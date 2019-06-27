 Кабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження

Про це повідомляє пресслужба Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

Мосійчука відсторонили на час проведення дисциплінарного провадження.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірне декларування голови Держрезерву.

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"Мосійчук не задекларував фінансові зобов'язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов'язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн", - заявили в НАЗК.

"Відповідне розпорядження вчора кулуарно і без обговорень прийнято на засіданні уряду. Сьогодні на сайті тільки суха інформація. Ніякого аргументу і можливості пояснити перед засіданням Уряду ситуацію", - написав Мосійчук на своїй сторінці в Фейсбуці.

Мосійчук пов'язав своє усунення з викриттям тендерних угод ТОВ "Столичний млин", ситуацію з Дунаєвецьким елеватором, боротьбою зі спробами прибрати з підпорядкування Держрезерву НДІ "Ресурс" і паливних схем з "Трейд К ..".

Крім того, Мосійчук заявив, що буде відстоювати свою позицію в суді: "Три роки моєї боротьби тривають. Свої переконання, це рішення уряду, свою честь і гідність відстоюватиму в судовому порядку", - підкреслив він.

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