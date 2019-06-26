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 Політика України
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Все про:ОДА (600) Донецька область (2257) Казанський Денис (127)

 Головою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького - Казанський

Блогер і журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що головою Донецької ОДА хочуть призначити ексрегіонала й українофоба Віталія Комарницького.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Казанський зазначив: "Призначення голів ОДА, схоже, стає серйозним фейлом нової влади. Якщо в списку кандидатів у нардепи від "Слуги народу" ми справді бачили в основному нові обличчя або взагалі маловідомих людей, то на чолі областей тепер ставлять відверто токсичних персонажів із похмурим бекграундом.

В Одесі тепер за губернатора стрьомний металобрухтник, пов'язаний із місцевими сепаратистами. Але ще веселіша ситуація в Луганській області. Там главою ОблВЦА призначено колишнього депутата Луганської обласної ради від Партії регіонів Віталія Комарницького.

Щоб зрозуміти весь цимес цього призначення, досить просто згадати, чим займалася Луганська облрада навесні 2014 року. А вона тоді відверто підтримував збройні формування ЛНР і записував звернення до Верховної Ради з вимогою визнати антиконституційний референдум 11 травня.

Сам Комарницький відомий своїми досить дрімучими, українофобськими поглядами. Він відкрито шкодував із приводу проголошення незалежності України в 1991 році, вважав, що незалежність стала наслідком "хуторянської ідеології" і молов схожі дурниці.

Але навіть якщо закрити очі на українофобію і підігравання сепаратистам, абсолютно незрозуміло за які заслуги Комарницький взагалі потрапив на таку посаду. Що нового може запропонувати нещасній Луганщині заштатний регіонал, який протирав штани в облраді на третіх ролях та служив ректором в одному з найкорумпованіших луганських ВНЗ?

До речі, для любителів покричати в коментарях про реванш, спеціально зазначу, що запропонував кандидатуру Комарницького та інших губернаторів Зеленський. А от затверджували їх сьогодні в Кабміні Гройсман і наші найпатріотичніші у світі міністри з НФ і БПП".

Також блогер опублікував посилання на сайт Східний варіант, де зібрані деякі висловлювання Комарницького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134458
 
   
 Топ коментарі
 
А судя по всему у ЗЕкловуна только такие и есть на все должности.
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браво, зебилы! "новое лицо" Главой Луганской ОГА Зеленский предложил украинофоба из Партии регионов Комарницкого - Казанский - Цензор.НЕТ 3340.. чисто по конкурсу и прАхвесиональным качествам...
вазелин СВОИХ ставит в кресла ОГА
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Ні, навпаки піднімати, обвалилоб якби призначив патріота.
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Зе подал, а Кабмин Гройсмана поддержал и утвердил.)
Кстати, для любителей покричать в комментариях про реванш, специально отмечу, что предложил кандидатуру Комарницкого и других губернаторов Зеленский. А вот утверждали их сегодня в Кабмине Гройсман и наши самые патриотичные в мире министры из НФ и БПП". Головою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького - Казанський - Цензор.НЕТ 165
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а врать это плохо, твоё враньё отыграется на твоих детей и будь добра, тогда не вени других а покайся за своё враньё
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГоловою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького - Казанський
 
 
 
 
 
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