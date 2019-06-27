 Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували, - МЗС Польщі

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк в ефірі польського телеканалу TVP.INFO, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я хотів би помилятися, але ми спостерігаємо за діями Росії упродовж останніх 10-15 років і знаємо, що немає достатньо свідчень ефективності таких методів щодо Росії", - наголосив Шинковський вел Сеньк.
Як він нагадав, члени польської делегації в ПАРЄ констатували: нічого не змінилося щодо порушення міжнародного права Росією у Криму, що було основною причиною призупинення участі РФ у ПАРЄ.
"Оскільки нічого не змінилося, то й скасування санкцій не мало бути", - наголосив заступник глави МЗС РП.
На його переконання, сподівання на те, що поновлення права голосу Росії в ПАРЄ приведе до завершення її агресії в Україні й що Росія поверне Крим Україні, є безпідставними.
Водночас, член польської делегації в ПАРЄ Влодзімєж Бернацький у коментарі РАР зазначив, що делегації Польщі та ряду інших країн, які на знак протесту проти повернення права голосу Росії залишили Страсбург, таким чином дають собі і Раді Європи час до жовтня на проведення консультацій і аналізу ситуації.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався", - Яценюк про повернення РФ в ПАРЄ. ВIДЕО
Не топи так слепо за Петка, ибо например Гелетей министром - это зашквар полный был. А таких зашкваров у "гетьмана" много.
Ты только укрепляешь "зеленых" шоп ненавидеть ПАП-а еще больше.
А ПАП-ников - шоп голосовать за "Голоса изнутри сортира")
Че ты "не видишь" того что там одна банда, а? Тупо обсерание любых дел(ов) то идет.
Знаешь почему Петко обосрался?
Вот у Луцыка и спроси.
Даже христопитеки визжат "не сотвори кумира", а по коментам у Антиколорадоса и тут некоторым - видно что у нас даже религиозники - стадо.
Вон, и Филю развели, но это вообще высший класс
Это не Украина проститутка, как говорил сопливый, а Европа, шлюха продажная ...
Сытая и буржуазная жизнь закончится ровно тогда, когда ***** будет лить кровь Европейцев, а это будет...
****** зажравшиеся....
Россия и сама хочет отдать моряков, но только за обещание, что их посадят в Украине
Кремль показал высшую меру цинизма
21:03 26.06
Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД России, в которой содержится "циничное предложение" по освобождению пленных украинских моряков.
25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации с предложением о возвращении в Украину захваченных моряков.
Суть предложения - предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством". Об этом говорится на странице Facebook украинского ведомства.
Министр Павел Климкин в Facebook сказал, что РФ пытается таким образом заставить Украину признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма.
https://ukraine.d3.ru/rossiia-i-sama-khochet-otdat-moriakov-no-tolko-za-obeshchanie-chto-ikh-posadiat-v-ukraine-1808597/?sorting=rating