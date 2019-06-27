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Все про:ВР (5028) нормандська четвірка (484) Разумков Дмитро (70) Слуга народу (76)

 Ефективності немає. Треба розширювати "нормандський формат", - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що будуть докладатися зусилля для розширення "нормандського формату" переговорів за рахунок підписантів Будапештського меморандуму, зокрема, представників Великої Британії і США.

Про це Разумков розповів в ефірі програми "Персона грата" на Українському радіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Так, на запитання ведучого Дмитра Хоркіна, які дії робитимуться в новому парламенті, щоб спонукати країни продовжувати тиск санкцій на Росію, Разумков відповів: "Якщо ми говоримо про вирішення цієї проблеми, то в основному - це було заявлено давно - це формат пожвавлення "нормандського формату". Тому що якщо ми подивимося: за кілька років ефективність цієї структури перестала діяти. Плюс, можливо, його розширення за рахунок підписантів Будапештського меморандуму. Ми будемо прикладати до цього зусилля, будемо сподіватися, що це вийде за рахунок представників Великої Британії та Сполучених Штатів Америки як підписантів Будапештського меморандуму і, в принципі, як одних з ключових лобістів інтересів нашої держави на світовій арені".

Разумков також назвав важливим аспектом Мінського процесу.

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"Наступним важливим аспектом є продовження "Нормандії" - це Мінськ, тому що дійсно до Мінська прив'язані всі ті санкції, які здійснюються стосовно Російської Федерації", - зазначив Разумков.

Політик згоден, що Мінський формат не можна назвати повністю ефективним, але визнає, що альтернативи йому зараз немає.

"Тому що якщо міняти систему і намагатися перебудуватися - звучала Астана або ще щось - то в момент переходу можна втратити можливість впливати на Російську Федерацію за допомогою санкцій. Тому йти від цих форматів нелогічно", - сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що потрібно показувати внутрішнє прагнення в боротьбі за свободу.

"Тому що ми завжди або дуже часто йшли у фарватері дій як Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки з багатьох-багатьох питань, і ключова проблема, з якою ми стикаємося сьогодні - це відсутність або слабка реалізація реформ", - вважає Разумков.

Також читайте: Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134477
 
   
 Топ коментарі
 
Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков - Цензор.НЕТ 4420 Vendetta Ua@VendettaUa2014

Существа которые притворяются мертвыми в случае опасности
1. Опоссум
2. Серая куропатка
3. Ужи
4. Жуки-сенокосцы
5. Черный стриж
6. Президент Зеленский
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Ми склали зброю, тож Європа вирішила миритись з РФ.

- Захід зробив висновки з настроїв українського суспільства. На президентських виборах громадяни проголосували за програму, яку можна сформувати тезою Зеленського "потрібно просто перестати стріляти". Вірність цій програмі наш електорат підтвердить і на парламентських виборах, обравши "Слугу народу".
Західні країни готові були підтримувати Україну, нести збитки, йти на жертви, поки бачили, що ми відчайдушно опираємося агресії. Проте зараз український народ демонструє пофігізм до боротьби за свою незалежність. Захід не мусить боротися за нас. Європейські лідери мають враховувати і бажання власного бізнесу, економічні збитки, перспективи порозуміння з Росією для себе. Вони не мають займатися українською зовнішньою політикою замість нас. Вони враховують у своїх міркуваннях суспільну думку. Готові підтримувати тих, хто опирається. Але не йти на зустріч тим, хто складає зброю.
- Якби українці проголосували на президентських виборах за людину з чіткою програмою опору російській агресії, ситуація могла б бути іншою. Але для цього треба, щоб головною метою було б не зниження тарифів, а відновлення територіальної цілісності країни. У такому випадку скоріш за все проросійської резолюції могло б і не бути. Після того, як на Заході побачили соціальну ситуацію в Україні, бюрократична машина на відновлення дружби з Кремлем запрацювала досить енергійно. Усі рішення щодо повернення РФ до Ради Європи були ухвалені в останні місяці, коли стало ясно, що Зеленський виграє вибори. Эффективности нет. Надо расширять "нормандский формат", - Разумков - Цензор.НЕТ 464 .
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Чем быстрее обосрется эта гнилая зеленая свора, тем лучше. Тем быстрее эти ЗЕдибилы вернуться в дерьмо откула вылезли
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Оно конечно хорошо,чем раньше - тем лучше. Одно плохо!Накроет всех!
https://twitter.com/i/status/1136407144201252864
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но ведь 73% останутся...затеряются, рассосутся, переобуются, но останутся...
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Дима! С такой инициативой ЮВТ уже послали на гору Кху Ям,больше не хочет.
Вас с Зелибобой пошлют еще дальше.
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так, можна намагатися розширювати формат додаючи тих з ким кремлю буде важко домовлятись(кулуарно), але росія просто відмовиться з ними вести переговори. взагалі ці переговори це "біг по колу" поки в кремля "не з'явиться" бажання припинити війну на донбасі, військові дії будуть продовжуватись. поки україна в програшній ситуації тому що в путіна є можливість загострювати ситуацію військовими діями і україні поки нема чим відповісти, тому що війна йде на український території. але з іншого боку малоймовірно що путін може так просто розпочати широкомасштабні військові дії проти україни. я думаю актуальність військових загроз зменшиться після виборів і с приходом осені більш актуальними будуть енергетичні і економічні виклики.

бажання самому тягнути цього "возика" не видається розумним. треба тільки знати хто твої справжні союзники. якщо дивитись ззовні зараз верхівка єс скоріше союзники кремля це вже зрозуміло. всередині проросійські сили на чолі з опзж теж без жодного сумніву грають проти україни.

коротше не бачу іншого виходу ніж триматись і далі.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РФ В ПАСЕ СТАЛО ПЕРВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ УКРАИНЫ НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ

ПРИ НОВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ
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https://zaxid.net/potuzhna_mizhnarodna_koalitsiya_u_sviti_uyavnih_druziv_n1484177
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и при старом правительстве и при старом министре иностранных дел и при старых депутатах от Украины в ПАСЕ
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ВЧЕРА ЗЕЛЕНСКИЙ ФАКТИЧЕСКИ ПРИСТУПИЛ К ОТВОДУ УКРАИНСКИХ ВОЙСК С ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ УЖЕ ОТВОЕВАННЫЕ У ОККУПАНТОВ!

Вчера Зеленский фактически приступил к отводу украинских войск с территорий, которые были уже отвоеванные у оккупанта и коллаборационистов. Начался отвод войск с территорий, ЗА КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАПЛАТИЛИ СВОИ ЖИЗНИ ЗАЩИТНИКИ УКРАИНЫ!!!.
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Зебилам плевать . Им главное чтобы шаурма не запретили.
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Дурни не могут понять - не в форматах дело... в Крыму дело...
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И что это даст? Разумный аж страшно! РФ насрало на все меморандумы и переговоры... Только придурки не понимают, что с РФ можно говорить только с позиции силы, а для этого необходимо серьезное перевооружение армии и ядерное оружие... вото как оно будет, тогда и поговорим про будапештский мемурандум со всеми подписантами.
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уже 6 дней продолжается конкурс для порохоботов , поскольку никто не смог ответить цена приза растет - 300 грн или 700 рублей за логически обоснованный ответ
За порошенко проголосовало 25 процентов лучших, думающих , патриотичнейших украинцев , ПА создал партию , назвал ее красиво - Европейская солидарность , усилил ***************** парубием , великолепной ириной геращенко , женщиной третьего тысячелетия луценкой , героиней таней черновол , волонтершей фединой и в результате получает сейчас 5 процентов очевидно суперэлиты ..Почему так ?
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Пучеглазый снова дело говорит. Но русские не пойдут на расширение формата.
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хочется спросить у порохоботов - Вы дружно ополчились против Зеленского и делаете вид , что не существует ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРАГА независимой Украины партии "за жиддя" во главе с кумом ***** медвейчуком . Сам медвейчук , в прошлом адвокат Василя Стуса , просивший в суде увеличения срока , предложенного прокурором просто априори не мог не работать на КГБ ( иначе не допустили бы к суду над десидентом ) . Жена в россии владеет крупной нефтяной компанией и имеет возможность напрямую финансировать это "за жиддя", даже ***** рекламирует медвейчука .. Почему вы это не замечаете ? возможно потому , что порох и медвейчук однопартийцы в прошлом и дело у них общее ????
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕфективності немає. Треба розширювати "нормандський формат", - Разумков
 
 
 
 
 
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