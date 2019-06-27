 Сподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в релізі ОБСЄ.
Сайдік висловив вдячність сторонам за прийняття необхідних рішень для цієї важливої події.
"Я щиро вітаю початок процесу відведення сил і техніки в Станиці Луганській. Сподіваюся, що успішне здійснення цієї операції в Станиці Луганській стане каталізатором подальших кроків у напрямку мирного врегулювання конфлікту на сході України і, зокрема, відновлення надійного, стійкого і постійного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Спецпредставник ОБСЄ закликав сторони докласти зусиль для успішного завершення процесу відведення сил і засобів.
Крім того він подякував співробітникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, зокрема, головному спостерігачеві Яшару Халіта Чевіку і його заступнику Марку Етерінгтону за участь в процесі роз'єднання.
Раніше штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що біля КПВВ "Станиця Луганська" в середу вдень відбувся перший етап відведення українських підрозділів під наглядом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. За відведенням військ також спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відведення сторін від околиць Станиці Луганської.
цифру назвіть.
бо якщо відійшли тільки ми, то це пряма зрада національних інтересів.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Разведение сил еще не окончено, ваш вопрос и суждения преждевременны.
Отметим, что войска были приведены в полную боевую готовность, командование было готово подчинятся приказам верховного Главнокомандующего Петра Порошенко. Выполнение приказа о выходе из пустого Луганска тому яркое подтверждение.
Ровно таким же способом Гиркину дали возможность покинуть Донецк.
ОТАКА УЙНЯ прахботина. ПОКА ты ЗДЕСЬ ПРОДАЁШЬ СВОЮ ,,СОВЕСТЬ" мужонко САМ ВСЁ СЛИВАЕТ СВОИМИ ПРИЗНАНИЯМИ. 😂
кацапская АРТА ИЗ ЗА ПОРБРИКА НЕДОСТАЁТ НИ ДО ЛУГАНСКА, НИ ДО ИЛОВАЙСКА. ТОЧКИ ,,У" ЭТО УЖЕ НЕ АРТИЛЛЕРИЯ. И ИХкацапы НЕПРИМЕНЯЛИ.
Коли атакує авіація і ніхто не постраждав, то є лише два варіанти. Або цього не було, або був лише бойовий захід на ціль без відстрілу. Щось окрім слів Муженка є? Свідчення добровольців Донбасу?
В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАКИ БЫЛА РаЗБИТА ТЕХНИКА, И СОРВАНА ОПЕРАЦИЯ ПО ОСВБОЖДЕНИЮ ПЕРВОМАЙСКА. И БУКВАЛЬНО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ БАТАЛЬОН ,,ДОНБАСС" ПО ПРИКАЗУ мужонки БЫЛ СНЯТ С ПОПАСНЯНСКО-ПЕРВОМАЙСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ, И ОТПРАВЛЕН В УКРЕПЁННЫЙ ТЫЛ днровцев В ИЛОВАЙСК.
p/s: - это только в воспалённой пустой голове прахобота может уложится мысль что мужонко ни с того ни с сего на голом месте сам выдумал историю которая лично для него может закончится судом с неизвестно каким приговором. 😂😅😂
"Данило" и "Игорь Д"
А еще в Дебальцево брошено только боевой техники на мех бригаду-
Танки Т-64БВ - 46
БМП-2 - 54
БМП-1 - 40
БРМ-1К - 10
БТР-70 - 20
БТР-80 - 9
САУ 122 мм "Гвоздика" - 16
гаубицы 152 мм "Мста-Б" - 6
100 мм пушки "Рапира" - 14
Источник: https://censor.net.ua/r347010
«На счет колонны Гиркина, насколько мне известно, над колонной прошла пара СУ-25, запросили разрешение штаба АТО об уничтожении колонны. По предварительным их данным было известно, что там находится Гиркин. Получили отказ», - говорит он.
По его словам, аналогичный отказ получили и украинские военные, базировавшиеся в Краматорске. «Известно, что из Краматорска полковник Кривонос, который возглавлял оборону аэропорта, также запросил разрешение на уничтожение этой колонны, и также получил запрет от господина Муженко», - добавил Дмитрашковский.
Колона з бронетехніки була розбита, цьому є піжтвердження. Су-25 1 раз відстрілявся, проте через відсутність наземних корегувальників не став ризикувати більше. Окрім бронетехники у другій колоні йшли автобуси та легкові авто.
Гіркін вийшов з Слов'янська за кілька днів до виходу основних сил. Знав про це?
У Краматорську наші війська були лише на військовому аеродромі, вся інша частина міста була непідконтрольна. Як взагалі можна вірити цим спікерам?
Так была организована схема Ротердам + по обворовыванию Украины.
Сдача Дебальцево также обеспечивала прямое сообщение между «ЛНР» и «ДНР». Так была организована жизнедеятельность этих псевдореспублик.
После этих страшных событий, Порошенко начал нещадно грабить народ Украины.
Отметим, что на этот страшный факт закрывали глаза наши западные партнеры. Складывалось впечатление, что Порошенко дали карт-бланш на грабеж собственного народа.
За 5 лет Украина расколота, ограблена, разделена, ввергнута в войну и управляемый хаос. Украина стала самой нищей страной Европы. ООН официально признала, что в нашей стране голод.
За 5 лет мы отделились от Европы еще на 50 лет.
И после этого у кого-то поворачивается язык называть олигарха Порошенко патриотом? И после этого кто-то считает, что Порошенко не военных преступник?