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 Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували, - МЗС Польщі

Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ були скасовані, і такі дії, як безумовне відновлення прав російської делегації в ПАРЄ, неефективні.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк в ефірі польського телеканалу TVP.INFO, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би помилятися, але ми спостерігаємо за діями Росії упродовж останніх 10-15 років і знаємо, що немає достатньо свідчень ефективності таких методів щодо Росії", - наголосив Шинковський вел Сеньк.

Як він нагадав, члени польської делегації в ПАРЄ констатували: нічого не змінилося щодо порушення міжнародного права Росією у Криму, що було основною причиною призупинення участі РФ у ПАРЄ.

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"Оскільки нічого не змінилося, то й скасування санкцій не мало бути", - наголосив заступник глави МЗС РП.

На його переконання, сподівання на те, що поновлення права голосу Росії в ПАРЄ приведе до завершення її агресії в Україні й що Росія поверне Крим Україні, є безпідставними.

Водночас, член польської делегації в ПАРЄ Влодзімєж Бернацький у коментарі РАР зазначив, що делегації Польщі та ряду інших країн, які на знак протесту проти повернення права голосу Росії залишили Страсбург, таким чином дають собі і Раді Європи час до жовтня на проведення консультацій і аналізу ситуації.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134489
 
   
 Топ коментарі
 
Ну как ничего не сделала? Судя по голосованию заслала достаточно бабла.
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дык зекоМанда уже пристуила-с Россия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ отменили, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 7893
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Ничего страшного Украина сама все сделает для снятия санкций с Мордора
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а Украина языком Узеленского говорит-пацаны все пучком....мы разрулим...КАК?
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Ничего страшного Украина сама все сделает для снятия санкций с Мордора
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Зеля можид и добрый - с попами встречался и даже громом не был побит. Россия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ отменили, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 6564

Не топи так слепо за Петка, ибо например Гелетей министром - это зашквар полный был. А таких зашкваров у "гетьмана" много.
Ты только укрепляешь "зеленых" шоп ненавидеть ПАП-а еще больше.
А ПАП-ников - шоп голосовать за "Голоса изнутри сортира")
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такое впечатление, что ты в трезвом виде на Цензор не ходишь
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Такое впечатление, что Зеля тебе наложил не только в штаны, но и в тарелку.
Че ты "не видишь" того что там одна банда, а? Тупо обсерание любых дел(ов) то идет.
Знаешь почему Петко обосрался?
Вот у Луцыка и спроси.

Даже христопитеки визжат "не сотвори кумира", а по коментам у Антиколорадоса и тут некоторым - видно что у нас даже религиозники - стадо.
Вон, и Филю развели, но это вообще высший класс Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 9339
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Сделали бабки т.е. кацапский подкуп.Калым ,бакшишь,барашка в бумажке это кацапская суть.И НАЧИНАТЬ НАДО БЫЛО С ВОПРОСА ЧТО ОРДЫНЦАМ АЗИАТАМ ДЕЛАТЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЗИИ??.Сидят они в АСЕАНе с китайцами-вот там им место..Дурить,врать ,покупать,травить и вообще улыбаться в глаза с кинжалом в руке вот это Азия ,вот это кацап-ордынец.
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Ну как ничего не сделала? Судя по голосованию заслала достаточно бабла.
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разумные страны обедняйтесь - на Европу надвигается беда с Востока - она уже бродит по Европе )))
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некому объединять,фюлера нема,тот что был - помер,а нового не видать..
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Как не сделала???Бабло же занесла кому нужно.
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Цена такой Европе, ломаный грош...
Это не Украина проститутка, как говорил сопливый, а Европа, шлюха продажная ...
Сытая и буржуазная жизнь закончится ровно тогда, когда ***** будет лить кровь Европейцев, а это будет...
****** зажравшиеся....
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но на уровне министров иностранных дел польша проголосовала за возвращение россиян если что
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"Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ були скасовані" - для цього все зробили 73% бидло-хохлів в Україні.
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Быдло-хохлы в вышиванках,усердно над этит трудились 4 года.
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Да, багата кацапія на дебілів, мало ми ще вас на Донбасі прикопали.
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Не мешайте, наш пезидент думает о разблокировке законтаченых и Одноглазников. Некогда ему
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зачем дополнительно что-то делать когда есть мешок денег?
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Это все попередники!ЗеКо тут не причем,они ведь ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ ! А значит не виноваты!Браво!
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Россия и сама хочет отдать моряков, но только за обещание, что их посадят в Украине

Россия и сама хочет отдать моряков, но только за обещание, что их посадят в Украине
Кремль показал высшую меру цинизма
21:03 26.06
Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 9500
Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД России, в которой содержится "циничное предложение" по освобождению пленных украинских моряков.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением о возвращении в Украину захваченных моряков.

Суть предложения - предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством". Об этом говорится на странице Facebook украинского ведомства.

Министр Павел Климкин в Facebook сказал, что РФ пытается таким образом заставить Украину признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма.

https://ukraine.d3.ru/rossiia-i-sama-khochet-otdat-moriakov-no-tolko-za-obeshchanie-chto-ikh-posadiat-v-ukraine-1808597/?sorting=rating
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Почему "ничего"? Бабки заплатила. Оказывается, что этого вполне достаточно...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували, - МЗС Польщі
 
 
 
 
 
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