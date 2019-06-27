 Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина п'ятиповерхового будинку: травмовано 10 людей. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24", про це повідомляє Terror Alarm.

Вибух зруйнував кілька перекриттів поверхів, а в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки.

За попередньою інформацією, в будівлі стався витік газу, проте офіційна причина того, що сталося, зараз встановлюється.

Відомо, що четверо людей дістали важкі поранення, ще шестеро - незначні ушкодження. Зокрема, це перехожі та мешканці зруйнованої п'ятиповерхівки.

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Фото: сайт "Канал 24"

Рятувальники кажуть, що під завалами досі можуть перебувати люди. На місці працюють спеціальні служби.







Фото: Terror Alarm