 Відновлення права голосу Росії в ПАРЄ неправильне і суперечить основним цінностям РЄ, - прем'єр Латвії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Беззастережне відновлення права голосу Росії в ПАРЄ без виконання будь-яких вимог, встановлених асамблеєю, є неправильним і суперечить основним цінностям Ради Європи, міжнародного права та прав людини. Латвія буде продовжувати відстоювати європейські цінності", - написав він.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.
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Брешуть?
Taras Rad' почувається замисленим.
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Присмерк Європи
Після виходу у 1918 році першого тому книги "Der Untergang des Abendlandes" Освальд Шпенґлер у притаманній йому гнітючій манері написав, що занепад європейської цивілізації це не його прогностична оцінка, а те, що він споглядає і відбувається просто зараз.
За аналогією з розвитком людського організму він цивілізації народжуються, проходять етапи юності, зрілості, старості і зрештою помирають.
Спостерігаючи за процесами останніх років у Старій Європі не можу зрозуміти чи це присмерк у процесі тривання чи добігання свого кінця?