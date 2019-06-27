 Ворог 21 раз порушив перемир'я на Донбасі, застосувавши артилерію калібру 122 мм і міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була озвучена на вечірньому брифінгу прес-центру ООС.

У повідомленні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу населеного пункту Широкине, від напрямку Саханка - зі стрілецької зброї;

поблизу Старогнатівки, від напрямку Новоласпа - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;

неподалік Кам'янки, від напрямку Василівки - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

околицю Богданівки, від напрямку Петровського - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Павлопіль, від напрямку Українського - з артилерійських систем калібру 122 мм;

поблизу Новоселівки Другої, від напрямку Василівки - з мінометів калібру 82 мм;

двічі Авдіївку, від напрямку Мінерального - з мінометів калібру 120 мм;

околиці Пісків від напрямку Лозова - зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;

поруч із населеним пунктом Водяне, від напрямку Азов - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази біля Луганського, від напрямку Нижнє Лозове і Калинівки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі околицю Кримського, від напрямку Знам'янки та Донецька - з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

два рази поруч із Зайцевим, від напрямку Гольмівське і Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

недалеко від населеного пункту Новолуганське, від напрямку Доломітне - з міномета калібру 82 мм;

поблизу Гладосового, від напрямку населеного пункту Гольмівське - з крупнокаліберних кулеметів;

околицю Південного, від напрямку шахти імені Гагаріна - з міномета калібру 82 мм.

Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

26 червня відбулося виконання 1-го етапу розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська".