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 Політика України
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Все про:вибори (4039) ПАРЄ (515) Разумков Дмитро (70)

 Виходити зараз із ПАРЄ недоцільно. Розвернутися і піти - це неконструктивно, - Разумков

Україні недоцільно зараз виходити з Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Таку думку висловив 26 червня в ефірі "Українського радіо" глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція партії "Слуга народу" така, що виходити зараз з ПАРЄ недоцільно, оскільки в подальшому, коли ми пройдемо в парламент, ми не зможемо представляти Україну на цій арені. Розгорнутися і піти - це неконструктивно. Тому рішенням, яке ми зараз маємо, передувала низка різних дій, а часто і бездіяльності, серед іншого і з боку України. Але все змінюється, і позиція нового парламенту зможе вплинути на подальші події", - заявив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували, - МЗС Польщі

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам приклався", - Яценюк про повернення РФ в ПАРЄ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134488
 
 
 Топ коментарі
 
Разом з Україною ПАРЄ залишили делегації 5 країн "для консультацій". І тут Разумков заряджає про те, що нашій делегації потрібно повернутись. Після такого демаршу нас навіть союзники підтримувати перестануть... Електорат зе, що ж ви наробили((
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Ох и мразота до власти дорвались куда тому Януковичу с его азировым тут калиброванные ВЫРОДКИ собрались
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Я от не пойму, этот тип - московська воша чи українська гнида?
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Совершенно верно, на обиженных воду возят.
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Почему же на Рашке воду не возят? Рашка пару лет подемаршировала и европридурки впустили ее без всяких условий. Нам надо так же делать!
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Дмитро Разумков - недоумок Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков - Цензор.НЕТ 9611 .
Всі, хто проголосує за дебільну недопартію "Слуга урода" - теж недоумки
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Это называется, пусть Грузия с Польшей протестует, а нам неконструктивно? Фуууууууу Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков - Цензор.НЕТ 9204
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Ага. Конструктивно представлять Украину - это когда ты такой сидишь и аккуратно салфеткой уринотерапию с головы вытираешь
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А когда будет целесообразно ? Европа плюнула нам в лицо . Что еще должно произойти? Вместо того, чтобы договориться еще с двумя странами мы сложим лапки ?
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Делай все, что говорят порохоботы, только наоборот - и все будет хорошо! Порохоботы - сосать!
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все верно. нельзя ни в коем случае выходить. нужно на каждом заседании этой ущербной ассамблеи напоминать европе во что превратились ее ценности, куда она их засунула, а так же предлагать вытянуть их от туда.
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Думаю, НЕОБХІДНО призупинити ряд програм співпраці з ПАРЄ ДО НЕОБХІДНОГО МІНІМУМУ і участь у пленарних засіданнях ..
Думаю,буде спільне рішення 7 країн.
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По моему мнению Вова как был ******, так им и останется! Ну и его разумные в команде... Ничего, скоро ШАШ реванш будет на третьем Майдане... И уже никто, никуда не успеет свалить на своих самолетах и вертолетах!
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можешь засунуть свое мнение себе в сраку, где ему и место!
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Зеко*манду все влаштовує, самі певно і просили повернути рашу.
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Чтобы захватить предприятие не обязательно действовать силой. Можно довести его до банкротства и скупить за бесценок. А для этого пропихнуть в директора бестолочь
Он сам все сделает. Возможно и не догадываясь о своей миссии
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Жаль,що попередній директор тупо вже здавав станки на металолом...
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станки 70 летние - может и пора бы сдать.... Новые купить не сложно - главное - Голова, план действий, экономическая целесообразность и стабильность - а металлолом - он металлолом и есть
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конечно остаться, в уходе нет никакого смысла.
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Соплежуй баснебай

Сделайте свою ПАСЕ из 7стран которые ушли с ПАСЕ в ответ на приход РАШи.
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Народ хватит ерунду нести, если Украина выйдет то это будет победа рашки и её позиции усилятся, сразу на десяток антироссийских голосов станет меньше, все кто говорит о выходе это предатели украинских интересов.
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: блаЗЕнь роками на колінах повзав в кацапстані--як перед айфончиком в банькє-- і не був завербований кацами? каци що таки тупі?
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ПАЦАНЫ ОЧЕНЬ ХОТЯТ УСПЕТЬ НАГНУТЬ СТРАНУ, ПОКА ИХ НЕ НАЧАЛИ МАССОВО НЕНАВИДЕТЬ,

Состав партии «Слуга народа», особенно десятки людей Игоря Коломойского по «мажоритарке», вчерашний подбор сомнительных губернаторов, правовой нигилизм при продавливании своих решений и свежие инсайды намекают на одно: «пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть
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Только торопятся они зря. Основная масса поклонников мартышки вообще не видит ничего плохого в происходящем. Меня вчера убил разговор с одним товарищем, с которым по техническим причинам давно не общались. Он участник войны с мордором, доброволец, пошел на фронт зимой 14 го, был несколько раз ранен, после последнего ранения уже домой попал. Так вот, в ответ на мое высказывание о реванше и т.д. он мне заявил что я не прав, что все ок, что зе все правильно делает, конец войне, нужно мириться и договариваться. Я уже сутки сижу и не могу понять, как такое может быть... Единственное объяснение - технологии описанные еще в Обитаемом острове Стругацких действительно есть и работают. И если это так то эта толпа зомби не прозреет никогда...
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видел немало таких зомбаков - в основном подвержены те кто хоть одним глазком ходят на нтв спутникром посмотреть что там у кацапов... чтоб эффект закрепить думаю что очередным шагом будет разблокировка неконтактных и одноглазников, скупка медиапространства, ликвидация трансляций на окупированные территории и закрепление в умах (если можно так сказать ) этой дибилизации... Честно - если есть возможность - надо либо стремительно убирать этот змеюшник либо покорно становиться рабами...либо валить - и жить как человек
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Він не хоче розмовляти українською мовою, а тут він такий захисник українських інтересів. Шановні, Ви що-небудь розуміете?
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Клоуни і правда думають,що з новою ВР і новими делегатами вони на щось вплинуть і об них перестануть витирати ноги Виходити зараз із ПАРЄ недоцільно. Розвернутися і піти - це неконструктивно, - Разумков - Цензор.НЕТ 2364
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - последний инсайд ПРО МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ.
Дело все в том, что досрочные местные выборы ребятам нужны с одной целью - рассадить или укрепить своих мэров и свои горсоветы по крупнейшим городам.
Ясное дело, в первую очередь, в Киеве, потому что все равно потом майдан, а свой мэр в представлении младорегионалов Зеленского - способ Майдан сдерживать. Виктор Федорович подтвердит. У него же отлично получилось.
Если пацаны и их союзники по «Оппоплатформе» быстренько оформят большинство на инерции первых 3 месяцев, они сыграют в игру с местными выборами. Там, ясное дело, от 40 останется уже 20%, но им и не нужно большинство
ИМ НУЖЕН СВОЙ КИЕВ, ХАРЬКОВ, ДНЕПР, ЛЬВОВ.
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Харьков - на улицах безальтернативно красуются борды оппозиционного блока с Кернесом и Мураевым. Все.. больше никакой другой агитации тут нет. Угадайте кого выберут в Харькове?
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Ну понятно что хочется пристроить своих людей на теплые места в Европе
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Ага, тобі серуть на голову, а ти робиш вигляд, що тобі це приємно.
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Пучеглазый дело говорит... Хотя от него так и несёт, русским миром и рыговским недобитком...
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Долбанные чмошники а не руководство Ни гордости национальной ни самолюбия Остаться что бы скулить с трибуны под насмешки кацапской делегации
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Так ты, крысёныш региАнальный, вот туда и поезжай, а мы посмотрим, что ты там наработаешь, гнида.
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И самое главное платить членские взносы этим европейским бюрократам ??????Нас если останемся и в хрен ставить не будут Сейчас тоже не ставят но хоть относятся не как к чмошникам
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Как я вижу работу Зеленского на посту Президента за последнюю неделю.

Виходити зараз із ПАРЄ недоцільно. Розвернутися і піти - це неконструктивно, - Разумков - Цензор.НЕТ 9720
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Российская Федерация готова передать Украине заключенных моряков с условием, что власти дадут "письменные гарантии участия Украины в уголовном преследовании украинских моряков по российским законам". Как сообщили в МИД Украины, такую ноту МИД РФ они получили 25 июня. В украинском министерстве эту ноту назвали "циничным предложением" и заявили, что передали ее - с соответствующими комментариями - в Международный трибунал по морскому праву. "Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей", - отметили украинские дипломаты.
Если бы зелёная команда не игралась в дипломатов, она бы дала "письменные гарантии", а после прибытия наших моряков в Украину забыла о тех гарантиях, как РФ забыла о гарантиях которые давала в Будапеште. Дипломатов из себя корчат. Игры в дипломатов им важнее наших моряков.
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От шаурми "навернуть" і у фонтан стрибнуть буде конструктивно!
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Точно! Точно! рф плюющая на все развернулась и вышла. Потом, так ни в чем не изменившись опять пришла (её пришли). Но нам нужно там сидеть потому, что выйти неконструктивно, и они должны там представлять Украину)) Представлять Украину - это когда на тебя нужду справляют наверно? А! Оказывается ситуация изменится после выборов в парламент... Надо понимать если слуга народа возьмет большинство мест? Узнаю почерк чечёткина и азарова
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Не, ну якось не скрепно ж буде. Що за демарші? Потрібно подякувати ПАРЄ за повернення "мишебратьев". Продемонструвати світові, що ми "адиннарот". Що крим нам не дуже й потрібен, в ордло "нашилюди", а те, що "старшиебратья" вбили десятки тисяч українців, то ... Головне, щоб повернення кацапів виглядало тріумфально, і щоб через вихід української делегації, ПАРЄ не відчувало себе брехливими повіями, яким криваві гроші не смердять
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А викинути Україну з ПАСЕ це те саме що росії було б вигідно.
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