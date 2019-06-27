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 Політика України
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Все про:вибори (4039) Львівщина (895) Загорій (8) Голос партія (26)

 "Голос" після внутрішньої перевірки відкликала кандидата-мажоритарника Огньова

Партія "Голос" відкликає кандидата в народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова.

Таке рішення виніс номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулися кілька журналістів-розслідувачів та активістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи. Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів-мажоритарників.

Команда партії "Голос" дякує журналістам за пильність та закликає громадськість повідомляти про всі відомі факти порушення кандидатами принципів партії", - йдеться в повідомленні.

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Раніше журналісти повідомили, що Дмитро Огньов і нардеп від БПП Гліб Загорій мають родинні зв'язки і прописку в одній квартирі. Огньов, як виявилося, одружений із сестрою Загорія Наталією. Огньов є власником великої овечої ферми "Меринос-Захід".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134501
 
   
 Топ коментарі
 
Панове експерти, а можливо Голос партія чесних патріотів, що прагнуть змін на краще?
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Вырисовывается более менее нормальная полит. партия.
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для вас, козлов, на срувесні форум є
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Голос это клон тошнотворной Зрадонемощи
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нет. свиносявка пинкиса-эльза это отпочкование от шайки свиновальцмана.
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Панове експерти, а можливо Голос партія чесних патріотів, що прагнуть змін на краще?
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Так , але якщо вони візьмуть найгірші риси зрадонемочі - занудство, чистоплюйство, самозакоханість, то буде той же результат, що і у зрадонемочі
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пора тебя в спам отправлять. ты достал уже с одноми и теми де свиновсхрюками.
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справедливости ради - при нынешнем уровне развития нашего общества, который можно определить как "пещерный", любой президент просто обязан ходить на все мероприятия, в том числе и прайды, которое хоть немного будут выбивать дремучесть из наших бестолковых людей, зависших в совковом прошлом
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Тогда вам дорога в россию, там тоже не принимают ЛГБТ сообщество.
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Как раз в расее с педиками все хорошо! Как раз в гейском плане РФ прям Нидерланды! В РФ много политиков геи и расиянам это пофиг! А Украина, Польша, Венгрия не гейские страны! Как выдумаете почему Британия входит из ЕС? Потому что в Брюсселях, Страссбургах позаседали "грантоеды" и навязыват урядам и странам свое видение европеизации!!! Да маятник движется в ту сторону, однако помните он пойдет обратно!!! Польша, Украина, Хорватия, Литва явно против!
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вы, любезнейший, чушь несете.
все страны одинаково "гейские", как вы говорите. вопрос только в уровне свобод в этих странах. Есть свободные во всех отношениях страны - это развитые страны мира - Европа, США, Австралия, НЗ, Канада, где все законопослушные граждане, независимо от принадлежности к любой группе, чувствуют себя абсолютно свободно, что есть правильно. А есть страны не свободные или менее свободные, где права определенных груп тем или иным образом дискриминируются. И все наши усилия должны быть направлены на приобщение к странам первой группы, потому что это очевидно - именно в этих странах люди живут лучше всего. Соответственно нам крайне необходимо придерживаться всех стандартов свободы, характерных развитым странам, если мы хотим стать их частью. Несомненно, одним из таких стандартов является и отсутствие дискриминации по признаку сексуальной ориентации. У нас в настоящее время такая дискриминация еще очень глубока, как в законодательной сфере (абсолютно не равные права - запрет браков, усыновления, воспитания детей, наследования по закону, свидетельствования против партнера и т.д.), так и в бытовой сфере (о чем явно свидетельствуют нападения на безобидные парады).
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Отчасти соглашусь, геи были и 2 000 лет назад! Однако их % меняющаяся характеристика! На нее влияет в тч воспитание, окружение и тд, ! В интернет сами найдете труды врачей на эту тему!
Знаете если Украина вымрет, то эти равные права до одного места! Поэтому для спасения нации нужно внедрят в общество христианскую веру и религиозное воспитание и образование! Это даст прирост украинской нации!
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Впевнений, на тому марші геїв і лезбіянок було небагато. Там були такі, як я, яких дістали паразити, як ти з хрестами і грьобаним Ісусом.
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Зверніть увагу на учасників того "прайду" з одного боку молоді дівчатка та хлопчики в шортиках і коротких спідничках. Яскраві і молоді. І на ХАРІ їх противників з хрестами на пузах і тітушками нанятими. Нагадало Одесу 2 травня....
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После отказа идти на президентские выборы и после призывов не голосовать за Зеленского, самая точная характеристика , которая появилась в сети - "Соплежуй"
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Да че там.
Ли*ер "Голосов" кричал шо не будет "старых лиц", но о себе "забыл", то шо был дупутатишкой.
В Африке по крайней мере они бы боялись так лгать, ибо могли бы и сжечь. Негры то "Голос" после внутренней проверки отозвала кандидата-мажоритарщика Огнева - Цензор.НЕТ 8203
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для вас, козлов, на срувесні форум є
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А че спорить то? Вакараху ненавидит Антиколорадос, а Он - Патриот. Я и тоже не люблю выскочек.
В чем проблема то, сэр?
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Антиколорадос - не патриот, а ******* - не нужно путать. Он то еще соевое брехло на зарплате.
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Вы его читал?
Вы тоже усомнился в том что его бы уже нашли, даже Петров с Бошировым?
У него в сутках 72 часа походу чтобы все успевать то.)
Для меня - загадка он. Столько материалов, одним и тем же стилем, плюс что рассказывает о себе много, .... х.з., это феномен какой-то. Про Зелю даже фейки разгоняет, так что я вообще не понимаю этой деятельности.
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Мне достаточно того, что он разгоняет фейки, чтобы понимать, что верить ему нельзя.
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Если честно, то фейков не видел, но только весной началось - несколько материалов про Зелю.
А если вообще - то и за утверждения шо Путин украл пол-трлн., можно под суд пойтить. И дело не в Путине даже, а в том что сказавший - должен доказать.
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Антиколорадос действительно гиперактивный персонаж и его реально любопытно читать. Только для того, чтобы каждый раз убеждаться, что прогнозирование - это не его.
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Но это значит что?
Что он, типо юрист, столько статей пишет, и работает, и в спортзал, и о своей персоне столько "сдал" инфы, и ..... жив?
Я не понимаю просто что одним стилем столько статей выходит. Бесстрашно уже о себе столько сообщил, что будь это правдой - его бы мы уже не читали.
Вот такая вод загадюлина.
Я реально не понимаю.
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И ненавидит твой антиколорадос абсолютно всех конкурентов Порошка.
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Грит шо "Порох" хоть и не без греха, но лучший.
И наверное прав он.
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Так все порошковые пиарщики говорят. Их легко распознать - они ненавидят всех, кто составляет кокнуренцию их нанимателю.
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ВОт бы СН ещё ватанов выкидывал всех...хотя им нельзя, так то в партии 0 человек останется
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Вырисовывается более менее нормальная полит. партия.
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Значить,по аналогії,виключать і Притулу за зв"язки з регіоналом-олігархом Хомутинніком ? Хоча стоп,він же не за Пороха !-Тоді можна ! Родинний зв"язок з порохоботами-смертний гріх !
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Женат на сестре, а живет с братом.....
Какой интересный сериал!!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Голос" після внутрішньої перевірки відкликала кандидата-мажоритарника Огньова
 
 
 
 
 
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