів НАБУ допомогла Антимонопольному комітету України (АМКУ) викрити змову двох компаній-учасниць процедур закупівель будівельних послуг для трьох об'єктів у місті Києві. За викривлення результатів тендеру Київське обласне територіальне відділення АМКУ наклало на них штраф на загальну суму майже 262 млн грн і заборонило брати участь в державних закупівлях протягом найближчих трьох років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Дані, які стали підґрунтям для рішення АМКУ, детективи Національного бюро здобули під час досудового розслідування можливих зловживань при реконструкції Шулявського шляхопроводу, зокрема, йдеться про відомості, що вказували на можливу пов’язаність учасників закупівлі — ТОВ "Північно-український будівельний альянс" та ТОВ "Спецбуд-Плюс".

Згодом, Київське територіальне відділення АМКУ провело своє розслідування, яке підтвердило факт змови згаданих компаній не лише у випадку Шулявського шляхопроводу, а й ще двох об’єктів: будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі м. Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В АМКУ створена служба за аналогією до Європейської комісії і департамент розслідувань

За спотворення результатів закупівель з :

  • реконуструкції Шулявського шляхопроводу кожна з компаній отримала штраф у 56 млн грн;
  • будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова: ТОВ "Північно-український будівельний альянс" — штраф у 56,16 млн грн, ТОВ "Спецбуд-Плюс" — у 63,19 млн грн;
  • реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка — штраф у 15,29 млн грн на кожну компанію.

"Такі рішення є черговим прикладом ефективної взаємодії між Національним бюро та Антимонопольним комітетом", - підкреслили у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134506
 
   
 Топ коментарі
 
Мля, его уже достраивают, а ви разоблачили.
Оперативненько.
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Нужно пересмотреть все мерские "угоды".

Сейчас идёт реконструкция моста на Семьи Сосниных. Коллапс полнейший.
Вопрос, что там такого сложного, что это нужно делать аж целых 2 года, перекрыв дышло всем борщаговкам и пригороду???
С борщаговок сейчас не выбраться вообще. С одной стороны шулявский мост блокирует движение, с другой - мост на Семьи Сосниных.

Весь народ переориентировался на метро Святошин, у которого работает только один вход и выход. Там сейчас толпа штурмует метро за 10 метров от входа сверху в саму подземку.
Влезть в вагон просто нереально. Многие едут на Академгородок, что-бы хоть как то втиснуться в переполненный вагон.

Видать Виталику таки точно голову отбили.
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Мля, его уже достраивают, а ви разоблачили.
Оперативненько.
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АМКУ заворушився,на збиток власним кишеням. І до чого б це?
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Лучше би АМКУ обратил внимание на ДТЕК!
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Так шо, дебіла кличка теж в куток на гречку поставлять? Чи просто розкажуть йому, що так нізя?
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Нужно пересмотреть все мерские "угоды".

Сейчас идёт реконструкция моста на Семьи Сосниных. Коллапс полнейший.
Вопрос, что там такого сложного, что это нужно делать аж целых 2 года, перекрыв дышло всем борщаговкам и пригороду???
С борщаговок сейчас не выбраться вообще. С одной стороны шулявский мост блокирует движение, с другой - мост на Семьи Сосниных.

Весь народ переориентировался на метро Святошин, у которого работает только один вход и выход. Там сейчас толпа штурмует метро за 10 метров от входа сверху в саму подземку.
Влезть в вагон просто нереально. Многие едут на Академгородок, что-бы хоть как то втиснуться в переполненный вагон.

Видать Виталику таки точно голову отбили.
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Слава богу, что уже достраивают.
Два года не могли начать - какие-то дегенераты предлагали альтернативный проект и тормозили стройку.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАМКУ за допомогою НАБУ викрив змову двох компаній на ремонті Шулявського шляхопроводу
 
 
 
 
 
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