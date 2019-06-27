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 Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС

26 червня озброєні формування РФ 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 24 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • чотири рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї;
  • поряд КАМ'ЯНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
  • околиці БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • три рази неподалік ПАВЛОПОЛЯ – з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
  • два рази поряд АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 120 мм;
  • два рази неподалік ПІСКІВ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичних гранатометів;
  • двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
  • неподалік ОПИТНОГО – зі 120 мм міномету;
  • три рази район населеного пункту ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем;
  • поблизу ТАЛАКІВКИ – станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецька зброя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог 21 раз порушив перемир'я на Донбасі, застосувавши артилерію калібру 122 мм і міномети. Втрат немає, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 15 разів:

  • чотири рази район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі околиці КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • три рази поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік МАЙОРСЬКА – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • околиці НОВОЛУГАНСЬКА – з міномету калібру 82 мм;
  • поряд з ГЛАДОСОВИМ – з великокаліберного кулемету;
  • район населеного пункту ПІВДЕННЕ – міномет 82 мм, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет;
  • околиці КАТЕРИНІВКИ – з автоматичних гранатометів;
  • околиці ТРАВНЕВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету.

"За минулу добу чотири українські військовослужбовці дістали поранення, ще троє - бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 25 червня двох окупантів знищено.

Разом з тим повідомляється, що з початку поточної доби ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – з озброєння БМП;
  • околиці СТАРОГНАТІВКИ – з артилерійських систем калібру 152 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:

  • неподалік населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з мінометів калібру 82 мм;
  • поблизу ЗОЛОТЕ-4 – з гранатометів різних систем;
  • тричі околиці НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • околиці ОРІХОВОГО – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Також читайте: Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою, - Бутусов про ситуацію в Станиці Луганській

Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС 01
Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС 02
Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134476
 
 
 Топ коментарі
 
Треба вбити якомога більше кацапні, поки є можливість.
Одужання пораненим українцям.
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Одужання хлопцям..........
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И вместе с этим:
Силы ООС оставляют свои позиции и отходят еще дальше от границы. Все что отвоевывали эти годы- отдается.
Инженерные и фортификационные вооружения которые создавались годами отдаются просто так.
Это все на фоне непрекращающихся обстрелов, невыполнения международного законодательства и удержания как украинских моряков, так и около 250 узников в России, демарша в ПАСЕ и прочего.
Мы в одностороннем порядке, без каких либо гарантий, после маразмов Кучмы начали отведение сил ООС. Сойдемся где то посередине.
Поздравляю. Вы сделали нас вместе.
Serg Marco
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Треба вбити якомога більше кацапні, поки є можливість.
Одужання пораненим українцям.
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Сєпари як на крилах літають. Здійснюються їх 5 річні мрії. УКропи самі віддають їм українську землю. Ще щоб зарплату платили і премії за кожного вбитого українця.
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И вместе с этим:
Силы ООС оставляют свои позиции и отходят еще дальше от границы. Все что отвоевывали эти годы- отдается.
Инженерные и фортификационные вооружения которые создавались годами отдаются просто так.
Это все на фоне непрекращающихся обстрелов, невыполнения международного законодательства и удержания как украинских моряков, так и около 250 узников в России, демарша в ПАСЕ и прочего.
Мы в одностороннем порядке, без каких либо гарантий, после маразмов Кучмы начали отведение сил ООС. Сойдемся где то посередине.
Поздравляю. Вы сделали нас вместе.
Serg Marco
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Смерть масковітським окупантам!!!! щоб їх клятих рогатих мор там усіх до пекла забрав!!!! Українським воїнам скорішого одужання!!!!
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"Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик приветствовал начало украинскими военными процесса отвода сил и средств у Станицы Луганской (Луганская обл.)"
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Где эта мразь Игорь Д, которая здесь кукарекает про Минские соглашения?
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ви рогатим вірите, що вони будуть паіньками?? 39обстрілів??? я не вірю і розумію, що йде здача Української землі(((
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яка з них?) під тим ніком працює не одна людина...
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что-то при Владимире Александровиче Хаосе количество пострадавших украинских бойцов растёт, а потери орков хйла уменьшаются..
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Другий день така величезна кількість поранених воїнів, а керманичі країни зайняті демонстрацією благих намірів ЗАГАРБНИКУ !!! Одужанн нашим героям
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Саме час відвести війско за Дніпро. Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС - Цензор.НЕТ 7551
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отдадут по ту сторону Днепра Все.

граница по днепру, дальше возврат януковича, образование нового укргосударства-малоросия и т. д.
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Желаем нащим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость
.
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Зеленский, интенсивность обстрелов возрастает! Ты там для кого мост восстанавливаешь?
Буду голосовать за партию, которая полную блокаду и дулю оккупированным территориям обеспечит.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСемеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС
 
 
 
 
 
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