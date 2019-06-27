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 Недобудований ракетний крейсер "Україна" гниє - держава мусить ухвалити рішення про його долю, - Букін

Утримання недобудованого ракетного крейсера "Україна", який стоїть в акваторії Миколаївського заводу імені 61 комунара, становить близько 15 млн гривень на рік.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

"У 2012-13 рр. за договором з Міноборони на місяць оплачувалося 600 тисяч гривень. За сьогоднішніми цінами - близько 15 млн гривень на рік. Він же підключений до електроенергії, потрібно живити всі системи. Однак в 2014-му Міноборони припинило його оплату. Найгірше, що гроші не йдуть уже, і корабель гниє. Але завод змушений все одно виділяти певні ресурси, підтримуючи не введений в експлуатацію, недобудований, небоєготовий корабель", - повідомив гендиректор.

"Було кілька варіантів постанов уряду щодо цього крейсеру. Але жодну не прийнято. Все це - результат багаторівневої системи колективного прийняття рішень, коли міністр спорту або культури, наприклад, голосують за рішення щодо оборонки. Що стосується крейсера - держава мусить ухвалити рішення про його долю. Коли це майно стане операбельним, ми зможемо знайти рішення цієї проблеми", - пояснив Букін.

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Говорячи про можливість виставити крейсер на продаж, керівник "Укроборонпром" зазначив, що "без рішення уряду я можу тільки, як Дон Кіхот застрибнути на млин"

"Майно - державне. Тому має бути рішення уряду, яке базується на запиті Міноборони, наприклад, що пропонує "Укроборонпрому" реалізувати його на зовнішньому ринку", - пояснив Букін.

Повний текст інтерв'ю "Через рік після запуску на лінії з виробництва снарядів у заводу "Артем" немає замовлень від Міноборони" читайте ТУТ.

Нагадаємо, ракетний крейсер "Україна" вже друге десятиліття стоїть біля причальної стіни ДП "Суднобудівний завод імені 61 комунара", де був побудований в 1984 році на замовлення ВМФ колишнього СРСР під назвою "Адмірал флоту Радянського Союзу Лобов" за проектом 1154.

У 1990 році крейсер був спущений на воду, в 1996-му його добудова була припинена в зв'язку з відсутністю фінансування. У різні роки, до початку 2000-х, готовність бойового корабля, як запевняють чиновники різних рівнів, в тому числі президента Леоніда Кучми, становила від 90 до 97%. У 2000-2001 роках крейсер планувалося ввести до складу ВМС України, однак пізніше була визнана недоцільність такого кроку.

З лютого 2015 р. держава припинила компенсувати витрати ДП "Миколаївський суднобудівний завод" на утримання ракетного крейсера "Україна". В результаті борги держави перед заводом і його працівниками досягли 61,1 млн грн.

Зараз крейсер залишається на балансі заводу-виготовлювача.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134502
 
 
 Топ коментарі
 
5 лет пышно говорили про реформы в армии и стандарты НАТО - а крейсер с символическим "Украина" продолжал гнить.
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после того, что вижу после выборов - надежды на европейское госудаство Украина растаяли как снег по весне. С этого роя не будет ни*уя
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Такой принципиальный зебил попался. Крейсер гнил не 5 лет а 23 года. И при клоуне продолжает гнить. Я что-то информации о планируемом спуске на воду не наблюдаю.
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Порохолизы сейчас брызгнут что это знак и этот металлолом начал гнить именно при Зеленском
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Да кому нужна рухлядь, которую если будут захватывать хоть даже и пираты, экипаж будут "звонить в Киев", а потом с поднятыми лапками послушно идти в плен. И даже не так - послушно идти по статье "нарушение границ Парашки". Крейсеру надо тоже сопровождение ведь.... Ах да, он ведь сам, с понтом "ракетный", но вот только кроме как "точки-у" на него ставить нету чего.
Сказки о нептунах и плутонах оставим лет на 10. Вот тогда возможно и установят. Если бабки будут. А их гарантированно - ...... "мыши съедят")
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Загрузить тротилом и отправить на "прорыв" Керченского моста. Любителей абордажей порадовать.
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Скорее всего рванет там же, в Николаеве. Его же при СССР строили.
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Какое государство, такой и крейсер. Нашему флоту только на речных лодках плавать... если их кацапы не отожмут...
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достраивать его для ВМСУ нет никакого смысла . мы это просто его не потянем . да и не нужен он . достроить для иностранного заказчика возможно но кому он нужен ? кого он может заинтересовать ? китайцы уже выросли и строят сами по своим проектам не хуже . москали возможно но они враги и усиливать их это нонсенс . хотя при нынешнем презике все возможно . новые лица . **** Недостроенный ракетный крейсер "Украина" гниет - государство должно принять решение по его судьбе, - Букин - Цензор.НЕТ 3347

остаются еще индусы . тут не знаю . может их и заинтересует . но в любом случае не в первоначальном виде . требуется серьезная модернизация
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Он уже только на металл годится. россияне пару раз хотели его купить, но в последний раз, когда им предложили, сказали что дешевле заново построить, чем этот восстановить и переделать на новое вооружение
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хитрожопые россияне хотели не купить а забрать дешевле чем цена метала . и вся их риторика что " дешевле заново построить, чем этот восстановить " ****** и не более Недобудований ракетний крейсер "Україна" гниє - держава мусить ухвалити рішення про його долю, - Букін - Цензор.НЕТ 594
а разборка на металл тоже денег стоит . это индусы за пять копеек разбирают у нас дорого выйдет . не отобъемся
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он 30 лет в порту стоит. и тут ВНЕЗАПНО очухались... лучше б достроили, там 90 % готовности
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Я не эксперт в этих вопросах, но все же. Достроить и перевооружить не проблема, проблема ведь в средствах, как обычно. Давайте честно, ВМФ нам нужен, по этому тупо "сдать на металлолом" или кому то продать в условия войны с ******* ордой глупо. Нет денег у государства, давайте поможем армии как в 2014 г. И это как по мне реальный выход из положения. Если сами не начнем себя защищать, завтра ху...лоармию прийдется кормить...
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С 2014 прекращено финансирование. Кто у нас там к власти пришел?
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А кто деньги из казны в 2014 камазами на Ростов вывез?
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ну ты же веришь в "мародера" и мифическое "зубажиння"? Ну и верь.
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Название Украина хоть уберите,а то ассоциация с гниет нехорошая.Назовите крейсер как то К-19
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Это всё мацковский реванш, он начал гнить при Зеленском, а при Пете крейсер играл важную роль как сдерживающий фактор, чтоб ***** не напал!
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Так Грося же в 2017 году его списал на металлолом в следствии потужних рехформ...
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кораблей в Украине нет, зато капитанов 1-го и 2-го рангов за прошедших пять лет добавилось нехило. и даже парочка адмиралов. байдарками видимо командуют, так как единственный крейсер за эти 5 лет окончательно сгнил.
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В Украине три флота-Черноморский, Азовский, Сивашский. И две флотилии-Днепровская и Днестровская. Так что адмиралов даже и маловато.
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еще штук 5 водохранилищ есть в Украине вы забыли. На каждом из них по адмиралу и флоту на байдарках и каное. Можно галеры построить и бывших депутатов и чиновников на весла садить.
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Его надо приватизировать - сколько можно олигархам плавать на банальных яхтах,
когда можно поставить пушки и палить из них при заходе в каждый порт.
А ещё ж есть и тарпеды ...
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Раз ПЯТЬ лет гнил и не сгнил, то до 21 июля протянет, чай не с г*вна сделанный.
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еще во вторую мировую стало ясно что большие корыта не могут сами отмахаться от авиации, к ним еще нужен конвой прикрытия, а за десятки лет еще добавились ракеты. Ну закидают это суднО стоящее в луже крылатыми ракетами, будет сбивать их зенитками с хранения со складов производства 70-х годов? Только всаживать миллионы каждый год за простой под стенкой.
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В ті часи не було ракет ППО! З тих часів тактика кардинально змінилась і тепер крейсер замінює собою цілю армію!
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Гав, гав, гавно!
А проблема - одна - отсутствие военно-морской доктрины.
К ЧЕМУ его приспосабливать?
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Раз Договора о ракетах малого и среднего радиуса действия разорваны -
УКРАИНЕ необходимо создавать свой ракетный щит .
на базе разработок 15 -20 летней давности " Гром и Сапсан". С новым Правительством
и финансированием ЮжМаша и ПавлоградМаша быстро поставить производство этих изделий на поток .Нне демонстрировать на выставках арабам единичные разработки .
Далее тактические БЧ с ядерными головами собственного производства .
Украинские производственные мощности позволяют восстановить былой баланс.
Документация на оборонных заводах не горит. Необходима п ол и т и че с к а я воля ЗЕ !Недобудований ракетний крейсер "Україна" гниє - держава мусить ухвалити рішення про його долю, - Букін - Цензор.НЕТ 7187Недобудований ракетний крейсер "Україна" гниє - держава мусить ухвалити рішення про його долю, - Букін - Цензор.НЕТ 7444
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Свинья Пеппа со своими потужными военными реформами за был про крейсер...Но виноват - Зе, да?
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Это просто песец, корабль построен больше чем на 90%, а украинская власть никак не может принять решение, чтобы его модернизировать и достроить.
Не достроят корабль такого уровня и у Украины больше не будет таких кораблей и будет Украина строить только моторные лодки, называть их военными кораблями, а флот украинский будет называться куриный или комариный ВМС.
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заявил директор Букин. /Да что тут думать.В 90-х у директоров сахарных заводов была проблема : что делать с заводскими ТЭЦ и выпарными установками.Сообразили быстро: порезали на металлом и продали. И у министра забот стало меньше, и директорам хватило на безбедную жизнь за бугром.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНедобудований ракетний крейсер "Україна" гниє - держава мусить ухвалити рішення про його долю, - Букін
 
 
 
 
 
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