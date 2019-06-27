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 Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція. ФОТО

На Сумщині за фактом нападу на ексмера Конотопа Артема Семеніхіна поліція почала кримінальне провадження. Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області

"Пригода сталася близько першої години ночі, коли чоловік повертався додому. Невідомі напали на нього і завдали тяжкі тілесні ушкодження. Постраждалого доставили в лікарню. Зараз він у реанімаційному відділенні. Для з'ясування обставин на місце події негайно виїхали керівництво ГУНП області, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія СУ ГУНП, кінологічна служба", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

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Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція 01

Фото: Олена Сердюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134479
 
 
 Топ коментарі
 
Российские коллаборанты начали истребление украинцев и проукраинских активистов в тылу. В последний раз Украина повторяет 1918-1933...
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Та там Семеніхін надто невигідна постать і для Петі, і для Зе... Він проти їх обох був (як, власне, і вся Свобода).
Взагалі Сумщина і Конотоп зараз під контролем Деркача, який був за Петю, але в останні місяці дуже швидко перефарбувався в зелений (Бігус про це красиве розслідування зробив).

Коли Семеніхін був мером Конотопа, то щоб його усунути, в міськраді об'єдналися БПП, екс-ригіонали і (внєзапно!) Самопоміч... Об'єдналися, щоб прибрати першого за довгі роки мера, який щось робив. Знаю, що кажу - в мене бабуся в Конотопі. При Семеніхні місто дійсно почало мінятися - навіть пандуси на пішоходних переходах поробили!
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придурошный!.. Зебилы и к тебе придут, отимеют тебя в твой оральный сфинктр, а ты будешь по прежнему мироточить на Пороха..
так же как это сделали с дурачком Семенихиным, корорый воевал с проукраинским Порохом, а сдохнет при пророссийском Зебиле!
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Він і мером непоганим був. Уперше років за 10-15 у Конотопі з'явилося вуличне освітлення, пішохідні переходи в центрі пандусами обладнали, почали потроху дороги робити. Конотоп при Семеніхіні став лідером України з освоєння коштів від децентралізації. Маршрутчиків він класно на місце поставив, коли ті вимагали збільшити вартість проїзду - відео в неті є.

Культурна діяльність непогана - рок-концерти патріотичні для молоді безкоштовно, святкування річниці Конотопської битви і тд. Допомога ветеранам АТО та їх вшанування. З'явився навіть ІТ-кластер - і це в райцентрі!
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Ведмедчукову делегацію, яка прибула влаштовувати заколот, аналогічний донбасівському, викинув з міста протягом 15 хвилин. Чим викликав обурення центральної порошенкової влади. Після того й почалося мочилово. Шоколадник не зміг терпіти, що його старого, доброго брателу, якийсь нацюківський вискочка викидає з міста.
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Господи, врачуй дитя Твое Артема! Спаси его и сохрани!
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Хочь одна приємна новина - від*издили Семенихіна. Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 5130 Чекаємо на Парасюка, Шуфрича, Добкіна, Семенченка...
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дедывзатылокстреляли...любишь палаческое дело?
мама молочком палаческим поила
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Та вашого Семенихіна давно вже потрібно було відгепати, доречі, як і Добкіна, і Шуфрича, і Парасюка, Семенчкнка, Єгорку Соболєва, Сєрьожку Лещенка, і багато ще кого.
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і тебе, дятла, поставити на їх місце. у тебе такий розношерстний список, що окрім того, що його автор - довблйоб, нічого не приходить на думку.
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Семеніхін - кращий мер Конотопа за останні років 15-20... Це я вам кажу, як людина, яка має там родичів.
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Тоді запитай у своїх родичів, яким чіном ремонт дороги, яка веде до військової частини , закінчівся біля будинку тещі Семенихіна? Свободівці це воровите кодло, згадайте, хоча б Швайку, колишнього в.о. міністра аграрной политики.
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.И тут Петро виноват ,, ну шо ты будешь делать ..! Порохофобия , видимо , неизлечимая болячка . Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 5229 .
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а ти вважаєш, що Зе тобі шось должен?
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А нафига оно ему . Ну чуть не убили человека , ну бывает . У Валоди дела поважнее ,, к примеру , надо в первую очередь растыкать должностя своим картальщикам . А Семенихин , и всякое ПАСЕ , пусть подождут . Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 1954 .
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Порошеноахметовскуя шобла зверствует
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zf ügenbzf нахпутина так зване гасударство Украина уряд полиция
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Новость из разряда легко прогнозируемых. В Конотопе, впрочем как и по всей Украине, не вычищена, даже властная вертикаль. В этом - большая заслуга Порошенко (если процесс украинизации нельзя было остановить после Майдана, его требовалось возглавить и привести к власти пророссийское отродье). Бандиты Конотопа находились на службе местной у гебни, став со временем и гебнявыми подонками и властью. Районный прокурор Муха - первый сепаратист и подонок, вор и гнида, которых не счесть в Укарине. Очень антивизирована вата, во время кацапского наступления в 2014 году. При Семенихине было много сделано, чтоб этот город стал другим. Но кацапскому подполью он был как кость в горле. Суды в этом паскудном городе - это прокацапское месиво из амбиций и подлости. Не хочется вспоминать.
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ты знаешь если заменить название Конотоп на какое нибудь Лубны или Охтырка то смысл не особо то и поменяется.
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Добре що зараз Зеленський прийшов до влади і більше ніяка сєпарня туди не потрапляє. Нічого зараз розбереться, покарають винуватців і наведуть у Конотопі порядок?
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виконуються заяви прибувшого в країну ПОРТНОВА, який зараз як риба в воді.... екс влада все зробила сама для повернення сепарів....договорняки...а тепер скулять разом с екс проезидентом: не допустимо реваншу проросійських сил....аааа....*****.... так виж петре олексієвичу з кумом луценко своим і іншими і допустили їх до влади.як кажуть від дурної голови ні рукам ні ногам спокію немає...так і тут.а потрнов же сказав що всі патріоти будуть сидіти чі більше....всі.зла нехватає на екс владу..(( їм то нічого ***** ...гроші,вілли охорона договорняки...(а ми шо....а ми нічого! нікого не посадили нікого нерозтріляли. ми свої. мижебраття...)а патріотам.волонтерам і таки ось як СЕМЕНИХІН (смертний вирок...)
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Снова Порошенко , пц Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 3845 .!! Вопрос на повестке дня стоит один - ПОЧЕМУ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ НОВАЯ ВЛАДА .?? ЗЕЛЁНСКОГО . !!! Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 9312 .
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Цель ясна,как Божьий День-взбудоражив общественность против нынешнего ещё сырого Гаранта-yничтожить Зеленского на слабеньком корню!
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Список різношенстний, але підори одинакові і потрібно додати ще одного - Jupi Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 6804
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Это вальцман. У зельцмана еще с Семенихиным еще противоречей не возникло. Спасибо 25 процентам за президента-фидараса. Вот это лицо Украины через 5 лет после майдана, вот до чего ее довел шоколадный выродок (
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Відкрий календар і дякуй своєму Зебілу.
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В будку, животное. Жрать шоколадное говно
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кацап иканий разве авакова назначил зебил
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А хіба Зетварина щось має проти Авакова? Чи то може господа Зетварини, пан Коломойський проти Авакова?
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кацапе мова йде про то что за разгул нынешней преступности 100% ответственность авакова
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не намагайтесь зруйнувати його мозок... його в нього просто не має.
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Це виглядає як докір, що мовляв ти нездатний переконати курку... мовляв проблема не у тому що в неї замалий мозок, а ти поганий співрозмовник.
Я тобі не телевізор, і не персонаж тупого серіалу щоби ти мені вірив.
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казьол шо твой зебил шо твой пєтюн одно лицо
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так, для вас кацапів так і є. Я ж не випадково написав, що ти кацап.
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ааа... Це той якого Коломойський бачить Прем'єром?
Я щось не зрозумів. Ось слухав промову Зетварини у ВР, він усіх там розігнав, позвільняв... а що ж Аваков? У нас розгул злочинності, як ти кацап вірно підмітив відповідає за це Аваков, а про нього забули? Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 3303
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У самого зельцмана може ще протиріч і немає, а у його соратника Деркача (який вчасно перебіг з БПП в зекоманду) протиріччя є і величезні!
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Був би дід, я б навряд чи 100% постів тут писав українською...
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Уже все забыли что при педро творилось в Конотопе?
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"Свобода" должна провести факельное шествие в Конотопе.....
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Семенгихин-Великий Патриот Украины!!! Зебилы, началось уничтожение цвета нации и в этом виноваты вы! У 73% кровь Семенихина и на ваших руках!!! Живите с этим.
Напомню кто не знает:
"Мер Конотопа Артем Семеніхін розігнав шабаш сепаратистів!"

https://www.youtube.com/watch?v=RoYc7NsmV_E
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Любишь свободу?--Свободен!Благодари мародёра-на Майдане его нужно было с бульдозра стягивать и на цепь сажать в первую очередь,когда народ ему кричал:"На Х...,На Х...",а не Тягнибока слушать:"Успокойтесь!Разберёмся!"После это мурло и с ним "разобралось" за закон о люстрации,и на чьих руках кровь 13-и тысячь?Да и сомнительные из таких свободовцы,если 73% народа обсирюют наравне с породроцшерами ущербными и кацапнёй мордорской,так как дальше своего носа не видят нифига!
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Кудись раптом зникли усі "націоналісти" ??????Белецьке,Правий Сектор,Свобода,УПА...А ще два місяця по тому вони ж "волосся на дупі рвали",так "боролись проти реваншу.Ось тепер можна робити де які висновки,або хто на кого працюе,чи хто звичайний пристосуванець...Але може вони в цей час розробляють " черговий план " по рятуванню країни від чергових кровосісей???
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совершенно очевидно что вальцмани возглавили ВСЕ
кого ни выбери а буде вальцман
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ти та твій любимий зебіл теж вальцмани
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зараз буде вой мусорів про "розслідувати - це справа честі", але честі у них немає вже давно ....
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Это местные порохо-рыги ! Как Семенихин не боролся с тварями . так народ его и не понял , народу давай коррупционеров . Тоже самое и с Михо . Я бы был счастлив если бы у нас был президент Семенихин . но увы - народ вата .
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От що значить замахнутись на мафію. Тримайтеся, Артеме!
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Активисты заявили, что экс-мэра Конотопа Семенихина пытался убить
нардеп Игорь Молоток поддерживающий Януковича, а потом Порошенко. Семенихин зарегистрировался кандидатом в округе этого нардепа и стал фаворитом рейтингов.
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Какой Семенихин,Молоток как лидировал так и лидирует
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олигархат через криминал перешел к физическому устранению особенно опасных для их жизнедеятельности общественно активных людей ПАП 5 лет эту среду культивировал и множил дошло до абсурда когда НАРИК ЕЗДИЛ ТОМАС ПОЛУЧАТЬ С ПАП
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По 160 округу даже если и Зеленский бы ишол,всеравно победил бы Молоток Игорь
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Покушение на убийство политика Это очередной маркер для Зеленского и Баканова. Если НИКАКОЙ реакции не будет Для меня СЛУГА НАРОДА превращается в ватного инвалида с плохим слухом и херовым зрением.
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За таке має полягти як мінімум з десяток ригів
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНевідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція. ФОТО
 
 
 
 
 
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