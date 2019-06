 "Не ваша справа", - Трамп про тему бесіди з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що пресі і через неї платникам податків необов'язково знати, про що він буде розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20. Журналіст Аарон Рупар від vox.com показав відео, на якому господар Білого дому відмахується від відповідного питання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Репортери намагалися з'ясувати, які теми Трамп порушить у бесіді з Путіним.

"У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу - не ваша справа. Далі!" - відповів Трамп.

Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J