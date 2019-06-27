 Виходити зараз із ПАРЄ недоцільно. Розвернутися і піти - це неконструктивно, - Разумков

Таку думку висловив 26 червня в ефірі "Українського радіо" глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.
"Позиція партії "Слуга народу" така, що виходити зараз з ПАРЄ недоцільно, оскільки в подальшому, коли ми пройдемо в парламент, ми не зможемо представляти Україну на цій арені. Розгорнутися і піти - це неконструктивно. Тому рішенням, яке ми зараз маємо, передувала низка різних дій, а часто і бездіяльності, серед іншого і з боку України. Але все змінюється, і позиція нового парламенту зможе вплинути на подальші події", - заявив Разумков.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.
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Всі, хто проголосує за дебільну недопартію "Слуга урода" - теж недоумки
Думаю,буде спільне рішення 7 країн.
Он сам все сделает. Возможно и не догадываясь о своей миссии
Сделайте свою ПАСЕ из 7стран которые ушли с ПАСЕ в ответ на приход РАШи.
Состав партии «Слуга народа», особенно десятки людей Игоря Коломойского по «мажоритарке», вчерашний подбор сомнительных губернаторов, правовой нигилизм при продавливании своих решений и свежие инсайды намекают на одно: «пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть
Дело все в том, что досрочные местные выборы ребятам нужны с одной целью - рассадить или укрепить своих мэров и свои горсоветы по крупнейшим городам.
Ясное дело, в первую очередь, в Киеве, потому что все равно потом майдан, а свой мэр в представлении младорегионалов Зеленского - способ Майдан сдерживать. Виктор Федорович подтвердит. У него же отлично получилось.
Если пацаны и их союзники по «Оппоплатформе» быстренько оформят большинство на инерции первых 3 месяцев, они сыграют в игру с местными выборами. Там, ясное дело, от 40 останется уже 20%, но им и не нужно большинство
ИМ НУЖЕН СВОЙ КИЕВ, ХАРЬКОВ, ДНЕПР, ЛЬВОВ.
Видео, записано Студией "Квартал 95" 13-го февраля 2017-го года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии поздравлял именинника и в шуточной форме просил вернуть хотя бы часть огромного долга канала "1+1" перед Кварталом.
Как я вижу работу Зеленского на посту Президента за последнюю неделю.
Если бы зелёная команда не игралась в дипломатов, она бы дала "письменные гарантии", а после прибытия наших моряков в Украину забыла о тех гарантиях, как РФ забыла о гарантиях которые давала в Будапеште. Дипломатов из себя корчат. Игры в дипломатов им важнее наших моряков.