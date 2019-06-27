 АМКУ за допомогою НАБУ викрив змову двох компаній на ремонті Шулявського шляхопроводу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Дані, які стали підґрунтям для рішення АМКУ, детективи Національного бюро здобули під час досудового розслідування можливих зловживань при реконструкції Шулявського шляхопроводу, зокрема, йдеться про відомості, що вказували на можливу пов’язаність учасників закупівлі — ТОВ "Північно-український будівельний альянс" та ТОВ "Спецбуд-Плюс".

Згодом, Київське територіальне відділення АМКУ провело своє розслідування, яке підтвердило факт змови згаданих компаній не лише у випадку Шулявського шляхопроводу, а й ще двох об’єктів: будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі м. Києва.

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За спотворення результатів закупівель з :

реконуструкції Шулявського шляхопроводу кожна з компаній отримала штраф у 56 млн грн;

будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова: ТОВ "Північно-український будівельний альянс" — штраф у 56,16 млн грн, ТОВ "Спецбуд-Плюс" — у 63,19 млн грн;

реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка — штраф у 15,29 млн грн на кожну компанію.

"Такі рішення є черговим прикладом ефективної взаємодії між Національним бюро та Антимонопольним комітетом", - підкреслили у відомстві.