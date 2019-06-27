 Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області
"Пригода сталася близько першої години ночі, коли чоловік повертався додому. Невідомі напали на нього і завдали тяжкі тілесні ушкодження. Постраждалого доставили в лікарню. Зараз він у реанімаційному відділенні. Для з'ясування обставин на місце події негайно виїхали керівництво ГУНП області, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія СУ ГУНП, кінологічна служба", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.
Фото: Олена Сердюк
Культурна діяльність непогана - рок-концерти патріотичні для молоді безкоштовно, святкування річниці Конотопської битви і тд. Допомога ветеранам АТО та їх вшанування. З'явився навіть ІТ-кластер - і це в райцентрі!
мама молочком палаческим поила
Я тобі не телевізор, і не персонаж тупого серіалу щоби ти мені вірив.
Я щось не зрозумів. Ось слухав промову Зетварини у ВР, він усіх там розігнав, позвільняв... а що ж Аваков? У нас розгул злочинності, як ти кацап вірно підмітив відповідає за це Аваков, а про нього забули?
Напомню кто не знает:
"Мер Конотопа Артем Семеніхін розігнав шабаш сепаратистів!"
https://www.youtube.com/watch?v=RoYc7NsmV_E
кого ни выбери а буде вальцман
нардеп Игорь Молоток поддерживающий Януковича, а потом Порошенко. Семенихин зарегистрировался кандидатом в округе этого нардепа и стал фаворитом рейтингов.
Покушение на убийство политика Это очередной маркер для Зеленского и Баканова. Если НИКАКОЙ реакции не будет Для меня СЛУГА НАРОДА превращается в ватного инвалида с плохим слухом и херовым зрением.