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Все про:ВР (5028) Зеленський (1844) Роттердам+ (11)

 Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект щодо зниження вартості електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", відповідний законопроект з'явився на сайті Ради, однак станом на ранок 27 червня текст законопроекту відсутній.

Зазначається, що Президент визначив цей законопроект як невідкладний.

Зазначимо, що напередодні представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомляв, що президент внесе до парламенту законопроект про запровадження формули "Роттердам-" замість "Роттердам+". Відповідно до нової формули, для розрахунку собівартості електроенергії, виробленої тепловими електростанції не будуть розраховувати вартість доставки вугілля з порту Роттердаму до України. У формулі "Роттердам+" цю вартість включали до собівартості електрики, чим збільшували доходи ТЕС, більшість яких належить Рінату Ахметову.

Однак, запровадження такої формули втратить сенс з 1 липня 2019 року (через 4 дні після внесення законопроекту Зеленським), оскільки вартість електроенергії буде встановлюватися на ринку, а регулятор вже не буде визначати тариф на електроенергію для різних типів електростанцій.

Напередодні представник президента у Кабміні заявляв, що формула "Роттердам+" не діє в Україні з кінця травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роттердам+ закінчився", - Герус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134500
 
   
 Топ коментарі
 
Я вот не понимаю, почему это спамят то?
Это реальная запись поздравления 95 кварталом, Бени в 2017.
Что не так то? ЗекоМандюки, чего не довольны своим преЗЕдентом?
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ТО есть убирать схему не будем, а тольоко адаптируем ее так, что б крупному бизнессу(Игорь Валерьевич все для вас) было выгоднее.

Вот это реально перемого наркоботов, за это ведь голосовали, что бы Коломойскому, Фирташу и Ахметову жилось лучше!
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Похоже, Шариков таки становится человеком - начал понимать всю суть "зелёной команды". Даже Шариков уже всё понял - а зебобики никак...
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Некисло Порошенко с Ахметовым наварились на этой схеме . Порохоботам крохи со стола тоже перепадали . Петя же не дурак за свои гроши содержать порохоботов , он их из народного бюджета подкармливал , падло .
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Посмотрим как реформа рынка электроэнергии отразится в платёжках Сейчас больше похоже на передел энергетического рынка Просто новые барыжки тоже хотят свои щупальца туда запустить и потеснить старых монополистов
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эээ... Что ты смотреть собрался, если Данилюк сказал что "резкого подорожания электричества" не будет, т.е. подорожание 100% будет но постепенное?
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Кандидат в депутаты по одномандатному округу №68 от президентской партии "Слуга народа" Александр Пекарь составил резюме, в котором допустил 20 ошибок.

В сеть попали скриншоты резюме, которое три месяца назад на одном из сайтов по поиску работы оставил Пекарь. 27-летний Александр хотел получить "руководящую должность" и зарплату в размере 20 тысяч гривен. Также он указал, что является "менеджером по развитию и оптимизации расходов".

В документе допущено 20 ошибок. Так, в слове "национальный" после "ц" Пекарь написал "ы", а слово "политехнический" в его исполнении превратилось в "политтехнический". Вместо слова "расходы" он написал "розходы" и т.д.
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не удивлен, это -зебилы, мало образованный класс, свято верящий в святость зеленой обезьяны.
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мне вообще еще интересно почему он писал на руцком?
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мстя Ахметова будет ужасающей
и возобновится война Ахметова с Коломойским, вылившаяся в 13 году в Майдан-2 и затихшая было к концу 14 года после вмешательства кремля на Донбассе
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Какая интересная формула, ведь -х-= Беня+
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Красавы,главного дружбана петьки-вора ахметку берут за жабры,так держать Зеля,следующий сам потрох и его верный свинарчук.
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При таком уровне контроля энергоресурсов страны ахметовым, аж 80%! Не удивительно что они так спешат ввести этот рынок. Повышения цен избежать не получится.
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Бениным заводам дорого столько платить. В итоге платить будет государство из денег налогоплательщиков.
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Звичайно, здача національних інтересів України в ПАРЄ - то х.йня, здача української території на фронті - то х.йня. Невідкладним є законопроект, згідно якого "запровадження такої формули втратить сенс з 1 липня 2019 року (через 4 дні після внесення законопроекту Зеленським)". Суки ви зелені.
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что-то не понял.....теперь доставка будет телепортом? Или как бесплатно доставляют уголь, если в стоимость не включен?
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Вова в очередной раз разводит лохов . Бесплатных доставок не существует в природе , но пересичный украинец этим голову себе морочить не привык . Для него главное что отменили ненавистный + . ! Что этот знак означает до сих пор не догадывается ,наверное , половина украинцев . Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 1136 .
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зеклоуны тоже туповаты....для рейтинга можно было из договора убрать слово роттердам, вообще , а просто писать как на энергетическом рынке таком-то в голландии. Вроде и цена та же , но отмена ненавистного для зебилов роттердама. "Пипл схавает"
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На скількі здешевіє електроенергія - чому нема жодного слова про це?
Схоже на лібертеріанське разваділово...
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Так это же оно и есть Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 6104 .. Теперь , по новой формуле , будет так - стоимость угля остаётся прежней , а не будет учитываться лишь доставка его потребителю . Кто будет оплачивать доставку , неизвестно . Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 3187 .
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так вчера ж Зекоманда заявила - "не будет резкого подорожания". О "здешевленні" речь вообще не идет
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ДТЕК Ахметова - монополіст. А це - націоналізація без всяких розмов. Давай, Вовік! Сміливіше!
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Ваня, он и тебя поимеет, и твою ************.
Убивают страну, неужели не видно???
(Для справки - Пеця лайно, должен сидеть)
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А це - націоналізація без всяких розмов . Давай, Вовік! Сміливіше!)) зроби з Украины Венеуэлу . Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 6182 .
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Сялюпу. Націоналізація монополістів - загальносвітова практика всіх успішних країн.
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...Та шо ты говоришь . ?? Примеры того шо ты сейчас сказал ,> в студию .!! Или тебе просто - абы шо то ляпнуть . Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 5102 .
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Та які прімєри?
Сам вигадав, сам в те й повірив.
Принцип онаніста.
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Дешевые понты, чтобы удержать симпатии 73% идийотов до выборов.
Потом все станет ясно, но будет поздно...
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Усі кошти, що Ахмєтов недоотримає з заводів Коломойськогочерез відміну "Роттердам+", Ахмєтову компенсує населення через відміну нічного і зеленого тарифів для комунальних споживачів.
ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!!!
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Предсказуемо прахоботы обсирают отмену Роттердам+. Почему? Для них важно защитить не интересы украинцев, а интересы рыжего Гудка и своего шоколадного патрона.
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Каким образом смена + на - , защитит интересы украинцев . ? Плиз поведай , очень хочется узнать .. !! Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 5371 .
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Прахобота вчити, як мертвого лічити. Але я спробую. Припустімо, ти прийдеш на ринок, а там фермер продає картоплю, вирощену на своєму полі. Побачивши ціну 100 грн за 1 кг. , ти звісно перепитаєшся чи в нього все добре з головою. На це фермер відповість, що з головою в нього все добре, а ціна на бульбу така, тому що вона приіхала зі штату Орегона, а в нього на полі цього року бульба не вродила. І не родить п'ять років поспіль. Так що або купляй або чимчикуй собі далі. Ти почимчикував собі далі, що знайдеш інших нормальних фермерів. Але на цьому базарі всі фермери будуть розповідати одну і ту саму казку і радити самому іхати в Орегону за бульбою, якщо бажаєш зекономити.
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К чёрту бульбу и фермеров . Я лишь хотел узнать - уголь на ТЭС будут возить ЗА ЧЕЙ СЧЁТ . ??? Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 2912 .Ну вот - на любой товар , в любом магазине идёт наценка -за доставку товара в точку продажи ( тот самый пресловутый + заложенный в конечную цену товара ) ,, и оплачивает её покупатель , а не продавец . С углём будет так же ,, или доставку будет оплачивать продавец ( что само по себе - утопия ) . Если не сможешь ответить конкретно , на конкретный вопрос ,, я понимаю . Сам Зе на него ответить не сможет . !
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А кто-то говорит, что доставку не надо закладывать в конечную стоимость продукта? Есть разница, когда закладывают цену доставки на расстояние 100-200 км или 3000 км? Или прахоботам все равно?
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Если бы было всё равно , я бы и не спрашивал . А откуда ты взял что цена доставки рассчитывается с 3 тыс км ? Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 3621 .
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Почитай о Роттердаме+. И о том, как появилась эта формула. Цена на уголь(а ссответственно и электричество) все это время рассчитывалась будто Гудок покупает уголь на бирже в Роттердаме и оттуда же его возит в Украину. Прахоботы постоянно доказывали, что это очень правильный и справедливый подход.
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А теперь ( после введения Зе - Роттердама - ) разве цена угля сменится .? Гудок станет покупать уголь напрямую , без биржи .?? Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 988 .

Почитай о Роттердаме+. )) ГДЕ можно почитать , так чтобы в это поверить ( журализдские расследования не в счёт ( к ним доверия - 0,0 ) . Это потому что журналисты все зависимы от кого то и живут одними сенсациями ,а не объективностью ). ?

Я не знаю , для тебя секрет или нет, что - все природные ископаемые , в мире , большим оптом продаются лишь через биржу , от алмазов до нефти и газа .? А так же зерно . Даже если ( к примеру) уголь добывается в паре км возле самой ТЭС . Таковы правила мирового бизнеса Зеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 7317 ..Максимально выгодно ,товар можно продать ( купить ) большим оптом лишь на бирже ,, другой вид торговли , бизнес не интересует ..

Так откуда всё таки ,ты взял что цена доставки рассчитывается с 3 тыс км ? Я где не лазил , такой инфы нигде не находил .
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Ты новость прочитал? Ротердам + через 4 дня автоматически перестает существовать и без закона Вовы Зе, кроме того, законопроект без текста, за шо должны голосовать?
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Хай вей, Harib! Ти дурний чи просто прикидаєшся таким?! При чім тут бульба, Додіку. Поясни, поц, хто буде платити за доставку «бульби»?!
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За доставку бульби заплатить споживач. Бо вартість доставки будь-якого товару завжди включена в ціну. Але якщо бульбу везли із сусіднього поля, чому фермер божиться, що віз іі з Орегони і тому відповідно така дика ціна? Ферштейн чи знову режим чоколядового дурня включиш?
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Наркоботу важко...важко виправдовуватися перед самим собою...
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да, да. эти упыри из бэпэпэ и голодного фронта так и проголосуют. сейчас.
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Действия ЗекоМанды можно поделить на 2 типа:
- публичные - иммитация деятельности. Внесение заведомо непроходных законопроектов в Раду, "отмена Роттердам+" который и так отменяется с 1 июля и пр. представление для быдла, типа "Воно працює в потє ліца". Естественно никакого выхлопа кроме пиара от этой деятельности нет. Такой себе цирк для биомассы.
- Непубличные - откат ок украинизации и декоммунизации как аванс для сепаратистов перед будущими переговорами об "автономии" на условиях Путина; продвижение интересов Коломойского (электроэнергия, расстановка "нужных" людей от Бени на ключевые посты), сдача интересов Украины - это настоящая деятельность, для настоящих "избирателей" Зе - Коломойского и приближенных лиц.
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100% при чім роблять все дуже швидко щоб лохи не прокинулись зарано
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Роттердам минус- пэте серпом по яйцам плюс
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Таня, увага: Зе + Бил = ?
Припини дрочити на Зе, він імпотент, як і всі наркоші.

А головне, до чого тут пєтя? Таня, зав'язуй нюхати сечу кломойші, це відтепер вважається наркотою...
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Вчера всплыл ужасающий компромат, который целиком подтверждает версию, что Петр Порошенко это враг Украины и по всей видимости его действия можно квалифицировать как военные преступления.
Грабеж армии через продажу просроченных бронежилетов
Вчера ГБР провели обыски у члена преступной банды Юрия Бирюкова.
Его роль в ОПГ была достаточно влиятельной. Он был внештатным советником Порошенко, что давало экс-президенту Порошенко возможность проворачивать свои преступные замыслы через псевдоволонтеров, коим является подозреваемый Бирюков.
Подозреваемые в военных преступлениях Петр Порошенко, Юрий Бирюков, Степан Полторак и остальные члены ОПГ заработали более 100 миллионов гривен на продаже армии негодных бронежилетов!
Вы вдумайтесь в это! Верховный главнокомандующий, министр обороны и псевдоволонтер провернули схему на 100 миллионов и при этом зная, что негодный бронежилет это чья-то жизнь на фронте!
Военные преступники знали об этом, но им было все равно…
Государственное бюро расследований проводит расследование в связи с закупкой Минобороны имущества для ВСУ по завышенным ценам. Предварительная сумма убытков - около 100 миллионов. Об этом во время брифинга заявило руководство ГБР и следователи.
Бюро расследует, в частности, дело закупки 20 тысяч бронежилетов, которые не соответствуют требованиям безопасности. По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти закупленных бронежилетов простреливаются.
Корреспонденты военного телевидения Минобороны пытались узнать, о каких именно бронежилетах идет речь и очень интересовались, каким образом проводился данный эксперимент. Им в этом было отказано в связи с тем, что эта информация закрытая.
Также расследуется дело закупки 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам. «Для примера. Лишь стоимость одного элемента одежды в общем завышена на сумму близко 10 миллионов гривен».
Чиновники Минобороны также закупили палатки, которые не пригодны к использованию. «Список таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, можно увеличивать, он достаточно большой. Но точную сумму убытков мы узнаем после экспертизы», - добавил Труба.
«Цинизм ситуации не в том, что государству были нанесены убытки в особо крупных размерах, цинизм в том, что это вещевое имущество могло поставить под угрозу жизнь наших людей, наших военнослужащих, которые защищают наше государство», - говорит Труба.
Глава ГБР назвал лиц, которые могут быть причастны к этой афере.
«В группу, которая организовала эту противоправную деятельность, могли входить следующие лица: экс-президент Украины Петр Порошенко, советник Порошенко Юрий Бирюков, один из руководителей Минобороны Украины, руководство департаментов, управлений Министерства обороны. Эти лица действовали в группе с другими служебными лицами субъектов частного права, а также из исследовательских ведомств», - добавил он.
По словам Трубы, следствие не связано с политикой и было начато тогда, когда президентом был Петр Порошенко.
Но это еще не самое главное. Вы задавались вопросом, почему за 5 лет правления подозреваемого в военных преступлениях Петра Порошенко в Украине взорвались 4 склады с оружием и при этом, никто не понес за это ответственность?
Члены преступной группы продавали оружие ИГИЛ, боевикам ДНР и ЛНР, а также организовали поставки на ближний восток. Для сокрытия пропажи оружия, члены банды начали взрывать склады.
По всей видимости капкан замкнулся и за Петром Порошенко, Олегом Свинарчуком, Сергеем Пашинским и бандой международных военных преступников теперь будут охотится не только украинские спец.службы, но и спецслужбы международной антиигиловской коалиции.
Вы представьте себе, какая гниль засела в украинской власти, что они без угрызений совести отправляли оружие боевикам ИГИЛ в то время когда украинские воины на передовой воевали лопатами и ломиками.
Мы часто удивлялись, как украинская власть может торговать с главарями боевиков ДНР и ЛНР, почему взрываются украинские склады с оружием, куда девается новое украинское оружие, если солдаты на передовой воюют на советской технике непригодной даже для экспонатов.
После этой новости вы все поймете… Петр Порошенко и банада международных военных преступников продавала украинское оружие боевика по всему миру в том числе и боевикам ЛДНР.
Пару недель назад в СМИ прошла информация о задержании пограничниками Ирака крупной партии украинских самозарядных пистолетов "Форт-19". Партия оружия шла в контейнере с надписью "велосипеды"…
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После - просроченные бронежилеты- можно дальше не читать. какой даун это пишет ?
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зё-бот, получивший задание продолжать топить Пороха
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Про це давно всі знали ще, з часів правління Поросьонко. Другий аспект всі вже мабуть забули про те, як в армію поставляли горючу польову форму? І там ще багато подібних епізодів.
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Ти хоч до кінця прочитав цю муть, про яку "всі давно знали"?
І про контейнер з надписом "велосипеди"?
8-))
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Ні в якому разі не голосуйте за тих хто пропонує ротердами а не реальні зміни в економіці зе йде шляхом пе ще нічого нового
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Господи, в этом " в рот даме" только одно - ранее бабло стриг Ахметка, теперь Беня рвется бабло косить.... Вот и все!

А тарифы расти будут, только зебилам этого не понять, они верят в доброго Зе. А он простая обезьянка Бени, которая за бананчик спляшет что угодно и при этом свое урвет.

Радуйтесь, зебилы!
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Беда . Народ Украины устал . Задолбали олигархические революции .
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Всё что вам нужно знать о президенте:
"Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект относительно снижения стоимости электроэнергии"

А где закон о снижении цены курятины?
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я понял - теперь уголь со склада на ТЭС будут возить сами работники ТЭС, а в качестве компенсации расходов на бензин, и т.п. им будут надувать шины воздухом со вкусом клубники.
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відкритий лист групи великих інвесторів, які керують капіталами в обсязі понад 34 трильйони доларів, до лідерів 20-ти найбільших економік світу з вимогою негайно вжити заходів для боротьби зі зміною клімату.
Лист підписаний 477 інвесторами, що представляють майже половину світового інвестиційного капіталу із зверненням про «невідкладність рішучих дій» в боротьбі з наслідками зміни клімату для досягнення цілей Паризької угоди ООН з клімату.
У 2015 році майже 200 країн домовилися в Парижі про заходи, які повинні зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу і утримати підвищення глобальної середньої температури на рівні не вище 2 градусів Цельсія в порівнянні з доіндустріальним періодом (до 1760 року).
Лист надійшов напередодні саміту двадцяти країн 28-29 червня в Японії. У листі урядам рекомендується строго дотримуватися поставлених цілей в рамках Паризького угоди до 2020 року, припинити субсидування добування вугілля та іншого палива з метою виробництва електроенергії і поліпшити фінансову звітність, пов'язану зі зміною клімату.
Перша трійка країн, що використовують найбільшу кількість вугілля для виробництва електроенергії - це Китай, Індія і США. Росія - на шостому місці, замикає десятку Казахстан.
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"...формула "Роттердам+" не діє в Україні з кінця травня..."

***
щось тут лохотрон та брехня якась, формула не діє з травня, а вартість електроенергії у червні незмінна..
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134500"
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На сайтах НКРЕКП і Київенерго тарифи незмінені з 2017 року. Графа тарифу "з 1 травня по 30 версня включно" порожня, ніяких змін тарифу на літній період, як і писав: нічого нового від Бариги.
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по зеленой цене будет вдвое віше чем в Германии
не воссталі кагда грабіл пєтя
то чо зеля дурной чтоли чтобі не грабить себе в карман
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Мабуть проблема в тому що, формула "Роттердам+" прописана на папері, який ніхто не відміняв, а обіцянки про зниження ціни до цього не відносяться. Ну, бариги під кінець мутили наче в останній день сиплячи нагородами і обіцянками, які не збиралися виконувать. А доки написане на папері і узаконене не відмінено офіційно, воно діє.
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Однако, введение данной формулы потеряет смысл с 1 июля 2019 г. (через 4 дня после внесения законопроекта Зеленским), поскольку стоимость электроэнергии будет устанавливаться на рынке, а регулятор уже не будет определять тариф на электроэнергию для различных типов электростанций.
Накануне представитель Президента в Кабмине заявил, что формула "Роттердам +" не действует в Украине с конца мая.Источник: https://censor.net.ua/n3134500

Как обычно - один популизм.
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Все, что сейчас происходит в стране - это прямой результат пятилетнего правления соевого мародера и его камарильи. Нельзя с каждым годом наращивать торговлю с врагом и требовать от всех других ее сворачивать. Нельзя иметь с врагом открытые границы, безвиз, свободное транспортное сообщение и требовать от всех других накладывать на врага санкции. Нельзя иметь у врага миллионы украинсках граждан, выехавших на зароботки, и рассказывать об притеснении врагом прав человека. Нельзя рассказывать об нечеловеческих усилиях по развитию вооруженных сил Украины и одновременно наживать на этом огромное бабло. Политика двойных стандартов, являющаяся основой соевой политики вообще, как внешней, так и внутренней, неминуемо должна была привести страну к краху. Слава Богу, что у народа хватило ума прогнать всю эту прогнившую шоблу поганой метлой прямиком в выгребную яму украинской политики. «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время» (А. Линкольн).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вніс у Раду законопроект про зміну "Роттердам+" і визначив його як невідкладний
 
 
 
 
 
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