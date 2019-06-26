 Представницю Хорватії Пейчинович-Бурич обрано ПАРЄ новим генсеком Ради Європи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Пейчинович-Бурич отримала 159 голосів, а її суперник - віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс - 105.

Представниця Хорватії почне виконувати повноваження генерального секретаря Ради Європи з 18 вересня 2019 року. Її обрано на п'ятирічний термін - до 2024 року включно.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно направив до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками).