 Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", відповідний законопроект з'явився на сайті Ради, однак станом на ранок 27 червня текст законопроекту відсутній.

Зазначається, що Президент визначив цей законопроект як невідкладний.

Зазначимо, що напередодні представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомляв, що президент внесе до парламенту законопроект про запровадження формули "Роттердам-" замість "Роттердам+". Відповідно до нової формули, для розрахунку собівартості електроенергії, виробленої тепловими електростанції не будуть розраховувати вартість доставки вугілля з порту Роттердаму до України. У формулі "Роттердам+" цю вартість включали до собівартості електрики, чим збільшували доходи ТЕС, більшість яких належить Рінату Ахметову.

Однак, запровадження такої формули втратить сенс з 1 липня 2019 року (через 4 дні після внесення законопроекту Зеленським), оскільки вартість електроенергії буде встановлюватися на ринку, а регулятор вже не буде визначати тариф на електроенергію для різних типів електростанцій.

Напередодні представник президента у Кабміні заявляв, що формула "Роттердам+" не діє в Україні з кінця травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роттердам+ закінчився", - Герус