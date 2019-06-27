 ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії, - Бутусов

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "Щодо обшуків у МО. За даними джерел Цензор.Нет, сьогодні Державне бюро розслідувань провело серію обшуків у Міністерстві оборони - у заступника міністра генерал-лейтенанта Олега Шевчука, у начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення (ГУРСМО ЗСУ) генерал-майора Дмитра Марченка, а також у колишнього радника міністра оборони і кандидата в народні депутати Юрія Бірюкова, одного з активістів партії експрезидента Петра Порошенка, а також в офісах 10 компаній-постачальників МО в сфері обмундирування й екіпірування.
Як повідомляють джерела, предметом вивчення слідчих є два розслідування. Перше – щодо якості бронежилетів фірми "Темп", які поставлялися в ЗСУ. Друге – щодо організації державних закупівель у МО. Слідчі підозрюють, що технічні завдання на закупівлі виписувалися в інтересах певних компаній, належний контроль якості був відсутній, тендери вигравали "потрібні" фірми, ціни необґрунтовано завищували.
Тема щодо якості бронежилетів раніше вже порушувалася, завтра ми цю ситуацію розглянемо з одним із найбільш послідовних критиків закупівель бронежилетів "Темпа". Але мені здається, що доказова база тут дуже складна, ці питання вже порушувалися.
Тема з держзакупівель МО теж не нова. Система допуску до держзакупівель в МО організована непрозоро, тільки в Україні функції створення технічного завдання, організації закупівлі і контролю якості об'єднані в одному підрозділі, в жодній армії НАТО такого немає, ніяким стандартам НАТО така абсурдна централізація цих різних функцій не відповідає.
Тому корупцію відкидати не можна, однак питання в тому, що саме нарили слідчі, яку інформацію, чи є свідки, є докази?
Спробував перевірити - а з якими свідками працювали в ДБР, ми ж знаємо всіх критиків. Виявилося, що всі ті, хто мені відомий, і хто глибоко знайомий з ситуацією і раніше виступав проти об'єднання всіх функцій держзакупівель в одних руках, хто звинувачував у корупції, зі слідчими не спілкувалися. Матеріали інспекції МО не були запитані.
Це викликає запитання - слідчі ДБР хочуть відзвітувати під вибори, що відкрили справу проти когось на підставі якоїсь спірної експертизи, і потім його благополучно злити в суді, як це не раз бувало, або у них отримана якась надійна доказова база?
Адже схожі проблеми з організацією держзакупівель можна знайти і в інших силових структурах.
Сподіваюся, найближчим часом ми дізнаємося під час передавання матеріалів до суду або від адвокатів, у чому там саме обвинувачення, і зможемо дати оцінку, наскільки істотним є склад злочину.
У ДБР такі керівники, здібні, керівництво коаліції, яка раніше правила, добирало і призначало, тобто від них чого завгодно чекати можна. Тому ми відразу побачимо, справа для "галочки", чи є склад. Для якихось більш точних висновків час ще не настав".
Одеть на них эти броники, поставить в ряд и расстрелять.
Кто выжил - невиновен. Бог не фраер, все видит.
вот статья за 2014 год. " Смертельная броня ".
https://24tv.ua/ru/krupnym_planom_tag3556
https://24tv.ua/ru/krupnym_planom_tag3556
Так об этих бронежилетах (дрековых) Цензор Нет писал еще в 2014 году. Аналогичные статьи были и в других п у б л и к а ц и я х !
Однако тогда новоявленные успешные бизнесмены свинарчуки с паркетными лампасниками
никак не отреагировали . Ф.И.О хероев опубликованы . НО -
ВСЕ были поглощены великим бизнесом , а именно,продажей АК и патронов к ним со складов "Нз" Украинской армии добробатам и волонтерам на Восточный Фронт. .
Смертельная броня: ГПУ начала расследование
по закупке бронежилетов Минобороны ?
19:40, 10 сентября 2014 19:40, 10 сентября 201419:40, 10 сентября 2014, 10 сентября 2014
******На защиту Родины бойцам сил АТО
приходится стоять в бронежилетах, которые не гарантируют никакой защиты. 8 августа Генеральная прокуратура Украины заявила, что военнослужащие получили бракованные бронежилеты. В ведомстве установили, что Минобороны закупило 21 тысячу бронежилетов с облегченной степенью защиты. Возбуждено уголовное дело за халатное отношение к военной службе.
https://24tv.ua/ru/krupnym_planom_tag3556Не прошло и 5(пяти)( лет , как свинарчуки и лмпасники стали давать показания
о мародерстве .
***Ответственные за оформление изменений к закупке бронежилетов офицеры Центрального управления вещевого обеспечения ВСУ: полковники Тимченко, Гусляков, Куренной, Мегеря, Яцкевич и подполковник Неизвестный, а также заместитель Министра обороны Украины Лещинский и бывший исполняющий обязанности министра Коваль.
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