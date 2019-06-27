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Все про:вибух (1705) Відень (27)

 Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина п'ятиповерхового будинку: травмовано 10 людей. ФОТО

У столиці Австрії прогримів потужний вибух. Внаслідок цього п'ятиповерховий будинок на вулиці Прессгассе обвалився прямо на перехожих. Вибухова хвиля була така сильна, що в довколишніх будинках повибивало шибки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24", про це повідомляє Terror Alarm.

Вибух зруйнував кілька перекриттів поверхів, а в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки.

За попередньою інформацією, в будівлі стався витік газу, проте офіційна причина того, що сталося, зараз встановлюється.

Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина пятиповерхового будинку: травмовано 10 людей 01

Відомо, що четверо людей дістали важкі поранення, ще шестеро - незначні ушкодження. Зокрема, це перехожі та мешканці зруйнованої п'ятиповерхівки.

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Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина пятиповерхового будинку: травмовано 10 людей 02

Фото: сайт "Канал 24"

Рятувальники кажуть, що під завалами досі можуть перебувати люди. На місці працюють спеціальні служби.

Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина пятиповерхового будинку: травмовано 10 людей 03
Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина пятиповерхового будинку: травмовано 10 людей 04
Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина пятиповерхового будинку: травмовано 10 людей 05
Фото: Terror Alarm

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134497
 
 
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когда неправильно голосуешь в пасе
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Фирташ рвет пердак от путешествия в США Вследствие мощного взрыва в Вене на прохожих обрушилась часть пятиэтажного дома: травмированы 10 человек - Цензор.НЕТ 9921
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А ГАЗОК ТО ИЗ РАСИССИЯ ПОСТАВКИ
вот так то получайте сдоставкой на дом Руська мира...
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с времён И. Г. Фарбениндустри и газа Циклон Б... слово "газ" имеет скверные коннотации... Бог шельму метит
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Сюшый, щаурмя делаль, пэрэц взорвалси, а тротил - это не мой, нас тут нэт.
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ВИДАТЬ ОЧЕНЬ БОЯТСЯ ЧТО ФРТАШ ПОЙДЕТ НА СДЕЛКУ С США И СОЛЬЕТ ВСЕХ СВОИХ ПОДДЕЛЬНИКОВ
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А у него выход есть ? Этто очень стрёмно: пытаться управлять целой страной, находясь за её пределами, и не имея собственной армии для осуществления этой цели.
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Ну, не такой уж и мощный взрыв, как номинирован. Подавляющее большинство стекол соседних- таки целёхоньки. Вот, живительная струя разнообразия появилась. А то всё тока Венский вальс, опера, кафешки... Так и заскучать можно.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВнаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина п'ятиповерхового будинку: травмовано 10 людей. ФОТО
 
 
 
 
 
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