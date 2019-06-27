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 Політика України
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Все про:Богдан Андрій (65) Шефір_Сергій (4) Офіс Президента (4)

 Є такий план, - Богдан про можливість помінятися посадами з Шефіром

За словами глави Офісу президента Андрія Богдана, Сергій Шефір раніше відмовлявся від такої ідеї, "а останнього разу погодився".

Керівник Офісу президента Андрій Богдан не проти рокіровки посадами з першим помічником глави держави - соратником Володимира Зеленського Сергієм Шефіром. Про це він розповів в ефірі каналу 1 + 1, передає Цензор.НЕТ.

"Я йому (Сергію Шефіру. - Ред.) постійно пропоную, що ми можемо помінятися. Він говорив - ні, але останнього разу погодився. Так що, можливо, в зв'язку з реорганізацією це буде Офіс президента, а не Адміністрація президента. Можливо, ми поміняємося місцями. Можливо, я буду першим помічником. Є такий план. А Сергій Шефір може стати главою Офісу президента", - розповів Богдан.

Богдан - колишній адвокат олігарха Ігоря Коломойського, був чиновником при Вікторі Януковичі. Сергій Шефір - співзасновник Студії Квартал 95.

Читайте також: Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134483
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть лучше перед вами откроются двери ада, Украина вздохнет облегченно.
Прошел только месяц, а русским духом так поперло, что тяжело дышать
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А той, хто за них голосував ще тупіше.
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Что значит - поменяться? Или в буру свою должность проиграл? Цирк!
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Тупость. Очередной ничем необоснованный прогиб под невменяшек.
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А той, хто за них голосував ще тупіше.
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Квартал, похоже, неплохие откаты от наркоторговли имеет.
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Достаточно ли написанного, чтобы понять, что такие "неукраинцы" не должны быть во власти?
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Вы думаете, Путин - маньяк, который любит травить живых людей Новичком? Он что, псих? Он умный человек. Просто его тимуровцы краску перепутали.
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Что значит - поменяться? Или в буру свою должность проиграл? Цирк!
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Одни "прохффесионалы", могут работать всеми, от клоуна до преЗЕдента, подбор кадров на лицо.
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"А вы друзья как ни садитесь..." И.А.Крылов "Кварталет"
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"Я ему (Сергею Шефиру. - Ред.) постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но последний раз согласился.

По-семейному. А зелино мнение тут и на х2р никого не интересует.
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Не волнуйся, у Зели такпе же мнения. Одна шайка-лейка
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Как не пересаживай двух проституток результат будет тот же. Сдают Украину
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Пусть лучше перед вами откроются двери ада, Украина вздохнет облегченно.
Прошел только месяц, а русским духом так поперло, что тяжело дышать
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Їдь в Ізраїль. Там політики українізації ще нема.
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ВЧЕРА ЗЕЛЕНСКИЙ ФАКТИЧЕСКИ ПРИСТУПИЛ К ОТВОДУ УКРАИНСКИХ ВОЙСК С ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ УЖЕ ОТВОЕВАННЫЕ У ОККУПАНТОВ!

Вчера Зеленский фактически приступил к отводу украинских войск с территорий, которые были уже отвоеванные у оккупанта и коллаборационистов. Начался отвод войск с территорий, ЗА КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАПЛАТИЛИ СВОИ ЖИЗНИ ЗАЩИТНИКИ УКРАИНЫ!!!.
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Не стой возле Дубины, а то уже похоже заразился. Договорились об отводе в 2016 (!) году, чтобы открыть ещё один КПП. Где же тут зрадонька?
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Треба мінятися посадами кожен день і відзначати це виставами 95 кварталу.
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Ротация. Есть такой прием в руководстве.
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Я понимаю, что вы за стабильность. Ой, а вы не из Кацапии?
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А вы друзья как не садитесь,все в музыканты не годитесь...( Крылов )
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Профессиналы везде работают профессионально, а Крылов писал о дилетантах.
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У преферанс програв посаду. А ви думали, що він програв у очко?
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Пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть
Состав партии «Слуга народа», особенно десятки людей Игоря Коломойского по «мажоритарке», вчерашний подбор сомнительных губернаторов, правовой нигилизм при продавливании своих решений и свежие инсайды намекают на одно: «пацаны очень хотят успеть нагнуть страну, пока их не начали массово ненавидеть».
Дело все в том, что досрочные местные выборы ребятам нужны с одной целью - рассадить или укрепить своих мэров и свои горсоветы по крупнейшим городам.
Ясное дело, в первую очередь, в Киеве, потому что все равно потом майдан, а свой мэр в представлении младорегионалов Зеленского - способ Майдан сдерживать. Виктор Федорович подтвердит. У него же отлично получилось.
Если пацаны и их союзники по «Оппоплатформе» быстренько оформят большинство на инерции первых 3 месяцев, они сыграют в игру с местными выборами. Там, ясное дело, от 40 останется уже 20%, но им и не нужно большинство. Им нужен свой Киев, Харьков, Днепр, Львов
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Выборы идут только в Раду. При чём тут госоветы, мэры и всё остальное?
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Так в сценірії, зЕбіли, написано. А тебе що, з ним навіть не познайомили?
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Не в сценарии, а в его методичке. А где у вас тексты методичек выкладывают для ознакомления? Дай ссылочку.
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Богдан, у тебя не та форма черепа!)
Тебя не пустят в "небесний ирусалим".
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Лучше бы он свалил в Иерусалим или куда угодно
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бурят торгується з пархатим.... Є такий план, - Богдан про можливість помінятися посадами з Шефіром - Цензор.НЕТ 7839 навибирали українофобів
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Трусами меняйтесь, идиоты. Я хренею с этих спецов- то им программу напиши, то они кроватями как борделе меняются.
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Судя по набраному антиукраинскому темпу это будет очень корткий термин гидранта
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Поздно, братва. Вас уже нагнули: таможню отобрали, сейчас Фирташа начали раздевать до нитки (и таки разденут).
Всё ж украинские олигархи - сборище редкостных придурков (как и установленный ими с 1991-го года режим). Их погубила жадность. Порох со всеми ними договаривался, и держал баланс, но им показалось что он их очень ущемил. Потому Порох стал главным злодеем (так пять лет верещали все телевизоры, микроволновки и утюги; разве телевизор может врать ? ). И Пороха снесли. Но, теперь сносят их самих: начали с Фирташа, скоро мы услышим приятные новости и про остальных птенцов гнезда Кучмова.
Так вам и надо, жадные идиоты. Тьфу. Четверть века из-за вас Украина потеряла.
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Это, мил человек, начало перехода под внешнее управление. Что лично я всемерно приветствую.
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зЕбілізм хвороба тяжка і невиліковна. Головні ознаки - розумова відсталість та нездатність адекватного сприйняття того, що відбувається навколо. От і ти - типовий зЕбіл. Не можеш зрозуміти і адекватно сприйняти написане.
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Интересная интерпретация, а автор вроде на другом сакцентировал.
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Богдан типичный кацап, с хитрым взглядом. Долго он тут не протянет, тікай ****!!!
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это не только говно одного сорта но и схожего размера - давайте уже сразу в новости все походы узеленского в клоЗЕт, а то проблем мало стало
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труселями поменяться не пытались?или женами?
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С труселями ты на 15 минут опоздала. Поздно методичку закачала? 50 копеек за коммент не заработала.
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что не устраивает пороходряней ?
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У меня к вам Сеня и Симон есть один единственый вопрос на который прошу ответить коротко и ясно . Вы поддерживаете украинофобскую - пророссийскую позицию первого советника президента Шефира , да или нет ?
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Их 2 брата Шефира. Вы их явно путаете. Ответьте коротко и ясно, но можете длинно и запутано - от этого ничего не измениться.
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Ага, два братья акробатья - Сергей Нахманович Шефир и Борис Нахманович Шефир

Шефір разом зі старшим братом Борисом
познайомився із Зеленським ще в далекому 1995 році, коли той ще не був відомим. Саме вони взяли його в команду "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", з якої почався кар'єрний шлях шоумена.

Сергій працював із Зеленським у одному кабінеті під час президентської кампанії, був присутній при важливих зустрічах з політиками, зокрема, з Володимиром Гройсманом, навіть жив в будинку, який мав вихід на двір для шашликів Зеленського.
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Бурят зрозумів, що ця посада привертає до себе багато уваги, а йому потрібно бути непомітним. Ця тварюка нас за дурнів тримає.
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Цей гандон порушує Закон. Для того і перейменовують АП у Офіс, щоби забити на Закон.
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це залежить від трактування Закону. Я вважаю що сам факт зайняття ним люстраційної посади є забороною на 10 років, Портнов і Ко, вважають інакше. Зміна назви органу дає їм шпарину, через яку, в наших продажних судах можливо спробувати купити рішення, що усе Законно. Принциповим є зовсім інше. Відношення людини, чиновника, гаранта до Закону. Якщо це нова людина, із демократичними цінностями, які так гидко було жити у продажній країні, то вона буде виконувати Закон. Якщо це таке саме лайно як і було, то воно буде шукати як обійти Закон. Насправді усе дуже просто.
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"А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь." Не з того, хлопці починаєте.
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"Государство выздоравливает с головы", то й початок вірний.
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Це воно гниє з голови. А втім, поживемо, можливо й побачимо. Поки що тільки втрачаємо.
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СЕЙЧАС МОЖНО СКАЗАТЬ СО ВСЕЙ ОЧЕВИДНОСТЬЮ, КАК СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ ВСЯ ТА ЧЕРНУХА, КОТОРАЯ ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЛИЛАСЬ НА ПОРОШЕНКО..

Он отмечает, в 2014-м мы слышали об угрозе свободы слова, сейчас журналисты сидят тихо и хвалят Зеленского в цензурированных новостях.
В 2015-м мы слышали крики о плане Мореля и «Петр сливает Широкино», сегодня Зеленский сливает реально Станицу.
В 2016-м активисты кричали о «торговле на крови», сейчас Пинчук после отвода войск, получает возможность экспортировать трубы в РФ.
В 2017-м они кричали про антикоррупционный суд, мечтали о его создании, чтобы он был независимым от Петра Порошенко, а сейчас заткнули рот и наблюдают как суды дружненько легли под спонсора президента и плодят антигосударственные решения.

В 2018-м активисты кричали об узурпации и олигархов, а сейчас собираются голосовать то за партию клоуна и за партию артиста, позволяя олигархам узурпировать власть.
ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ НАШИ АКТИВИСТЫ КРИЧАЛИ ОБ ОБНИЩАНИИ, БЕДНОСТИ, ГОЛОДЕ.
ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО.
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Как мы и говорили...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_35.html

Ключевые слова тут - "кончаются деньги" Именно это, а не что иное определяет "политику" нынешнего Президента.
У группы Зеленского - финансовый кризис. "Мирный план Зеленского\Кучмы" - это всего лишь смена дойной коровы для финансирования собственных и политических нужд.
Коломойский стал бесполезен. Более того, он стал опасно токсичен, он стал вполне реальной угрозой Зеленскому. Суд в Делаверэ неспешно подбирается к вещам которые могут упрятать за решетку всю эту веселую гоп-компанию.

Идет выдавливание людей Коломойского.
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Шифер, поменяйся, лучше, с зеленским должностью, смешнее будет.
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Эта Зе-команда ну просто супер-профи! Что ни скажут, как в пропасть пукнут: громкий, вонючий, бессмысленный звук
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Коломойских оттесняют на обочину.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_27.html
Идет выдавливание людей Коломойского.... Пауки начали жрать друг друга
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от перемены мест слагаемых сумма не меняется....
Юрист Богдан может этого правила и не знать )))
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еще одно эмпирическое правило:
"ноль -- он и в Африке ноль" (зеро)
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Им не привыкать шахер-махер использовать
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄ такий план, - Богдан про можливість помінятися посадами з Шефіром
 
 
 
 
 
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