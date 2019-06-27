 Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", відповідний законопроект з'явився на сайті Ради, однак станом на ранок 27 червня текст законопроекту відсутній.
Зазначається, що Президент визначив цей законопроект як невідкладний.
Зазначимо, що напередодні представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомляв, що президент внесе до парламенту законопроект про запровадження формули "Роттердам-" замість "Роттердам+". Відповідно до нової формули, для розрахунку собівартості електроенергії, виробленої тепловими електростанції не будуть розраховувати вартість доставки вугілля з порту Роттердаму до України. У формулі "Роттердам+" цю вартість включали до собівартості електрики, чим збільшували доходи ТЕС, більшість яких належить Рінату Ахметову.
Однак, запровадження такої формули втратить сенс з 1 липня 2019 року (через 4 дні після внесення законопроекту Зеленським), оскільки вартість електроенергії буде встановлюватися на ринку, а регулятор вже не буде визначати тариф на електроенергію для різних типів електростанцій.
Напередодні представник президента у Кабміні заявляв, що формула "Роттердам+" не діє в Україні з кінця травня.
В сеть попали скриншоты резюме, которое три месяца назад на одном из сайтов по поиску работы оставил Пекарь. 27-летний Александр хотел получить "руководящую должность" и зарплату в размере 20 тысяч гривен. Также он указал, что является "менеджером по развитию и оптимизации расходов".
В документе допущено 20 ошибок. Так, в слове "национальный" после "ц" Пекарь написал "ы", а слово "политехнический" в его исполнении превратилось в "политтехнический". Вместо слова "расходы" он написал "розходы" и т.д.
и возобновится война Ахметова с Коломойским, вылившаяся в 13 году в Майдан-2 и затихшая было к концу 14 года после вмешательства кремля на Донбассе
Схоже на лібертеріанське разваділово...
Убивают страну, неужели не видно???
(Для справки - Пеця лайно, должен сидеть)
Сам вигадав, сам в те й повірив.
Принцип онаніста.
Потом все станет ясно, но будет поздно...
ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!!!
Почитай о Роттердаме+. )) ГДЕ можно почитать , так чтобы в это поверить ( журализдские расследования не в счёт ( к ним доверия - 0,0 ) . Это потому что журналисты все зависимы от кого то и живут одними сенсациями ,а не объективностью ). ?
Я не знаю , для тебя секрет или нет, что - все природные ископаемые , в мире , большим оптом продаются лишь через биржу , от алмазов до нефти и газа .? А так же зерно . Даже если ( к примеру) уголь добывается в паре км возле самой ТЭС . Таковы правила мирового бизнеса ..Максимально выгодно ,товар можно продать ( купить ) большим оптом лишь на бирже ,, другой вид торговли , бизнес не интересует ..
Так откуда всё таки ,ты взял что цена доставки рассчитывается с 3 тыс км ? Я где не лазил , такой инфы нигде не находил .
- публичные - иммитация деятельности. Внесение заведомо непроходных законопроектов в Раду, "отмена Роттердам+" который и так отменяется с 1 июля и пр. представление для быдла, типа "Воно працює в потє ліца". Естественно никакого выхлопа кроме пиара от этой деятельности нет. Такой себе цирк для биомассы.
- Непубличные - откат ок украинизации и декоммунизации как аванс для сепаратистов перед будущими переговорами об "автономии" на условиях Путина; продвижение интересов Коломойского (электроэнергия, расстановка "нужных" людей от Бени на ключевые посты), сдача интересов Украины - это настоящая деятельность, для настоящих "избирателей" Зе - Коломойского и приближенных лиц.
Припини дрочити на Зе, він імпотент, як і всі наркоші.
А головне, до чого тут пєтя? Таня, зав'язуй нюхати сечу кломойші, це відтепер вважається наркотою...
Грабеж армии через продажу просроченных бронежилетов
Вчера ГБР провели обыски у члена преступной банды Юрия Бирюкова.
Его роль в ОПГ была достаточно влиятельной. Он был внештатным советником Порошенко, что давало экс-президенту Порошенко возможность проворачивать свои преступные замыслы через псевдоволонтеров, коим является подозреваемый Бирюков.
Подозреваемые в военных преступлениях Петр Порошенко, Юрий Бирюков, Степан Полторак и остальные члены ОПГ заработали более 100 миллионов гривен на продаже армии негодных бронежилетов!
Вы вдумайтесь в это! Верховный главнокомандующий, министр обороны и псевдоволонтер провернули схему на 100 миллионов и при этом зная, что негодный бронежилет это чья-то жизнь на фронте!
Военные преступники знали об этом, но им было все равно…
Государственное бюро расследований проводит расследование в связи с закупкой Минобороны имущества для ВСУ по завышенным ценам. Предварительная сумма убытков - около 100 миллионов. Об этом во время брифинга заявило руководство ГБР и следователи.
Бюро расследует, в частности, дело закупки 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствуют требованиям безопасности. По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти закупленных бронежилетов простреливаются.
Корреспонденты военного телевидения Минобороны пытались узнать, о каких именно бронежилетах идет речь и очень интересовались, каким образом проводился данный эксперимент. Им в этом было отказано в связи с тем, что эта информация закрытая.
Также расследуется дело закупки 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам. «Для примера. Лишь стоимость одного элемента одежды в общем завышена на сумму близко 10 миллионов гривен».
Чиновники Минобороны также закупили палатки, которые не пригодны к использованию. «Список таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, можно увеличивать, он достаточно большой. Но точную сумму убытков мы узнаем после экспертизы», - добавил Труба.
«Цинизм ситуации не в том, что государству были нанесены убытки в особо крупных размерах, цинизм в том, что это вещевое имущество могло поставить под угрозу жизнь наших людей, наших военнослужащих, которые защищают наше государство», - говорит Труба.
Глава ГБР назвал лиц, которые могут быть причастны к этой афере.
«В группу, которая организовала эту противоправную деятельность, могли входить следующие лица: экс-президент Украины Петр Порошенко, советник Порошенко Юрий Бирюков, один из руководителей Минобороны Украины, руководство департаментов, управлений Министерства обороны. Эти лица действовали в группе с другими служебными лицами субъектов частного права, а также из исследовательских ведомств», - добавил он.
По словам Трубы, следствие не связано с политикой и было начато тогда, когда президентом был Петр Порошенко.
Но это еще не самое главное. Вы задавались вопросом, почему за 5 лет правления подозреваемого в военных преступлениях Петра Порошенко в Украине взорвались 4 склады с оружием и при этом, никто не понес за это ответственность?
Члены преступной группы продавали оружие ИГИЛ, боевикам ДНР и ЛНР, а также организовали поставки на ближний восток. Для сокрытия пропажи оружия, члены банды начали взрывать склады.
По всей видимости капкан замкнулся и за Петром Порошенко, Олегом Свинарчуком, Сергеем Пашинским и бандой международных военных преступников теперь будут охотится не только украинские спец.службы, но и спецслужбы международной антиигиловской коалиции.
Вы представьте себе, какая гниль засела в украинской власти, что они без угрызений совести отправляли оружие боевикам ИГИЛ в то время когда украинские воины на передовой воевали лопатами и ломиками.
Мы часто удивлялись, как украинская власть может торговать с главарями боевиков ДНР и ЛНР, почему взрываются украинские склады с оружием, куда девается новое украинское оружие, если солдаты на передовой воюют на советской технике непригодной даже для экспонатов.
После этой новости вы все поймете… Петр Порошенко и банада международных военных преступников продавала украинское оружие боевика по всему миру в том числе и боевикам ЛДНР.
Пару недель назад в СМИ прошла информация о задержании пограничниками Ирака крупной партии украинских самозарядных пистолетов "Форт-19". Партия оружия шла в контейнере с надписью "велосипеды"…
І про контейнер з надписом "велосипеди"?
8-))
А тарифы расти будут, только зебилам этого не понять, они верят в доброго Зе. А он простая обезьянка Бени, которая за бананчик спляшет что угодно и при этом свое урвет.
Радуйтесь, зебилы!
"Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект относительно снижения стоимости электроэнергии"
А где закон о снижении цены курятины?
Лист підписаний 477 інвесторами, що представляють майже половину світового інвестиційного капіталу із зверненням про «невідкладність рішучих дій» в боротьбі з наслідками зміни клімату для досягнення цілей Паризької угоди ООН з клімату.
У 2015 році майже 200 країн домовилися в Парижі про заходи, які повинні зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу і утримати підвищення глобальної середньої температури на рівні не вище 2 градусів Цельсія в порівнянні з доіндустріальним періодом (до 1760 року).
Лист надійшов напередодні саміту двадцяти країн 28-29 червня в Японії. У листі урядам рекомендується строго дотримуватися поставлених цілей в рамках Паризького угоди до 2020 року, припинити субсидування добування вугілля та іншого палива з метою виробництва електроенергії і поліпшити фінансову звітність, пов'язану зі зміною клімату.
Перша трійка країн, що використовують найбільшу кількість вугілля для виробництва електроенергії - це Китай, Індія і США. Росія - на шостому місці, замикає десятку Казахстан.
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щось тут лохотрон та брехня якась, формула не діє з травня, а вартість електроенергії у червні незмінна..
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134500"
не воссталі кагда грабіл пєтя
то чо зеля дурной чтоли чтобі не грабить себе в карман
Накануне представитель Президента в Кабмине заявил, что формула "Роттердам +" не действует в Украине с конца мая.Источник: https://censor.net.ua/n3134500
Как обычно - один популизм.