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 Політика України
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Все про:оборона (658) промисловість (47) Укроборонпром (456) Букін_ Павло (31) ОПК (5)

 Із 97 підприємств концерну 42 - з боргами із зарплати, інші працюють порівняно ефективно, - гендиректор "Укроборонпрому" Букін

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін вважає, що приватизація - це єдина можливість зняти з балансу концерну підприємства без виробництва або такі, що не представляють цінності для держави.

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Відповідаючи на запитання, скільки в концерні живих підприємств, забезпечених замовленнями, Букін заявив про 55 суб'єктів концерну.

"Із 97 підприємств 42 - з боргами із зарплати. Їх наявність - основний критерій неефективності управління. Щодо ефективно працюють 55. Аудит Маккензі 2012 року показав, що тільки 10 підприємств концерну розвиваються. Сьогодні додалися ще близько 10, задіяних в оборонному замовленні. Якби концерн керував тільки ними, все було б набагато простіше. Але ще є велика кількість підприємств, із синдромом відкладених управлінських рішень. Їх не ухвалювали роками і сьогодні проблеми стали критичними", - зазначив гендиректор.

"Під час створення концерну одним із завдань було відокремити казенні підприємства від бюджету, з якого їх фактично утримували. В Укроборонпром передали чимало "загнаних" заводів, переклавши на нього відповідальність за їхнє утримання. Наприклад, по Харківському авіазаводу борги із зарплат висять з дня його передачі і перевищують 200 млн гривень. Концерн змушений утримувати і Миколаївський суднобудівний завод, переданий йому з колосальними боргами. За поточний рік ми акумулювали понад 40 млн гривень на виплату частини цього боргу. Перед кожною виплатою формуємо пул з персоналу, який після отримання грошей звільнявся. Таким чином звільнено близько 300 осіб. Але борг продовжує нарощуватися, хоча швидкість зменшилась. Таким чином ми гасимо старі борги грошима, які могли витратити на розвиток підприємств", - пояснив Букін.

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"Концерн має обмежені ресурси для трансформації. Приватизація - єдина можливість зняти з балансу концерну підприємства без виробництва або такі, що не представляють цінності для держави. Але це можливо тільки за активної позиції ФДМ. Повертаючись до Миколаївського суднобудівного, за нашими оцінками, 2/3 підприємства потрібно віддати ФДМ або в комунальну власність. Третину потужностей можна залишити в держвласності як ремонтну базу для ВМСУ. Але для підтвердження оцінок концерну нам необхідні відповідні рішення Міноборони, які представлять потреби відомства в кораблебудуванні на найближчі роки. Чи розраховують там добудовувати корвет, чи будуть замовляти патрульні кораблі або планують обмежитися ремонтом існуючого флоту. Це стосується і інших підприємств, скажімо, всіх серійних заводів. Для прийняття управлінських рішень на рівні концерну, потрібно розуміти державну стратегію розвитку ОПК", - переконаний гендиректор "Укроборонпрому".

Повний текст інтерв'ю "Через рік після запуску на лінії з виробництва снарядів у заводу "Артем" немає замовлень від Міноборони" читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134496
 
 
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есть и другой выход .., букина на 15 лет с конфискацией
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Пофиг! Зато у нас же Президент на украинской мове говорил! И в вышиванке появлялся!
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Эти мародеры
до сих пор не под судом Военного Трибунала ?

Из 97 предприятий концерна 42 - с долгами по зарплате, остальные работают относительно эффективно, - гендиректор "Укроборонпрома" Букин - Цензор.НЕТ 8911
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кацапка, а шо там с виолончелями, не проверяла? Из 97 предприятий концерна 42 - с долгами по зарплате, остальные работают относительно эффективно, - гендиректор "Укроборонпрома" Букин - Цензор.НЕТ 1096
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дядя Букин, ты - дебил! у тебя под носом работают сотни предприятий, который задарма досталось государственное (!) имущество, здания, сооружения, коммуникации, которые сейчас сдаются в аренду коммерческим структурам (часть - на р/сч предприятия Оборонпрома, часть в карман директору). дядя Букин, ты бы глазки свои поросячьи разул, да сделал запрос, сколько директоров из тебе государством доверенных компаний давным-давно на пенсии, а все по-прежнему их не оторвать от корыта, а потом и хрюкай про убыточность.
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правильно, приватизация не только назрела, но и перезрела, а то все молчали, когда приватизировали объекты критической инфраструктуры, отсюда и Роттердам + и "а я вам тогда рубильник выключу"..., все нахрен продать и землю уже давно пора продавать...
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так все предприятия были на россию завязанны. а европе нахер не нужно.
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имея такие ресурсы на оборонке
мы даже простые дрели и остальную бытовую технику
покупаем в Китае за 10 тыс.км
раньше оборонка производила. классное
оборудование
конечно проще привёз продал --заработал
чем заморачиваться с производством
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниІз 97 підприємств концерну 42 - з боргами із зарплати, інші працюють порівняно ефективно, - гендиректор "Укроборонпрому" Букін
 
 
 
 
 
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