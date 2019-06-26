 Головою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького - Казанський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Казанський зазначив: "Призначення голів ОДА, схоже, стає серйозним фейлом нової влади. Якщо в списку кандидатів у нардепи від "Слуги народу" ми справді бачили в основному нові обличчя або взагалі маловідомих людей, то на чолі областей тепер ставлять відверто токсичних персонажів із похмурим бекграундом.

В Одесі тепер за губернатора стрьомний металобрухтник, пов'язаний із місцевими сепаратистами. Але ще веселіша ситуація в Луганській області. Там главою ОблВЦА призначено колишнього депутата Луганської обласної ради від Партії регіонів Віталія Комарницького.

Щоб зрозуміти весь цимес цього призначення, досить просто згадати, чим займалася Луганська облрада навесні 2014 року. А вона тоді відверто підтримував збройні формування ЛНР і записував звернення до Верховної Ради з вимогою визнати антиконституційний референдум 11 травня.

Сам Комарницький відомий своїми досить дрімучими, українофобськими поглядами. Він відкрито шкодував із приводу проголошення незалежності України в 1991 році, вважав, що незалежність стала наслідком "хуторянської ідеології" і молов схожі дурниці.

Але навіть якщо закрити очі на українофобію і підігравання сепаратистам, абсолютно незрозуміло за які заслуги Комарницький взагалі потрапив на таку посаду. Що нового може запропонувати нещасній Луганщині заштатний регіонал, який протирав штани в облраді на третіх ролях та служив ректором в одному з найкорумпованіших луганських ВНЗ?

До речі, для любителів покричати в коментарях про реванш, спеціально зазначу, що запропонував кандидатуру Комарницького та інших губернаторів Зеленський. А от затверджували їх сьогодні в Кабміні Гройсман і наші найпатріотичніші у світі міністри з НФ і БПП".

Також блогер опублікував посилання на сайт Східний варіант, де зібрані деякі висловлювання Комарницького.