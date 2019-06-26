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Все про:ПАРЄ (501) Рада Європи (203) Хорватія (75) Пейчинович-Бурич (1)

 Представницю Хорватії Пейчинович-Бурич обрано ПАРЄ новим генсеком Ради Європи

Парламентська асамблея Ради Європи обрала віце-прем'єр-міністра і міністра закордонних і європейських справ Хорватії Марію Пейчинович-Бурич новим генеральним секретарем Ради Європи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Пейчинович-Бурич отримала 159 голосів, а її суперник - віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс - 105.

Представниця Хорватії почне виконувати повноваження генерального секретаря Ради Європи з 18 вересня 2019 року. Її обрано на п'ятирічний термін - до 2024 року включно.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно направив до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134459
 
   
 Топ коментарі
 
Мабуть сьогодні це єдиний позитив від ПАРЄ.
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Ух, ты! Какая тётя симпатичная! Бывают же такие, в Грязи Политики. Исключение из Правил какое-то.
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Вова плешивый и ботоксный. Нафиг.
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Ух, ты! Какая тётя симпатичная! Бывают же такие, в Грязи Политики. Исключение из Правил какое-то.
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Мабуть сьогодні це єдиний позитив від ПАРЄ.
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а я бы за вову бройлера проголосувал - клевый чувак, честь и совесть украинского народа, каждый день он там практически в одиночку борется за интересы украины вместе с иркой бесноватой
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... скажите, а у вас нет отдельного кабинета?... Представницю Хорватії Пейчинович-Бурич обрано ПАРЄ новим генсеком Ради Європи - Цензор.НЕТ 730
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"красотою лепа, бела вельми и лицом румяна, червлена губами, бровми союзна"... Представницю Хорватії Пейчинович-Бурич обрано ПАРЄ новим генсеком Ради Європи - Цензор.НЕТ 3621
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Ну так, а свою куда девать? Вон в спальне похрапывает...
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Судя по всему нет больше такой организации ПАСЕ. Выродилась и изжила себя. Хабалки и клоуны захватывают мир.
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Папередники ягланд и порох пенсиями себя обеспечили-пора и на покой.Новые пришли-им новую метлу выдадут.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПредставницю Хорватії Пейчинович-Бурич обрано ПАРЄ новим генсеком Ради Європи
 
 
 
 
 
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