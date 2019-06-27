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Все про:пожежа (1672) ДСНС (1927)

 Пожежу на складі із секонд-хендом під Києвом ліквідовано, - ДСНС

Пожежу на складі секонд-хенду в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району ліквідували, жертв і постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О 23:53 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучалося 75 рятувальників особового складу та 19 одиниць техніки ДСНС.

Також дивіться: На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд-хенду, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 червня о 19:30 в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу із секонд хендом на площі 2,5 тис. м.кв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134470
 
 
 Топ коментарі
 
теперь 73% прийдется этим летом экономить на шаурме.....
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Только не на шаурме, на чём угодно только не шаурма. Это теперь священное блюдо всех 73%
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теперь 73% прийдется этим летом экономить на шаурме.....
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Только не на шаурме, на чём угодно только не шаурма. Это теперь священное блюдо всех 73%
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Так вот как выглядит Конец эпохи бедности!
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А что там по водителю Мерседеса, что по мосту ездил? уже замяли так быстренько Пожар на складе с секонд-хендом под Киевом ликвидирован, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9414 Украина - це Европа)
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За последние 5 лет единственное, что стало развиваться в Украине так это секонд-хенды и ломбарды. На каждом углу.
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Как сейчас стало модным делать пожары ..на складах. Только не говорите что кто то курил и замкнула проводка. Это какой по счету пожар, поправьте?
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Главное заранее договориться со страховщиками.
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Главное ..как все однотипно для пожаров.
Лишь через два часа спасателям удалось локализовать возгорание. Огонь распространился по сооружению за считанные минуты. Начало пожара попало в объектив телефонов очевидцев. Вызов на линию «101» поступил 26 июня около 19:30. Об этом сообщает Информатор.

Очевидцы, которые были рядом, рассказали, что перед тем, как из ангаров пошел дым, они слышали громкий хлопок. После этого пламя с невероятной скоростью начало охватывать сооружение.
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Смею всех заверить, не поверите, в Нотр Даме было также.
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На месте следователей - пожарных разных стран следовало бы скоординировать общие действия и сопоставить следственные улики пожаров. Тогда у вас будет полная картина происходящего.
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В магазинах одягу купують дуже мало. В основному - секонд. Вбити конкурента, хоч би тимчасово, і прибутки зростають. Одне не врахували - люди все одно не підуть до магазинів. Бо грошей немає. Тута пишуть про шаурму. Не шаурма, а мівіна. А пенсіонери взагалі такої гиді не споживають. В них - хліб, та кефір.
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