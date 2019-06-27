 "Голос" після внутрішньої перевірки відкликала кандидата-мажоритарника Огньова

Таке рішення виніс номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулися кілька журналістів-розслідувачів та активістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи. Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів-мажоритарників.
Команда партії "Голос" дякує журналістам за пильність та закликає громадськість повідомляти про всі відомі факти порушення кандидатами принципів партії", - йдеться в повідомленні.
Раніше журналісти повідомили, що Дмитро Огньов і нардеп від БПП Гліб Загорій мають родинні зв'язки і прописку в одній квартирі. Огньов, як виявилося, одружений із сестрою Загорія Наталією. Огньов є власником великої овечої ферми "Меринос-Захід".
Узнаю Вакарчука! Чтобы понять вакарчука пересмотрите Голос Краины с Вакарчуком! Мотодика отбора меня очень удивляла(все самые странные были в командах Вакарчука!),
Извините талант в музыка ДА! Но, поведение бабское!!! Зачем!!! Шарасин пошел в его команду???? Конфликт между ними запрограммирован!!!! Запомните! Время это ярко покажет!!!
ПС: Как президент это вообще была бы катастрофа! Я 100% уверен, что Вакарчук пришел бы на марш геев и лезбиянок который был не давно!!!!
все страны одинаково "гейские", как вы говорите. вопрос только в уровне свобод в этих странах. Есть свободные во всех отношениях страны - это развитые страны мира - Европа, США, Австралия, НЗ, Канада, где все законопослушные граждане, независимо от принадлежности к любой группе, чувствуют себя абсолютно свободно, что есть правильно. А есть страны не свободные или менее свободные, где права определенных груп тем или иным образом дискриминируются. И все наши усилия должны быть направлены на приобщение к странам первой группы, потому что это очевидно - именно в этих странах люди живут лучше всего. Соответственно нам крайне необходимо придерживаться всех стандартов свободы, характерных развитым странам, если мы хотим стать их частью. Несомненно, одним из таких стандартов является и отсутствие дискриминации по признаку сексуальной ориентации. У нас в настоящее время такая дискриминация еще очень глубока, как в законодательной сфере (абсолютно не равные права - запрет браков, усыновления, воспитания детей, наследования по закону, свидетельствования против партнера и т.д.), так и в бытовой сфере (о чем явно свидетельствуют нападения на безобидные парады).
Знаете если Украина вымрет, то эти равные права до одного места! Поэтому для спасения нации нужно внедрят в общество христианскую веру и религиозное воспитание и образование! Это даст прирост украинской нации!
Ли*ер "Голосов" кричал шо не будет "старых лиц", но о себе "забыл", то шо был дупутатишкой.
В Африке по крайней мере они бы боялись так лгать, ибо могли бы и сжечь. Негры то
В чем проблема то, сэр?
Вы тоже усомнился в том что его бы уже нашли, даже Петров с Бошировым?
У него в сутках 72 часа походу чтобы все успевать то.)
Для меня - загадка он. Столько материалов, одним и тем же стилем, плюс что рассказывает о себе много, .... х.з., это феномен какой-то. Про Зелю даже фейки разгоняет, так что я вообще не понимаю этой деятельности.
А если вообще - то и за утверждения шо Путин украл пол-трлн., можно под суд пойтить. И дело не в Путине даже, а в том что сказавший - должен доказать.
Что он, типо юрист, столько статей пишет, и работает, и в спортзал, и о своей персоне столько "сдал" инфы, и ..... жив?
Я не понимаю просто что одним стилем столько статей выходит. Бесстрашно уже о себе столько сообщил, что будь это правдой - его бы мы уже не читали.
Вот такая вод загадюлина.
Я реально не понимаю.
И наверное прав он.
Какой интересный сериал!!!!!