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Все про:Луганщина (1744) ОБСЄ (2155) Сайдік (122)

 Сподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань України Мартін Сайдік вітає початок українськими військовими процесу відведення сил і засобів у Станиці Луганській (Луганська обл.) і сподівається, що ця дія в подальшому стане каталізатором для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в релізі ОБСЄ.

Сайдік висловив вдячність сторонам за прийняття необхідних рішень для цієї важливої ​​події.

"Я щиро вітаю початок процесу відведення сил і техніки в Станиці Луганській. Сподіваюся, що успішне здійснення цієї операції в Станиці Луганській стане каталізатором подальших кроків у напрямку мирного врегулювання конфлікту на сході України і, зокрема, відновлення надійного, стійкого і постійного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Спецпредставник ОБСЄ закликав сторони докласти зусиль для успішного завершення процесу відведення сил і засобів.

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Крім того він подякував співробітникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, зокрема, головному спостерігачеві Яшару Халіта Чевіку і його заступнику Марку Етерінгтону за участь в процесі роз'єднання.

Раніше штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що біля КПВВ "Станиця Луганська" в середу вдень відбувся перший етап відведення українських підрозділів під наглядом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. За відведенням військ також спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134472
 
 
 Топ коментарі
 
Разведение сил может означать только одно, легализацию оккупации части Донбасса, корми Украина, ну и легализацию оккупации крыма,только слепой этого не видит
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Отводить ВСУ будем до берегов Днепра или только до админ. границ Лугандонии?
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Такі рішення біля Станиці Луганської затягують війну і стають каталізатором брехні. ОБСЄ треба визнати організацією з російським впливом.
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Исполняется мечта Порошекно, записанная в Минских согашениях.
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как оказалось, Порошенко тоже.
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Не чув, не бачив. А Путін - ***** - це світовий бренд.
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Хорошие новости! Нужно поскорее прекращать эту войну.
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Разведение войск, это то что написано в минских соглашениях. Причем тут признание Крыма, не понятно.
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"Командование ООС отмечает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. Процесс разведения сил и средств тоже не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке", - подчеркивают в штабе.
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відповідь на пряме запитання
цифру назвіть.
бо якщо відійшли тільки ми, то це пряма зрада національних інтересів.
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"Разведение сил спланировано проводить в течении трех суток: в период с 26 по 28 июня.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Разведение сил еще не окончено, ваш вопрос и суждения преждевременны.
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Знову брешете. Факт, це те, що ВЖЕ сталося. По факту українські війська відступили
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нет там отведения войск. есть прекращение огня и отвод тяжелого вооружения. напиши куратору от зекоманды что вам надо более тщательно разжевывать потому как вы сами ни текст поднять не можете ни осмыслить его
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Так гляди и бойня закончится,а Петро так хотел ещё на пять лет чтобы побольше стреляли,не так ли Порохососы?
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І що пуйло прибиреться з донбасу та криму і прибере за собою лайно? Виплатить гроші за вбивства, руйнування, крадіжки? Так, зебобік-ватан?
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Порохососы,это правда-17 июня 2014 года, через 10 дней после своей инаугурации, Петр Порошенко срочно отводит войска из абсолютно пустого Луганска.

Отметим, что войска были приведены в полную боевую готовность, командование было готово подчинятся приказам верховного Главнокомандующего Петра Порошенко. Выполнение приказа о выходе из пустого Луганска тому яркое подтверждение.
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я то с этой а вот от тебя я жду рассказ как захватив Луганск ВСУ вышли из пустого города отдав его сепарам. давай, начинай...
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серьезно? ну так подтверди свои слова пруфами. не сложно ведь правда?
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попять пруфуры? может дать книжку " гугл для чаников"?
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скорее всего у нас эти войска разные, твои все в паРаше.
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Нет не правда. Я с Луганска. Луганск небыл пуст. Свинорусы базировались на пос.Юбилейный , там и был их первый пост. ВСУ пытались их окружить со стороны обласной больницы "Острой могилы" но с пидаРоssии свинорусы начали бить градами и как всегда обвинять ВСУ. Если бы ВСУ не отступило то пидароssийцы разеб*ли его (город)так как Грозный.
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5 июля 2014 года Петр Порошенко дал приказ пропустить колонну российских наемников во главе с Гиркиным.

Ровно таким же способом Гиркину дали возможность покинуть Донецк.
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Колону з гіркіним пропустили?))) А що то за колону бронетехніки розбили недалеко від Краматорська? Ту, яку наказали відпустити?)
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И В ЭТО ВРЕМЯ АВИАЦИЯ ВСУ ПО ПРИКАЗУ мужонки РАЗБОМБИЛА КОЛОННУ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО БАТАЛЬОНА ,,ДОНБАСС" ПОД ПОПАСНОЙ.
ОТАКА УЙНЯ прахботина. ПОКА ты ЗДЕСЬ ПРОДАЁШЬ СВОЮ ,,СОВЕСТЬ" мужонко САМ ВСЁ СЛИВАЕТ СВОИМИ ПРИЗНАНИЯМИ. 😂
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24 августа 2014 года был организован Иловайский котел. Солдатам и добровольцам намеренно выдали старые карты, чтобы они не могли ориентироваться в местности. 48 часов Порошенко и командование не давали подкрепления нашим бойцам. Да что говорить о подкреплении. Наши Герои просили огонь у артиллерии, которая могла накрыть Иловайск за считанные часы. Порошенко и командование запретило артиллерии накрывать российские войска и наемников. Таким образом наших бойцов расстреляли и заживо похоронили в котле.
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Поэтому Порошенко хочет идти в Раду что бы его не посадили.
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Пидароssийцы ****или со своей засрашки и ждали ответку чтобы ве*ать по своей територии и обвинить Украину и под шумок ввести свои войска как в Грузии. Так что не напрягайся кацапорылый . Мне Луганчанину втирать эту дичь не надо
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НЕБРЭШИ ,,луганчанин".
кацапская АРТА ИЗ ЗА ПОРБРИКА НЕДОСТАЁТ НИ ДО ЛУГАНСКА, НИ ДО ИЛОВАЙСКА. ТОЧКИ ,,У" ЭТО УЖЕ НЕ АРТИЛЛЕРИЯ. И ИХкацапы НЕПРИМЕНЯЛИ.
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"в результаті атаки ніхто не постраждав..." (С)

Коли атакує авіація і ніхто не постраждав, то є лише два варіанти. Або цього не було, або був лише бойовий захід на ціль без відстрілу. Щось окрім слів Муженка є? Свідчення добровольців Донбасу?
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Шо объединяет соевую мразь и мразь луган донскую - ЭТО ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ МОЗГА, И ПОЛНАЯ И БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ВЕРА В СВЯТОСТЬ ХОЗЯИНА.
В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАКИ БЫЛА РаЗБИТА ТЕХНИКА, И СОРВАНА ОПЕРАЦИЯ ПО ОСВБОЖДЕНИЮ ПЕРВОМАЙСКА. И БУКВАЛЬНО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ БАТАЛЬОН ,,ДОНБАСС" ПО ПРИКАЗУ мужонки БЫЛ СНЯТ С ПОПАСНЯНСКО-ПЕРВОМАЙСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ, И ОТПРАВЛЕН В УКРЕПЁННЫЙ ТЫЛ днровцев В ИЛОВАЙСК.
p/s: - это только в воспалённой пустой голове прахобота может уложится мысль что мужонко ни с того ни с сего на голом месте сам выдумал историю которая лично для него может закончится судом с неизвестно каким приговором. 😂😅😂
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Як при авіанальоті ніхто не постраждав? Можливо був шише один відстріл 1 ракети? Як і під Слов'янськом? Важко таке оСяГнУтИ? І щЕ, яКщО пИсАтИ тАк яК тИ, то пОтРоХу пАдАє іНтЕлЕкТ
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Це тобі віДпОвІдЬ нА пОсТ вИщЕ пРо нІкОмУ нЕвІдОмУ аТаКу аВіАцІї пІд ПоПаСснОю.
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Бреше твоя мати коли говорить що ти від свого тата. От така уйня маля.
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в теме два дебила "бибо и боба два дол..бы"
"Данило" и "Игорь Д"
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Шо такое, пебилятко, кроме ругани сказать то нечего. И Гиркина Пэдрас пропустил из Славянска, и Луганск сдал без боя, и "зеленый коридор" организовал с Муженкой...
А еще в Дебальцево брошено только боевой техники на мех бригаду-
Танки Т-64БВ - 46
БМП-2 - 54
БМП-1 - 40
БРМ-1К - 10
БТР-70 - 20
БТР-80 - 9
САУ 122 мм "Гвоздика" - 16
гаубицы 152 мм "Мста-Б" - 6
100 мм пушки "Рапира" - 14
Источник: https://censor.net.ua/r347010
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Чому не пишеш, що кинули і підірвали ту техніку, яку неможливо було вивезти через пошкодження та поломки?
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Ти наверно пэбил? Что значит невозможно? Это значит, что бежали так, что побросали все. Сподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік - Цензор.НЕТ 209
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Господи, як же з такими як ти важко спілкуватись... З чого складається техніка?
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Тебе ж ясно написали, какую технику потеряли и ссылку указали. Очи разуй, пэбилятко Сподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік - Цензор.НЕТ 6981
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Ты шо, совсем тупой? Заклинило? Тебе еще тут про подшипники рассказать?
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Тобі зрозуміло, що таке двигун, паливо, колеса? Тільки спокійніше, за образи тобі не заплатять.
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Мне понятны результаты главнокомандования Барыги-клептомана. Ты знаешь, что такое подшипник? Сподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік - Цензор.НЕТ 5647
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Слышишь ты мдиот, Серебрянный Джон, ты колонну Гиркина с гражданскими лицами видел? Так от сидить та не *******.
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А ще, розкажи як колона бронетехніки гіркіна під Краматорськом прорідилась капітально. А ще розкажи як Хомчак кинув своїх солдат і втік посеред ночі.
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В 2014 году украинские военные дважды запрашивали разрешение на уничтожение колонны военной техники, которая под руководством офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелков) направлялась из Славянска в Донецк, но получили отказ. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал экс-спикер пресс-центра штаба АТО Алексей Дмитрашковский.

«На счет колонны Гиркина, насколько мне известно, над колонной прошла пара СУ-25, запросили разрешение штаба АТО об уничтожении колонны. По предварительным их данным было известно, что там находится Гиркин. Получили отказ», - говорит он.

По его словам, аналогичный отказ получили и украинские военные, базировавшиеся в Краматорске. «Известно, что из Краматорска полковник Кривонос, который возглавлял оборону аэропорта, также запросил разрешение на уничтожение этой колонны, и также получил запрет от господина Муженко», - добавил Дмитрашковский.
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Ньюз ван?)
Колона з бронетехніки була розбита, цьому є піжтвердження. Су-25 1 раз відстрілявся, проте через відсутність наземних корегувальників не став ризикувати більше. Окрім бронетехники у другій колоні йшли автобуси та легкові авто.
Гіркін вийшов з Слов'янська за кілька днів до виходу основних сил. Знав про це?
У Краматорську наші війська були лише на військовому аеродромі, вся інша частина міста була непідконтрольна. Як взагалі можна вірити цим спікерам?
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18 февраля 2015 года был сдан Дебальцевский транспортный узел, через который Ахметов совместно с Порошенко начали возить уголь.

Так была организована схема Ротердам + по обворовыванию Украины.

Сдача Дебальцево также обеспечивала прямое сообщение между «ЛНР» и «ДНР». Так была организована жизнедеятельность этих псевдореспублик.
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Отметим, что участники тех событий уверенно заявляют о том, что пацанов просто слили. Невозможно так бездарно руководить армией, это была намеренная сдача.

После этих страшных событий, Порошенко начал нещадно грабить народ Украины.

Отметим, что на этот страшный факт закрывали глаза наши западные партнеры. Складывалось впечатление, что Порошенко дали карт-бланш на грабеж собственного народа.

За 5 лет Украина расколота, ограблена, разделена, ввергнута в войну и управляемый хаос. Украина стала самой нищей страной Европы. ООН официально признала, что в нашей стране голод.

За 5 лет мы отделились от Европы еще на 50 лет.

И после этого у кого-то поворачивается язык называть олигарха Порошенко патриотом? И после этого кто-то считает, что Порошенко не военных преступник?
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На скільки ж тебе "нещадно ограбил" Порошенко?
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Відводити війська треба синхронно. Розбити відведення на 10 етапів. Перший етап - перерахувались і перерахували зброю. Другий етап - відійла десята частина контенгенту з одного і іншого боку. І так частинами. На звільнених позиціях мають стояти відіоспостереження, що їх ніхто не захоплює знову.
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Такк процедура формально є вже декілька років. Читай звіти обсє. Тільки от постійно то градів нема на ппд, то камери обстрілюють.
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Думаю, що все це робиться, щоб "щось робити". Без ЖОДНОЇ стратегії. Проблему(Рашу) ніхто вирішувати не збирається. Це вирішення проблеми на рівні: "Уйді, протівний...". В той час, коли треба вострою заточкою по горлу.
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Поясни це тим упоротим, що виключили рф (окупанта і агресора) з цього рівняння.
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Вивчи українську, кацапка(нульова), а потім будеш щось писати КапсЛок Сподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік - Цензор.НЕТ 1598
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Те що ти пишеш свої висери проти України українською мовою не робить тебе українцем.
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Да, лихо закрутили. То есть страна (причем любая страна, в данном случае - Украина) не имеет права на своей собственной территории размещать свои собственные войска. У европейских решал крыша не поедет от когнитивного диссонанса?
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Цей Сайдик просто дурень або наївняк. Росії мир на Дондасі потрібен лише на її умовах. Тобто Україна мусить капітулювати. А щоб змусити Украхїну піти на це потрібен механізм кошмарення цієї України, чим і є ті обстріли .. Впевнений на 100%, що це розведення є черговим "разводом" всіх і вся.
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якщо українське військо залишає українську територію ,то лише тому,що ця українська територія (по "настоятельному убеждению"німецько-французських гейропейських його лакеїв)надається рашисту під його контроль і в такому випадку не може бути і мови про мирне вирішення цього воєнного конфлікту і повернення цих територій в склад України ....
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Ну что с даём позиции потихоньку Следующий шаг прямые переговоры с опущенцами
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік
 
 
 
 
 
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