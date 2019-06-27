 Зеленський змінив членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора ДБР

Указ №457/2019 від 26 червня "Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань" був опублікований на сайті глави держави в четвер вранці, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, Зеленський включив до складу конкурсної комісії провідного наукового співробітника відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. Корецького Нацакадемії наук України Оксану Квашу; заввідділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім.Корецького НАНУ Олександра Костенка; начвідділу підготовки прокурорів по організації роботи в органах прокуратури і викладання професійної етики Інституту спецпідготовки Нацакадемії прокуратури України Віктора Кощинця (всі троє - за згодою).
Цим же указом президент звільнив від виконання обов'язків членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР завкафедрою цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Національної академії правових наук України Романа Майданика, професора кафедри теорії права та держави юрфаку КНУ імені Тараса Шевченка Віктора Самохвалова і партнера юридичної фірми "Саєнко Харенко" Тетяну Сліпачук.
Як наслідок, йдеться в указі Зеленського, визнається таким, що втратив чинність, указ Президента України від 27 лютого 2016р № 69 "Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань".
"Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в документі.
PS Якщо що, за петю я теж не голосував...
Ну, показательно в общем то. С таким серьезным видом держать куски бумаги, это конечно солидно. Как "Косой" держал газету на стадионе в фильме Джентльмены Чудачи))
В.Шекспир
То что ему недолго осталось .это даже к Ванге не ходи.
никто его не скинет уже, это не 2004-тый, когда Кчума реально обосрался.
Видел клит о "проженемо москалів"? Как украинец может за ЭТО проголосовать то?
Расписаться в бюллетене не хватало бы - "салоед-********".
Петко тоже "хорош" со своими попАми.
Я не ходил на выборы и не пойду больше никогда. Стыд перед Европой.
Понятно что я согласен с репликой.
Но "Петя" плюнул в народ "расследованиями по Майдану". Это очень и очень больно - люди его вынесли на верх(его бы выкинули, но нормальных просто не было), а он показал то что и Ройтман говорил - там одна банда.
А за Зелю скажу .... мне непонятно почему мы такие мазохисты. Как будто "запрограммировал" кто-то.
Видео, записано Студией "Квартал 95" 13-го февраля 2017-го года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии поздравлял именинника и в шуточной форме просил вернуть хотя бы часть огромного долга канала "1+1" перед Кварталом.
Состав партии «Слуга народа», особенно десятки людей Игоря Коломойского по «мажоритарке», вчерашний подбор сомнительных губернаторов, правовой нигилизм при продавливании своих решений и свежие инсайды намекают на одно: «пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть