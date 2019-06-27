 Пожежу на складі із секонд-хендом під Києвом ліквідовано, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О 23:53 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучалося 75 рятувальників особового складу та 19 одиниць техніки ДСНС.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 червня о 19:30 в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу із секонд хендом на площі 2,5 тис. м.кв.