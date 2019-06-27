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 Політика України
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Все про:Зеленський (1844) конкурс (477) призначення (380) ДБР (321)

 Зеленський змінив членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора ДБР

Президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив персональний склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань, змінивши трьох з дев'яти членів, призначених до комісії за президентською квотою.

Указ №457/2019 від 26 червня "Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань" був опублікований на сайті глави держави в четвер вранці, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Зеленський включив до складу конкурсної комісії провідного наукового співробітника відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. Корецького Нацакадемії наук України Оксану Квашу; заввідділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім.Корецького НАНУ Олександра Костенка; начвідділу підготовки прокурорів по організації роботи в органах прокуратури і викладання професійної етики Інституту спецпідготовки Нацакадемії прокуратури України Віктора Кощинця (всі троє - за згодою).

Цим же указом президент звільнив від виконання обов'язків членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР завкафедрою цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Національної академії правових наук України Романа Майданика, професора кафедри теорії права та держави юрфаку КНУ імені Тараса Шевченка Віктора Самохвалова і партнера юридичної фірми "Саєнко Харенко" Тетяну Сліпачук.

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Як наслідок, йдеться в указі Зеленського, визнається таким, що втратив чинність, указ Президента України від 27 лютого 2016р № 69 "Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань".

"Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в документі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134495
 
 
 Топ коментарі
 
на одещині і луганщині сопля вже змінила голів обладміністрацій.... один бандюк, інший українофоб... тобе потішило?
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Нет ну подождите!!!Я не почув реакцию прыпыздента 73 про делегацию РФ в ПАСЕ????
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Кстати писали тут шо это фото выше - из сериала....
Ну, показательно в общем то. С таким серьезным видом держать куски бумаги, это конечно солидно. Как "Косой" держал газету на стадионе в фильме Джентльмены Чудачи))
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Свинарчуки-грановские тихонько ждут своей очереди и места у параши. А там и парашену приготовится!
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знаете, а ведь месть холодное блюдо и у этих вами названых есть время, чтобы угостить им нынешних. Бумеранг возвращается...
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Тепер стають зрозумілими тілорухи Труби з обшуками. Думає, що зможе вислужитися. А головне - що встигне.
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Интересно у Зебилов есть нормальные аргументы кроме:-скоро убежит;-виновапы попередники. и т.д.
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Нет ну подождите!!!Я не почув реакцию прыпыздента 73 про делегацию РФ в ПАСЕ????
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ну хорошо ... он КРАЙНЕ разочарован
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Нужно всех менять, кто добрался до корыта по петеной ковте.
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на одещині і луганщині сопля вже змінила голів обладміністрацій.... один бандюк, інший українофоб... тобе потішило?
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сопля у тебя под носом, а у нас Президент кототрый опустил твоего Петю в ТРИ раза.
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ти на питання, стосовно голів обладміністрацій, відповідай... а не розказуй тут байки про те, що твій ********** висить в мене під носом
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Ніколи не писатиму з великої літери ім'я президента, який не володіє українською мовою, не поважає нашу культуру і не є українцем по духу.

PS Якщо що, за петю я теж не голосував...
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Кстати писали тут шо это фото выше - из сериала....
Ну, показательно в общем то. С таким серьезным видом держать куски бумаги, это конечно солидно. Как "Косой" держал газету на стадионе в фильме Джентльмены Чудачи))
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"Весь мир - театр, а люди в нем актеры" (с)
В.Шекспир
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Спасибо за подсказку, а я думал что это Лермонт, вяликий шотландский писун пером Зеленський змінив членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора ДБР - Цензор.НЕТ 8736
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Пора заменить шлендру грановского в ЦИКе.
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Мне вот любопытно...когда народ опять выйдет на Майдан ..этого лупоглазо-кудреволосого недомерка сразу отправят к Моисею за мацой или оно успеет как гамно между пальцами сквозонуть в Ростов?
То что ему недолго осталось .это даже к Ванге не ходи.
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контора очень хорошо делает выводы из ошибок.
никто его не скинет уже, это не 2004-тый, когда Кчума реально обосрался.
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Не переживай...как говорится...в морге его переоденут.Тебе видать этого ой как не хочется..топил за ЗЕлю на выборах?
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Да, конечно же "топил", только паспорт перед этим сжег, ибо то что он высерал на сцене о "нутупых хохлах", просто греет "душу".
Видел клит о "проженемо москалів"? Как украинец может за ЭТО проголосовать то?
Расписаться в бюллетене не хватало бы - "салоед-********".
Петко тоже "хорош" со своими попАми.
Я не ходил на выборы и не пойду больше никогда. Стыд перед Европой.
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Петя,каким бы гондоном он не был,Украину не предавал,везде где нужно было,он присутствовал сам,и кроме всего этого Петя единственный из всех президентов,кто свободно владел иностранной речью.А это чмо,кривбасенок недоросший,даже украинским владеет с натугой,достаточно посмотреть как этот петушиный помёт читает по украински.Даже у самого известного "лингвиста" Кили Азимова и то так не напрягалась извилина как у этого лупоглазого кудряша.
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Отлично сказано.
Понятно что я согласен с репликой.
Но "Петя" плюнул в народ "расследованиями по Майдану". Это очень и очень больно - люди его вынесли на верх(его бы выкинули, но нормальных просто не было), а он показал то что и Ройтман говорил - там одна банда.
А за Зелю скажу .... мне непонятно почему мы такие мазохисты. Как будто "запрограммировал" кто-то.
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Скоро и орки подтянутся на руководящие должностя дело времени
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Поміняти професора і академіка кращого вузу України на якихось завкадрів - це блін дуже професійно...
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ПАЦАНЫ ОЧЕНЬ ХОТЯТ УСПЕТЬ НАГНУТЬ СТРАНУ, ПОКА ИХ НЕ НАЧАЛИ МАССОВО НЕНАВИДЕТЬ,

Состав партии «Слуга народа», особенно десятки людей Игоря Коломойского по «мажоритарке», вчерашний подбор сомнительных губернаторов, правовой нигилизм при продавливании своих решений и свежие инсайды намекают на одно: «пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть
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