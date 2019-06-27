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Все про:Латвія (227) ПАРЄ (515) Росія (17813)

 Відновлення права голосу Росії в ПАРЄ неправильне і суперечить основним цінностям РЄ, - прем'єр Латвії

Прем'єр-міністр Латвії Кришьяніс Кариньш засудив відновлення права голосу Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Беззастережне відновлення права голосу Росії в ПАРЄ без виконання будь-яких вимог, встановлених асамблеєю, є неправильним і суперечить основним цінностям Ради Європи, міжнародного права та прав людини. Латвія буде продовжувати відстоювати європейські цінності", - написав він.

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Відновлення права голосу Росії в ПАРЄ неправильне і суперечить основним цінностям РЄ, - премєр Латвії 01

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134491
 
   
 Топ коментарі
 
Та то все херня!!Клавное шобы Нашому ЗЕкловану не мишалы под фонтанами гасать и шаурму хряцать!
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только у нас розумков и команда зЕ не переживает - это их стратегия - шо народ вы натворили
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Разумков сказав, що все нормально. Чому Україну захищають союзники, а наша нинішня влада перекреслює всі їх старання? Агалогія: гопник побив людину у кінотеатрі і сів на її місце. Всі сусіди почали виштовхувати гопника та гукати охорону. На що потерпілий каже- "та нічого страшного, нехай сидить". Як виглядатимуть ті, хто заступився за потерпілого? Чи будуть вони йому у майбутньому жопомагати?
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Хай устроили -ПАСЕ,ПАСЕ. Кто такая ПАСЕ? Всемирная лига сексуальных реформ?
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Та то все херня!!Клавное шобы Нашому ЗЕкловану не мишалы под фонтанами гасать и шаурму хряцать!
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лес пушнина дёготь (нефть) ...вот что отвечает основным "ценностям" ЕС ...а дерьмократия это для слабых лохов ...будет выгодно и Латвию сдадут за всё теже "ценности"
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только у нас розумков и команда зЕ не переживает - это их стратегия - шо народ вы натворили
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Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков
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Разумков вважає, що треба підставити дупу і не звертати увагу на відновлення прав агресора.
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Разумков сказав, що все нормально. Чому Україну захищають союзники, а наша нинішня влада перекреслює всі їх старання? Агалогія: гопник побив людину у кінотеатрі і сів на її місце. Всі сусіди почали виштовхувати гопника та гукати охорону. На що потерпілий каже- "та нічого страшного, нехай сидить". Як виглядатимуть ті, хто заступився за потерпілого? Чи будуть вони йому у майбутньому жопомагати?
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Разумков зрадник, антиукраїнець він принципово не хоче говорити українською наприклад. Вони вже почали полювання на українців і активістів проукраїнських як в 1918-1933..
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У этой власти союзники - противники прошлой
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Все кричат, что не правильно, и всё равно делают!
Брешуть?
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Более того, Германия и Франция лоббировавшие возвращение паРАШИ в ПАРЕ дискредитировали и минский и нормандский формат. 3 против 1 это не комильфо.
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Ага, ЗЕ остается завывать про нормандский формат, при том что его и нас всех давно продали...
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За возвращение России в ПАСЕ проголосовали большинство стран европы, а тут на сайте стенания и плач устроили.
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Я вже годину в чернігові. Всі жінки красиві. Нема жодної шарпаної жінки.
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Taras Rad' почувається замисленим.
17 хв. ·

Присмерк Європи
Після виходу у 1918 році першого тому книги "Der Untergang des Abendlandes" Освальд Шпенґлер у притаманній йому гнітючій манері написав, що занепад європейської цивілізації це не його прогностична оцінка, а те, що він споглядає і відбувається просто зараз.
За аналогією з розвитком людського організму він цивілізації народжуються, проходять етапи юності, зрілості, старості і зрештою помирають.

Спостерігаючи за процесами останніх років у Старій Європі не можу зрозуміти чи це присмерк у процесі тривання чи добігання свого кінця?
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