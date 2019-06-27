 Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області

"Пригода сталася близько першої години ночі, коли чоловік повертався додому. Невідомі напали на нього і завдали тяжкі тілесні ушкодження. Постраждалого доставили в лікарню. Зараз він у реанімаційному відділенні. Для з'ясування обставин на місце події негайно виїхали керівництво ГУНП області, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія СУ ГУНП, кінологічна служба", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

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Фото: Олена Сердюк