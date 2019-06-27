 Пожежу на складі із секонд-хендом під Києвом ліквідовано, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"О 23:53 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
До гасіння пожежі залучалося 75 рятувальників особового складу та 19 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 червня о 19:30 в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу із секонд хендом на площі 2,5 тис. м.кв.
Лишь через два часа спасателям удалось локализовать возгорание. Огонь распространился по сооружению за считанные минуты. Начало пожара попало в объектив телефонов очевидцев. Вызов на линию «101» поступил 26 июня около 19:30. Об этом сообщает Информатор.
Очевидцы, которые были рядом, рассказали, что перед тем, как из ангаров пошел дым, они слышали громкий хлопок. После этого пламя с невероятной скоростью начало охватывать сооружение.