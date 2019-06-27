EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  771  4
Все про:Держрезерв (8) Кабмін (2916) Мосійчук Вадим (4)

 Кабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження

Кабінет міністрів видав розпорядження про відсторонення Вадима Мосійчука від виконання повноважень на посаді голови Державного агентства резерву.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

Мосійчука відсторонили на час проведення дисциплінарного провадження.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірне декларування голови Держрезерву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До суду передали обвинувачення глави Держрезерву Мосійчука в завданні збитків на 6 млн грн

"Мосійчук не задекларував фінансові зобов'язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов'язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн", - заявили в НАЗК.

"Відповідне розпорядження вчора кулуарно і без обговорень прийнято на засіданні уряду. Сьогодні на сайті тільки суха інформація. Ніякого аргументу і можливості пояснити перед засіданням Уряду ситуацію", - написав Мосійчук на своїй сторінці в Фейсбуці.

Мосійчук пов'язав своє усунення з викриттям тендерних угод ТОВ "Столичний млин", ситуацію з Дунаєвецьким елеватором, боротьбою зі спробами прибрати з підпорядкування Держрезерву НДІ "Ресурс" і паливних схем з "Трейд К ..".

Крім того, Мосійчук заявив, що буде відстоювати свою позицію в суді: "Три роки моєї боротьби тривають. Свої переконання, це рішення уряду, свою честь і гідність відстоюватиму в судовому порядку", - підкреслив він.

Також дивіться: Прокурори вручили главі Держрезерву Мосійчуку обвинувальний акт. ФОТОрепортаж

Кабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження 01
Кабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження 02
Кабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134503
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У меня уже голова кругом идет . Сколько у нас этих чиновников ? Такое ощущение , шо чинуш в 8 раз больше , чем рабочих
 показати весь коментар
 
Гройша то людує, то роздає дарунки як бабця перед клімаксом. Ще 3 місяці попанує , а потім як мінімум - клієнт НАБУ.
 показати весь коментар
 
Дело этого хмыря ушло в суд еще апреле этого года . Может дело не в Порошенко или Зеленском а прогнившей судебной системе Украины? Хотя, после Второго Майдана, Кондитер сделал все чтобы не допустить реформы судебной власти. а то что он назвал реформой = это полное беззаконие
 показати весь коментар
 
После Минченка чеснтных руководителей госрезерва так и небыло.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження
 
 
 
 
 
 вгору