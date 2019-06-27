 Ефективності немає. Треба розширювати "нормандський формат", - Разумков

Про це Разумков розповів в ефірі програми "Персона грата" на Українському радіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Так, на запитання ведучого Дмитра Хоркіна, які дії робитимуться в новому парламенті, щоб спонукати країни продовжувати тиск санкцій на Росію, Разумков відповів: "Якщо ми говоримо про вирішення цієї проблеми, то в основному - це було заявлено давно - це формат пожвавлення "нормандського формату". Тому що якщо ми подивимося: за кілька років ефективність цієї структури перестала діяти. Плюс, можливо, його розширення за рахунок підписантів Будапештського меморандуму. Ми будемо прикладати до цього зусилля, будемо сподіватися, що це вийде за рахунок представників Великої Британії та Сполучених Штатів Америки як підписантів Будапештського меморандуму і, в принципі, як одних з ключових лобістів інтересів нашої держави на світовій арені".
Разумков також назвав важливим аспектом Мінського процесу.
"Наступним важливим аспектом є продовження "Нормандії" - це Мінськ, тому що дійсно до Мінська прив'язані всі ті санкції, які здійснюються стосовно Російської Федерації", - зазначив Разумков.
Політик згоден, що Мінський формат не можна назвати повністю ефективним, але визнає, що альтернативи йому зараз немає.
"Тому що якщо міняти систему і намагатися перебудуватися - звучала Астана або ще щось - то в момент переходу можна втратити можливість впливати на Російську Федерацію за допомогою санкцій. Тому йти від цих форматів нелогічно", - сказав Разумков.
Водночас він зазначив, що потрібно показувати внутрішнє прагнення в боротьбі за свободу.
"Тому що ми завжди або дуже часто йшли у фарватері дій як Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки з багатьох-багатьох питань, і ключова проблема, з якою ми стикаємося сьогодні - це відсутність або слабка реалізація реформ", - вважає Разумков.
https://twitter.com/i/status/1136407144201252864
Вас с Зелибобой пошлют еще дальше.
бажання самому тягнути цього "возика" не видається розумним. треба тільки знати хто твої справжні союзники. якщо дивитись ззовні зараз верхівка єс скоріше союзники кремля це вже зрозуміло. всередині проросійські сили на чолі з опзж теж без жодного сумніву грають проти україни.
коротше не бачу іншого виходу ніж триматись і далі.
ПРИ НОВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ
Вчера Зеленский фактически приступил к отводу украинских войск с территорий, которые были уже отвоеванные у оккупанта и коллаборационистов. Начался отвод войск с территорий, ЗА КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАПЛАТИЛИ СВОИ ЖИЗНИ ЗАЩИТНИКИ УКРАИНЫ!!!.
За порошенко проголосовало 25 процентов лучших, думающих , патриотичнейших украинцев , ПА создал партию , назвал ее красиво - Европейская солидарность , усилил ***************** парубием , великолепной ириной геращенко , женщиной третьего тысячелетия луценкой , героиней таней черновол , волонтершей фединой и в результате получает сейчас 5 процентов очевидно суперэлиты ..Почему так ?
Видео, записано Студией "Квартал 95" 13-го февраля 2017-го года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии поздравлял именинника и в шуточной форме просил вернуть хотя бы часть огромного долга канала "1+1" перед Кварталом.