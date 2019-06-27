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 "Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним

Зустріч відбудеться завтра, 28 червня, в Осаці.

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що пресі і через неї платникам податків необов'язково знати, про що він буде розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20. Журналіст Аарон Рупар від vox.com показав відео, на якому господар Білого дому відмахується від відповідного питання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Репортери намагалися з'ясувати, які теми Трамп порушить у бесіді з Путіним.

"У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу - не ваша справа. Далі!" - відповів Трамп.

Також читайте: Трамп і Путін зустрінуться 28 червня, на порядку денному - Україна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134480
 
   
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 8 ч.8 часов назад



Главнокомандующий, когда агрессора, напавшего на его страну, аннексировавшего Крым, убившего тысячи соотечественников, возвращают в ПАСЕ... Возмущен? Разгневан? Взбешён? Разъярён? Созвал СНБО? Готовит резкий ответ? Демарш?
Нет, оно бл@ть РАЗОЧАРОВАНО. Ничтожество."Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним - Цензор.НЕТ 4311
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ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ ТВОЙ ТУПИН ВОЛЬКА СЦАРЬЯ ВСЕЕЯ *********
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Будут делить влияние.
И никто не должен знать, кого и за сколько продали.
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Зеля, учись, как отшивать соевых. "Не ваше дело", - Трамп о теме беседы с Путиным - Цензор.НЕТ 5867
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опарыш зеленского!
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У Вас рояльные клавиши на языке отпечаталсь...
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Отшивать он и так умеет и не только "соевых" но и вас баранов за него проголосовавших тоже. Сори но это правда Я вам ничего не должен
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Соевых нужно высылать за граты
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Напевно буде "Трам-пам-пам " відпрацьовувати... Жирік не дарма ж відро шампанського випив на радощах після виборів у США .
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Теперь его американская пресса с говном съест... "Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним - Цензор.НЕТ 8489
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Вась -вась не будет точно.не позволят.А раговор будет с позиции силы.Похлеще,чем с Китаем.
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Трамп будет очередные инструкции от ***** получать. Он их получает периодически через ким вынь хуня, а иногда и от самого ***** на этих никому не нужных, кроме *****, саммитах.
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чоколятні), ви би брали приклад з Доні), у нього Америка убер-алес)))
а з ****** він зустрінеться, і знову ніякого "прорива" не буде, з іном)) зустрічався, і шо ?!
так само і з ****** поспілкуються, але Америка буде першою в цьому спілкуванні! "Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним - Цензор.НЕТ 5129 "Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним - Цензор.НЕТ 1652
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 8 ч.8 часов назад



Главнокомандующий, когда агрессора, напавшего на его страну, аннексировавшего Крым, убившего тысячи соотечественников, возвращают в ПАСЕ... Возмущен? Разгневан? Взбешён? Разъярён? Созвал СНБО? Готовит резкий ответ? Демарш?
Нет, оно бл@ть РАЗОЧАРОВАНО. Ничтожество."Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним - Цензор.НЕТ 4311
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в ответ ТЕБЕ нужно громко попукать. и ситуация исправится
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Нет он держет себя в руках : держите меня семеро - троим не удержать !
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ПреЗЕдент всех дебилов тоже интересовался?
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Макейн умер, но остался еще Шварцнегер и многие - будут его мочить по приезду, как после получения футбольного мяча год назад
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Ну так наверно и нельзя пересказать разговор, который еще не состоялся.
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Живет по принципу :"Больше цинизма,людям это нравится".
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Если бы Украина не отдала своего ядерного оружия, у нас тоже было бы больше цинизма и людям это нравилось бы.,а так "сосём московскую лапу." На дальнейшее будем умнее,Московии с её колониями так часто не будет везти "Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним - Цензор.НЕТ 3157
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Такой же как и пуйло-балабол- кто ОБЕЩАЛ Я НЕ ВСТРЕЧУСЬ С НИМ ДО ТОГО ПОКА НЕ ОТПУСТЯТ МОРЯКОВ - трепло
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стоит ли вообще на это реагировать. трамп просто животное. примитивная шпана.
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- Я ще сам не знаю! - подумав Трамп. - Якось буде...
Так і живем.
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Скоріше про ПП2 буде розмова, скільки і кому дістанеться кеш...? А про Україну тільки бе та ме.. ((
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Для Дональда Пу - мальчишка с грязной попкой.
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Б*же, а они еще с Ельцина ржали..... Тот хоть всегда бухой был, а этот такой и есть? Ну рептилоиды и дают - подсунули бедным амерам какого-то кривляку. "Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним - Цензор.НЕТ 8527
Зато не так стыдно за наших - на дебатах только что не плевались фекалиями, пронесло. пока что.
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Он ещё на второй срок пойдет. Демократам не светит.
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Встреча куратора из КГБ со своим агентом.
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Интересно агент ШТАЗИ Меркель будет их прослушивать, ведь её амариканцы подслушивали?
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О чем там говорить,Трамп попросит на коленях отдать запись его развлечений с московскими проститутками и в очередной раз получит отказ.
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Трампуха что-то вообще расслабился, при Пепе такого себе не позволял "Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним - Цензор.НЕТ 666
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Только настоящая хунта, ядерное оружие и решимость спасти Украину, как государство свободных людей, может остановить кацапскую нечисть. Все и вся уже давно куплено куйлом оптом и в розницу. ПАСЕ не даст соврать!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним
 
 
 
 
 
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